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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (1670) петиция (135)

 Я устаю, но в целом неплохо себя чувствую, - Зеленский ответил на петицию об отставке

Президент Владимир Зеленский ответил на электронную петицию №22/053360-эп о своей отставке.

Об этом говорится в ответе, размещенном на официальном сайте главы государства, передает  Цензор.НЕТ.

Отмечается, что статья 108 Конституции Украины четко определяет условия, при которых президент должен покинуть свой пост. В частности, полномочия президента Украины прекращаются досрочно в случае: отставки; невозможности исполнять свои полномочия по состоянию здоровья; устранении с поста в порядке импичмента; смерти

"По объективным и, надеюсь, понятным вам причинам оставить свою должность в соответствии с пунктами 1, 2 и 4 я не могу. Во-первых, я не могу пренебречь волей 73% избирателей, которые приняли участие в голосовании во втором туре выборов Президента Украины и поддержали мою кандидатуру. Во-вторых, я, конечно, устаю (особенно в старом офисе с призраками коммунизма в шкафах), но в целом неплохо себя чувствую. И планирую и в дальнейшем поддерживать хорошую физическую форму", - заявил он.

Вместе с тем, Зеленский призвал граждан требовать у народных депутатов проголосовать за законопроект "Об особой процедуре устранения президента Украины с поста (импичмент)", который он подал в Верховную Раду 29 мая этого года. "Поддержка народными избранниками этого законопроекта, которым я начинаю борьбу за снятие неприкосновенности со всех без исключения чиновников и процесс жесткого очищение власти от старых коррумпированных политиков, позволит вам добиваться моей отставки в законный, а главное - реальный способ", - отметил Зеленский.

Напомним, 23 мая петиция "За отставку Зеленского" набрала за сутки необходимые 25 тыс. голосов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Петиция за отставку Авакова набрала необходимое для рассмотрения президентом количество голосов

Источник: https://censor.net.ua/n3131007
 
   
 Топ комментарии
 
Зеленский.... "включает "Шарикова" " ..ну- ну... Я устаю, но в целом неплохо себя чувствую, - Зеленский ответил на петицию об отставке - Цензор.НЕТ 1136
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собирай уже манатки зеЛя!
скоро на ростов! Я устаю, но в целом неплохо себя чувствую, - Зеленский ответил на петицию об отставке - Цензор.НЕТ 7757
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Какая может быть отставка Зеленского если он совсем недавно вступил в должность?! Я два года Порошенко поддерживала, считала что рано с него что-то требовать. Потом уже стало понятно что Петя делает все возможное чтобы коррупционеры чувствовали себя в стране хозяевами жизни, потому как и сам такой.

Посмотрим что будет с Зеленским, жизнь покажет.
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твой БПП сегодня имеет 6% меньше чем опаблок. Это меньше чем атомы.
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А сколько имеет "твой" Гриценко ?! Сколько Садовой ?!
Реально Пэпэ подосрал всем проевропейским политикам ... Потому что простой избиратель не вникает в тонкости . Тот же Михо в своё время кликнул лозунг про "нови обличча" и примитивные загорелись тут же не понимая , что новым был и Лёня Космос с его "командой" ... И Портнов с Яценко . И козак Гаврилюк .

Как по мне , то мне бы хотелось , чтобы победила Юля , набрал много Гриценко с Садовым и немного ЗЕленского для освежения идей и поколений . И чтобы именно эти политики формировали бы власть и новый проевропейский курс ...

Но 73% решили иначе . А ещё 16% голосовали в первом туре за продолжение обнищания и грабежа ! За олигархат Педро .
И то , что их сегодня не 6% , а 9% (кто не голосует того нахер везде посылают) это уже ***** . Неумелые действия Вовы , его гарячность и желание нравиться публике тут и сейчас не позволили ему поставить тут Зраду раком и отыметь по всем правилам , как даже тупорылый Ибукович сумел за 2 месяца без всяких "розпускаю" !
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Так и Есть --- только суды плюс кучу созданных антикоррупционных организаций в состоянии разогнать всю эту зраду которая издеваеться над нами 5 лет !!! Сидят ничего неделают твари !!! В Польше одна обезьяна кнопку соседнюю надавила на другой день выгнали как собаку под зад ногой как она нерыдала -- похрен закон есть закон !!! У нас же половина если прийдет уже праздник и все так радуютья кнопки бегают давят а ведь это преступление !!! Гнать этих старых питухов к черту и никакой непркосновенности украл в тюрьму
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Импичмент президенту должен объявлять НАРОД путем проведения референдума, а не кучкой депутатов в ВР.
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А ВР и представляет НАРОД.
Так что импичмент Зеленскому очень даже возможен.
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Президент фальсифікує результати, з допомогою ручних СБУ, Поліції, ЦВК, що далі?
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Беда Зеленского, что он кроме, дворового сленга и мата ничего сказать не умеет. То ли дело Порошенко. Врет и ворует, как дышит. Легко и незаметно.
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скажите, а почему путина на России считают не просто дегенератом, а генетическим дегенератом.
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Так и есть и дед воровал и отец пороха вор тоже сидел -- теперь очередь хряка шеколадного отсидеть свое Я втомлююсь, але загалом непогано почуваюся, - Зеленський відповів на петицію про відставку - Цензор.НЕТ 8577
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Беда не в том что устает, беда в том что твой уровень это *квартал*
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После досрочных выборов в раду будет легче президенту....украинцы этого ждут с нетерпением!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЯ устаю, но в целом неплохо себя чувствую, - Зеленский ответил на петицию об отставке
 
 
 
 
 
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