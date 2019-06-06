EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  1464  33
Все про:минские соглашения (2578) нормандская четверка (568) Мендель (5)

 "Дорожную карту" по минским переговорам обнародуют не ранее 19 июня, - Мендель

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель обещает, что "дорожная карта" минских переговоров будет обнародована только после того, как ее согласуют с партнерами по нормандскому формату.

Об этом она заявила на пресс-конференции в Администрации Президента Украины в четверг, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Относительно вопроса "дорожной карты" от президента относительно Минских переговоров – мы пока не делаем "дорожную карту" публичной по двум причинам. Первая причина – это то, что уже были инциденты, когда информация выходила накануне, и инициативы президента блокировались другой стороной", - сказала Мендель на.

По ее словам, сохранение сейчас этой "дорожной карты" в тайне – это вопрос безопасности.

Читайте на Цензор.НЕТ: "С чистого листа не получится": Лавров назвал условия для переговоров России и Украины

"С другой стороны, мы хотим согласовать "дорожную карту" с нашими европейскими партнерами в Нормандском формате, и до 19 июня мы не хотели бы публиковать эту карту", - добавила Мендель

По ее словам, "дорожная карта" касается прекращения огня на Донбассе и возвращения заложников.

Также на Цензор.НЕТ: Нет никакой экономической блокады Донбасса, есть вопрос временного запрета перемещения грузов, - Кучма. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3131002
 
   
 Топ комментарии
 
"любые попытки построить мир на условиях минских соглашений означают капитуляцию" -

Садовой
 показать весь комментарий
 
А программу на первые 100 дней...уже согласовали..?? Не пора ли обнародовать..??
Там одна рябая кепка ...месяц назад...мамой клялась что программа готова на 95 процентов...
 показать весь комментарий
 
"По ее словам, сохранение сейчас этой "дорожной карты" в тайне - это вопрос безопасности". Источник: https://censor.net.ua/n3131002

....безопасности для кого?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
"любые попытки построить мир на условиях минских соглашений означают капитуляцию" -

Садовой
 показать весь комментарий
 
 
никто на капитуляцию непойдет, пацаны отдохнули после 14-16 годов, звезды дадут так что вова охереет, Днепр и Запорожье цирк с конями устроят, самое большее погибших
 показать весь комментарий
 
 
Зеля заготовил пару черновиков
если КСУ объявит ему импичмент
то вариант Порошенко
если нет-- то вариант Путина..... "Дорожню карту" мінських переговорів оприлюднять не раніше 19 червня, - Мендель - Цензор.НЕТ 493 как то так...
 показать весь комментарий
 
 
А программу на первые 100 дней...уже согласовали..?? Не пора ли обнародовать..??
Там одна рябая кепка ...месяц назад...мамой клялась что программа готова на 95 процентов...
 показать весь комментарий
 
 
Глядя на ее начало...Как бы тебе не сыграть вальс Мендельсона...
 показать весь комментарий
 
 
А что так поздно? Почему не сегодня? Видимо есть что подчистить, подредактировать, подправить, припрятать?
 показать весь комментарий
 
 
Странные ребята, так ведь Кучма уже все озвучил, земля крестьянам, фабрики рабочим, мир народам, стрелять не надо, и сказал что директивы были согласованы с ЗЕ...
 показать весь комментарий
 
Верной дорогой идете, таварисчи! (( Вперед - к полной капитуляции Украины и сдаче ее интересов вашим партнерам по бизнесу.
 показать весь комментарий
 
 
Мир наступить тоді, коли «донецкий хозяин вместе с маленьким сыном выйдет на поле весной для планировки посевов.
- Вот здесь, сынок, будет свекла … А вот там - картофель .. А у картошечки - рожь! Только я не знаю, что делать с тем клином, остается …
- Отец, так выкопает там яму … - и будем русских туда сажать! ..
- О! Сынок, ты такой малый у меня - а уже такой хозяин! »
 показать весь комментарий
 
 
А рехвирендум подорожной карте будет? Или на мнение народа уже нас...ть?
 показать весь комментарий
 
 
ага, а почалось все з резверендума..
потім нам запропонували відмінити мовний закон, бо він надто дратує росію і призвів до війни
далі пішла мова про розброкування дамбасу, а отже і зняття санкцій з рашки, ну і десерт - припинити нашим військовим стріляти.
І ДЕ ж тут ЗРАДА ??? Як питають деякі зе-виборці..
 показать весь комментарий
 
 
"По ее словам, сохранение сейчас этой "дорожной карты" в тайне - это вопрос безопасности". Источник: https://censor.net.ua/n3131002

....безопасности для кого?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
порохоботы, а чём конкретно капитуляция???
или пофиг, главное ваять по всех ветках одну и туже фигню из методичек?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Да какие там "методички"? : ))) Если они все жрут липкое и коричневое, то и изрыгают все одно и то же. : )))
Ылитные шавки лают, а караван идёт.
 показать весь комментарий
 
пусть вынисут на народное обсуждение то что они собираются подписать. а то понаподписывают
 показать весь комментарий
 
 
Ой, не смішіть моїх капців! Там такий секрет!
1) Просто припинити стріляти
2) Заслухати список вимог путєна
3) Зійтись десь посередині
4) Стати на коліна
 показать весь комментарий
 
 
3) Зійтись десь посередині

"Середина" будут где-то в районе Карпат.
 показать весь комментарий
 
«дорожная карта».......
С одной стороны как бы правильно (держать пока(!) в тайне)......, НО с другой стороны - может быть большой «нежданчик» в плохом понимании для Украины и потом просто поставят в известность.......
 показать весь комментарий
 
 
Ну як так ! А Зеля обіцяв будапештський формат !
Чи йому ніколи, весь час концерти займають ?
 показать весь комментарий
 
 
Зачем вообще этой ерундой заниматься, хватило порошка, который всем голову морочил с этим минском.
 показать весь комментарий
 
 
На Минске держаться все санкции против Раши.
 показать весь комментарий
 
 
Ніякий санкцій проти Раші немає. Північний Потік 2 будується повним ходом. Європейські компанії брали участь в будівництві Кримського мосту. Сіменс постачає турбіни в окупований Крим.
 показать весь комментарий
 
 
А Петро Панамич казав що ВЕСЬ СВIТ З НАМИ !! Як таке може бути ?
 показать весь комментарий
 
19 червня - останній день агітації перед "достроковими"! Це і є причиною приховування плану капітуляції. Т
 показать весь комментарий
 
 
Мінські угоди - це зрада України. Не може бути ніяких переговорів щодо їх реалізації. Треба проводити переговори з країнами підписантами Будапештського меморандуму.
 показать весь комментарий
 
 
Новая власть никаких других путей, кроме капитуляции, не видит. А главное, не хочет видеть.
Пока что она занята словоблудием и психологической обработкой зе-населения, а вот после выборов в Раду, где большинство мест возьмет "Слуга российского народа", капитуляция будет стремительной. И, заметьте, зе-население получит в Украине тот ещё "русский мир", в котором, по определению, не будет никаких реформ, никакой борьбы с коррупцией - Россия будет править бал. В Украине украинского не останется ничего, про евроинтеграцию и говорить не стоит.
 показать весь комментарий
 
 
Кстати да, как про НАТО то референдум, а как с мышебратьями торговать и под пули подставляться то что, хрен на блюде?
 показать весь комментарий
 
 
Шо то этом мендель больше смахивает на швондер. Судя по хамству.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Дорожную карту" по минским переговорам обнародуют не ранее 19 июня, - Мендель
 
 
 
 
 
 вверх