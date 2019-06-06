 Скандальные решения суда по делу Омельяненко: до того, как выпустить банкира, судья в 30 раз сократил сумму залога

Ранее этот же суд безосновательно уменьшил размер залога в 30 раз, сообщает "Обозреватель".
Судья Вячеслав Пидпалый в 30 раз сократил сумму залога Алексею Омельяненко. Размер залога для банкира, обвиненного в краже 100 млн грн, был сопоставим с указанной суммой – 90 млн грн. Без какой-либо аргументации в апреле 2019 года Пидпалый снизил сумму до 3,1 млн.
Доводы обвинения судья не рассмотрел, сумма убытков, которая уже подтверждена следствиям, в десятки раз превышает сумму залога, которую установил Пидпалый. Более того, указанное решение участникам суда не выдали до сих пор. По закону не позднее чем через пять дней после объявления решения постановления должны опубликовать. Прошло два месяца, а документа до сих пор нет. А пока нет решения, сложно доказать его неправомерность.
На данный момент судья Светлана Смык отпустила Омельяненко под "честно слово", суд не обязал банкира не покидать страну, не изъял паспорта на хранение и не выдал электронный браслет.
А хто контролирует эту шестерку Смык ? Какая группировка ? Только не говорите мне про честных судей в Украине , будь ласка .
По имеющейся информации, Светлана Смык владеет огромной квартирой в «Альпийском». Стоимость жилья судьи близится к миллиону долларов. И это разительно отличается от задекларированных 76 «квадратов» в аренде и "возможности" купить на заработанные даже судьей деньги ( 225 776,00 грн в год) и 46 000 баксами наличкой.
Кроме того,во владении находится и дом на 720 м2, находящийся в Иваньковичах Киевской области.
В автопарке Светланы Смык, кроме задекларированного кроссовера «Мерседес» (2007г), имеется и не внесенный в документы «Порш Кайен Турбо» 2015 года.
"застава визначаєтесь не менше 50% від збитку у завдані якого підозрюють особу/не менше 50% всіх активів підозрюваного, оформленого як на нього так й на його близьких родичів у розумінні 63 Конституції"
корупцію можна побороти усунувши причини (можливість довільної трактовки "та" /"або"/ і т.д")
законодавство має бути виписане чітко щоб унеможливити "трактовки"