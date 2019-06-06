 "Дорожную карту" по минским переговорам обнародуют не ранее 19 июня, - Мендель

Об этом она заявила на пресс-конференции в Администрации Президента Украины в четверг, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Относительно вопроса "дорожной карты" от президента относительно Минских переговоров – мы пока не делаем "дорожную карту" публичной по двум причинам. Первая причина – это то, что уже были инциденты, когда информация выходила накануне, и инициативы президента блокировались другой стороной", - сказала Мендель на.
По ее словам, сохранение сейчас этой "дорожной карты" в тайне – это вопрос безопасности.
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"С другой стороны, мы хотим согласовать "дорожную карту" с нашими европейскими партнерами в Нормандском формате, и до 19 июня мы не хотели бы публиковать эту карту", - добавила Мендель
По ее словам, "дорожная карта" касается прекращения огня на Донбассе и возвращения заложников.
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Садовой
если КСУ объявит ему импичмент
то вариант Порошенко
если нет-- то вариант Путина..... как то так...
Там одна рябая кепка ...месяц назад...мамой клялась что программа готова на 95 процентов...
- Вот здесь, сынок, будет свекла … А вот там - картофель .. А у картошечки - рожь! Только я не знаю, что делать с тем клином, остается …
- Отец, так выкопает там яму … - и будем русских туда сажать! ..
- О! Сынок, ты такой малый у меня - а уже такой хозяин! »
потім нам запропонували відмінити мовний закон, бо він надто дратує росію і призвів до війни
далі пішла мова про розброкування дамбасу, а отже і зняття санкцій з рашки, ну і десерт - припинити нашим військовим стріляти.
І ДЕ ж тут ЗРАДА ??? Як питають деякі зе-виборці..
....безопасности для кого?
или пофиг, главное ваять по всех ветках одну и туже фигню из методичек?
Ылитные шавки лают, а караван идёт.
1) Просто припинити стріляти
2) Заслухати список вимог путєна
3) Зійтись десь посередині
4) Стати на коліна
"Середина" будут где-то в районе Карпат.
С одной стороны как бы правильно (держать пока(!) в тайне)......, НО с другой стороны - может быть большой «нежданчик» в плохом понимании для Украины и потом просто поставят в известность.......
Чи йому ніколи, весь час концерти займають ?
Пока что она занята словоблудием и психологической обработкой зе-населения, а вот после выборов в Раду, где большинство мест возьмет "Слуга российского народа", капитуляция будет стремительной. И, заметьте, зе-население получит в Украине тот ещё "русский мир", в котором, по определению, не будет никаких реформ, никакой борьбы с коррупцией - Россия будет править бал. В Украине украинского не останется ничего, про евроинтеграцию и говорить не стоит.