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 65% украинцев признают РФ агрессором, 18% - поддерживают продолжение военных действий, - опрос

Подавляющее большинство украинцев (65%) считают Россию агрессором по отношению к Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, таковы данные социсследования, обнародованного группой "Рейтинг".

"65% считают Россию агрессором относительно Украины. 27% - противоположного мнения. При этом более 60% - за дипломатические пути урегулирования проблемы войны на Донбассе (38% - за прекращение военных действий и замораживание конфликта, 22% - за предоставление этим территориям самостоятельного или федеративного статуса в составе Украины). Только 5% - за полное отделение оккупированных земель", - говорится в исследовании.

Отмечается, что с другой стороны 18% поддерживают продолжение военных действий до полного восстановления украинской власти на всем Донбассе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 50% украинцев довольны деятельностью Зеленского, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Исследование проводилось в  период 29 мая - 3 июня 2019.

Источник: https://censor.net.ua/n3130955
 
 
 Топ комментарии
 
нема ніякої рф, є - хуйлостан!
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будь-яка поступка русні це програш.
не давайте політиканам ввести себе в оману, бо це вони наживуться на вигідних угодах з кацапами.
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ПРахоботику ,шо ти жуєш?
-ШаКАЛадку!
-А шо так смердить?!
-Другий раз жую!
)))))))
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Я за полное уничтожение москалей и им симпатизирующих духовных **********!!!
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Ківалов кращі прценти малював людям та олігархам...?
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живее всех живых, даже памятник себе поставил.
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понятно, что нормальные люди не хотят войны, но это же не обозначает их желание сдать все на свете.
если кто забыл, ху*лу нужно 9 областей минимум.
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А надо так как в Молдове!!!
Молдова готова отказаться от идеи воссоединения с Приднестровьем ради евроинтеграции. Об этом сообщил спикер парламента страны Андриан Канду в интервью изданию «Европейская правда».По его мнению, реинтеграция Приднестровья в Молдавию необходима, однако не любой ценой. Страна готова отказаться от этой идеи в случае, если это станет камнем преткновения для развития сотрудничества с НАТО и вступления в Евросоюз.
«Здесь не может быть никаких дискуссий. Это - однозначно наше будущее. В этом вопросе компромиссов быть не может. Это - не та цена реинтеграции Молдовы, о которой может идти речь. Если выяснится, что цена - это отказ от евроинтеграции, то наш ответ будет - нет, мы не готовы платить такую цену», - заявил он.
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не тот случай, сепары хотят полностью области, война не прекратится по нашему желанию.
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У Молдовы нет общей границы с российской мразью
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пуйлу нужна вся Украина, ибо главная стратегическая цель имперской рашки - Украина в составе рашки на положении колонии, не меняется веками
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да это понятно, приднестровский вариант не проходит.
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правильно, только дипломатический путь, или кто-то думает, что 156миллионную, ядерную расею можно закидать шапками?
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156 млн, це разом з Білорусю, КНДР, Венесуелою та Казахстаном.
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Афганцы тридцать лет назад, добились своего - заставили капитулировать 300-миллионный совок (считай рашистскую империю), который имел первый в мире ядерный арсенал...
так, что примеров много в истории, успешного противостояния более крупному и сильному агрессору.
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Так, але у них майже знищили країну.
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Боевые действия в Афганистане велись на всей территории страны.
У нас же только на линии соприкосновения на Донбассе, это 1% территории Украины.
Так, что афганцам было тяжелее в 100 раз чем нам.
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Если не сопротивляться и не воевать, то погибнут 10 миллионов от голода и репрессий со стороны рашистов, как это было во время голодомора 33 года.
Тогда никто не воевал с оружием в руках против рашистов, результат - смерть от голода 10-ти миллионов украинцев.
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Германию тоже майже знищилы и как они теперь рулят?
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Поднебесная одно время тоже расширила свои территории за счет Уйгуров,так те вырезают китайцев ножами постоянно...!!
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Не удивительно что сейчас мало украинцев поддерживают военные действия, слишком долго это тянется, ситуация по сути заморожена. Надо было раньше это делать, а не тянуть резину.
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27% - протилежної думки (с)

фактично кожна третя особа з українським паспортом ненавидиться Україну...
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Ну вы учитывайте, что по статистике женщин больше и женщины конечно же будут в большинстве за мирное решение вопроса, даже не до конца понимая, как именно это будет происходить. Но при этом эти же женщины будут признавать козлобад агрессором.
Просто женщины так устроены, что этими вопросами ими легко манипулировать.
На этом и играют ******** - на женских эмоциях.
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Это тупая подготовка населения к согласию на перемирие с кацапстаном, сначало опросы, потом статистики, х.истики, и с каждым разом приближать массу к общему мнению.
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Можно так получить Кунинские события,сторонников Синьцзяна..такими методами??
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Значит, если гражданам предложить через опросы, статистики и прочие х-стики другой вариант, они тоже согласятся, предложите - какой?
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Это касается любых вопросов, подбивают какой нибудь вопрос в соцопросах и показывают немного меньше за, ты вроде тоже за, хоть и в небольшом меньшенстве, но это вроде нормально, поэтому чувствуешь себя не глупцом, после добавляют немного больше , после еще больше, и т.д., люди начинают подсознательно менять свое мнение и подтягиваться под общюю массу людей, поскольку многие боятся показаться не как все и т.д. Такие методы использует пропаганда. Как пример, массовые вбросы в кацапии типа Ливадацентра, или как у нас травили каждые пол часа графмками статистиками и т.д. например на выборах.
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Да, всего 18 и было и год и 2 назад. Это не меняется.
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Дивно, а кажуть що за 2 роки всі патріоти виїхали на клубніку до Польші, звідки знову 18%?
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не понятно, кого опрашивали где и сколько?
я могу провести подобный опрос среди студентов индусов в Одессе, представляете результат?
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дипломатический и военный метод не исключают друг друга,а дополняют.
таким образом те,что выбирают дипломатический путь не обязательно против продолжения военных дейсвий,ведь статус кво необходимо поддерживать силой до дипломатического урегулирования
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то ты невнимательно читаешь 65% українців визнають РФ агресором, 18% - підтримують продовження військових дій, - опитування - Цензор.НЕТ 8082.у меня большинство мыслей здравые,просто не все понимают эзопов язык...а за нездравые я обычно извиняюсь
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По итогам недавних выборов очевидно что если населению показать телесериал где коза с барабаном успешно управляет государством, то на выборах она получит три четверти голосов.
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я прочитал подобный коммент на ленте.сру, пригожинский?
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батяня!!!!!
тебя же уже 10 лет как похоронили.
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степь и море рядом, где я тебе лес в Одессе найду?
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Ты сам начал. Я ж не называл тебя зелеботом.
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я просто вопрос задал, сказал бы - нет.
и все дела.
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Нет, ты попёр с обвинениями: "пригожинский". С чего такой глубокомысленный вывод ?
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читай выше, я такой коммент прочитал от кремлебота, один в один и спросил.
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Но с чего такой вывод что данный коммент исходит от пригожинских ? Я же очевидную вещь сказал: население избрало гордого и красивого Голобородьку. А если бы коза с барабаном была главным героем сериала ?
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во-во, там тоже коза с барабаном присутствовала.
а того пригожинского я знаю, он сам раскалолся.
вот отсюда и вопрос
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Он сам раскололся ? 65% українців визнають РФ агресором, 18% - підтримують продовження військових дій, - опитування - Цензор.НЕТ 5373
Ладно, проехали. Согласись что населению, не умеющему отличить кино от реальности, демократия не подходит. Нужна диктатура как в Южной Корее или на Тайване, на 40 лет минимум, пока поколения рабов не уйдут на тот свет.
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согласен.
но в Корее диктатор плохо кончил.
а раскололся очень просто, когда в течении нескольких дней, на любой теме тремя методичками пользовался.
его даже адекваты из расеи посылали.
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Демократия обречена в стране где три четверти населения имеют менталитет дошкольников, согласись.
Завтра поговорим; у нас в Мельбурне ночь.
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Зеля , снимаем блокаду с Донбасса ? . Почему наш народ всегда ошибается на выборах ?
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Потому что к выборам нельзя допускать тех кто не понимают что они делают. Таковых подавляющее большинство населения. Они не имеют ни малейшего представления о том что такое государство и как оно функционирует.
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Правильно! БИНГО!!! Ограничение в правах как вводить будешь, фашик юный?
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Очень просто. Каждый совершеннолетний гражданин получает приглашение на письменный экзамен: на знание основ государственного устройства Украины. Сто вопросов, ответы "да", "нет", "мы из деревни, нам в городе трудно". По итогам успешной сдачи экзамена, даётся допуск на выборы.
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знание основ политического устройства государства как оного, на выбор людей как раз таки может повлиять в обратную сторону. Тебе сепарская гниль с Донецка этот экзамен на ура сдаст, и проголосует все равно за своего кандитад по убеждениям, ибо не согласный.
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1) ок. тогда жители других областей. особенно юго-восток
Карту голосовалки можешь нагуглить спокойно
2) не допуск жителей ОРДЛО делает их не гражданами Украины. Или гражданами ограниченными в правах. А это ущемление в правах))) Недемократично, непоевропейски, а европейский путь к демократии прописан в Конституции, и попахивает: а) разделением по территориальному признаку б) разделением по идеологическому признаку. это фашизм или коммунизм, что суть похоже.
3) Твои слова об отсутствии суверенитета над ОРДЛО - а) сепаратизм б) признание что ОРДЛО не часть Украины
Ок, контроля над ОРДЛО нет - но твои слова - это скрытый сепаратизм, подрывающий основы Украинской Державы. Как много граждан ОРДЛО захотят вернуться в лоно Родины после того как их ущемят в правах? Ммм?
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2) После введения миротворцев ООН на всю территорию ОРДЛО и де-советизации населения - можно проводить выборы. Примерно как де-нацификация в послевоенной Германии.
3) ОРДЛО - часть территории Украины, находящаяся под властью ОПГ "ЛНР" и "ДНР", поддерживаемых иностранным враждебным государством.
---
Де-советизация, зачистка "руссомирцев" - а потом выборы. Лет через десять.
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1) Что "юго-восток" ? Там тоже население социально неоднородно. Сторонники Голобородьки на экзамен не пойдут - им кило гречки и два кило моркови надо, а не экзамен
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Никто не допустит участия жителей ОРДЛО в выборах, даже не сомневайся. Там нет украинского суверенитета.
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вопрос - Донбасс это Украина?
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Нащо, нехай собі живуть, але без України.
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Анна у тебя корни с кацапстана? Это у них убить, сжечь, развалить
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///что с другой стороны 18% поддерживают продолжение военных действий до полного восстановления украинской власти на всем Донбассе.////

ну восстановили и дальше что??
ремантировать ахметову стадион за киевские бабки??
в киеве нету бабок??
так взять кредиты в мвф и павесить на киевских лохов.

5 лет было, там все должно было зарасти травой.
а там тараканы только размножились.

геномодифицированные - как от радиации в чернобыле.

лучший вариант - загородить, заминировать и открыть уголовные дела против всех. кто там остался в бамбасе.

все.
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Я за то шоб не каждого мужика протянуть через мобилизацию и ноль, хотя бы пол года и Бахмутский арсенал стрелковки распределить по всем областям с стрелковыми курсами на выходных, хотя бы теория
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какое на.... продолжение воен. действий ???? ЗАЩИТА РОДИНЫ это не ДИСКУРС , .....ть !!! ЭТО СВЯЩЕННЫЙ ОБОВЯЗОК КОЖНОГО ГРОМАДЯНЫНА и ГРОМАДЯНКЫ любои ДЕРЖАВЫ !!! крапка ((((
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Много. Обычная цифра процента населения, обладающего способностью к критическому анализу действительности - около 10%
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27%!!!Невже цих падлюк майже третина?Вони живуть поруч з нами,а за пазухою тримають ніж.
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блін... нас усе менше і менше. Я вважав, що нас 24%, а виявляється лишень 18%...
Яку країну ви хочете побудувати із 82% довбо.бів?
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Цензор.НЕТНовостиОбщество65% украинцев признают РФ агрессором, 18% - поддерживают продолжение военных действий, - опрос
 
 
 
 
 
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