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 Политика Украины
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Все про:депутат (2658) Доверяй делам (1)

 Бывшая жена нардепа Чекиты призвала Кернеса и Труханова не брать ее экс-супруга в список партии "Доверяй делам"

В письме сопредседателям партии "Доверяй делам" Геннадию Кернесу и Геннадию Труханову экс-супруга нардепа от Блока Петра Порошенко Геннадия Чекиты заявила, что бывший муж пытается выселить ее с детьми из квартиры и уменьшить сумму алиментов.

Бывшая жена нардепа от Блока Петра Порошенко Геннадия Чекиты обвинила экс-супруга в предательстве и призвала сопредседателей партии "Доверяй делам" Геннадия Кернеса и Геннадия Труханова не брать его в список кандидатов в нардепы от этой политической силы. Об этом Елена Молодцова написала в письме политикам, которое опубликовала 5 июня в  Facebook, пишет Гордон.

"Узнала о намерении своего бывшего мужа Чекиты Геннадия Леонидовича баллотироваться в Верховную Раду Украины по списку партии "Доверяй делам" и настоятельно рекомендую отказаться от какого-либо сотрудничества с этим человеком. Уверена, что своими качествами этот человек лишь навредит любому объединению! Мы прожили с ним и двумя нашими детьми одной семьей 16 лет, а после этого выяснилось, что в это же время он поддерживал внебрачные отношения с еще двумя женщинами, от которых у него родились еще двое детей. Уйдя из нашей семьи, он оставил наших детей без содержания. Нашу квартиру он оформил на свою престарелую мать, а меня с двумя нашими детьми пытается выставить на улицу. При этом владеет множеством объектов недвижимости и другими активами, преобладающая часть которых оформлена также на мать", – заявила она.

Бывшая жена Чекиты сообщила, что экс-супруг минимизирует сумму алиментов и выделяет разные суммы на детей в зависимости от их происхождения.

"Чтобы максимально уменьшить суммы алиментов (до 5% от всего собственного совокупного дохода) на содержание собственных детей, наших с ним, Чекита представил в суд нотариально заверенные договоры о якобы добровольно выплачиваемых им алиментах на двух внебрачных детей: одному – в размере 25%, а второму – 15% от всего собственного совокупного дохода, т.е. разделил детей по происхождению. Таким образом, он предал не только меня, но и собственных детей. То есть по своей сути Чекита – предатель, который из-за своей алчности и личных интересов предаст кого угодно в любой момент! Уверена, что так же он предаст и любую политическую силу, к которой он примыкает исключительно из корыстных соображений! В период избирательной кампании буду принимать все возможные активные меры для обнародования всей известной мне информации в отношении Чекиты", – пообещала Молодцова.
Бывшая жена нардепа Чекиты призвала Кернеса и Труханова не брать ее экс-супруга в список партии Доверяй делам 01

Источник: https://censor.net.ua/n3130994
 
 
 Топ комментарии
 
Стара бабська мулька - писати гамняшки на колишнього в партком, профком, на місце роботи, міліцію, прокуратуру і т.д.
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А чего же не брать в их партию? Там ему место, там одни отбросы скомпоновались.
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"Уйдя из нашей семьи, он оставил наших детей без содержания. Нашу квартиру он оформил на свою престарелую мать, а меня с двумя нашими детьми пытается выставить на улицу." - саме той кандидат для кодла Трухано-Гєші.
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А чего же не брать в их партию? Там ему место, там одни отбросы скомпоновались.
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Так стань любовницей обих и Гепы и Гены чего вейкаешь то...
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Стара бабська мулька - писати гамняшки на колишнього в партком, профком, на місце роботи, міліцію, прокуратуру і т.д.
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Хватить скиглити - єпоха бідності вже місяць як закінчилась .
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Если он дует кокс...то все эти мелкие проступки Допе...Гепе и Трухану по боку...
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Так ему в той партии самое место . Он там среди таких же окажется . Так шо ошиблась девка .Думала что отхватила принца на белом Мерседесе и с мешком денег , а он оказался обычным рас*издяем в прямом смысле слова.
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Чисто жіноча логіка, зменшити дохід чоловіка а потім скиглити що зменшились аліменти, зарплату то депутатську він не зможе приховати.
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Сначала она, наверное с гордым видом, всунула свою п-ду в квартиру,
а потом такой облом, ее выселили Колишня дружина нардепа Чекіти закликала Кернеса і Труханова не брати її ексчоловіка в список партії "Довіряй справам" - Цензор.НЕТ 1365
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раньше он ее содержал, а сейчас сменил на другую.....доходы упали на ее содержание....
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Скільки ще з блока Петра підуть до гепи,а там може і сам Пєтя підтягнеться,щоб наче і при владі залишитися
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБывшая жена нардепа Чекиты призвала Кернеса и Труханова не брать ее экс-супруга в список партии "Доверяй делам"
 
 
 
 
 
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