 Климкин заявил, что речь Зеленского в Брюсселе доказывает последовательность внешней политики: "Партнерам Украины было важно услышать эти ключевые тезисы"

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом министр иностранных дел Павел Климкин сказал корреспонденту УНИАН, комментируя идентичность фрагментов в выступлениях Зеленского и Порошенко о том, что вступление Украины в Европейский Союз приведет к "смерти российского имперского проекта".
В частности, глава МИД назвал идентичность фрагментов в выступлениях Зеленского и Порошенко "комической историей".
"Как говорится, много шума из ничего. Правда, не шекспировских масштабов. Базовые тезисы действительно были подготовлены в МИД. Некоторые из них озвучивались предыдущим президентом Петром Порошенко во время Дня Европы", - заявил Климкин.
По его словам, друзьям и партнерам Украины было важно услышать эти ключевые тезисы, особенно во время первого визита Зеленского в Брюссель, поэтому они были включены в пакет предложений, направленных в Администрацию президента.
"Но потом подготовленные МИД тезисы были озвучены на съезде партии "Европейская солидарность", - добавил Климкин.
"И это не удивительно, ведь они отвечают основополагающим принципам нашей евроинтеграции. Подготовленные МИД тезисы - это не просто сигналы. Это основополагающие позиции Украины относительно противодействия российской агрессии и интеграции в ЕС и НАТО. А "плагиат" из подготовленных МИД тезисов является как раз свидетельством последовательности внешнеполитического курса нашего государства", - сказал министр.
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее пресс-секретарь Петра Порошенко Святослав Цеголко заявил, что на встрече с президентом Европейского совета Дональдом Туском Владимир Зеленский использовал несколько абзацов из выступления Петра Порошенко.
В АП заявили, что это диверсия: Некоторые сотрудники МИД продолжают работать на Порошенко, мы сделаем кадровые выводы.
🇺🇦Anele @takidaya 4 ч.4 часа назад
О, Дужедякула щось написав. Вова, а з яким таким "офіціальним візитом до Брюселю" поїхала Лєнка в кєдах? І ти ще не писав, що "Порошенко поскручував у літаку ручки з сантехніки та кнопки з крісел, забрав посуд, серветки та кисневі маски". Шо ти чекаєш, пиши, нарід жде.
Что обсуждали в Минске
bamr @bamr69 10 ч.10 часов назад
Почитайте что пишут из Донецка. И это всего лишь несколько дней правления Зе .
11 хв. ·
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Это те люди, что про ботофермы рассказывали
Конституционный Суд Украины удовлетворил конституционную жалобу «Запорожского завода ферросплавов» Игоря Коломойского, признав не отвечающими основному закону положения п.13 ч.1 ст.17 закона «О Национальном антикоррупционном бюро Украины», который позволял детективам бюро признавать недействительными коррупционные сделки через суд.
Об этом сообщает «БизнесЦензор» со ссылкой на источник, знакомый с ходом рассмотрения дела.
«Вынесли решение об удовлетворении жалобы Запорожского завода ферросплавов. Признано неконституционным положение статьи 17 закона «О НАБУ», по которому предоставлено НАБУ полномочия обжаловать в суде коррупционные сделки», - сообщил источник.
«Это влияет на все такие сделки. В частности, «Запорожского завода ферросплавов» и «Укрнафты», - добавил собеседник.
https://hvylya.net/news/digest/ks-otmenil-pobedy-nabu-v-sudah-na-5-mlrd-po-isku-zavoda-kolomojskogo-smi.html
ну шо лахі,прокоментуйте