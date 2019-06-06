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 Политика Украины
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Все про:Администрация_Президента (1536) ДУСя (144)

 Часть техники из ситуационной комнаты президента Порошенко нашли в ДУСе

Госуправление делами не арендовало технику для обеспечения функционирования ситуационной комнаты Администрации Президента Петра Порошенко, но предоставляло для нее некоторое оборудование.

как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответе Администрации Президента Владимира Зеленского на запрос "Українських новин".

"Государственное управление делами не заключало никаких договоров аренды техники для обеспечения функционирования указанного объекта (ситуационного центра) и не осуществляло расходов на указанные цели", – сообщили в АП.

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При этом отмечается, что в 2018 году по требованию АП ГУД предоставило для ситуационной комнаты оперативную панель диагональю 84" на стойке (передвижную), три ноутбука HP ProBook 470 и камеру для видео-конференц-связи.

"На сегодня указанное оборудование имеется и содержится на балансе Государственного управления делами и управления административными зданиями ГУД", – сообщили в ведомстве.

Источник в окружении Порошенко сказал "Украинской правде", что часть оборудования для ситуационной комнаты взяли в ГУД, а ремонт помещения и аренда всей основной техники происходила за счет Порошенко.

Также читайте: Ситуационная комната в АП не создавалась за бюджетные средства, ее работу за свой счет обеспечивал Порошенко, - Шимкив

"Обслуживанием этой комнаты занимались штатные сотрудники АП. И именно для их работы, на эти цели была выделена техника. То есть не всю аппаратуру принимал в аренду президент", – пояснил он.

Собеседник издания подчеркнул, что техника в ситуационной комнате использовалась только для коммуникации с серверами СНБО и "просто транслировала определенную картинку".

Источник: https://censor.net.ua/n3130995
 
 
 Топ комментарии
 
Данилюк, как всегда, обосрался...
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Обосрался скорее тот, кто приказал все это демонтировать дабы поднасрать сменщикам.
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ты хочешь её возместить порошенко или с какой целью интересуешься личными тратами этого человека ?
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Цель простая, узнать степень жадности и степень брехливости пепо и его свинарчуков.
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Ты купленные в магазине для своего пользования вещи оставляешь в магазине, чтобы не показаться жадным и брехливым ?

Подари мне свою квартиру ?
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Вопрос не в моей жадности, и не в твоей. А в степени жадности публичного человека, занимавшего столь высокий пост. Просто я уже запутался совсем. Была ли аренда вообще, если была то на каких основаниях, ведь смотри, если ты берёшь деньги в кредит ты их вносишь в декларацию. А тут в декларации пепо, нет графы про аренду (расходов) чего-то там для к примеру офиса госучреждения. А с другой стороны, аренда оборудования частным лицом, для государственного офиса - взятка госоргану. В каждом учреждении есть надписи на технике "инв. хххх". И что получается, чем дальше в лес.. тем толще партизаны. и тут как не крути, вранье пепо с любой стороны. арендовал - не внёс в декларацию - врун. Не арендовал и раструбил - врун. да и вообще накой было громит ситуационную комнату. Ну если ты арендовал, и такой патриот, как кричишь, продлил бы аренду. Ну сказал бы вот пацаны я арендовал, можете продлить. Это уже Ваши проблемы. Мог бы в конце концов выкупить и оставить, ну раз не жадный. По сути вариантов много, но только одно объяснения для "выноса" - уничтожение улик преступлений на носителях. Будем ждать результатов.
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"... ремонт помещения и аренда всей основной техники происходила за счет Порошенко"

Кто бы сомневался, перепутал свой каман с общественным.
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ждем когда от туда уберт петиных судей.
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так там до сих пор портновские судьи
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А вот за это мародер присядет надолго.
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Нельзя с тобой не согласится.
Каломойша присядет надолго.
Протягом 2006-2016 років Коломойським і Боголюбовим лише через «ПриватБанк» було викрадено і виведено за кордон $623,000,000 коштів вкладників банку шляхом циклічного проганяння $470,000,000,000 через рахунки офшорних фірм в його філії на Кіпрі (яку НБУ "не бачив" як закордонну)
Часть техники из ситуационной комнаты президента Порошенко нашли в ДУСе - Цензор.НЕТ 7726
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Вот же гадство.
На "мародера" все никак не могут найти компромата!
Проверьте, может он все таки полотенца и халаты из АП хотя бы украл?
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Часть денег украденных кукловодом-жуликом-олигархом Коломойшец из ПриватБанка, нашлась на офшорных счетах фигляра Зеленского. В сумме 41 миллиона долларов США. Вова, верни краденное.
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Питання, а навіщо знімали монітои і розетки виривали? Відкрили провадження, то всрався порошенко і наказав повернути кудись на склад техніку!
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Немножко. Знаю правила работы с гостайной
Такие вещи недопустимы
Из кусочков можно сложить самое тайное
А комната предназначена для бесед без посторонних ушей и глаз
И они там велись /никто не гарантирует что они не были записаны/
За такое тюрьма без разговоров
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Сказано же, сепарам гостайну не доверяют - вот и пришлось подальше от посторонних глаз всё убрать
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Записать можно и на диктофоны. Так что давай на всякий случай расстреляем всех кто когда-либо входил в ту комнату.
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"Часть техники из ситуационной комнаты президента Порошенко нашли в ДУСе"

Прикольно, а где остальное?
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І шо? Я на одну із своїх робіт приніс комп власної збірки, зі зручною для мене версією Винди і не підпускав до нього тамтешніх айтішників. Коли звільнився, довелося виносити у розібраному вигляді. І цей, і сід-бокс з 2 ТБ винтом, який зібрав з мотлоху на роботі. Адміни так і не зрозуміли чому раптом зник нічний трафік.
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Аналогичная фигня была с компом на работе и дисками для backup-ов
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Прикол був ще в тому що сідбокс у технологічному корпусі я заникав під шафою на провайдерському вузлі, формально не нашому. Вже не пам'ятаю скільки терабайт апстріму віддав.
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мальдивский взял компы в аренду сам у себяяя в управделами -дусе!!!!!

дебил бл.

мог бесплатно в дусе получить, дуся - же гос контора...
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Що за бабіща ця Дуся, що в ній вмістилося стільки техніки?!
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Пан бувшый отаман Пециян Соический:
это мне, это обратно мне, это всё время мне, а это... это тебе, я такой фасон не ношу.
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непонятно, в чем собственно проблема, пускай Зе купит за свои деньги, он же не бедный.
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Опять обломались зеБенины телепузики!
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Це лише мене починає тіпати від цієї тези...
а ремонт помещения и аренда всей основной техники происходила за счет Порошенко.Источник:https://censor.net.ua/n3130995

В 2014 году содержание президента и его аппарата 293 млн гривен, в 2015-м - 444 млн грн, в 2016-м - 457 млн грн, в 2017-м - 820 млн грн, в 2018-м - 1 млрд 64 млн грн.

Частину техніки із ситуаційної кімнати президента Порошенка знайшли в ДУСі - Цензор.НЕТ 9670

Де гроші Маринко ?
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а в чем проьлема? Президент должен ремонтировать помещение и содержать Аппарат Президента за свой счет? Ну ок, Зе тоже давайте тогда выстави претензии, с какого он за государственные деньги живет?
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Ох ці грабіжники, для дусі крадуть. Я так розумію що секретар РНБО витратив тиждень на ці пошуки?
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ДУСю мародер тоже из своего кармана спонсировал???, армию хоть не из своего??, а то снимет танковую бригаду и в Козин кинет.....
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З останніми змінами можна і в Козин, а краще продати як надлишкове майно.
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Зебилы в своем репертуаре - ложечки нашлись, но все равно "все все воруют". Даже Данилюк уже молчит, но зебилы все равно не могут успокоиться.

Зебилы, конкретно можете перечислить - что было украдено? Где списочек можно посмотреть?
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"Вся техника для ситуационной комнаты президента была арендована на деньги Петра Порошенко и соответственно возвращена арендодателю." - написал Цеголко на своей официальной странице в соцсети Фейсбук во вторник вечером.

Эту запись Цеголко уже удалил, не сохранил для истории. Зато Петр Алексеевич, срывающий мониторы и провода в ситуационной комнате, в истории останется.
ЗЫ. Как всегда, сплошное нагромождение лжи...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЧасть техники из ситуационной комнаты президента Порошенко нашли в ДУСе
 
 
 
 
 
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