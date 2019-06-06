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 Политика Украины
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Все про:Кучма (1756) миротворцы (816) Трехсторонняя контактная группа (105)

 Введение на Донбасс миротворцев в Минске не обсуждалось, - Кучма

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), второй президент Украины Леонид Кучма сообщил, что на минувшем заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске вопрос миротворческой миссии на Донбассе не обсуждался.

Об этом Кучма сказал на пресс-конференции в администрации президента Украины в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Миротворческая миссия ООН не обсуждалась – этот вопрос слишком сложный, и мы ни в коем случае не видим, как переступить через блокирование решения Совета безопасности, потому что если бы блокирования не было, такие решения уже были бы", - отметил он.

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Напомним, в октябре 2018 года МинВОТ разработало примерную модель миротворческой миссии на Донбассе.

26 сентября Порошенко призвал Организацию Объединенных Наций ввести миротворческую миссию на Донбасс в рамках одного из мероприятий 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Как сообщалось, накануне прошло заседание ТКГ в Минске. Кучма сообщил, что ТКГ обсуждала проблемы безопасности. Одной из договоренностей стало указание не только момента начала "режима тишины", но и механизма его внедрения. "Сегодня мы перед всем миром должны показать, что хотим этого "режима тишины". Должно быть записано, чтобы не стрелять в ответ, также необходим запрет на обстрел гражданских объектов – школ, детских садов. До 19 июня группа должна разработать предложения. Мы должны 19-го их утвердить", – приводятся слова Кучмы на сайте президента Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3130992
 
 
 Топ комментарии
 
Та мы уже поняли, старый предатель, что в Минске "обсуждалось" только два вопроса:
1. Снятие блокады.
2. Запрет ВСУ стрелять даже защищая собственную жизнь.
Введение на Донбасс миротворцев в Минске не обсуждалось, - Кучма - Цензор.НЕТ 5541
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когда на переговорах одна сторона диктует условия, а вторая не в силах или состоянии ей возразить, то это аж ни разу не переговоры, а капитуляция.
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....пиарить "слугу нарота" в восточном регионе......
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У безродних космополітів народу немає. Як і Батьківщини. Тому ту партію віртуальну краще було б назвати "Слуга бєз рода".
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ты не горячись так
скоро этой пустой партии телеканалы еще больший рейтинг нарисуют- и хомячки схавают
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Я не гарячкую. Не той темперамент. Взагалі останнім часом я стаю все більш спокійний. Україна виявилася стійкіша, ніж я сподівався. І саме останніми рішеннями приємно здивувала ВР. От не думав ніколи, що буду колись її підтримувати. 😊
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а покиздеть? за рюмкой чая) не стрелять, блокаду снять, кормить, платить пенсии, баньдюкам медали, армию ВСУ под суд, продолжать?
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Підозрюю, що і про обмін полоненими теж не домовлялися. домовлялися, як би оце так красиво Україну кацапії здати. І щоб "бєз шума і пилі" та ще й за добрі гроші.
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ЗЕ через Кучму разрешил безнаказанно убивать окупантам украинских солдат. Еще и бесплатно сепаратистов за это пообещал кормить и пенсии платить. Лишь бы его сериалы в россии не запрещали транслировать.
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Та мы уже поняли, старый предатель, что в Минске "обсуждалось" только два вопроса:
1. Снятие блокады.
2. Запрет ВСУ стрелять даже защищая собственную жизнь.

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Нахрен ты тогда нужен коль копируеш все хотелки пуйла,
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Чтобы все посмотрели на еще одно "новое лицо" из команды Зеленского.
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когда на переговорах одна сторона диктует условия, а вторая не в силах или состоянии ей возразить, то это аж ни разу не переговоры, а капитуляция.
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Россию надо переиграть в этом вопросе компромиссным вариантом, а именно поэтапным вводом миротворцев на всю территорию ОРДЛО, причём в резолюции должны быть прописаны конкретные сроки. Допустим, после прекращения огня миротворцы распологаются в серой зоне в течении недели, после отвода тяжёлого вооружения миротворцы продвигаются до этой линии и занимают эту территорию в течении недели. Потом можно делать по городам: Донецк, Луганск... итд, затем более мелкие населённые пункты...итд. Пусть Россия обосновывает своё ветто по компромиссному решению.
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красавчика туда отправили, мастер переговорного процесса, который ЯО сдал и Будапешт подписал.
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Падла молодая. Старая лишь озвучила молодую
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....сначала герой-защитник кучма- 3 кв км острова тузла махнул не глядя - поменял 3 км тузлы на 30 000 кв км азовскаго моря.

счас махнул неглядя поменял жизнь укрсолдат на..... да ни на что просто загнал, шоб не ходили по киеву с протестами.

с нестрелять оные недолго продержатся.

но все молчаат.
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Як ця стара факінг гвардія вже заіпала....
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Не хотите ООНовских миротворцев - зайдут натовские.
Со своим вооружением.
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не стрелять -
енто очередной котел - 500 убитых- минск-3 - каституцыя--федерацыя--амнистея,...

и
пакатилось... без остновок -

как сказал рубан с савченкой -в известном видео -

Мы будем держать их на стадионах
мы будем держать их в шахтах
мы будем репрессировать...
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Звичайно Ж..
Нашо ті миротворці..
Ви ж майже про капітуляцію домовились
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Так обсуждай...тебя для того туда и направили....а не для того что бы блокады снимать....
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Дык нахер там миротворцы Ещё пропуска введут Как тогда с опущенцами барыгам торговать
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Ахметова на передок: пусть сидит в блиндаже и не отвечает на обстрелы.
Если Кучма решил поумничать - пусть покажет личный пример - со своим сыном.

Тем более, что Ахметов и заварил эту донбасскую бодягу.
Бог всё видит, зачинщикам этой войны прилетит больше всех.
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***** можно было бы додавить с миротворцами если бы победил Порошенко, потому что ***** тоже не может вечно где-то брать орков для войны и ещё 5 лет Пороха они бы не выдержали
Но так как ***** увидело что победила зеленая мартышка, то вопрос о миротворцах вообще снят с повестки дня.
На повестке дня не победа на условиях Украины через иностранных миротворцев, а выгодная кремлю сдача украинских позиций в одностороннем порядке.
Это стало возможно благодаря проведенной информационной агрессии на умы неумных украинцев, используя всю свою пропагандисткую машину и сми местных пророссийско-настроенных олигархов, уставших от войны без торговли с россией
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Сказку про миротворцев придумал один курчавый панамский сказочник перед выборами . Ему это не помогло. А сказка осталась . Для реализации этого мифического сценария нужно согласие другой стороны конфликта .То есть х.йла и его бурятов в ды-ре . А его не будет потому что им всё подходит, а принудить к этому сценарию их можно только силой .Силой оружия ! Ответьте себе на один единственный вопрос -Кто и какими средствами будет их к этому принуждать ?
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Кучма - це зрадник України, який готує капітуляцію. Кучму геть!
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Этот вопрос можно выносить не на Совбез, а на сессию Генеральной Ассамблеи. Было бы желание. Такие преценденты в ООН уже были. И миротворцы вводились минуя совбез.
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А шо обсуждать, если этот "пэрэговорщик" предложил капитуляцию Украины.
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Вырисовывается полная картина, кремль не устраивало что предприятия ОРДЛО оставались в правовом поле Украины и платили налоги в Украинскую казну, тот же уголь шел по 70$ за тонну, и прочее. Было найдено слабое звено, во все времена это ура патриоты и "кошерные националисты", которые за малую толику были посажены на рельсы и устроили блокаду. И все это под "торговлю на крови" и прочюю зраду шоколадных барыг. Кацапы воспользовались ситуацией, забрали заводы себе и стали продавать нам тот же уголь но по 140$, алилуя ! Воистину, на дурака не нужен нож! С тех пор сменился Президент, много баксов заработали кацапы и решили, нужно всю эту бадягу с расейскими паспортами впарить обратно хохлам. И о чудо! Тут же найдены нужные люди которые едут в Минск, и уже оказывается нам нужно прекратить стрелять и начать торговать с мышебратьями! Восстанавливать разрушенное ими хозяйство! Занавес.
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Новая власть никаких других путей, кроме капитуляции, не видит. А главное, не хочет видеть.
Пока что она занята словоблудием и психологической обработкой зе-населения, а вот после выборов в Раду, где большинство мест возьмет "Слуга российского народа", капитуляция будет стремительной. И, заметьте, зе-население получит в Украине тот ещё "русский мир", в котором, по определению, не будет никаких реформ, никакой борьбы с коррупцией - Россия будет править бал. В Украине украинского не останется ничего, про евроинтеграцию и говорить не стоит.
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И стоит еще и еще раз вспомнить цитату Аль Капоне:

«Если ваши друзья убеждают вас в необходимости переговоров с врагами - значит, предатели уже обо всем договорились».
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВведение на Донбасс миротворцев в Минске не обсуждалось, - Кучма
 
 
 
 
 
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