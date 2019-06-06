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 Суд приговорил к различным тюремным срокам пять фигурантов дела об убийстве Гандзюк

Покровский районный суд Днепропетровской приговорил 5 бывших участников антитеррористической операции (АТО) за убийство исполняющей обязанности управляющего делами мэрии Херсона, антикоррупционной активистки Екатерины Гандзюк.

Об этом сказала судья Елена Черная, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на  Українськi Новини.

"Суд приходит к выводу о возможности утверждения заключенных соглашений о признании вины", - огласил она.

Согласно приговору суда, в начале июля 2018 года организатор преступления, дело против которого выделено в отдельное производство, решил запугать Гандзюк, которая публично его критиковала, путем нанесения ей телесных повреждений.

Организатор считал, что публичная критика наносит вред его политической карьере.

Он привлек к преступлению помощника депутата Херсонского областного совета, который, в свою очередь, пообещал бывшему бойцу 5-го батальона "Украинской добровольческой армии" Торбину (позывной "Опер") финансовое вознаграждение за осуществление преступления.

Экс-участнику АТО организатор преступления пообещал 5 тыс. долларов за перелом конечностей Гандзюк и 2,5-3 тыс. долларов за обливание ее серной кислотой.

Торбин согласился и привлек своих сослуживцев Грабчука, Васяновича, Горбунова и Вишневского к операции по запугиванию активистки.

Чтоб склонить участников преступной группы к нанесению тяжких телесных повреждений Гандзюк, Торбин показал им ее записи в социальных сетях и обманным путем убедил, что она выражала негативное отношение к участникам АТО.

Преступники планировали напасть на жертву 25 июля 2018 года, но этот план сорвался.

После этого они окончательно отказались от идеи избить девушку и решили, что быстрее и эффективнее будет облить ее серной кислотой.

Подсудимый Горбунов 26 июля 2018 года приобрел за 300 гривен 2 банки аккумуляторной серной кислоты.

Утром 31 июля 2018 года Вишневский, Васянович и Грабчук прибыли к подъезду дома Гандзюк в Херсоне.

В 8:45 подсудимый Грабчук вылил на спину и голову жертвы 1 литр серной кислоты и убежал.

После этого преступники выехали из Херсона. За осуществление преступления они получили от заказчика 4,5 тыс. долларов.

Позже Торбин и Васянович потребовали и получили от заказчиков еще 2 тыс. долларов, чтобы скрыться от правоохранителей.

Обвиняемые были задержаны в августе 2018 года, им было инкриминировано нанесение тяжких телесных повреждений.

В апреле текущего года все 5 подсудимых признали свою вину и заключили соглашение со следствием.

Суд утвердил соглашения и назначил обвиняемым согласованные сроки тюремного заключения ниже установленных Уголовным кодексом.

Так, Торбин приговорен к 6,5 годам лишения свободы, Грабчук - к 6 годам, Васянович и Вишневский - к 4 годам, а Горбунов - к 3 годам тюрьмы.

Кроме того, с осужденных взыскано 50,6 тыс. гривен расходов на проведение судебных экспертиз.

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Напомним, 31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин.

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11 февраля 2019 года главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк. Тимошенко, комментируя подозрение Мангеру в деле об убийстве Гандзюк, заявила: "Они пошли "по беспределу". Это грязная борьба Порошенко за власть".

15 февраля суд арестовал Мангера до 3 марта с правом залога в 2 млн 497 тыс. грн. Адвокат Мангера Дмитрий Ильченко внес своего подзащитного залог

Источник: https://censor.net.ua/n3130981
 
   
 Топ комментарии
 
да всем уже насрать на это, то было нужно для того, что Пороха топить...
странно, происходит убийство, а топят Президента, а не министра МВД, к примеру, или прокуратуру...
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Обратила внимание на сроки этим изуверам - 6 лет максимальный.Человека давно нет, над ним поиздевались как могли и за это отсидят всего 6 лет и могут за хорошее поведение еще и раньше выйти. Эти сроки ,которые устанавливают своими законами депутаты Рады обесценивают жизнь человека до плинтуса. Напоминаю, что за убийство собаки эти же депутаты проголосовали срок 8 лет. Жизнь украинца оценивается ниже чем жизнь животного.Это хоть кого-то возмущает кроме меня?
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грубо говоря, там за низашо 10 лет, а у нас за убийство от 3 до 6. збс правосудие...
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да всем уже насрать на это, то было нужно для того, что Пороха топить...
странно, происходит убийство, а топят Президента, а не министра МВД, к примеру, или прокуратуру...
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Более того - министр внутренних дел до сих пор на должности и вполне неплохо себя чувствует за заслуги на выборах. И даже убитый полицейскими 5-летний мальчик особо его позиции не пошатнул пока . . .
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Обратила внимание на сроки этим изуверам - 6 лет максимальный.Человека давно нет, над ним поиздевались как могли и за это отсидят всего 6 лет и могут за хорошее поведение еще и раньше выйти. Эти сроки ,которые устанавливают своими законами депутаты Рады обесценивают жизнь человека до плинтуса. Напоминаю, что за убийство собаки эти же депутаты проголосовали срок 8 лет. Жизнь украинца оценивается ниже чем жизнь животного.Это хоть кого-то возмущает кроме меня?
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да, у них нет статьи за преднамеренное убийство, поэтому и такой срок.
а вот почему нет конкретно этой статьи, это большой вопрос
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Когда это заказное убийство не стало преднамеренным. Убийство раз, преднамеренное два, групповое три. 6 лет. Вот в чем вопрос к президенту, к Раде, к бывшему президенту, к прокуратуре и к суду. Если цена жизни народа в Украине - 6 лет, то какая интересно цена жизни слуги народа?
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я о статье говорил, которую им инкриминировали
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Неправильно инкриминировали, нужна апеляция и жалоба на это судейское решение.
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грубо говоря, там за низашо 10 лет, а у нас за убийство от 3 до 6. збс правосудие...
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груповое убийство, по зарание придуманному плану в с сговоре. от 3 до 6 лет, серйозно?? Суд приговорил к различным тюремным срокам пять фигурантов дела об убийстве Гандзюк - Цензор.НЕТ 5079
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Там не вбивство, вона померла в лікарні, це інша стаття.
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пока она жива была, согласен. Но после ее смерти дело должны были переквалифицировать
З.Ы. вспомни как спалили Оксану Макар пацики. Краснощеку - пожизненное, Присяжнюку - пятнаха, Погосяну - вроде 12. И она была жива еще недли 2 кажись. А потом померла...
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Там була пряма спроба вбивства, а тут залякування, тяжкі тілесні. Але я теж думаю шо мало.
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Умисел різний, так. А отже і терміни різні
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тяжкие телесные, приведшие к смерти - это не убийство? може ещё "по неосторожности"? или "ненавмисне" как в случае с пьяными ментами, пристрелившими 5-летнего мальчика? П'ятьох фігурантів справи про вбивство Гандзюк засуджено до різних тюремних строків - Цензор.НЕТ 9295
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...еще и "группой лиц по предварительному сговору"! что всегда есть отягчающее П'ятьох фігурантів справи про вбивство Гандзюк засуджено до різних тюремних строків - Цензор.НЕТ 4825
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Кажу про кваліфікацію, тяжкие телесные, приведшие к смерти це одна стаття, вбивство це інша.
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а имя заказчика как-то (я прочел, что отдельное дело)... но ктооо?
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"Подозрение" Мангеру это чисто предвыборный прием от БПП чтоб бросить тень на "Батькивщину". Это поливание говном длится десятилетия. Бандиты к власти приходили разные. Но враг у них был всегда один - Тимошенко. Остальных можно купить/запугать/договориться (думаю щас этот процесс пытаются провернуть с Зеленским). Как результат избиратели проголосовали за клоуна, который просто стоял в сторонке.
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.....это ваши домыслы или вы читали материалы дела?......
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Нащо вони такою купою ходили, 5 чоловік аби вилляти 1 літр.
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Кто заказчик и почему он на свободе?
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Как? Стефанчука уже завалили стефанчуки?
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А к ним тоже уже интерес пропал . Пороха то уже завалили . В том же перечне : война и смерти на Донбассе , торговля на крови , зубожиння , плохие дороги , кумовство и своячество , ... .
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"Организатор считал, что публичная критика наносит вред его политической карьере.
Он привлек к преступлению помощника депутата Херсонского областного совета". Если была сделка со следствием, то эти люди должны быть известны. Почему же они нигде не фигурируют?
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зелебобинська шелупонь вперто продовжує називати замах вбивством
********** театральні ефекти
брали б приклад зі свого лідера: він не любить шоу вапше
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Что и тр.док.
Никаким Мангером там и не пахло -- чистый предвыборный угар ...

Если бы он был реально близок заказчику уже бы давно сидел и давал показания следствию .

А так -- прогнули исполнителя или заплатили бабосы , шобы оно пальцем указало на нужного "заказчика" , а терь прячут концы в воду столь быстрым приговором .
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Це угоди - договорняк. Інакше не мають доказів на організатора. Особисто моя думка, подібні угоди без перевірки показів на поліграфі - неприйнятними.
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да здравствует самый гуманный суд в мире....уря товарищи!!! в ********* за лайки и перепосты дают больше. а за резонансные преступления и не только дают на право и на лево всем без разбору по 20 лет и никак не меньше! и не церемонятся. всем по 20!!! чтобы никому обидно не было! (( скоро выпустят всёравно то по закону НАДЕНЬКИ. то амнистия. то выкупят...вот и вся история....((
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всего шесть лет за убийство ?????? Не будет толку в этой стране
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Великий ЗЕ молчит / и не только по этому поводу / значит одобрямс .
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За то Торнадовцам по показаниям сепаров и опущенцев влепили по полной
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Шесть лет за намереное убийство. Убийцы будут жить в комфорте в тюрьме и через три года выйдут на свободу. А овцы молча продолжают жевать траву.
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за убийство ОСОБО жестоким способом 6 лет ((((( напомню ЖЕРТВА 3.5 месяцев МУЧИЛАСЬ в постели от ожогов !!!!!
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Шестеро гнид воювали з однією жінкою! Що за падаль! Вона ж боролась за майбутнє Ураїни та її людей, а ви суки за що боролись?! Хоча я сумніваюсь що ви виродки взагалі розумієте для чого вас народили!
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Шоколадна судова рехформа в усій красі.Такі терміни за вбивство,бо думають що їх це ніколи не зачепить.
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интересно другое-заказчик просто отделался 2 млн грн?? и так если у тебя есть бабки то можно заказывать кого угодно?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСуд приговорил к различным тюремным срокам пять фигурантов дела об убийстве Гандзюк
 
 
 
 
 
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