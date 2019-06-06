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 Политика Украины
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Все про:ВР (23018) выборы (22470) КС (1302) роспуск (194) Стефанчук Руслан (19)

 "Может произойти все", - Стефанчук о решении КС по указу Зеленского о роспуске Рады

Представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук допускает, что Конституционный Суд может признать неконституционным указ Владимира Зеленского о роспуске парламента.

Об этом он сказал журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"У меня не было бы таких сомнение, если бы мы жили в стране высокого правового порядка. А когда я знаю, что сегодня делается с действующими нормативно-правовыми актами, каким образом выносятся решения судей. Я как юрист могу сказать, что решение суда и справедливость это далеко не всегда одинаковые вещи", - заявил он.

На вопрос о том, допускает ли он, что сейчас оказывается давление на КС, Стефанчук ответил: "Я просто выражаю свои опасения, что может произойти все. Мы сейчас готовим свою конституционную правовую позицию. Мы будем ее отстаивать. Назначен новый представитель президента в Конституционном Суде. Он сейчас ознакомится с делами и все его полномочия в пределах, определенных Конституцией, регламентом, мы обязательно используем. Мы убеждены в силе и презумпции правомерности данного указа. И мы очень надеемся, что Конституционный Суд Украины выполнит возложенные на него обязательства независимо от никаких обстоятельств".

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Напомним, 21 мая президент Украины Владимир Зеленский официально распустил Раду и назначил выборы на 21 июля. Обеспечить финансирование выборов поручено Кабинету министров. В тот же день прошли обязательные перед роспуском Верховной Рады консультации главы государства с руководителями парламента и депутатских фракций и групп. Вечером в этот же день на сайте президента страны появился указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады восьмого созыва и назначении выборов на 21 июля.

23 мая указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады восьмого созыва и назначении выборов на 21 июля вступил в силу.

Внеочередные выборы назначены на 21 июля 2019 года.

24 мая нардепы из "Народного фронта" внесли в КС представление о неконституционности роспуска Рады.

Источник: https://censor.net.ua/n3130952
 
   
 Топ комментарии
 
Такой бы ряхой...да медка хлебануть..(с)... "Может произойти все", - Стефанчук о решении КС по указу Зеленского о роспуске Рады - Цензор.НЕТ 5346
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потому и хотят переехать на вертолетную площадку Яныка - чтобы сваливать было проще.
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Если КС подыграет охреневшим от безнаказанности бурбакам и парубиям, и назовет роспуск ВР "неконституционным", то этим рейтинг "Слуги народа" к тогда осенним выборам будет доведен этак до 60%. Ваша песенка по-любому спета, таварисчи бурбаки и парубии !
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Да не будет никакого роста рейтинга у этой слуги народа. Уже одна из их говорящих голов сообщила, что Украину ожидают кризисы в топливной и энергетической сфере в ближайшие месяцы.До осени экономическая ситуация ухудшится, а избиратели Зюзика голосовали за низкие тарифы и высокие зарплаты, которые он им обещал с концом эпохи бедности 21 апреля. ХОРОШО. если останется тот рейтинг, который был в первом туре, где-то около 30%.
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Всевозможные рейтинговый опросы, "проводятся" не просто так, это давление на общество и каждого конкретного избирателя. Сейчас эти рейтинги хотят заставить людей думать, что партия, которой нет имеет нуу заоблачные рейтинги, и убедить что надо голосовать именно за эту партию. Ничего общего с реальностью эти рейтинги не имеют. Им верит еще меньше людей чем ВР. Но информационная подготовка ведется полным ходом для того, что бы потом кричать на всех углах "Воры украли, подтасовали результаты выборов". Спектакль продолжается, акт второй выборы в ВР.
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если бы жили в стране высокого правового порядка,то зелебеня бы отсеялся еще на этапе регистрации в кандидаты...

- по недостаточному владению государственным языком...
- по непрохождению медкомиссии
- по наличию непроданного или не отданного в независимое управление бизнесу.

так шо лучше молчали бы про высокий правовой порядок
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"У меня не было бы таких сомнение, если бы мы жили в стране высокого правового порядка..." - в країні високого правового порядку подібний указ взагалі б не з'явився.
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Толстая жопа ̶С̶в̶и̶н̶а̶р̶ Стефанчука занервничала?
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"Еесли бы мы жили в стране высокого правового порядка" то піаністи до влади не прийшли б! "Може статися все", - Стефанчук про рішення КС щодо указу Зеленського про розпуск Ради - Цензор.НЕТ 6771
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Да проводите уже эти выборы!
Только очередной смуты нам не хватало!
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"У меня не было бы таких сомнение, если бы мы жили в стране высокого правового порядка. А когда я знаю, что сегодня делается с действующими нормативно-правовыми актами, каким образом выносятся решения судей. Я как юрист могу сказать, что решение суда и справедливость это далеко не всегда одинаковые вещи"
??? Это кто говорит? Хрюкинчук Коломойского? Это не те рейдеры которые по Украине отжимают предприятия и собственность в пользу Бени?
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Это вообще бронтозавр какой-то.
Там все естественные пустоты жиром поросли.
Этот чувак болен.
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Главное, что бы в корыте и другим, что-то осталось.
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КСУ визнав неконституційним е-декларування для антикорупційних активістів (link: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2716131-ksu-viznav-nekonstitucijnim-edeklaruvanna-dla-antikorupcijnih-aktivistiv.html) ukrinform.ua/rubric-society…

У нас з"явилася ще одна каста недоторканних.І що характерно,саме антикорупційних (у простих-лички,в антикорупційних-вже зірки на погонах)
А це так,знайшов :
"Може статися все", - Стефанчук про рішення КС щодо указу Зеленського про розпуск Ради - Цензор.НЕТ 3784
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Может произойти все", - Стефанчук о решении КС по указу Зеленского о роспуске Рады
 
 
 
 
 
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