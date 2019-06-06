EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Происшествия, За рубежом
  6350  37
Все про:Москва (2618) Путин (24809) смерть (5923)

 Начальник финотдела спецслужбы подземных бункеров Путина найден мертвым в Москве

Тело 55-летнего Андрея Кудряшова было обнаружено накануне днем в дворе 15-этажного жилого дома на Окружной улице.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эхо Москвы".

Отмечается, что чиновник умер от травм, полученных в результате падения с высоты. Было ли это убийство, суицид или несчастный случай, не уточняется. Издание РБК утверждает, что совсем недавно Кудряшов был уволен со службы. Он занимал пост начальника финансового отдела Службы специальных объектов, которая курирует сеть засекреченных бункеров, подземных тоннелей и сооружений по всей России.

В начале апреля сотрудники ФСБ проводили обыски в юридическом отделе одной из воинских частей, входящих в состав Службы специальных объектов. По версии следствия, в результате межевания части земельного участка спецобъекта, граничащего с подмосковным поселком, было похищено 35 га земли.

Информации о возбуждении уголовного дела по факту гибели бывшего сотрудника спецслужбы не было.

Читайте также: "Сказочный вор и лжец": в Воронеже установили надгробие Путину

Источник: https://censor.net.ua/n3131003
 
 
 Топ комментарии
 
Может знал в каком бункере зарыт настоящий пу?)))
 показать весь комментарий
 
Лавры Чечетова покоя не дают...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Может знал в каком бункере зарыт настоящий пу?)))
 показать весь комментарий
 
 
не могли проводить со службы расстрелом????? Начальник финотдела спецслужбы подземных бункеров Путина найден мертвым в Москве - Цензор.НЕТ 3434
 показать весь комментарий
 
Чечетова из за фонда гос майна пытались научить летать...
Не вышло...бывае
 показать весь комментарий
 
 
"Как говорил мой хороший знакомый, уже покойный, я слишком много знал... "(С)
 показать весь комментарий
 
 
кінці у воду, пардон, головою в землюНачальник финотдела спецслужбы подземных бункеров Путина найден мертвым в Москве - Цензор.НЕТ 250
 показать весь комментарий
 
 
Жаль что только один, хотя если бы каждый день то норм.
 показать весь комментарий
 
Значит, Уйло закончил копать свой бункер на Урале...
 показать весь комментарий
 
 
в бункере главное не портить воздух Начальник финотдела спецслужбы подземных бункеров Путина найден мертвым в Москве - Цензор.НЕТ 2298
 показать весь комментарий
 
 
Так отож. Ведь историки так и не узнали главной причины суицида Адольфа Алоизовича...
 показать весь комментарий
 
заблудился в подземном бункер? задохся... делов то?
 показать весь комментарий
 
 
«На львовском футболе трибуны поднимаются и скандируют:
- Кто не скачет - тот москаль !!!
Маленький мальчик поворачивается к папе и и говорит:
- Пап! А что они кричат? ..
Папа, поспешно поднимает сына с кресла:
- Давай прыгай сынок, прыгай … » Начальник финотдела спецслужбы подземных бункеров Путина найден мертвым в Москве - Цензор.НЕТ 3765
 показать весь комментарий
 
 
У нас, кстати, сегодня украинская сборная с сербами играет. А в понедельник с Люксембургом. Сборная во Львове не проигрывала ни разу.
 показать весь комментарий
 
Начальник финотдела спецслужбы подземных бункеров Путина найден мертвым в Москве

буду банален, если ваша вечеринка хоть немного непохожа на эту невздумайте меня даже приглашать
 показать весь комментарий
 
Концы в воду.
"Нет человека, - нет проблем", - любимое изречение плешивого старикашки.
 показать весь комментарий
 
 
Судя из текста (третий абзац - утверждение издания РБК) он слишком много знал.......
 показать весь комментарий
 
 
Мдааа, хріново що не Путлер найдений дохленьким!
 показать весь комментарий
 
 
для ***** сделали целое министерство подземных бункеров, так он боиться за свою поганую жизнь. Не хочет в рай ****....
 показать весь комментарий
 
 
у кремлёвской крысы целая сеть тоннелей и подземных лёжек по всей кацапии..настоящая крыса..
 показать весь комментарий
 
 
Зачем быть таким тупым и идти служить мафии, зная что рано или поздно тебя уберут как свидетеля? Неужели жадность глушит страх и разум? Ведь такая практика существует с времен пирамид фараонов.
 показать весь комментарий
 
 
Подземный лакей решил полетать. И что, помогло? Ну не твое это...
 показать весь комментарий
 
Раньше как было бункер князю построил и в расход....шоб не было разговорчиков
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНачальник финотдела спецслужбы подземных бункеров Путина найден мертвым в Москве
 
 
 
 
 
 вверх