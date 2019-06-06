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 Политика Украины
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Все про:суд (22184) Укргазбанк (27)

 Скандальные решения суда по делу Омельяненко: до того, как выпустить банкира, судья в 30 раз сократил сумму залога

Экс-зампреда "Укргазбанка" Алексея Омельяненко, обвиняемого в хищении 100 млн грн, судья Печерского райсуда Киева Светлана Смык освободила под "честное слово".

Ранее этот же суд безосновательно уменьшил размер залога в 30 раз, сообщает "Обозреватель".

Судья Вячеслав Пидпалый в 30 раз сократил сумму залога Алексею Омельяненко. Размер залога для банкира, обвиненного в краже 100 млн грн, был сопоставим с указанной суммой – 90 млн грн. Без какой-либо аргументации в апреле 2019 года Пидпалый снизил сумму до 3,1 млн.

Доводы обвинения судья не рассмотрел, сумма убытков, которая уже подтверждена следствиям, в десятки раз превышает сумму залога, которую установил Пидпалый. Более того, указанное решение участникам суда не выдали до сих пор. По закону не позднее чем через пять дней после объявления решения постановления должны опубликовать. Прошло два месяца, а документа до сих пор нет. А пока нет решения, сложно доказать его неправомерность.

На данный момент судья Светлана Смык отпустила Омельяненко под "честно слово", суд не обязал банкира не покидать страну, не изъял паспорта на хранение и не выдал электронный браслет.

Источник: https://censor.net.ua/n3130954
 
 
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в статье не хватает одной суммы, сколько судья получил Скандальные решения суда по делу Омельяненко: до того, как выпустить банкира, судья в 30 раз сократил сумму залога - Цензор.НЕТ 9083
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Семимильными шагами возвращаетесь в ....ОПУ! тАвАрисчи
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Каких еще вам рехворм не хватает? Рехвормы по-соевому. Ну банкир же не евробляхер которым назначают штрафы в 30 раз больше стоимости машины.
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Семимильными шагами возвращаетесь в ....ОПУ! тАвАрисчи
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Каких еще вам рехворм не хватает? Рехвормы по-соевому. Ну банкир же не евробляхер которым назначают штрафы в 30 раз больше стоимости машины.
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Цапок, а де дії ЗЕ по припиненню цього? Чи ви тільки на папєрєднікав умієте кивати? Ви ж верещали, що будете виправляти все, що Петро наробив. Так де ці дії? Якщо їх немає, то вас, зебілів, це цілком влаштовує.
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в статье не хватает одной суммы, сколько судья получил
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" На данный момент судья Светлана Смык отпустила Омельяненко под "честно слово", суд не обязал банкира не покидать страну, не изъял паспорта на хранение и не выдал электронный браслет. "

А хто контролирует эту шестерку Смык ? Какая группировка ? Только не говорите мне про честных судей в Украине , будь ласка .
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петя где твое выступление про успешную судреформу
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А де виступ хоч одного привладного зебіла, що судді Смик недовго працювати залишилося?
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А что еще можно ожидать от "реформированного" Петей суда?! Там сплошь люди коррупционеров и пляшут под их дудочку. И не надо забывать что судьи сейчас сидят в своих креслах пожизненно и все из себя независимые.
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Так беріть і виправляйте, ви ж для цього ЗЕ вибрали. Що вам ще не вистачає?
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Скандальні рішення суду у справі Омельяненка: до того, як випустити банкіра, суддя в 30 разів скоротив суму застави - Цензор.НЕТ 7086

По имеющейся информации, Светлана Смык владеет огромной квартирой в «Альпийском». Стоимость жилья судьи близится к миллиону долларов. И это разительно отличается от задекларированных 76 «квадратов» в аренде и "возможности" купить на заработанные даже судьей деньги ( 225 776,00 грн в год) и 46 000 баксами наличкой.
Кроме того,во владении находится и дом на 720 м2, находящийся в Иваньковичах Киевской области.
В автопарке Светланы Смык, кроме задекларированного кроссовера «Мерседес» (2007г), имеется и не внесенный в документы «Порш Кайен Турбо» 2015 года.
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Жах і сум.тільки напалмом все,тільки напалмом
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одне речення в КПК
"застава визначаєтесь не менше 50% від збитку у завдані якого підозрюють особу/не менше 50% всіх активів підозрюваного, оформленого як на нього так й на його близьких родичів у розумінні 63 Конституції"

корупцію можна побороти усунувши причини (можливість довільної трактовки "та" /"або"/ і т.д")

законодавство має бути виписане чітко щоб унеможливити "трактовки"
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Если бы эта судья знала ,что её расстреляют как паршивую сабаку,то она бы любила и Закон и Родину.
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Смыканула не по детски Скандальні рішення суду у справі Омельяненка: до того, як випустити банкіра, суддя в 30 разів скоротив суму застави - Цензор.НЕТ 3234, теперь можно за границу на пенсию лететь)) купить виллу на побережье и красота и банкиру хорошо, отдавать бабло не надо и никаких проблем))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСкандальные решения суда по делу Омельяненко: до того, как выпустить банкира, судья в 30 раз сократил сумму залога
 
 
 
 
 
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