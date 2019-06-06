 Введение на Донбасс миротворцев в Минске не обсуждалось, - Кучма

Об этом Кучма сказал на пресс-конференции в администрации президента Украины в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Миротворческая миссия ООН не обсуждалась – этот вопрос слишком сложный, и мы ни в коем случае не видим, как переступить через блокирование решения Совета безопасности, потому что если бы блокирования не было, такие решения уже были бы", - отметил он.
Напомним, в октябре 2018 года МинВОТ разработало примерную модель миротворческой миссии на Донбассе.
26 сентября Порошенко призвал Организацию Объединенных Наций ввести миротворческую миссию на Донбасс в рамках одного из мероприятий 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Как сообщалось, накануне прошло заседание ТКГ в Минске. Кучма сообщил, что ТКГ обсуждала проблемы безопасности. Одной из договоренностей стало указание не только момента начала "режима тишины", но и механизма его внедрения. "Сегодня мы перед всем миром должны показать, что хотим этого "режима тишины". Должно быть записано, чтобы не стрелять в ответ, также необходим запрет на обстрел гражданских объектов – школ, детских садов. До 19 июня группа должна разработать предложения. Мы должны 19-го их утвердить", – приводятся слова Кучмы на сайте президента Украины.
скоро этой пустой партии телеканалы еще больший рейтинг нарисуют- и хомячки схавают
1. Снятие блокады.
2. Запрет ВСУ стрелять даже защищая собственную жизнь.
счас махнул неглядя поменял жизнь укрсолдат на..... да ни на что просто загнал, шоб не ходили по киеву с протестами.
с нестрелять оные недолго продержатся.
но все молчаат.
Со своим вооружением.
енто очередной котел - 500 убитых- минск-3 - каституцыя--федерацыя--амнистея,...
и
пакатилось... без остновок -
как сказал рубан с савченкой -в известном видео -
Мы будем держать их на стадионах
мы будем держать их в шахтах
мы будем репрессировать...
Нашо ті миротворці..
Ви ж майже про капітуляцію домовились
Если Кучма решил поумничать - пусть покажет личный пример - со своим сыном.
Тем более, что Ахметов и заварил эту донбасскую бодягу.
Бог всё видит, зачинщикам этой войны прилетит больше всех.
Но так как ***** увидело что победила зеленая мартышка, то вопрос о миротворцах вообще снят с повестки дня.
На повестке дня не победа на условиях Украины через иностранных миротворцев, а выгодная кремлю сдача украинских позиций в одностороннем порядке.
Это стало возможно благодаря проведенной информационной агрессии на умы неумных украинцев, используя всю свою пропагандисткую машину и сми местных пророссийско-настроенных олигархов, уставших от войны без торговли с россией
Пока что она занята словоблудием и психологической обработкой зе-населения, а вот после выборов в Раду, где большинство мест возьмет "Слуга российского народа", капитуляция будет стремительной. И, заметьте, зе-население получит в Украине тот ещё "русский мир", в котором, по определению, не будет никаких реформ, никакой борьбы с коррупцией - Россия будет править бал. В Украине украинского не останется ничего, про евроинтеграцию и говорить не стоит.
«Если ваши друзья убеждают вас в необходимости переговоров с врагами - значит, предатели уже обо всем договорились».