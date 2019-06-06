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Все про:Крым (21500) приговор (765) шпионаж (796) Давыденко (1)

 Оккупанты в Крыму приговорили украинца Давыденко к десяти с половиной годам заключения

Давыденко обвиняют в шпионаже в пользу Украины. Приговор ему объявил судья Палий - тот же судья, который ранее вынес приговор политзаключенному Панову.

Приговор Константину Давыденко вынес так называемый "Верховный суд Крыма", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

Давыденко вменили статью 276 Уголовного кодекса России (сбор сведений, составляющих государственную тайну в целях передачи иностранному государству).

Приговор Константину Давыденко озвучил судья Андрей Палий, который ранее судил гражданина Украины Евгения Панова, которого оккупанты обвинили в диверсиях.

Слушания суда по делу Константина Давыденко проходили в закрытом режиме. Российский прокурор на судебном заседании 5 июня запросил для гражданина Украины 12 лет заключения.

Читайте на Цензор.НЕТ: Следственные действия с участием захваченных Россией украинских моряков возобновлены в Москве, - Полозов

Напомним, 12 февраля 2018 года ФСБ России сообщила о задержании в Симферополе гражданина Украины по подозрению в шпионаже. Министерство иностранных дел Украины потребовало от российского внешнеполитического ведомства официального подтверждения факта задержания, а также сообщить причины задержания и место содержания.

Служба безопасности Украины не комментирует задержание в Крыму украинца, подозреваемого ФСБ России в шпионаже.

Также на Цензор.НЕТ: Оккупанты впервые провели в Крыму показательный арест двух правозащитниц, - Пашаев

После оккупации Россией Крыма ФСБ проводит на полуострове регулярные обыски и допросы журналистов, активистов, общественных деятелей. Правозащитники характеризуют это как борьбу с инакомыслием.

Источник: https://censor.net.ua/n3130969
 
 
 Топ комментарии
 
Просто нужно перестать стрелять по мокшам!
И отодвинуть линию разграничения до Львова...
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Окупанти в Криму засудили українця Давиденка до 10,5 років ув'язнення - Цензор.НЕТ 4064Окупанти в Криму засудили українця Давиденка до 10,5 років ув'язнення - Цензор.НЕТ 7781Окупанти в Криму засудили українця Давиденка до 10,5 років ув'язнення - Цензор.НЕТ 4129

На Симферополь обрушилась непогода. В столице оккупированного Крыма выпал град с 5руб. монету. Город накрыло ливнем вперемешку с сильным градом. Улицы ушли под воду.

(может это потихоньку мечты крымнашистов о камнях с неба начинают сбываться...)))
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"Надо снять блокаду с Крыма и Донбасса" . Кучма-Зеленский .
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потрібно ще на посадити 20 сєпарів, а вже потім міняти. В іншій пропорції крім один наш 20 ворогів, наша влада не міняє.
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а у нас отпустили снайпера, который убивал людей на майдане А у вас
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Просто нужно перестать стрелять по мокшам!
И отодвинуть линию разграничения до Львова...
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Зато украинские судьи сепаров или оправдывают, или дают условно, или годами тянут их дела. Лихо Петя суд реформировал, ничего не скажешь..... Сейчас судьи пожизненно на своих должностях, все из себя независимые, делают что выгодно коррупционерам и сепарам .
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Пороха нет у власти, значит зельцман покрывает эти суды где відрубані руки Евглена зелёная
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Не так давно одесский суд внаглую оправдал сепаров и россиян по делу поджога в доме профсоюзов. Обычная практика для украинских судов.
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"Надо снять блокаду с Крыма и Донбасса" . Кучма-Зеленский .
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Итак, дорогие друзья, начнем сразу с главного. Кучма огласил в «Минске» предложение Украины о том, что блокада российских боевиков в ЛДНР снимается. Пока это предварительная договоренность. Одновременно боевики со своей стороны по просьбе Кремля подняли вопрос о компенсациях и репарациях жителям ЛДНР от «киевского режима» и пожелание, чтобы Украина начала вкладывать свои средства в восстановление разрушенного и распиленного россиянами на металлолом Донбасса. Что это все значит? Следим за руками. Мое мнение сугубо личное, и может расходиться с официальным.
Одним из первых среагировал генпрокурор Украины Луценко. Торговля с предприятиями на неподконтрольных территориях Донбасса возможна только при их регистрации и оплате налогов в Украине. Об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко.

«После того, как террористы «национализировали» украинскую государственную и частную собственность на территории ОРДЛО, идея снять экономическую блокаду означает легализацию выплаты налогов террористическим образованиям и перекладывание социальных и коммунальных расходов псевдореспублик на украинский бюджет», - написал он Facebook.
Одновременно произошло и другое событие, к которому стоит готовиться - это интервью советника Зеленского Ирины Венедиктовой с комментарием об отмене субсидий. . Журналист отметил: «Слуга народа» - это либертарианская интернет-партия. Либертарианство предполагает минимизацию уплаты налогов, что может понравиться людям в Украине, а также отмену субсидий людям, ведь они в течение своей жизни должны позаботиться о своей старости.
Как бы на лицо есть некий «план» - судя по контексту, навязан он скорее всего Кремлем. Ведь это его «хотелки» - чтобы боевиков Донбасса финансировала сама Украина, а Россию вывели из «Минска» как участника конфликта и сняли с нее санкции. В принципе мы видим сейчас подготовку этого сценария - пока пристрелочно. Думаю до снятия санкций с РФ за Донбасс и Крым осталось несколько месяцев, если все же патриотические силы украинцев не затормозят этот процесс. Основные договоренности с боевиками и Москвой скорее всего запланированы на новый парламент осенью, где у засцыки будет до 30% голосов. Вместе с регионалами и коллаборционистами они продавят «дружбу» с Россией и федерализацию.
А платить за сепаров и разрушенный ими Донбасс будешь ты, зелефан. Правда платить тебе будет нечем - к осени МВФ окончательно уйдет из Украины и все долги и платежи лягут на твои плечи тяжелым дефолтом. Ну что ж вы хотели «зелефаны»? Мысль о том, что вы выбрали «дядю с телевизора», который за вас все решит, это безумный инфантилизм. Этот «дядя» не может двух слов сказать в интервью без заученной бумажки, потому что он с утра до вечера на кокосе висит.
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И нужно помнить, что начать с чистого листа не получится. Кремлёвский чистый лист пропитан кровью Украинцев и на нём невозможно ничего написать, даже фломастером.
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Окупанти в Криму засудили українця Давиденка до 10,5 років ув'язнення - Цензор.НЕТ 4064Окупанти в Криму засудили українця Давиденка до 10,5 років ув'язнення - Цензор.НЕТ 7781Окупанти в Криму засудили українця Давиденка до 10,5 років ув'язнення - Цензор.НЕТ 4129

На Симферополь обрушилась непогода. В столице оккупированного Крыма выпал град с 5руб. монету. Город накрыло ливнем вперемешку с сильным градом. Улицы ушли под воду.

(может это потихоньку мечты крымнашистов о камнях с неба начинают сбываться...)))
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фоты не интерактивные в чём дело, хочешь испортить праздник
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а так?
Град посбивал плоды вишни и черешни в садах горожан, разбил стекла в машинах. Симферопольцы в соцсетях показали фотографии нанесенного ущерба.
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А нас волнуют ваши 5-рублёвые монеты? Украинцы не знают что это за монеты.
Вали на Лента.Сру.
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