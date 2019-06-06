 Экс-торнадовцы пожаловались судье на тесноту в стеклянном боксе, суд перенесли

Судья Павел Слободянюк принял во внимание жалобы 9 обвиняемых на тесноту в стеклянном боксе в зале суда. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

"Суд считает необходимым отложить рассмотрение дела для того, чтобы дать возможность техническим службам, которые отвечают за обустройство соответствующих условий, обустроить указанный стеклянный бокс таким образом, чтобы обвиняемые полноценно реализовывали свое право на защиту. По поводу следующей даты заседания - 27 июня, 16.00", - сказал Слободянюк.

Он отметил, что соответствующее решение суд принял "с учетом неоднократных заявлений обвиняемых, а также после установленных судом в начале заседания очевидных признаков того, что значительное количество обвиняемых не может находиться в соответствующем помещении, в котором содержатся сейчас лица, находящиеся под стражей".

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Слободянюк также обратил внимание на то, что в боксе в зале суда 9 обвиняемых должны содержаться таким образом, "чтобы общаться с защитниками".

Обвиняемые, в частности, жаловались на ненадлежащие условия содержания, транспортировки в зал суда и указывали на нарушение их прав.

Таким образом, обвиняемые и их защитники попросили суд создать надлежащие условия проведения подготовительного судебного заседания.

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В то же время суд отказал в удовлетворении нескольких ходатайств стороны защиты об отводе состава суда.

Как сообщалось ранее, экс-бойцы "Торнадо" 9 августа устроили бунт в Лукьяновском СИЗО, в связи с чем был введен план "Буря". Отмечалось, что экс-комбата Руслана Онищенко и других торнадовцев пытались развести по разным заведениям временного содержания. В ответ на это заключенные забаррикадировали выход из камеры.

Также правоохранителями было установлено, что заключенные с помощью мобильной связи, действуя по предварительному сговору группой лиц, с угрозой убийства, оказывали давление на иностранного гражданина, требуя от него передачи им имущества, а также готовили организацию массовых беспорядков и призывали к этому заключенных.

Знакомые и родственники подсудимых блокировали въезд-выезд спецавтомобилей. По факту умышленного блокирования выезда спецавтомобилей начато уголовное производство по ч. 1 ст. 343 Криминального кодекса Украины.

Позже стало известно, что по факту массовых беспорядков в Лукьяновском СИЗО в Киеве открыто уголовное производство.

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Напомним, рота специального назначения "Торнадо" входила в структуру МВД. В июне 2015 года были задержаны 8 бойцов "Торнадо", в том числе командир Руслан Онищенко, по обвинению в незаконном лишении свободы и похищении местных жителей, их пытках, убийствах и ряде других тяжких преступлений. 18 июля 2015 года министр внутренних дел Арсен Аваков подписал приказ о расформировании роты "Торнадо". В настоящее время подразделение ликвидировано, а его командира Онищенко и некоторых бойцов судят.

Во время рассмотрения дела бойцов спецроты "Торнадо" в августе 2016 года под зданием суда собрались митингующие в поддержку подсудимых. Однако правоохранители не пускали на закрытое судебное заседание граждан, которые не были участниками судебного процесса. В результате произошло несколько столкновений. Протестующие бросали в стражей порядка палки, камни, использовали дубинки и слезоточивый газ. В результате пострадали более 20 сотрудников полиции и Национальной гвардии Украины.

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В апреле Оболонский райсуд Киева приговорил экс-командира расформированной роты патрульной службы милиции особого назначения "Торнадо" Главного управления МВД Украины в Луганской области Руслана Онищенко, его заместителя Николая Цукура и еще 6 сотрудников подразделения к длительным срокам лишения свободы; еще четверым обвиняемым дал условные сроки.