EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  1213  13
Все про:МИД (5008) Климкин (2196)

 "Есть очень серьезные вещи", - Климкин продолжит возглавлять МИД в переходный период и будет готовиться к походу в политику

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин не намерен брать отпуск и продолжит работать на своем посту в переходный период.

Об этом он сказал в эфире телеканала "112 Украина" в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Отпуск можно взять, но есть очень серьезные вещи. Я в переходный период буду работать и помогать так, как нужно. Можете не беспокоиться о том, что я спрячусь под стол от ответственности и серьезных вещей... Без того, чтобы сделать драйв и встряску в сфере внешней политики, мы не сможем привлечь дополнительную международную поддержку, а она нам нужна", - сказал Климкин.

Климкин добавил, что просил парламентариев поддержать его отставку.

"У меня есть планы, в том числе политические: я хочу с людьми, которые мне доверяют и которым доверяю я, сформировать классную команду, но реальную… Я вел разные переговоры, пока такой команды не нашел. Будем работать над формированием своей", - пояснил дипломат.

Комментируя заявления президента Украины Владимира Зеленского относительно предложения Климкину остаться на своем посту министра, глава украинского внешнеполитического ведомства отметил: "Я ему объяснил, что я на сегодня считаю это политически неправильно. Это не мое личное желание как Павла – это правильный подход с точки зрения того, как должна формироваться команда".

Читайте также: Зеленский предлагал Климкину остаться министром иностранных дел

Как сообщалось, в четверг, 6 июня народные депутаты не поддержали отставку министра иностранных дел Климкина: за проект постановления об увольнении главы МИД по его собственному заявлению проголосовал 141 народный депутат, а за проект постановления президента Зеленского об увольнении министра проголосовали 137 парламентариев (при 226 минимально необходимых для принятия положительного решения).

Источник: https://censor.net.ua/n3130953
 
   
 Топ комментарии
 
Комментируя заявления президента Украины Владимира Зеленского относительно предложения Климкину остаться на своем посту министра, глава украинского внешнеполитического ведомства отметил: "Я ему объяснил, что я на сегодня считаю это политически неправильно. Это не мое личное желание как Павла - это правильный подход с точки зрения того, как должна формироваться команда", - звичайно, що Клімкін є дипломатом з великим досвідом і тому він відповідає як дипломат. А я перекладаю його мову як: не буду працювати з людьми, які погрожують репресіями та мають погану репутацію.
 показать весь комментарий
 
на фоне зеушлепков и лиги смеха и др зедротов - будет умным чуваком
 показать весь комментарий
 
кацапня все о своем,впитанном с молоком матери "Є дуже серйозні речі", - Клімкін продовжить очолювати МЗС у перехідний період і готуватиметься до походу в політику - Цензор.НЕТ 166
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
на фоне зеушлепков и лиги смеха и др зедротов - будет умным чуваком
 показать весь комментарий
 
 
Курский тоже за власть зубами цепляется?
Вся команда в сборе
 показать весь комментарий
 
скоро Украины не будет будет набор республик и Киев - так кучма-зеленский хотят
 показать весь комментарий
 
А якщо Україна залишиться, а весь непотріб полетить у південному напрямку, то що зробите?
 показать весь комментарий
 
 
в північному мабуть? "Є дуже серйозні речі", - Клімкін продовжить очолювати МЗС у перехідний період і готуватиметься до походу в політику - Цензор.НЕТ 2645чи північно-східному
 показать весь комментарий
 
Комментируя заявления президента Украины Владимира Зеленского относительно предложения Климкину остаться на своем посту министра, глава украинского внешнеполитического ведомства отметил: "Я ему объяснил, что я на сегодня считаю это политически неправильно. Это не мое личное желание как Павла - это правильный подход с точки зрения того, как должна формироваться команда", - звичайно, що Клімкін є дипломатом з великим досвідом і тому він відповідає як дипломат. А я перекладаю його мову як: не буду працювати з людьми, які погрожують репресіями та мають погану репутацію.
 показать весь комментарий
 
 
Он и более чётко сказал

"...и которым доверяю я, сформировать классную команду, но реальную…
Источник:https://censor.net.ua/n3130953"
 показать весь комментарий
 
 
поки що сама адекватна заява з "обох" боків барикад...
 показать весь комментарий
 
 
Следующий поход возможен лишь в сортир и то, дворовой
 показать весь комментарий
 
кацапня все о своем,впитанном с молоком матери "Є дуже серйозні речі", - Клімкін продовжить очолювати МЗС у перехідний період і готуватиметься до походу в політику - Цензор.НЕТ 166
 показать весь комментарий
 
 
Климкин о предложении Зеленского остаться министром: Я считаю это неправильно.
Климкин после решения Рады: я иду в политику, но не буду брать отпуск, продолжу параллельно работать министром "Є дуже серйозні речі", - Клімкін продовжить очолювати МЗС у перехідний період і готуватиметься до походу в політику - Цензор.НЕТ 1561
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Есть очень серьезные вещи", - Климкин продолжит возглавлять МИД в переходный период и будет готовиться к походу в политику
 
 
 
 
 
 вверх