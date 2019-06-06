 Рабинович, Бойко и Медведчук, - "Оппозиционная платформа-За життя" назвала первую десятку списка на выборах в Раду. СПИСОК

Список партии возглавляют сопредседатели политсилы, народные депутаты Вадим Рабинович и Юрий Бойко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Также в первой десятке: глава политсовета и председатель стратегического совета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук, председатель исполкома партии, народный депутат Сергей Левочкин, нардепы Наталья Королевская, Василий Нимченко, Нестор Шуфрич, Сергей Ларин, Сергей Дунаев, Тарас Козак.
Вместе с тем, волонтер, бывший член аттестационной комиссии при МВД Роман Синицын опубликовал в Фейсбуке первые 35 позиций списка "Оппозиционной платформы-За життя". В частности, в списке значатся Вадим Столар, Григорий Суркис, Ренат Кузьмин.
Украине с ними только стать на колени перед РФ, только капитуляция ???
- Бедных евреев, таки, не бывает, а те бедные люди, напрасно думают, шо они евреи
это же конченые мрази!!!!!!
- Вам, что, мало того, что вы негр?
Все вокруг кричат "Ле хаим" (*) И целуются взасос
Молча съев тарелку супа и заблеявши козлом
Пьяный Дося вдруг нащупал Ногу Двойры под столом..."
(*) = "За життя!" (іврит)
https://youtu.be/klAWdJbfwKc
Все, с которыми соевые мародеры "боролись" целых пять лет!..
А теперь нам эта свинья про реванш повизгивает! Чей реванш? Если ты этот "реванш" сам на груди своей грел?!
Имеем то, шо заслужили сами.
https://youtu.be/klAWdJbfwKc