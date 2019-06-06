 Рада ввела наказание за незаконное ношение госнаград, военной формы и надругательство над захоронениями защитников

За данное решение проголосовали 235 народных депутатов, передает Цензор.НЕТ.
Законом изложена статья 186-1 "Незаконные действия в отношении государственных наград Кодекса Украины об административных правонарушениях изложить в новой редакции, согласно которой: "Покупка, продажа, обмен или другая платная передача ордена, медали, нагрудного знака к почетному званию, а так же их присвоение или ношение лицом, не имеющим на то права, или незаконное хранение - влекут за собой предупреждение или наложение штрафа от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией соответствующего ордена, медали, нагрудного знака к почетному званию".
Законом установлена административная ответственность за незаконное ношение военной формы одежды со знаками различия военнослужащих Вооруженных Сил Украины и других военных формирований, образованных в соответствии с законами Украины, лицами, не имеющими на то права - предупреждение или наложение штрафа от 150 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией соответствующей формы одежды со знаками различия.
Законом установлена уголовная ответственность за осквернение или разрушение памятника, воздвигнутого в память о лицах, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимали непосредственное участие в антитеррористической операции, в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, участниках Революции Достоинства и борцах за независимость Украины в XX веке.
Соответствующие изменения внесены в части 2 ст. 297 Уголовного кодекса.
А в предложении написано следующее....
ответственность за незаконное ношение военной формы одежды со знаками различия военнослужащих Вооруженных Сил Украины
(выделил жирным специально для тебя)
Рада включила в повестку дня сессии проект закона о внесении изменений в уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины относительно ответственности за незаконное обогащение (№10110-д)Источник: https://censor.net.ua/n3130918
агалтелая русафобія...((