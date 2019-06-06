 Нардеп Недава покинул фракцию БПП

Об этом на заседании парламента заявила заместитель председателя Рады Ирина Геращенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на theБабель.

"Согласно поданному заявлению и ч. 3 ст. 60 регламента Верховной Рады, сообщаю о выходе народного депутата Украины Недавы Олега из состава депутатской фракции партии "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде Украины", - сказала она.

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