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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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 Рабинович, Бойко и Медведчук, - "Оппозиционная платформа-За життя" назвала первую десятку списка на выборах в Раду. СПИСОК

В Киеве проходит съезд политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", на котором была представлена первая десятка списка политсилы для участия в парламентских выборах.

Список партии возглавляют сопредседатели политсилы, народные депутаты Вадим Рабинович и Юрий Бойко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Также в первой десятке: глава политсовета и председатель стратегического совета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук, председатель исполкома партии, народный депутат Сергей Левочкин, нардепы Наталья Королевская, Василий Нимченко, Нестор Шуфрич, Сергей Ларин, Сергей Дунаев, Тарас Козак.

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Вместе с тем, волонтер, бывший член аттестационной комиссии при МВД Роман Синицын опубликовал в Фейсбуке первые 35 позиций списка "Оппозиционной платформы-За життя". В частности, в списке значатся Вадим Столар, Григорий Суркис, Ренат Кузьмин.

Рабинович, Бойко и Медведчук, - Оппозиционная платформа-За життя назвала первую десятку списка на выборах в Раду 01

Источник: https://censor.net.ua/n3130982
 
 
 Топ комментарии
 
Какие мерзкие морды и гнилые души у этих тварей.
Неужели кто-то вменяемый может за них голосовать?????
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Я бы назвала эту платформу - " Предатели Украины".
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Стопроцентные почитатели путина и "рузького мира", коих в Украине, а особенно на Юго-Востоке ее - немеряное количество!
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Смотрел съезд, ни одного молодого, всем далеко за 40 лет. А, что они несут, как это все будут воплощать в жизнь ???
Украине с ними только стать на колени перед РФ, только капитуляция ???
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ДУНАЕВ---БЫВШИЙ МЭР г.ЛИСИЧАНСК------ КРУПНЕЙШИЙ ВОРЮГА---ПРИ ЕГО ПРАВЛЕНИИ-----ПОЛНОСТЬЮ РАЗРУШЕНЫ И СДАНО В МЕТАЛЛОЛОМ ОБОРУДОВАНИЕ ЗАВОДОВ--- СОДОВЫЙ,СТЕКОЛЬНЫЙ,СТРОММАШИНА,РТИ,-----ТАКИХ СУК НАДО СУДИТЬ,А ОН (КСТАТИ ОН ЗЯТЬ БОЙКО)-- В НАРДЕПЫ ОПЯТЬ ЛЕЗЕТ---УКРАИНЦЫ ! ОТКРОЙТЕ СВОИ ГЛАЗА !!!!!!!!!!!
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- Ну, шо там нужно для счастья бедному еврею?
- Бедных евреев, таки, не бывает, а те бедные люди, напрасно думают, шо они евреи Рабінович, Бойко і Медведчук, - "Опозиційна платформа - За життя" назвала першу свою десятку списку на виборах в Раду - Цензор.НЕТ 7360
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Благодаря пяти годам под крылышком петра и ***** медведчук оперился. Хорошее наследство оставил после себя порох.
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что ты несешь, порох как раз сдерживал этих всех мразей и они его боялись, а теперь благодаря тупоголовой биомразей под 73% дебилов, повылазило опять все это дерьмо, кушайте теперь и абы не Порошенко...
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со страха медвейчук 112 купил при порохе .., и ездил к нему постоянно от страха обсираться
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пороха медвейчук в политику просунул и сотрудничество не прекращалось
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Нормальным языком научись общаться. Медведчук в украинской политике только благодаря пороху и *****. Точка.
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Удалил свой пост, я как ваша зеленая группа говорит - порохобот, но частично, ты права. Рабінович, Бойко і Медведчук, - "Опозиційна платформа - За життя" назвала першу свою десятку списку на виборах в Раду - Цензор.НЕТ 230
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мне вот интересно, какой интеллект у лохтората который будет голосовать за этих гнид?
это же конченые мрази!!!!!!
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Им пообещают руський язик и они только из за этого проголосуют за этих отбросов общества
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Не только за это...их и "сдаться РФии" полностью устраивает. Я с такими лично общался...причем на другие темы если - то вроде адекватные люди, с высшим образованием...пожилые, правда, все.
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Это кацапы -совки .Они ждут ссср -2 и х.йла
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Едут еврей и негр в одном купе. И тут еврей замечает, что негр читает газету на иврите. Еврей:
- Вам, что, мало того, что вы негр? Рабінович, Бойко і Медведчук, - "Опозиційна платформа - За життя" назвала першу свою десятку списку на виборах в Раду - Цензор.НЕТ 4128
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На юго-востоке бабушки и дедушки мечтают о сэрэсэр, вот они и голосуют за этих предателей, которые вешают им лапшу, что будете жить при комюнизьме. Этих ублюдков народ мало покатал в мусорных баках.
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Скоро "на юго-востоке бабушек и дедушек" не буде. Переїдуть в СССРРабінович, Бойко і Медведчук, - "Опозиційна платформа - За життя" назвала першу свою десятку списку на виборах в Раду - Цензор.НЕТ 1717
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"Рабинович, Бойко и Медведчук, - "Оппозиционная платформа-За життя" назвала первую своего десятку списка на выборах в Раду" - вот эту пятую колонну (уже не говоря о прочих, им подобных, анти украинцев, типа Шуфрича, которые засрали все новостные каналы своими мерзкими рожама), привёл и поставил у власти, шоколадный офшорник, только за это его надо посадить на кол.
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Все эти уроды прекрасно поживали при Пете. Сейчас снова рвутся в Раду, и ведь найдутся дебилы которые будут за них голосовать.
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Першу десятку- одразу на гілля без суду! Решту можна просто розстріляти, ми ж гуманні😊
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Можно конечно ошибаться,но за этих тварей голосовать не нужно
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а волошин олег это не политолог ???? подскажите ))))
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Это список в нормальной стране лежал бы у генпрокурора на столе
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первый зек-аферист второй кидало третий кум ......ЗАШИБИСЬ !!!
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Опять Вовка Кальцев пытается всплыть как и положено нетонущим.Пролез 24 м без мыла.
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в мэры Запорожья три раза пытался баллотироваться, значить то что он в Раду пошел хороший знак - не пройдет
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Нічого так підбірка гнилі, не вистачає Х...ла з брехливою шкапою.
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и все из того списка кореша и кумовья с торговыми партнерами петрыка.
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А где в том списке Петро Лексеевич ? Он во главе того списка стоять должен .....падлы. Ликвидационная комиссия х.йла по ликвидации страны
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"Старі ліца" поліцаїв, окрім маланца із Харкова, який бігає з партії в партію. Вигоніть його на свою батьківщину і хай там людей колотить. Але підходи нові. Коли були "оріони" то закручували гайки, а зараз вони "за мир", за рахунок українського народу.
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10-12% рейтинга, который у них есть, при сохранении мажоритарки как раз дает где-то 35 депутатов по списку. То есть этот список при текущих реалиях весь проходной.
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Даже больше. Плюс они ещё приспешников наберут кучу .Пятая колонна в Раде будет не меньше чем при петуховиче
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прям список приговора Нюренбергского трибунала.
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Обещание посадить потроха с конфискацией дадут или нет?
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Спит на блюде пьяньій Хаим, Мочит в соусе свой нос.
Все вокруг кричат "Ле хаим" (*) И целуются взасос
Молча съев тарелку супа и заблеявши козлом
Пьяный Дося вдруг нащупал Ногу Двойры под столом..."
(*) = "За життя!" (іврит)
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Таки Да! Ловко устроилась в Петином Шалмане эта Кодла..
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Список подонков, работающих на врага Украины((
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Сплошные новые лица. Кучма тоже новое лицо? Зе-лохторат в эсктазе от политики президента Зе? Или вам по х*й?
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Аж страшно подумать, если эти чучала что в списку пройдут, нужно будет по новой зраду распускать
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Такое впечатление что это все снится
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А Кузьмин помню красава... И название такое Украину имеют таланты...

https://youtu.be/klAWdJbfwKc

Рабінович, Бойко і Медведчук, - "Опозиційна платформа - За життя" назвала першу свою десятку списку на виборах в Раду - Цензор.НЕТ 5553
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Что не фамилия, то сплошь "новые лица" украинской политики, интересно таких изменеий мы хотели.???
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Короче, все те, шо были и раньше.
Все, с которыми соевые мародеры "боролись" целых пять лет!..
А теперь нам эта свинья про реванш повизгивает! Чей реванш? Если ты этот "реванш" сам на груди своей грел?!
Имеем то, шо заслужили сами.
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Все достойны виселицы. Некоторые даже многократной.
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Лидер партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Юрий Бойко заявил, что его партия будет добиваться автономного статуса для Донбасса в составе Украины. Об этом сообщает РИА «Новости».
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Написала два комментария и ни один не появился....????
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Опозиційна платформа - "За життя після смерті" ПНХ гниди!
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5 років було "малувато" щоб "посадити 3 друзів"...тепер маємо те що маємо....
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Хто, ще голосує за паразитів антиукраїнських як рука піднімається голосувати за цих анцихристів......які брешуть лапшу вішають Путінську на вуха народу України.....невже люди не можуть зрозуміти ,що через таких мошків кацапських скільки наших дітей убитих по всій Україні ......вони повинні не дістати ні одного голосу і депортовані до Путіна бо вони так його ******* здалеку нехай їдуть і ******* з близька ....... Рабінович, Бойко і Медведчук, - "Опозиційна платформа - За життя" назвала першу свою десятку списку на виборах в Раду - Цензор.НЕТ 7739
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРабинович, Бойко и Медведчук, - "Оппозиционная платформа-За життя" назвала первую десятку списка на выборах в Раду. СПИСОК
 
 
 
 
 
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