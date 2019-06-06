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 Политика Украины
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 Роспуск Рады - незаконный, в коалиции было 227 депутатов, - Парубий

По словам спикера Верховной Рады, многие депутаты и даже целые фракции де-факто выходили из коалиции, но не писали при этом заявление о выходе, а значит, формально остаются в ее составе.

Об этом Андрей Парубий заявил в комментарии "Громадському", информирует Цензор.НЕТ.

Спикер парламента утверждает, что передал в Конституционный суд список депутатов, которые по состоянию на 21 мая входили в парламентскую коалицию. По его словам, коалиция на момент заявления о роспуске существовала, а следовательно, роспуск был незаконным.

"На тот момент в коалиции было 227 депутатов", - ответил Парубий.

По его словам, в 2014 году в коалицию входило 302 народных депутата. С тех пор из нее выходили как фракции, так и отдельные нардепы. Но при этом не все народные избранники подавали заявления о выходе из коалиции, так что формально они до сих пор являются членами парламентского большинства.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Депутаты "Народного фронта" предоставили в КС доказательства существования коалиции и просят признать указ Зеленского о роспуске парламента неконституционным. ВИДЕО

"Вы очень удивитесь, когда увидите, какие фамилии в этом списке, но это факт. Заявления о выходе они не написали", - сказал Парубий.

Отметим, что коалиция должна насчитывать как минимум 226 депутатов.

Напомним, 21 мая президент Украины Владимир Зеленский официально распустил Раду и назначил выборы на 21 июля. Обеспечить финансирование выборов поручено Кабинету министров. В тот же день прошли обязательные перед роспуском Верховной Рады консультации главы государства с руководителями парламента и депутатских фракций и групп. Вечером в этот же день на сайте президента страны появился указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады восьмого созыва и назначении выборов на 21 июля.

Также на Цензор.НЕТ: "Рэбе и КО настояли на Маслове, тебе лучше пойти самовыдвижением", "Я еще не кандидат, мне по..." - оппоблоковец Балицкий пытается попасть в следующий состав Рады. ФОТОрепортаж

23 мая указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады восьмого созыва и назначении выборов на 21 июля вступил в силу.

Внеочередные выборы назначены на 21 июля 2019 года.

24 мая нардепы из "Народного фронта" внесли в КС представление о неконституционности роспуска Рады.

Источник: https://censor.net.ua/n3130979
 
   
 Топ комментарии
 
для человека со справкой ---- Какалицию создают фракции ,а не депутаты,и это недоразумение корчит из себя спикера Роспуск Рады - незаконный, в коалиции было 227 депутатов, - Парубий - Цензор.НЕТ 2307
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тебя юродовый к уголовной ответственности за подтасовку голосования.....
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Игрь Валерич сказал дефолт...значит дефолт!))))
Раду распустить...
Перед Пу на коленях извинится...
Репарациии выплатить ДыРе...
Патриотам тюрьмы...лохам дефолт!

Да прибудет с вами ЗЕ....
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упс, как там говорилось, если нарушу, то уйду?))
ну-ну, слове преЗедента не стоит, ровным счетом, ничего.
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Независимого президента у нас нет!
ЗЕ это гарсон Игрь Валерича...
Как он гражданин Израиля скажет...так и будет
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По факту Украина это временный актив ИВ...
И он из него выжмет ВСЕ!!!)))
а вы лохкопеды ему в этом не помеха...
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а скоко он купил на украденные у нас деньги в штатах - смотрю а шо прикольно - второй лазаренко будет
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В штатах все под арестом...
У ФБР много вопросов)))
Там за неуплату налогов могут и на стульчик посадить...
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Дык, коалиция существует до сих пор, раз ВР принимает решения. Вон как справно фсе хотелки зебло по писте пустили.
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Комплекси далекого дитинства. Ображене самолюбство. Відсутність іграшок, які у інших були. Так поспішав одноосібно "порушити", що з нетерплячки навіть не поцікавився, як з тою коаліцією є насправді.
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Игрь Валерич сказал дефолт...значит дефолт!))))
Раду распустить...
Перед Пу на коленях извинится...
Репарациии выплатить ДыРе...
Патриотам тюрьмы...лохам дефолт!

Да прибудет с вами ЗЕ....
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тебя юродовый к уголовной ответственности за подтасовку голосования.....
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Мокша может повеситься перед своим рашатудей. Роспуск Рады - незаконный, в коалиции было 227 депутатов, - Парубий - Цензор.НЕТ 4171
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....а ты заяву официальную на него накатай и докажи в суде......а не докажешь - 383 статья тебе в плечи..
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Формально Украина идет к стандартам ЕС,а на деле стоим на месте
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если не знаешь как - действуй по закону - как это делал Порох ,даже в самые тяжелые времена - универсальный рецепт
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У нас идет откат в сторону РАБсии семимильными шагами...
Говорить можно все что угодно...
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Бандэра придет порядок наведёт! Роспуск Рады - незаконный, в коалиции было 227 депутатов, - Парубий - Цензор.НЕТ 8313
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А по факту ЗЕ затмит Батю...
БАТЯ был зашуганым наивным олигофреном!
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отож синку - не чего нарушать закон - когда в отставку пойдешь ? - обещал - ВЫПОЛНЯЙ
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Цю Зраду треба люструвати по плану який приписали Савченко))
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Думу свою люстрируй для начала херой мокшанский. Роспуск Рады - незаконный, в коалиции было 227 депутатов, - Парубий - Цензор.НЕТ 9541
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Тут мы с вами полностью согласны, но только вот вы лучше скажите, когда пан Зеленский выполнит свое обещание немедленно сложить с себя полномочия Президента в случае нарушения им самим закона, а в данном случае Конституции?!
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Зеленський нічого не "нарушив", А Парубій - бреше. Воно за це відповість?
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Конечно ответит, мы же живем при самом честном преЗеденте и на Парубия если он виноват обязательно заведут уголовное дело, отправят в суд набранный из новых людей (сотрудников 95 квартала), потом посадять на мильен лет. Или НЕ?!
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Правильно. Даже почтальон Печкин знал что документы быть обязаны! А зебилам как известно закон не писан. Роспуск Рады - незаконный, в коалиции было 227 депутатов, - Парубий - Цензор.НЕТ 3882
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для человека со справкой ---- Какалицию создают фракции ,а не депутаты,и это недоразумение корчит из себя спикера Роспуск Рады - незаконный, в коалиции было 227 депутатов, - Парубий - Цензор.НЕТ 2307
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мокша, за легитимного пуКина лучше расскажи. Роспуск Рады - незаконный, в коалиции было 227 депутатов, - Парубий - Цензор.НЕТ 2723
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Конституционный суд поэтому поводу уже давал разъяснения, и они не совпадают с твоим высером.
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не ПИпи.....до складу коаліції депутатських фракцій можуть увійти лише ті народні депутати України, які є у складі депутатських фракцій, що сформували коаліцію. ,......убежали из одной какалиции прибежали в другую и стало больше ? Розпуск Ради - незаконний, в коаліції було 227 депутатів, - Парубій - Цензор.НЕТ 8716
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Спроси у конституционного суда. Онвсе-таки конституционный суд имеет право трактовать конституцию, ане Roman Rjevskiy, и даже не преЗЮдент.
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вы не хотите понять одного ,вы хоть в жопы себе горилки по наливайте , вы к корыту уже не придете , увидели это с Петей ,увидите и на других выборах,кролики и соя никто ,и зовут вас никак ,в морг значит в морг Розпуск Ради - незаконний, в коаліції було 227 депутатів, - Парубій - Цензор.НЕТ 4590
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Когда у зелебобиков не хватает аргументов, начинается пролетарский понос?
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Так ее и создали фракции, еще в 21.11.2014 году - с тех пор она юридически непрерывно существовала до 17 мая 2019 года.
Это как предприятие (юридическое лицо) - условия для его открытия формально выполнили, а дальше "хоть трава не расти" и оно может хоть без единого сотрудника существовать (юридически)
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Можно ли считать Парубия Титаном Мысли? И это ПРи Слепых Трастах,Ротердамах и Панамах...?
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Что из перечисленного поламал Зебоба? Ничего? Ну и ладно, ведь зебилам до сраки. А нам до сраки зебилы. Роспуск Рады - незаконный, в коалиции было 227 депутатов, - Парубий - Цензор.НЕТ 439
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Конституция Украины, статья 90 (цитата):
"Повноваження Верховної Ради України не можуть бути достроково припинені Президентом України в останні шість місяців строку повноважень Верховної Ради України"

И всё! Точка! Не имеет никакого значения есть или нет в этот момент коалиция.
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"Единожды солгавший, кто ж тебе поверит" (о Вазелине Шестом-капитулянте).
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у него в отличии от тебя есть доказательства - так шо страдай молча
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У Парубія є головний доказ, це справка олігофрена (в буцегарню не попаде). Розпуск Ради - незаконний, в коаліції було 227 депутатів, - Парубій - Цензор.НЕТ 6586
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Роспуск Рады законный и справедливый а на зоне вас будет 227
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Соя вже два тижні цеглой кладе - Зелєнский нєправільний, Порошенко лігітімний))
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а тебе видно нравиться как он предает Украину ?
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С позапрошлым гарантом было такое же. Рассосалось...
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Відчайдушні конвульсії з метою продержатись біля корита! Люди, воно ж вам сцить межи очі, бреше, бризкаючи слиною. І порохолизи підхоплюють ту брехню, шалено виючи... Ви не бачите, оті порлубії роблять смішною Україну.
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Труп уже три роки як похований, але свідоцтво про смерть "загубилося" десь в інстанціях і не було видане родичам, щоб не платити їм допомогу на поховання.
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Шота Жертва Логопедов шибко разволновался - видать ещё не обзавёлся билетом в ВИП-вагон, прицепленный к паровозу, шо гарантированно въедет в следующую Раду. В коменданты, канешна, возьмут, но только не на майдан, а в общественный туалет - а оно ж не хочется там заплетающимся в зубах языком объявлять «Занято!».
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"По его словам, в 2014 году в коалицию входило 302 народных депутата. С тех пор из нее выходили как фракции, так и отдельные нардепы. Но при этом не все народные избранники подавали заявления о выходе из коалиции, так что формально они до сих пор являются членами парламентского большинства"

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Если вышла фракция,то там только шорох может остаться.
Коалиция формируется исключительно из фракций.
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У вас свиней рейтинга - 4 % , но возле корыта сытнее .
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Правильно пише Парубій. До коаліції можуть належати не тільки фракційні депутати, але й окремі депутатські групи або навіть депутати-"одиночки". Хоча, взагалі те мусить вирішувати КС.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоспуск Рады - незаконный, в коалиции было 227 депутатов, - Парубий
 
 
 
 
 
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