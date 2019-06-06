 Роспуск Рады - незаконный, в коалиции было 227 депутатов, - Парубий

Об этом Андрей Парубий заявил в комментарии "Громадському", информирует Цензор.НЕТ.
Спикер парламента утверждает, что передал в Конституционный суд список депутатов, которые по состоянию на 21 мая входили в парламентскую коалицию. По его словам, коалиция на момент заявления о роспуске существовала, а следовательно, роспуск был незаконным.
"На тот момент в коалиции было 227 депутатов", - ответил Парубий.
По его словам, в 2014 году в коалицию входило 302 народных депутата. С тех пор из нее выходили как фракции, так и отдельные нардепы. Но при этом не все народные избранники подавали заявления о выходе из коалиции, так что формально они до сих пор являются членами парламентского большинства.
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"Вы очень удивитесь, когда увидите, какие фамилии в этом списке, но это факт. Заявления о выходе они не написали", - сказал Парубий.
Отметим, что коалиция должна насчитывать как минимум 226 депутатов.
Напомним, 21 мая президент Украины Владимир Зеленский официально распустил Раду и назначил выборы на 21 июля. Обеспечить финансирование выборов поручено Кабинету министров. В тот же день прошли обязательные перед роспуском Верховной Рады консультации главы государства с руководителями парламента и депутатских фракций и групп. Вечером в этот же день на сайте президента страны появился указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады восьмого созыва и назначении выборов на 21 июля.
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23 мая указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады восьмого созыва и назначении выборов на 21 июля вступил в силу.
Внеочередные выборы назначены на 21 июля 2019 года.
24 мая нардепы из "Народного фронта" внесли в КС представление о неконституционности роспуска Рады.
ну-ну, слове преЗедента не стоит, ровным счетом, ничего.
ЗЕ это гарсон Игрь Валерича...
Как он гражданин Израиля скажет...так и будет
И он из него выжмет ВСЕ!!!)))
а вы лохкопеды ему в этом не помеха...
У ФБР много вопросов)))
Там за неуплату налогов могут и на стульчик посадить...
Раду распустить...
Перед Пу на коленях извинится...
Репарациии выплатить ДыРе...
Патриотам тюрьмы...лохам дефолт!
Да прибудет с вами ЗЕ....
Говорить можно все что угодно...
БАТЯ был зашуганым наивным олигофреном!
Это как предприятие (юридическое лицо) - условия для его открытия формально выполнили, а дальше "хоть трава не расти" и оно может хоть без единого сотрудника существовать (юридически)
"Повноваження Верховної Ради України не можуть бути достроково припинені Президентом України в останні шість місяців строку повноважень Верховної Ради України"
И всё! Точка! Не имеет никакого значения есть или нет в этот момент коалиция.
ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
Если вышла фракция,то там только шорох может остаться.
Коалиция формируется исключительно из фракций.