 Садовый предложил Зеленскому "украинский" формат переговоров вместо "минского"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Садовый отметил: ""Президент Зеленский обещал новый формат. Минск - это не новый формат ", - написал лидер "Самопомочи".
По его словам, любые попытки построить мир на условиях минских соглашений означают капитуляцию.
"Минские соглашения (особенно в части особого статуса для Донбасса) были унизительными для Украины. А какими они могли быть, когда интересы Украины в переговорах "отстаивал" Медведчук??? Внесение "особого статуса Донбасса" в Конституцию в 2015 году (первое чтение) - дело рук неформальной коалиции БПП-НФ-Опоблок. "Самопомич" голосовала против ", - отметил Садовый.
Политик взамен предлагает украинский формат. который заключается в:
- привлечении к переговорному процессу США, Великобритании и стран, для которых актуальна российская угроза (Польша, страны Балтии)
- усилении (а не ослабление) летальных возможностей украинской армии на линии соприкосновения;
- включении вопроса Крыму в повестку дня переговорного процесса.
"И давайте будем откровенны. Пока на свободе те, кто привел войну в Украину (Медведчук как маркер), мир не наступит", - заключил Садовый.
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отличная цитата Садового
https://www.youtube.com/watch?v=xgU3zExn_Js
Вы заметили что несколько ЗАТКНУЛИСЬ большинство зебилов во власти? все эти депутаты куприи, антохи геращенко и т.д.? Да и сам Беня - ннсколько поутих.
Большой шкаф - громко падает, и когда он падает - тараканы разбегаются)
Кстати, шерстить будут ВСЕ его связи.. в т.ч. и ботоферму зебилов))
антонина херащенко - зелебот. це шедевр.
От якби він подав заяву у правоохоронні органи, про здійснені М. злочини, із доказами...
А так - це просто робота на публіку.
И в чем же позор Минска? Если бы это было так, то рашка бы выполнила бы свою часть и не получала бы уже пару-тройку жестких пакетов санкций за невыполнение.
и, прелесть Минска в том, что под этими соглашениями стоит подпись ввх и байки о том, что они не сторона конфликта не принимаются во внимание
И вообще, разберитесь в вопросе, прежде написания бреда
а раша олигархи говорят совсем другое - "нет жизни и возможности исчезли
https://www.youtube.com/watch?v=_3Isd9kdx-k
ОЛИГАРХ ПУТИНА ЗАНЫЛ ИЗ-ЗА САНКЦИЙ США
Покупки в долг - обыденное явление в мелких городках и на селе. Нищета зашкаливает, долговая тетрадь - единственный способ единственному кормильнцу в семье попытаться дотянуть до следующей пенсии и нанести невосполнимый ущерб бюджету тем, что выжил. Теперь эта практика переходит в крупные города. Правда, участие в программе банка намекает, что кредит будет с процентом. А значит, на нищих наживутся еще в одном сегменте сбора оброка."
От ні разу не наслідок санкцій.
Ніхто не збирається їх виконувати, вони лише підстава для санкцій проти рашкі.
Виглядає дивним, що новообраний президент замість шаленої праці на благо країни то на велотренажері з шаурмою, то на концерті...
веде собі "праздное" життя та й усе.
а сепари ні. наша проблема не вони. а *****. і ті тактичні групи що стоять на кордоні.
які готові за декілька годин заняти позиції. тільки їхня помилка буде в тому що це не 14-тий рік.
Згадайте як знімали плотву. і заскільки вони зайняли лугандон...
А також налагодити співпрацю з міжнародними партнерами.
Для цього був потрібний час.
Он понимает, что значит слово "переговоры" ?
Это не то же самое, что "ультиматум"
1 США и Великобритания разве давали согласие на эти переговоры?
2. Даже если они согласятся, то не факт что та сторона согласится на новый формат.
3. А как на это посмотрят Германия и Франция или их мнение уже не интересует?
4. Минский договор был утвержден ассамблеей ООН и выше формата в мире не существует.
В Москве погиб финансист службы подземных бункеров президента - по предварительным данным его выкинули из окна.
«На львовском футболе трибуны поднимаются и скандируют:
- Кто не скачет - тот москаль !!!
Маленький мальчик поворачивается к папе и и говорит:
- Пап! А что они кричат? ..
Папа, поспешно поднимает сына с кресла:
- Давай прыгай сынок, прыгай … »
- Кто не скачет - тот москаль !!!
Маленький мальчик поворачивается к папе и и говорит:
- Пап! А что они кричат? ..
Папа, поспешно поднимает сына с кресла:
- Давай прыгай сынок, прыгай … »
В указе так и записать, "Не справится за год - 15 лет тюрьмы".
Кто же будет делать, если за бездеятельность платят больше, а наказания нет?
Давайте просто спросим у народа на референдуме:
а) Хочет ли народ прекратить войну и заморозить конфликт. И если ради мира надо встречаться с террористами, согласен ли народ, чтобы Зеленский с ними встречался?
б) Хочет ли народ воевать до последнего украинца, как призывает Парубий и ряд других жуликов.
Почему эти Парубии так боятся собственного народа? Почему не спросить у народа?
потому что "простота -- хуже воровства", а 73% зе массы именно такой наивностью и отличаются...
За пять лет размеры Недоноссии сократились до пределов Промзоны Донбасса. Про "Юго-Восток" уже никто и не вспоминает.
И вот сейчас мы должны лечь под Рашку?!
Нужна перезагрузка, но как?
Люблю старые фильмы. Так вот, один ватник мне объяснил, что в Украине крутят старые фильмы про работяг (Высота, Ход конем, Карьера Димы Горина, Разные судьбы и пр.) для того, чтоб... чтоб мы, как рабы, привыкали работать на Коломойского!
Давай уже досвидания.
Не можливо не погодитись....
ПОП яснапанятна
Зе яснапанятна
Питання-що робити українцям?!(