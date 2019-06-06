 Климкин заявил, что речь Зеленского в Брюсселе доказывает последовательность внешней политики: "Партнерам Украины было важно услышать эти ключевые тезисы"

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом министр иностранных дел Павел Климкин сказал корреспонденту УНИАН, комментируя идентичность фрагментов в выступлениях Зеленского и Порошенко о том, что вступление Украины в Европейский Союз приведет к "смерти российского имперского проекта".

В частности, глава МИД назвал идентичность фрагментов в выступлениях Зеленского и Порошенко "комической историей".

"Как говорится, много шума из ничего. Правда, не шекспировских масштабов. Базовые тезисы действительно были подготовлены в МИД. Некоторые из них озвучивались предыдущим президентом Петром Порошенко во время Дня Европы", - заявил Климкин.

По его словам, друзьям и партнерам Украины было важно услышать эти ключевые тезисы, особенно во время первого визита Зеленского в Брюссель, поэтому они были включены в пакет предложений, направленных в Администрацию президента.

"Но потом подготовленные МИД тезисы были озвучены на съезде партии "Европейская солидарность", - добавил Климкин.

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"И это не удивительно, ведь они отвечают основополагающим принципам нашей евроинтеграции. Подготовленные МИД тезисы - это не просто сигналы. Это основополагающие позиции Украины относительно противодействия российской агрессии и интеграции в ЕС и НАТО. А "плагиат" из подготовленных МИД тезисов является как раз свидетельством последовательности внешнеполитического курса нашего государства", - сказал министр.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее пресс-секретарь Петра Порошенко Святослав Цеголко заявил, что на встрече с президентом Европейского совета Дональдом Туском Владимир Зеленский использовал несколько абзацов из выступления Петра Порошенко.

В АП заявили, что это диверсия: Некоторые сотрудники МИД продолжают работать на Порошенко, мы сделаем кадровые выводы.