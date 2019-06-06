 Нардеп Недава покинул фракцию БПП

Об этом на заседании парламента заявила заместитель председателя Рады Ирина Геращенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на theБабель.
"Согласно поданному заявлению и ч. 3 ст. 60 регламента Верховной Рады, сообщаю о выходе народного депутата Украины Недавы Олега из состава депутатской фракции партии "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде Украины", - сказала она.
П.С. Касается всех перебежчиков!
Поэтому заявление об отставке по собственному желанию легло на красивый, слегка заляпанный стол президента. Между бумажкой с паролем для входа в «сикретный аккаунт» на «Фейсбуке» и данными очередного социологического опроса. Что сделал гарант нации, вернувшись из Финляндии?
Конечно же, он порвал в мелкие клочья заяву Луценко. А что ему было еще делать? Если отпустить собутыльника, побегут другие. И так уже половина фракции «БПП» ведет переговоры с «Батькивщиной» на предмет покупки мест в проходной части избирательного списка Юлии Владимировны. Прояви слабость, и сразу же начнется массовый исход крыс различной степени упитанности. Опасно создавать прецедент. И потом, кто в прокурорской лавке останется перед выборами? Назначение Юрия Витальевича на должность генерального обошлось Порошенко в круглую сумму. Соответствующие показания беглого олигарха Александра Онищенко Минюсту США оформлены надлежащим образом и даже имеются в свободном доступе. Специально под Юру изменили законодательство, чтобы алкоголик без профильного юридического образования мог занимать должность генерального прокурора. Это один транш в небрендированных сумках. И второй - собственно за утверждение его в должности. Столько денег вбухать, чтобы этот подонок убежал в столь непростой момент, оставив Петра Алексеевича наедине с разгорающимся «майданом антикоррупционеров»? Кто же будет подписывать представление на снятие неприкосновенности с депутатов, чтобы контролировать Раду накануне выборов? И.о. прокурора не имеет права это делать. Нового генерального Рада не утвердит, поскольку Петр Алексеевич - человек бережливый и платить двойной прайс (за срочность) не намерен.
мажоритарка не безрозмірна