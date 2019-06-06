 65% украинцев признают РФ агрессором, 18% - поддерживают продолжение военных действий, - опрос

Как информирует Цензор.НЕТ, таковы данные социсследования, обнародованного группой "Рейтинг".
"65% считают Россию агрессором относительно Украины. 27% - противоположного мнения. При этом более 60% - за дипломатические пути урегулирования проблемы войны на Донбассе (38% - за прекращение военных действий и замораживание конфликта, 22% - за предоставление этим территориям самостоятельного или федеративного статуса в составе Украины). Только 5% - за полное отделение оккупированных земель", - говорится в исследовании.
Отмечается, что с другой стороны 18% поддерживают продолжение военных действий до полного восстановления украинской власти на всем Донбассе.
Исследование проводилось в период 29 мая - 3 июня 2019.
-ШаКАЛадку!
-А шо так смердить?!
-Другий раз жую!
)))))))
если кто забыл, ху*лу нужно 9 областей минимум.
Молдова готова отказаться от идеи воссоединения с Приднестровьем ради евроинтеграции. Об этом сообщил спикер парламента страны Андриан Канду в интервью изданию «Европейская правда».По его мнению, реинтеграция Приднестровья в Молдавию необходима, однако не любой ценой. Страна готова отказаться от этой идеи в случае, если это станет камнем преткновения для развития сотрудничества с НАТО и вступления в Евросоюз.
«Здесь не может быть никаких дискуссий. Это - однозначно наше будущее. В этом вопросе компромиссов быть не может. Это - не та цена реинтеграции Молдовы, о которой может идти речь. Если выяснится, что цена - это отказ от евроинтеграции, то наш ответ будет - нет, мы не готовы платить такую цену», - заявил он.
так, что примеров много в истории, успешного противостояния более крупному и сильному агрессору.
У нас же только на линии соприкосновения на Донбассе, это 1% территории Украины.
Так, что афганцам было тяжелее в 100 раз чем нам.
Тогда никто не воевал с оружием в руках против рашистов, результат - смерть от голода 10-ти миллионов украинцев.
фактично кожна третя особа з українським паспортом ненавидиться Україну...
Просто женщины так устроены, что этими вопросами ими легко манипулировать.
На этом и играют ******** - на женских эмоциях.
я могу провести подобный опрос среди студентов индусов в Одессе, представляете результат?
таким образом те,что выбирают дипломатический путь не обязательно против продолжения военных дейсвий,ведь статус кво необходимо поддерживать силой до дипломатического урегулирования
тебя же уже 10 лет как похоронили.
и все дела.
а того пригожинского я знаю, он сам раскалолся.
вот отсюда и вопрос
Ладно, проехали. Согласись что населению, не умеющему отличить кино от реальности, демократия не подходит. Нужна диктатура как в Южной Корее или на Тайване, на 40 лет минимум, пока поколения рабов не уйдут на тот свет.
но в Корее диктатор плохо кончил.
а раскололся очень просто, когда в течении нескольких дней, на любой теме тремя методичками пользовался.
его даже адекваты из расеи посылали.
Завтра поговорим; у нас в Мельбурне ночь.
Карту голосовалки можешь нагуглить спокойно
2) не допуск жителей ОРДЛО делает их не гражданами Украины. Или гражданами ограниченными в правах. А это ущемление в правах))) Недемократично, непоевропейски, а европейский путь к демократии прописан в Конституции, и попахивает: а) разделением по территориальному признаку б) разделением по идеологическому признаку. это фашизм или коммунизм, что суть похоже.
3) Твои слова об отсутствии суверенитета над ОРДЛО - а) сепаратизм б) признание что ОРДЛО не часть Украины
Ок, контроля над ОРДЛО нет - но твои слова - это скрытый сепаратизм, подрывающий основы Украинской Державы. Как много граждан ОРДЛО захотят вернуться в лоно Родины после того как их ущемят в правах? Ммм?
3) ОРДЛО - часть территории Украины, находящаяся под властью ОПГ "ЛНР" и "ДНР", поддерживаемых иностранным враждебным государством.
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Де-советизация, зачистка "руссомирцев" - а потом выборы. Лет через десять.
ну восстановили и дальше что??
ремантировать ахметову стадион за киевские бабки??
в киеве нету бабок??
так взять кредиты в мвф и павесить на киевских лохов.
5 лет было, там все должно было зарасти травой.
а там тараканы только размножились.
геномодифицированные - как от радиации в чернобыле.
лучший вариант - загородить, заминировать и открыть уголовные дела против всех. кто там остался в бамбасе.
все.
Яку країну ви хочете побудувати із 82% довбо.бів?