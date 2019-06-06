EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  10812  204
Все про:Администрация_Президента (1540) ДУСя (144)

 Часть техники из ситуационной комнаты президента Порошенко нашли в ДУСе (обновлено)

Госуправление делами не арендовало технику для обеспечения функционирования ситуационной комнаты Администрации Президента Петра Порошенко, но предоставляло для нее некоторое оборудование.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответе Администрации Президента Владимира Зеленского на запрос "Українських новин".

"Государственное управление делами не заключало никаких договоров аренды техники для обеспечения функционирования указанного объекта (ситуационного центра) и не осуществляло расходов на указанные цели", – сообщили в АП.

Читайте также: ГБР вызвало на допрос спикера Порошенко Цеголко из-за исчезновения оборудования из АП

При этом отмечается, что в 2018 году по требованию АП ГУД предоставило для ситуационной комнаты оперативную панель диагональю 84" на стойке (передвижную), три ноутбука HP ProBook 470 и камеру для видео-конференц-связи.

"На сегодня указанное оборудование имеется и содержится на балансе Государственного управления делами и управления административными зданиями ГУД", – сообщили в ведомстве.

Источник в окружении Порошенко сказал "Украинской правде", что часть оборудования для ситуационной комнаты взяли в ГУД, а ремонт помещения и аренда всей основной техники происходила за счет Порошенко.

Также читайте: Ситуационная комната в АП не создавалась за бюджетные средства, ее работу за свой счет обеспечивал Порошенко, - Шимкив

"Обслуживанием этой комнаты занимались штатные сотрудники АП. И именно для их работы, на эти цели была выделена техника. То есть не всю аппаратуру принимал в аренду президент", – пояснил он.

Собеседник издания подчеркнул, что техника в ситуационной комнате использовалась только для коммуникации с серверами СНБО и "просто транслировала определенную картинку".

Журналист Александр Курбатов, комментируя ответ АП отметил, что "техника из ситуационной комнаты никуда не вывозилась".

"Тем более этого не делал Порошенко - все на месте, как официально сообщили в администрации президента Зеленского. Что же случилось? Просто новый секретарь СНБО Данилюк так хотел сделать приятное шефу, то есть Зеленскому, что набросил дерьма не вентилятор, вот только забрызгала всех и самого Данилюка в первую очередь. Сначала ФБ-сообщество жаловались, что стыдно за Порошенко, а теперь очень хочется, чтобы стыдно стало хотя бы Данилюку. Включил бы камеру на смартфоне, сделал бы трансляцию и признал бы, что ошибся. Но нет, молчит Данилюк. Молчат "уЗеленського". Ну хоть на запрос ответили", - резюмировал Курбатов.

Часть техники из ситуационной комнаты президента Порошенко нашли в ДУСе 01

Источник: https://censor.net.ua/n3130995
 
 
 Топ комментарии
 
Данилюк, как всегда, обосрался...
 показать весь комментарий
 
Обосрался скорее тот, кто приказал все это демонтировать дабы поднасрать сменщикам.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
 
Ситуационно, Петр Алексеевич, возвращаясь домой заходит в кондитерский и берет в аренду кулечек барбариса.
 показать весь комментарий
 
 
Телевизор ищут, а украденные Коломойшей 420 млрд. дол. всем пох.
 показать весь комментарий
 
Коломойский президентом никогда не был. И если так много украл, то где тогда был президент?
 показать весь комментарий
 
Частину техніки із ситуаційної кімнати президента Порошенка знайшли в ДУСі - Цензор.НЕТ 4716Частину техніки із ситуаційної кімнати президента Порошенка знайшли в ДУСі - Цензор.НЕТ 4716https://ukranews.com/upload/img/2019/05/28/5ced88a50c8c9-screenshot-2.png Так я не зрозумів, була в аренді і повернута рендонадавачу, чи нікуди не зникала?
 показать весь комментарий
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЧасть техники из ситуационной комнаты президента Порошенко нашли в ДУСе (обновлено)
 
 
 
 
 
 вверх