EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  4038  58
Все про:переговоры (3634) Садовый (432) минские соглашения (2578)

 Садовый предложил Зеленскому "украинский" формат переговоров вместо "минского"

Мэр Львова Андрей Садовый предложил президенту Владимиру Зеленскому "украинский" формат переговоров вместо "минского".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Садовый отметил: ""Президент Зеленский обещал новый формат. Минск - это не новый формат ", - написал лидер "Самопомочи".

По его словам, любые попытки построить мир на условиях минских соглашений означают капитуляцию.

"Минские соглашения (особенно в части особого статуса для Донбасса) были унизительными для Украины. А какими они могли быть, когда интересы Украины в переговорах "отстаивал" Медведчук??? Внесение "особого статуса Донбасса" в Конституцию в 2015 году (первое чтение) - дело рук неформальной коалиции БПП-НФ-Опоблок. "Самопомич" голосовала против ", - отметил Садовый.

Политик взамен предлагает украинский формат. который заключается в:
- привлечении к переговорному процессу США, Великобритании и стран, для которых актуальна российская угроза (Польша, страны Балтии)
- усилении (а не ослабление) летальных возможностей украинской армии на линии соприкосновения;
- включении вопроса Крыму в повестку дня переговорного процесса.

"И давайте будем откровенны. Пока на свободе те, кто привел войну в Украину (Медведчук как маркер), мир не наступит", - заключил Садовый.

Также читайте: Ляшко: Гнать в шею тех переговорщиков, которые предлагают капитуляцию

Источник: https://censor.net.ua/n3130999
 
   
 Топ комментарии
 
любые попытки построить мир на условиях минских соглашений означают капитуляцию

------------------------
отличная цитата Садового
 показать весь комментарий
 
Шла предвыборная компания в ВР 2019г. И Садовый опять начал говорить правильные вещи?
 показать весь комментарий
 
*опа для Бени, или как получить проблемы на ровном месте.
https://www.youtube.com/watch?v=xgU3zExn_Js
Вы заметили что несколько ЗАТКНУЛИСЬ большинство зебилов во власти? все эти депутаты куприи, антохи геращенко и т.д.? Да и сам Беня - ннсколько поутих.
Большой шкаф - громко падает, и когда он падает - тараканы разбегаются)
Кстати, шерстить будут ВСЕ его связи.. в т.ч. и ботоферму зебилов))
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
любые попытки построить мир на условиях минских соглашений означают капитуляцию

------------------------
отличная цитата Садового
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
*опа для Бени, или как получить проблемы на ровном месте.
https://www.youtube.com/watch?v=xgU3zExn_Js
Вы заметили что несколько ЗАТКНУЛИСЬ большинство зебилов во власти? все эти депутаты куприи, антохи геращенко и т.д.? Да и сам Беня - ннсколько поутих.
Большой шкаф - громко падает, и когда он падает - тараканы разбегаются)
Кстати, шерстить будут ВСЕ его связи.. в т.ч. и ботоферму зебилов))
 показать весь комментарий
 
 
Scorpman Y Ви методичку попутали( увас ус відклеївся )

антонина херащенко - зелебот. це шедевр.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
похоже зебилам не объяснили. что антоха геращенко позеленел.. причем - после первого тура Садовый предложил Зеленскому "украинский" формат переговоров вместо "нормандского" - Цензор.НЕТ 633
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
он то знает, а у некоторых зебилов методичка устарела)
 показать весь комментарий
 
 
Популярна тема, для підняття рейтингу, примітивний прийом.
От якби він подав заяву у правоохоронні органи, про здійснені М. злочини, із доказами...
А так - це просто робота на публіку.
 показать весь комментарий
 
 
Шла предвыборная компания в ВР 2019г. И Садовый опять начал говорить правильные вещи?
 показать весь комментарий
 
 
1% рейтингу набиває собі ціну і намагається збільшити популярність самонемічі. Поздно батюшка, поздно.
 показать весь комментарий
 
 
Одна літня московська акторка під час гастролей у Львові, вийшовши вночі на балкон готелю, з жахом побачила здоровезну непристойну вивіску, що світилась неоновими літерами. Вражена нічними порядками міста, яке вдень, здавалося, добропорядно дотримувалось совєтського морального кодексу, та акторка вже не змогла заснути й допіру на світанку розгледіла потухлу першу літеру "М" на вивісці меблевого магазину, написаній українською: "Меблі". Садовый предложил Зеленскому "украинский" формат переговоров вместо "нормандского" - Цензор.НЕТ 7954
 показать весь комментарий
 
 
да, слышали уже предложения выйти из Минска и кто это предложение проталкивает.
И в чем же позор Минска? Если бы это было так, то рашка бы выполнила бы свою часть и не получала бы уже пару-тройку жестких пакетов санкций за невыполнение.
и, прелесть Минска в том, что под этими соглашениями стоит подпись ввх и байки о том, что они не сторона конфликта не принимаются во внимание
 показать весь комментарий
 
 
Настоящих санкций НЕТ.Это просто понты норманских хитрецов чтобы не выполнять их обязательства по Будапештскому Меморандуму . сп-2 , мост в окупированный Крым , турбины сименс в Крыму , десятки Западных заводов производящих продукцию в рашке . чм-2018 , продукция русал в США и ракетные двигатели . Какие санкции ?
 показать весь комментарий
 
 
Они и мобильник сделать не могут и что ? Им его сделают китайцы и приклеят на него фирменную американскую или японскую наклейку .
 показать весь комментарий
 
 
Что такое настрящие санкции?
И вообще, разберитесь в вопросе, прежде написания бреда
 показать весь комментарий
 
 
Что такое настоящие санкции ? Вы узнаете если наберёте в Гугл санкции стран Запада в отношении ссср после ввода войск ссср в Афганистан и сбитого южнокорейского пассажирского Боинга . Или например санкции США и ЕС против Ирана из за его ядерной программы
 показать весь комментарий
 
забавно, что твой пост один в один с киселев ТВ)
а раша олигархи говорят совсем другое - "нет жизни и возможности исчезли
https://www.youtube.com/watch?v=_3Isd9kdx-k
ОЛИГАРХ ПУТИНА ЗАНЫЛ ИЗ-ЗА САНКЦИЙ США
 показать весь комментарий
 
 
"Магазины начнут продавать россиянам еду в долг
Покупки в долг - обыденное явление в мелких городках и на селе. Нищета зашкаливает, долговая тетрадь - единственный способ единственному кормильнцу в семье попытаться дотянуть до следующей пенсии и нанести невосполнимый ущерб бюджету тем, что выжил. Теперь эта практика переходит в крупные города. Правда, участие в программе банка намекает, что кредит будет с процентом. А значит, на нищих наживутся еще в одном сегменте сбора оброка."

От ні разу не наслідок санкцій.
 показать весь комментарий
 
Мінські угоди інструмент відтягнути час і посилити свої позиції.
Ніхто не збирається їх виконувати, вони лише підстава для санкцій проти рашкі.
Виглядає дивним, що новообраний президент замість шаленої праці на благо країни то на велотренажері з шаурмою, то на концерті...
 показать весь комментарий
 
 
А ви прямо весь графік роботи президента знаєте. І він з ранку до ночі сидить на концерті і їсть шаурму.
 показать весь комментарий
 
 
якби він дійсно втомлювався, то і на концерти б не ходив.
веде собі "праздное" життя та й усе.
 показать весь комментарий
 
Ksenia VB на вашу думку. ми що. в одностороньому порядку посилюємо позиції.

а сепари ні. наша проблема не вони. а *****. і ті тактичні групи що стоять на кордоні.
які готові за декілька годин заняти позиції. тільки їхня помилка буде в тому що це не 14-тий рік.
Згадайте як знімали плотву. і заскільки вони зайняли лугандон...
 показать весь комментарий
 
 
Не лише військові позиції, а економічні та і взагалі державні.
А також налагодити співпрацю з міжнародними партнерами.
Для цього був потрібний час.
 показать весь комментарий
 
 
Самопомочи не поможет. Строить тебе, Садовой, мусорники. И это в лучшем случае.
 показать весь комментарий
 
 
Как именно он видит включение вопроса Крыма в повестку дня переговорного процесса без согласия Кацапии ?

Он понимает, что значит слово "переговоры" ?

Это не то же самое, что "ультиматум"
 показать весь комментарий
 
 
При наличии таких переговорщиков как США и Англия,это таки переговоры )))
 показать весь комментарий
 
 
"И давайте будем откровенны. Пока на свободе те, кто привел войну в Украину (Медведчук как маркер), мир не наступит", - заключил Садовый. - Медведчук это конечная часть звена. Начальная - донецкие олигархи живущие в Киеве.
 показать весь комментарий
 
 
Львовяне, ваш помойный мэрин Андруша работает на Кремль напрямую, или через ФСБ, ГРУ или СВР РФ?
 показать весь комментарий
 
Але виберуть його в ВР не львів'яни. Садовый предложил Зеленскому "украинский" формат переговоров вместо "нормандского" - Цензор.НЕТ 2410
 показать весь комментарий
 
 
Ну, в мэры то его вам точно не уманчане выбирали.
 показать весь комментарий
 
 
Зеленськог здається і не львів'яни вибирали Садовый предложил Зеленскому "украинский" формат переговоров вместо "нормандского" - Цензор.НЕТ 9868
 показать весь комментарий
 
 
С этим народ сообща разберется вы со своим подонком локально разберитесь.
 показать весь комментарий
 
Приходить один чоловік до психіатра і каже: - Лікарю, допоможіть! Мені кожної ночі сниться сон, ніби я тягну поїзд зі Львова до Тернополя. А зранку прокидаюся таким втомленим, ніби дійсно його тягнув. Лікар, оглянувши хворого: - Випадок складний, повністю вас вилікувати не можу,але під гіпнозом можу вам навіяти, що ви тягнете поїзд зі Львова до Золочева - все ж таки в 2 рази ближче. На тому і погодилися. Через тиждень знову приходить той чоловік і каже: - Лікарю, допоможіть, в мене нова проблема! Мені сниться, що я "кохаюся" з десятьма красунями і прокидаюся таким втомленим, що ледве встаю з ліжка. - Ну що ж, попробую вас загіпнотизувати, що "кохаєтеся" тільки з п'ятьма". - Лікарю, благаю, максимум з двома!!!! - Але чому? Більшість чоловіків мріють про такі сни! - Та ви, лікарю, не забувайте, що мені ще після цього потрібно тягти поїзд до Золочева!
 показать весь комментарий
 
 
Сразу напрашивается целый ряд вопросов:
1 США и Великобритания разве давали согласие на эти переговоры?
2. Даже если они согласятся, то не факт что та сторона согласится на новый формат.
3. А как на это посмотрят Германия и Франция или их мнение уже не интересует?
4. Минский договор был утвержден ассамблеей ООН и выше формата в мире не существует.
 показать весь комментарий
 
 
И еееще один момент - как только Минский договор будет ликвидирован со стороны Украины, то автоматически все санкции связанные с ним будут сняты - а я-то думал Садовый умнее.
 показать весь комментарий
 
 
А тем временем в России -
В Москве погиб финансист службы подземных бункеров президента - по предварительным данным его выкинули из окна.
 показать весь комментарий
 
 
35 га землі з собою забрав, во клоун, потрібно було на футбол у Львів їздити, може і б вижив Садовый предложил Зеленскому "украинский" формат переговоров вместо "нормандского" - Цензор.НЕТ 5128

«На львовском футболе трибуны поднимаются и скандируют:
- Кто не скачет - тот москаль !!!
Маленький мальчик поворачивается к папе и и говорит:
- Пап! А что они кричат? ..
Папа, поспешно поднимает сына с кресла:
- Давай прыгай сынок, прыгай … »
 показать весь комментарий
 
 
я знову ж, в 2886-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!

 показать весь комментарий
 
надо было предложить львовский формат ЗАСЫПАТЬ РАСЕЮ МУСОРОМ
 показать весь комментарий
 
 
«На львовском футболе трибуны поднимаются и скандируют:
- Кто не скачет - тот москаль !!!
Маленький мальчик поворачивается к папе и и говорит:
- Пап! А что они кричат? ..
Папа, поспешно поднимает сына с кресла:
- Давай прыгай сынок, прыгай … » Садовый предложил Зеленскому "украинский" формат переговоров вместо "нормандского" - Цензор.НЕТ 4853
 показать весь комментарий
 
 
Андрюха уже не знает кому предложить свою жопу. Кому не предлагает никто брать не хочет. Вот и носит его по полю украинской политики, как ту обертку от мороженого...
 показать весь комментарий
 
Предлагаю назначить Садового главным переговорщиком!
В указе так и записать, "Не справится за год - 15 лет тюрьмы".
Кто же будет делать, если за бездеятельность платят больше, а наказания нет?
 показать весь комментарий
 
И опять это слово "капитуляция". В представлении этих людей любая попытка президента прекратить бойню - это капитуляция. Сегодня все говорят о какой-то капитуляции. Друзья, при чем здесь капитуляция?

Давайте просто спросим у народа на референдуме:

а) Хочет ли народ прекратить войну и заморозить конфликт. И если ради мира надо встречаться с террористами, согласен ли народ, чтобы Зеленский с ними встречался?


б) Хочет ли народ воевать до последнего украинца, как призывает Парубий и ряд других жуликов.

Почему эти Парубии так боятся собственного народа? Почему не спросить у народа?
 показать весь комментарий
 
 
" Почему эти Парубии так боятся собственного народа?"

потому что "простота -- хуже воровства", а 73% зе массы именно такой наивностью и отличаются...
 показать весь комментарий
 
 
бредовые формулировочки из кремлевской методички.
За пять лет размеры Недоноссии сократились до пределов Промзоны Донбасса. Про "Юго-Восток" уже никто и не вспоминает.
И вот сейчас мы должны лечь под Рашку?!
 показать весь комментарий
 
 
Садовый подал дельное предложение. Думаю Зеленский его подхватит.
 показать весь комментарий
 
Минские соглашения, поставили Украину в безвыходное положение, которое по разным причинам, было выгодно всем трём подписантам. Конечно же Садик прав, только Зеленскому это не осилить, он будет действовать опираясь на желание Запада ускорить Минский процесс, который к сожалению опасен для всех нас. Если идти по стопам кондитера, то это следующим пять лет застоя и вялотекущей войны.

Нужна перезагрузка, но как?
 показать весь комментарий
 
 
Оборжаться.
Люблю старые фильмы. Так вот, один ватник мне объяснил, что в Украине крутят старые фильмы про работяг (Высота, Ход конем, Карьера Димы Горина, Разные судьбы и пр.) для того, чтоб... чтоб мы, как рабы, привыкали работать на Коломойского!
 показать весь комментарий
 
Садовый во Львове не может навести порядок, город при нем превратился в развалину-помойку, но все туда же - лезет со своими советами "как нам обустроить мир".
Давай уже досвидания.
 показать весь комментарий
 
И давайте будем откровенны. Пока на свободе те, кто привел войну в Украину (Медведчук как маркер), мир не наступит", - заключил Садовый. Источник: https://censor.net.ua/n3130999

Не можливо не погодитись....
ПОП яснапанятна
Зе яснапанятна

Питання-що робити українцям?!(
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСадовый предложил Зеленскому "украинский" формат переговоров вместо "минского"
 
 
 
 
 
 вверх