 Введение на Донбасс миротворцев в Минске не обсуждалось, - Кучма

Об этом Кучма сказал на пресс-конференции в администрации президента Украины в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Миротворческая миссия ООН не обсуждалась – этот вопрос слишком сложный, и мы ни в коем случае не видим, как переступить через блокирование решения Совета безопасности, потому что если бы блокирования не было, такие решения уже были бы", - отметил он.

Читайте также: Прекращать огонь без права огня в ответ можно только после введения миротворцев ООН на Донбасс, иначе это все равно, что поставить наших солдат к стенке, - Порошенко

Напомним, в октябре 2018 года МинВОТ разработало примерную модель миротворческой миссии на Донбассе.

26 сентября Порошенко призвал Организацию Объединенных Наций ввести миротворческую миссию на Донбасс в рамках одного из мероприятий 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Как сообщалось, накануне прошло заседание ТКГ в Минске. Кучма сообщил, что ТКГ обсуждала проблемы безопасности. Одной из договоренностей стало указание не только момента начала "режима тишины", но и механизма его внедрения. "Сегодня мы перед всем миром должны показать, что хотим этого "режима тишины". Должно быть записано, чтобы не стрелять в ответ, также необходим запрет на обстрел гражданских объектов – школ, детских садов. До 19 июня группа должна разработать предложения. Мы должны 19-го их утвердить", – приводятся слова Кучмы на сайте президента Украины.