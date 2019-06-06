 Грузия дала согласие на передачу 10 детей задержанной украинки

Об этом украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Прокуратура Грузии дала письменное согласие на передачу 10 детей задержанной на грузино-абхазской границе украинки. Продолжаются процедуры согласования с Турцией, Болгарией и Румынией о предоставлении разрешения полета над их территориями. Предварительно, самолет вылетит сегодня ночью или завтра утром", - заявила Денисова.

5 июня по поручению президента Владимира Зеленского уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба прилетел в Грузию, чтобы решить вопрос возвращения в Украину 10 детей семьи Сусляков из Хмельницкой области.

Как сообщалось, в 2018 году вся семья переехала в РФ из-за проблем с бизнесом главы семьи. Там Сусляки прожили около года, потом были вынуждены уехать, вероятно, из-за нарушения миграционного режима. Первым поехал Юрий - через Сочи, нарушив грузинский закон об оккупированных территориях, за что ему в Грузии грозит наказание в виде четырех лет тюрьмы. Юлия с детьми отправилась из Москвы в Тбилиси, а дальше - в Зугдиди, недалеко от границы с Абхазией. На оккупированную территорию семья так и не попала, при наличии всех разрешений на выезд. 25 апреля Юлию арестовали по подозрению в торговле детьми.