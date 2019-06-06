 Рада ввела наказание за незаконное ношение госнаград, военной формы и надругательство над захоронениями защитников

За данное решение проголосовали 235 народных депутатов, передает Цензор.НЕТ.

Законом изложена статья 186-1 "Незаконные действия в отношении государственных наград Кодекса Украины об административных правонарушениях изложить в новой редакции, согласно которой: "Покупка, продажа, обмен или другая платная передача ордена, медали, нагрудного знака к почетному званию, а так же их присвоение или ношение лицом, не имеющим на то права, или незаконное хранение - влекут за собой предупреждение или наложение штрафа от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией соответствующего ордена, медали, нагрудного знака к почетному званию".

Законом установлена ​​административная ответственность за незаконное ношение военной формы одежды со знаками различия военнослужащих Вооруженных Сил Украины и других военных формирований, образованных в соответствии с законами Украины, лицами, не имеющими на то права - предупреждение или наложение штрафа от 150 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией соответствующей формы одежды со знаками различия.

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Законом установлена ​​уголовная ответственность за осквернение или разрушение памятника, воздвигнутого в память о лицах, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимали непосредственное участие в антитеррористической операции, в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, участниках Революции Достоинства и борцах за независимость Украины в XX веке.

Соответствующие изменения внесены в части 2 ст. 297 Уголовного кодекса.