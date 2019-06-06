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Все про:Грузия (3538) Денисова (440) дети (3569)

 Грузия дала согласие на передачу 10 детей задержанной украинки

Прокуратура Грузии дала письменное согласие на передачу 10 детей задержанной на грузино-абхазской границе украинки Юлии Сусляк. Самолет с детьми может вылететь в Украину ночью или завтра утром.

Об этом украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Прокуратура Грузии дала письменное согласие на передачу 10 детей задержанной на грузино-абхазской границе украинки. Продолжаются процедуры согласования с Турцией, Болгарией и Румынией о предоставлении разрешения полета над их территориями. Предварительно, самолет вылетит сегодня ночью или завтра утром", - заявила Денисова.

5 июня по поручению президента Владимира Зеленского уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба прилетел в Грузию, чтобы решить вопрос возвращения в Украину 10 детей семьи Сусляков из Хмельницкой области.

Как сообщалось, в 2018 году вся семья переехала в РФ из-за проблем с бизнесом главы семьи. Там Сусляки прожили около года, потом были вынуждены уехать, вероятно, из-за нарушения миграционного режима. Первым поехал Юрий - через Сочи, нарушив грузинский закон об оккупированных территориях, за что ему в Грузии грозит наказание в виде четырех лет тюрьмы. Юлия с детьми отправилась из Москвы в Тбилиси, а дальше - в Зугдиди, недалеко от границы с Абхазией. На оккупированную территорию семья так и не попала, при наличии всех разрешений на выезд. 25 апреля Юлию арестовали по подозрению в торговле детьми.

Источник: https://censor.net.ua/n3130997
 
   
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Щось мутне, з Хмельниччини на московію, звідти в Грузію і все якимось манівцями, схоже чоловік професійний шахрай або сектант.
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щоб 10 дітей прогодувати будеш згоджуватися на будь-який мутняк
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Значить сектант, в деяких заборонено запобігати вагітності.
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7 детей у них от сурогатных матерей. И все одного года рождения. Точно не сектанты!
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То зеки с Лугандона, теперь эти дармоеды, зачем она свозит в Украину весь мусор? Кормить их Денисова будет?
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Угу, 10 років в одній камері, інакше як народжувати кожен рік.
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Они не рожали. Семь суррогатных мамок за год продали им семь детей. Про остальных трех не знаю.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоГрузия дала согласие на передачу 10 детей задержанной украинки
 
 
 
 
 
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