 Оккупанты в Крыму приговорили украинца Давыденко к десяти с половиной годам заключения

Приговор Константину Давыденко вынес так называемый "Верховный суд Крыма", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".
Давыденко вменили статью 276 Уголовного кодекса России (сбор сведений, составляющих государственную тайну в целях передачи иностранному государству).
Приговор Константину Давыденко озвучил судья Андрей Палий, который ранее судил гражданина Украины Евгения Панова, которого оккупанты обвинили в диверсиях.
Слушания суда по делу Константина Давыденко проходили в закрытом режиме. Российский прокурор на судебном заседании 5 июня запросил для гражданина Украины 12 лет заключения.
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Напомним, 12 февраля 2018 года ФСБ России сообщила о задержании в Симферополе гражданина Украины по подозрению в шпионаже. Министерство иностранных дел Украины потребовало от российского внешнеполитического ведомства официального подтверждения факта задержания, а также сообщить причины задержания и место содержания.
Служба безопасности Украины не комментирует задержание в Крыму украинца, подозреваемого ФСБ России в шпионаже.
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После оккупации Россией Крыма ФСБ проводит на полуострове регулярные обыски и допросы журналистов, активистов, общественных деятелей. Правозащитники характеризуют это как борьбу с инакомыслием.
И отодвинуть линию разграничения до Львова...
Одним из первых среагировал генпрокурор Украины Луценко. Торговля с предприятиями на неподконтрольных территориях Донбасса возможна только при их регистрации и оплате налогов в Украине. Об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко.
«После того, как террористы «национализировали» украинскую государственную и частную собственность на территории ОРДЛО, идея снять экономическую блокаду означает легализацию выплаты налогов террористическим образованиям и перекладывание социальных и коммунальных расходов псевдореспублик на украинский бюджет», - написал он Facebook.
Одновременно произошло и другое событие, к которому стоит готовиться - это интервью советника Зеленского Ирины Венедиктовой с комментарием об отмене субсидий. . Журналист отметил: «Слуга народа» - это либертарианская интернет-партия. Либертарианство предполагает минимизацию уплаты налогов, что может понравиться людям в Украине, а также отмену субсидий людям, ведь они в течение своей жизни должны позаботиться о своей старости.
Как бы на лицо есть некий «план» - судя по контексту, навязан он скорее всего Кремлем. Ведь это его «хотелки» - чтобы боевиков Донбасса финансировала сама Украина, а Россию вывели из «Минска» как участника конфликта и сняли с нее санкции. В принципе мы видим сейчас подготовку этого сценария - пока пристрелочно. Думаю до снятия санкций с РФ за Донбасс и Крым осталось несколько месяцев, если все же патриотические силы украинцев не затормозят этот процесс. Основные договоренности с боевиками и Москвой скорее всего запланированы на новый парламент осенью, где у засцыки будет до 30% голосов. Вместе с регионалами и коллаборционистами они продавят «дружбу» с Россией и федерализацию.
А платить за сепаров и разрушенный ими Донбасс будешь ты, зелефан. Правда платить тебе будет нечем - к осени МВФ окончательно уйдет из Украины и все долги и платежи лягут на твои плечи тяжелым дефолтом. Ну что ж вы хотели «зелефаны»? Мысль о том, что вы выбрали «дядю с телевизора», который за вас все решит, это безумный инфантилизм. Этот «дядя» не может двух слов сказать в интервью без заученной бумажки, потому что он с утра до вечера на кокосе висит.
На Симферополь обрушилась непогода. В столице оккупированного Крыма выпал град с 5руб. монету. Город накрыло ливнем вперемешку с сильным градом. Улицы ушли под воду.
(может это потихоньку мечты крымнашистов о камнях с неба начинают сбываться...)))
Град посбивал плоды вишни и черешни в садах горожан, разбил стекла в машинах. Симферопольцы в соцсетях показали фотографии нанесенного ущерба.
Вали на Лента.Сру.