EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  1714  41
Все про:ВР (23018) Блок Петра Порошенко (1643) Недава (24)

 Нардеп Недава покинул фракцию БПП

Депутат Верховной Рады Олег Недава вышел из фракции "Блок Петра Порошенко".

Об этом на заседании парламента заявила заместитель председателя Рады Ирина Геращенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на theБабель.

"Согласно поданному заявлению и ч. 3 ст. 60 регламента Верховной Рады, сообщаю о выходе народного депутата Украины Недавы Олега из состава депутатской фракции партии "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде Украины", - сказала она.

Читайте также: Грановский прекратил членство в партии "Блок Петра Порошенко"

Источник: https://censor.net.ua/n3130968
 
 
 Топ комментарии
 
А в личном деле появится запись - "склонен к предательству"...
П.С. Касается всех перебежчиков!
 показать весь комментарий
 
.....алег недавааа ......!!!!!вынасии казла-а-а!!!!!......так и звучит так и звучит в ушах крик женки 3-го тысячелетия....
 показать весь комментарий
 
Понимают, суки, что Пете кабздец... Нардеп Недава покинул фракцию БПП - Цензор.НЕТ 4188
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Почтидала , но муж *** помешал. Пришлось в шкафу прятаться
 показать весь комментарий
 
А в личном деле появится запись - "склонен к предательству"...
П.С. Касается всех перебежчиков!
 показать весь комментарий
 
 
Недава - это друг женщины Третьего Тысячелетия Нардеп Недава покинул фракцию БПП - Цензор.НЕТ 30
 показать весь комментарий
 
 
.....алег недавааа ......!!!!!вынасии казла-а-а!!!!!......так и звучит так и звучит в ушах крик женки 3-го тысячелетия....
 показать весь комментарий
 
 
та не этот от зели подойдёт: мажоритарщик, наверняка, щас в сиську, тху, в макушку упрётся, скажет: еле держался, ждал пока ВЫ... а у ВЫ - кадровый голод, а округ прикормлен, и вот новая ВР....
 показать весь комментарий
 
Він піде від жопоблоку у Слов"янську,бо інщі у сєпарів не пройдуть.
 показать весь комментарий
 
Новинна достойна перших шпальок! І шож тепер буде, як дальше жити?!
 показать весь комментарий
 
 
Правильное решение, но его это не спасет.
 показать весь комментарий
 
 
И понимают, суки, что зеле тоже кабздец...
 показать весь комментарий
 
Карочє, - всім кабздєц! А *****, - в першу чергу.
 показать весь комментарий
 
Та и ладно с этими кабздецами, как-то параллельно. Самим бы уцелеть...
 показать весь комментарий
 
Этот Недава связан с Иванющенко.Запоминайте этих уродов ,что б не голосовать за них
 показать весь комментарий
 
 
ну кримінальну справу проти його боса закрили - зміст тепер лишатись в БПП (ЄС)...не з ідеологічних же міркувань...
 показать весь комментарий
 
 
прочитал я : нардеп НЕДАВНА выбыл из фрак.БПП ))))))
 показать весь комментарий
 
Він піде по мажеритарці у Слов"янську,а він мутак з Єнакієво,обирався від Дебальцево,депутат без округу та виборців на протязі п"яти років.
 показать весь комментарий
 
 
Крысы побежали с Титаника, Вальцмана на допрос вызывают.
 показать весь комментарий
 
 
Єгор Фірсов став двадцять четвертим депутатом, який вийшов із фракції БПП за рік і два місяці її існування, -Нардеп Недава залишив фракцію БПП - Цензор.НЕТ 1851
 показать весь комментарий
 
 
нынешний генеральный прокурор уже анонсировал свой уход с должности главы ГПУ в мае будущего года. Юра задумал создать вместе с мэром Киева «мощную политическую силу» с прицелом на будущие парламентские выборы в октябре 2019 года. Кличко до сих пор числится лидером партии «УДАР». А Луценко может предложить в качестве первого взноса свой «политический авторитет» и больную печень. Получится непобедимый альянс «Удар по печени». События, связанные с движем активистов-антикоррупционеров, подвигли Юру ускорить свое бегство от быстро погружающегося в мутные электоральные воды гаранта нации.
Поэтому заявление об отставке по собственному желанию легло на красивый, слегка заляпанный стол президента. Между бумажкой с паролем для входа в «сикретный аккаунт» на «Фейсбуке» и данными очередного социологического опроса. Что сделал гарант нации, вернувшись из Финляндии?
Конечно же, он порвал в мелкие клочья заяву Луценко. А что ему было еще делать? Если отпустить собутыльника, побегут другие. И так уже половина фракции «БПП» ведет переговоры с «Батькивщиной» на предмет покупки мест в проходной части избирательного списка Юлии Владимировны. Прояви слабость, и сразу же начнется массовый исход крыс различной степени упитанности. Опасно создавать прецедент. И потом, кто в прокурорской лавке останется перед выборами? Назначение Юрия Витальевича на должность генерального обошлось Порошенко в круглую сумму. Соответствующие показания беглого олигарха Александра Онищенко Минюсту США оформлены надлежащим образом и даже имеются в свободном доступе. Специально под Юру изменили законодательство, чтобы алкоголик без профильного юридического образования мог занимать должность генерального прокурора. Это один транш в небрендированных сумках. И второй - собственно за утверждение его в должности. Столько денег вбухать, чтобы этот подонок убежал в столь непростой момент, оставив Петра Алексеевича наедине с разгорающимся «майданом антикоррупционеров»? Кто же будет подписывать представление на снятие неприкосновенности с депутатов, чтобы контролировать Раду накануне выборов? И.о. прокурора не имеет права это делать. Нового генерального Рада не утвердит, поскольку Петр Алексеевич - человек бережливый и платить двойной прайс (за срочность) не намерен.
 показать весь комментарий
 
Значит грядут положительные перемены. Но Вальцман должен быть посажен. Тут евреи вперёд. Нардеп Недава залишив фракцію БПП - Цензор.НЕТ 2335
 показать весь комментарий
 
Щось повільно нардепи тікають з так званої "коаліції". Антинародної коаліції. Це загрожує їм повним провалом на виборах. Народ все пам'ятає і кандидати від БПП і НФ -пролетять як фанера
 показать весь комментарий
 
ТАК НЕМАЄ КУДИ ТІКАТИ.

мажоритарка не безрозмірна Нардеп Недава залишив фракцію БПП - Цензор.НЕТ 1853
 показать весь комментарий
 
"Нардеп Недава покинул фракцию БПП" - этот вор Недава ещё работал у БПП вышибайлом, помню как кричала через весь зал, эта ****, жена барыги Югика, кикимора Ирина, чтобы он вынес из зала свободовца Левченко.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНардеп Недава покинул фракцию БПП
 
 
 
 
 
 вверх