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 Политика Украины
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Все про:ВР (23018) награда (1166)

 Рада ввела наказание за незаконное ношение госнаград, военной формы и надругательство над захоронениями защитников

Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс об ответственности за незаконные действия относительно государственных наград, незаконное ношение военной формы одежды, надругательство над местом захоронения защитника суверенитета и территориальной целостности Украины и некоторых других лиц" (№ 9217).

За данное решение проголосовали 235 народных депутатов, передает Цензор.НЕТ.

Законом изложена статья 186-1 "Незаконные действия в отношении государственных наград Кодекса Украины об административных правонарушениях изложить в новой редакции, согласно которой: "Покупка, продажа, обмен или другая платная передача ордена, медали, нагрудного знака к почетному званию, а так же их присвоение или ношение лицом, не имеющим на то права, или незаконное хранение - влекут за собой предупреждение или наложение штрафа от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией соответствующего ордена, медали, нагрудного знака к почетному званию".

Законом установлена ​​административная ответственность за незаконное ношение военной формы одежды со знаками различия военнослужащих Вооруженных Сил Украины и других военных формирований, образованных в соответствии с законами Украины, лицами, не имеющими на то права - предупреждение или наложение штрафа от 150 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией соответствующей формы одежды со знаками различия.

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Законом установлена ​​уголовная ответственность за осквернение или разрушение памятника, воздвигнутого в память о лицах, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимали непосредственное участие в антитеррористической операции, в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, участниках Революции Достоинства и борцах за независимость Украины в XX веке.

Соответствующие изменения внесены в части 2 ст. 297 Уголовного кодекса.

Источник: https://censor.net.ua/n3130962
 
   
 Топ комментарии
 
Пробуй читать не только заголовок - "со знаками различия ВСУ"!
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Каком к верху... Рада ввела наказание за незаконное ношение госнаград, военной формы и надругательство над захоронениями защитников - Цензор.НЕТ 8713 Если бы ты смог осилить все предложение...ты бы не задавал этого вопроса....
А в предложении написано следующее....
ответственность за незаконное ношение военной формы одежды со знаками различия военнослужащих Вооруженных Сил Украины



(выделил жирным специально для тебя)
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а "военной" формы это как ? ...каждый мусор теперь будет определять какая форма военная а какая так ... на грибы-рыбалку ?
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кстати ...у нас до сих пор нет никакой войны ...
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у вас - звісно немає. Війна в Українців. Ти до них не належиш.
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Пробуй читать не только заголовок - "со знаками различия ВСУ"!
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Каком к верху... Рада ввела наказание за незаконное ношение госнаград, военной формы и надругательство над захоронениями защитников - Цензор.НЕТ 8713 Если бы ты смог осилить все предложение...ты бы не задавал этого вопроса....
А в предложении написано следующее....
ответственность за незаконное ношение военной формы одежды со знаками различия военнослужащих Вооруженных Сил Украины



(выделил жирным специально для тебя)
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хху ...Слава Богу ...правда "со знаками различия ВСУ" ще "розібратися" необхідно ...якщо ти їх бачив ...тилові щурі ходять у такій формі що їх ніякий "снайпердири" не розпізнає ...не те що звичайний смертний
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В США аналогичный закон и там во всех голивудских фильмах не используют реальные знакики различия, когда показывают военных США! Просто США уважает свою армию!
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А как они принимают законы если коалиции нет с 2016 года, как постановило зебло. в указе о роспуске парламента Совсем от рук отбились. Мы вам покажем путькину мать
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та невже...ще й як показують реальні знаки..у фільмах, де відображено мужність та професіоналізм військових
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Например? (В принципе там есть условие с разрешения МО США, но я о таких фильмах не слышал)
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У тебе интернеты только шоб свои вумные мысли выражать? Научись гуглей пользоваться. Приказ Минобороны 370 от 18.07.17
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скрути "трубочкою" і засунь ...по назначению ...вийди на вулицю і "розпізнай " тилового військового з 10ти кроків ...
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забыли ввести закон за не законное обогащение, если ввели то пчелы против меда. По крайней мере кто есть кто понятно, прошел Майдан одних мерзавцев заменили те же мерзавцы, все же вертуозно
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Не переживай....внесли...
Рада включила в повестку дня сессии проект закона о внесении изменений в уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины относительно ответственности за незаконное обогащение (№10110-д)Источник: https://censor.net.ua/n3130918
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там не получилось что пчелы против меда, отказали
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Надеюсь ко всем наградам это будут относится...не только к наградам Украины...??
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Добавьте туда еще наказание за ношение балаклав: скрывать лица нет смысла, если правда на твоей стороне. А если подлянку кинуть собрался - тогда и балаклава пригодится, чтобы не узнали. Поетому титушня вся в балаклавах.
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ношение гражданскими камуфляжа,.......... под видом практичности, удобства,.... это известные психологические проблемы "носильщиков", родом из их децтва. сегодня есть грандиозная возможность выбора гражданской одежды под любой желаемый запрос, с конкретным функционалом далеко превосходящим "военное одеяние" с установкой "на все случаи жизни".
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ну наконец то выстрадали. Это мощный закон, однозначно. Спасибо. О обогащение ерунда, вот вот этот закон нужен
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фашист(((а як же тепер "безсмертний полк"?! й 60 річні ветерани які Берлін брали((
агалтелая русафобія...((
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авакову на заметку...собрания ваты в камуфляже,а тем более с медалями-прецедент для составления протокола.
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Те кто с гитлеровскими оккупантами воевал - "вата" по вашим оценкам? Дальше "мирите" Украину. Пока только минус Крым и Донбасс. Но у вас большой потенциал, флаг в руки!
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Те кто с гитлеровскими оккупантами воевал - давно в могилах. А ковыряться в могилах и таскать с собою куски мертвецов - первобытная дикость.
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