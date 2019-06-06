 Роспуск Рады - незаконный, в коалиции было 227 депутатов, - Парубий

Об этом Андрей Парубий заявил в комментарии "Громадському", информирует Цензор.НЕТ.

Спикер парламента утверждает, что передал в Конституционный суд список депутатов, которые по состоянию на 21 мая входили в парламентскую коалицию. По его словам, коалиция на момент заявления о роспуске существовала, а следовательно, роспуск был незаконным.

"На тот момент в коалиции было 227 депутатов", - ответил Парубий.

По его словам, в 2014 году в коалицию входило 302 народных депутата. С тех пор из нее выходили как фракции, так и отдельные нардепы. Но при этом не все народные избранники подавали заявления о выходе из коалиции, так что формально они до сих пор являются членами парламентского большинства.

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"Вы очень удивитесь, когда увидите, какие фамилии в этом списке, но это факт. Заявления о выходе они не написали", - сказал Парубий.

Отметим, что коалиция должна насчитывать как минимум 226 депутатов.

Напомним, 21 мая президент Украины Владимир Зеленский официально распустил Раду и назначил выборы на 21 июля. Обеспечить финансирование выборов поручено Кабинету министров. В тот же день прошли обязательные перед роспуском Верховной Рады консультации главы государства с руководителями парламента и депутатских фракций и групп. Вечером в этот же день на сайте президента страны появился указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады восьмого созыва и назначении выборов на 21 июля.

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23 мая указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады восьмого созыва и назначении выборов на 21 июля вступил в силу.

Внеочередные выборы назначены на 21 июля 2019 года.

24 мая нардепы из "Народного фронта" внесли в КС представление о неконституционности роспуска Рады.