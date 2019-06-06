 Я устаю, но в целом неплохо себя чувствую, - Зеленский ответил на петицию об отставке

Об этом говорится в ответе, размещенном на официальном сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что статья 108 Конституции Украины четко определяет условия, при которых президент должен покинуть свой пост. В частности, полномочия президента Украины прекращаются досрочно в случае: отставки; невозможности исполнять свои полномочия по состоянию здоровья; устранении с поста в порядке импичмента; смерти
"По объективным и, надеюсь, понятным вам причинам оставить свою должность в соответствии с пунктами 1, 2 и 4 я не могу. Во-первых, я не могу пренебречь волей 73% избирателей, которые приняли участие в голосовании во втором туре выборов Президента Украины и поддержали мою кандидатуру. Во-вторых, я, конечно, устаю (особенно в старом офисе с призраками коммунизма в шкафах), но в целом неплохо себя чувствую. И планирую и в дальнейшем поддерживать хорошую физическую форму", - заявил он.
Вместе с тем, Зеленский призвал граждан требовать у народных депутатов проголосовать за законопроект "Об особой процедуре устранения президента Украины с поста (импичмент)", который он подал в Верховную Раду 29 мая этого года. "Поддержка народными избранниками этого законопроекта, которым я начинаю борьбу за снятие неприкосновенности со всех без исключения чиновников и процесс жесткого очищение власти от старых коррумпированных политиков, позволит вам добиваться моей отставки в законный, а главное - реальный способ", - отметил Зеленский.
Напомним, 23 мая петиция "За отставку Зеленского" набрала за сутки необходимые 25 тыс. голосов.
Реально Пэпэ подосрал всем проевропейским политикам ... Потому что простой избиратель не вникает в тонкости . Тот же Михо в своё время кликнул лозунг про "нови обличча" и примитивные загорелись тут же не понимая , что новым был и Лёня Космос с его "командой" ... И Портнов с Яценко . И козак Гаврилюк .
Как по мне , то мне бы хотелось , чтобы победила Юля , набрал много Гриценко с Садовым и немного ЗЕленского для освежения идей и поколений . И чтобы именно эти политики формировали бы власть и новый проевропейский курс ...
Но 73% решили иначе . А ещё 16% голосовали в первом туре за продолжение обнищания и грабежа ! За олигархат Педро .
И то , что их сегодня не 6% , а 9% (кто не голосует того нахер везде посылают) это уже ***** . Неумелые действия Вовы , его гарячность и желание нравиться публике тут и сейчас не позволили ему поставить тут Зраду раком и отыметь по всем правилам , как даже тупорылый Ибукович сумел за 2 месяца без всяких "розпускаю" !
Так что импичмент Зеленскому очень даже возможен.
а вы о чем подумали?