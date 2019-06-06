 Нардеп Рыбчинский вышел из "Воли народа" и вступил в "Батькивщину"

Соответствующее объявление сделал председатель Верховной Рады Андрей Парубий на пленарном заседании в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
После выхода Рыбчинского в "Воле народа" остается 17 народных депутатов. Согласно законодательству, Парубий может объявить о роспуске группы в связи с тем, что в ее составе менее 19 человек.
Количество нардепов в "Батькивщине" теперь составляет 21.
Рыбчинский прошел в парламент по мажоритарному округу №211 (Киев), до членства в "Воле народа" около года состоял во фракции "Блок Петра Порошенко".
Мажоритарку отменят и не будет никаких "Воль народу" или "Возражений" ... Бо это не партии , а фрикции !
Нужно вернуть к партиям право на создание блоков под выборы и всё будет ОК .
Поправки 2004 года , отмененные звероящуром Ибуковичем были куда лучше , чем даже большинство проектов по т.н. "открытым списькам" ...
90% самых развитых стран имеют не "открытые списьки" , не мажоритарку , а обсолютно пропорциональную систему , аналогичную той , какая была принята в 2004 году . Только с разницей в том , что номера в "закрытых списках" определяли не партейные вожди и даже не съезды-слёты (пионэроффф) , а тайного голосование-праймериз среди членов партий .
Это лучше любого открытого списка для ленивого выборця .
Бо праймериз внутри партии даёт существенное преимущество реальным , а не фиктивным партиям , созданным под президента и пахана . Даёт преимущество рядовым , но активным членам общества с выраженной гражданской позицией .
А т.н. "электоральное болото" может влиять исключительно на целую партию но никак не на её список !
В Украине эту систему внедрить гораздо проще , чем закон про "открытые списьки" . И она в 10 раз более очевидная и понятная для простых граждан , не знакомых с математической статистикой !
а переходишь - вон выходишь, а на это место другой штык найдется из списка партии
а мажоритарщик...так ваще - сиди и не дергайся... а то округ останется без депутата, если будешь метаться...
как то так!
а то действительно - входит и выходит
Смердить напевно добряче!
🤣
В сети разгорелась дискуссия вокруг поста нардепа Евгения Рыбчинского, в котором тот обвинил население "ЛНР" в сепаратизме. "Мне безразлично, что там в Луганске. Я не интересуюсь жизнью тараканов. Даже если миллион их родится у меня на кухне, это не значит, что кухня будет принадлежать им. Никаких статусов и спецрежимов для тараканов, только дихлофос и много дихлофоса. Ну и пара тысяч джавелинов, конечно", - написал народный избранник в "Фейсбуке". Позже этот пост был удален, а личную страницу Рыбчинского, по словам его пресс-службы, было заблокировано. Впрочем, тема пошла в массы.
Так если это хайло вышло и осталось 17 казлин, то чего дурак со справкой не разгонял их, когда было 18？ или ему не ведомо, что 18 уже меньше чем 19？
Писец полный, но рыгосоевым рада нравится, разгонять ее нельзя.
Я промолчу, шо ТРИ года калолиции небыло, та то такое, пэтьке можно же нарушать конституцию
🤔
і там перед цифрою 19 можуть випасти будь які карти...