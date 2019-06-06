"Часть техники из ситуационной комнаты президента Порошенко нашли в ДУСе"

как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответе Администрации Президента Владимира Зеленского на запрос "Українських новин".
"Государственное управление делами не заключало никаких договоров аренды техники для обеспечения функционирования указанного объекта (ситуационного центра) и не осуществляло расходов на указанные цели", – сообщили в АП.
При этом отмечается, что в 2018 году по требованию АП ГУД предоставило для ситуационной комнаты оперативную панель диагональю 84" на стойке (передвижную), три ноутбука HP ProBook 470 и камеру для видео-конференц-связи.
"На сегодня указанное оборудование имеется и содержится на балансе Государственного управления делами и управления административными зданиями ГУД", – сообщили в ведомстве.
Источник в окружении Порошенко сказал "Украинской правде", что часть оборудования для ситуационной комнаты взяли в ГУД, а ремонт помещения и аренда всей основной техники происходила за счет Порошенко.
"Обслуживанием этой комнаты занимались штатные сотрудники АП. И именно для их работы, на эти цели была выделена техника. То есть не всю аппаратуру принимал в аренду президент", – пояснил он.
Собеседник издания подчеркнул, что техника в ситуационной комнате использовалась только для коммуникации с серверами СНБО и "просто транслировала определенную картинку".
Подари мне свою квартиру ?
Кто бы сомневался, перепутал свой каман с общественным.
Каломойша присядет надолго.
Протягом 2006-2016 років Коломойським і Боголюбовим лише через «ПриватБанк» було викрадено і виведено за кордон $623,000,000 коштів вкладників банку шляхом циклічного проганяння $470,000,000,000 через рахунки офшорних фірм в його філії на Кіпрі (яку НБУ "не бачив" як закордонну)
На "мародера" все никак не могут найти компромата!
Проверьте, может он все таки полотенца и халаты из АП хотя бы украл?
Такие вещи недопустимы
Из кусочков можно сложить самое тайное
А комната предназначена для бесед без посторонних ушей и глаз
И они там велись /никто не гарантирует что они не были записаны/
За такое тюрьма без разговоров
Прикольно, а где остальное?
дебил бл.
мог бесплатно в дусе получить, дуся - же гос контора...
это мне, это обратно мне, это всё время мне, а это... это тебе, я такой фасон не ношу.
а ремонт помещения и аренда всей основной техники происходила за счет Порошенко.Источник:https://censor.net.ua/n3130995
В 2014 году содержание президента и его аппарата 293 млн гривен, в 2015-м - 444 млн грн, в 2016-м - 457 млн грн, в 2017-м - 820 млн грн, в 2018-м - 1 млрд 64 млн грн.
Де гроші Маринко ?
Зебилы, конкретно можете перечислить - что было украдено? Где списочек можно посмотреть?
Эту запись Цеголко уже удалил, не сохранил для истории. Зато Петр Алексеевич, срывающий мониторы и провода в ситуационной комнате, в истории останется.
ЗЫ. Как всегда, сплошное нагромождение лжи...