 "Может произойти все", - Стефанчук о решении КС по указу Зеленского о роспуске Рады

Об этом он сказал журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"У меня не было бы таких сомнение, если бы мы жили в стране высокого правового порядка. А когда я знаю, что сегодня делается с действующими нормативно-правовыми актами, каким образом выносятся решения судей. Я как юрист могу сказать, что решение суда и справедливость это далеко не всегда одинаковые вещи", - заявил он.
На вопрос о том, допускает ли он, что сейчас оказывается давление на КС, Стефанчук ответил: "Я просто выражаю свои опасения, что может произойти все. Мы сейчас готовим свою конституционную правовую позицию. Мы будем ее отстаивать. Назначен новый представитель президента в Конституционном Суде. Он сейчас ознакомится с делами и все его полномочия в пределах, определенных Конституцией, регламентом, мы обязательно используем. Мы убеждены в силе и презумпции правомерности данного указа. И мы очень надеемся, что Конституционный Суд Украины выполнит возложенные на него обязательства независимо от никаких обстоятельств".
Напомним, 21 мая президент Украины Владимир Зеленский официально распустил Раду и назначил выборы на 21 июля. Обеспечить финансирование выборов поручено Кабинету министров. В тот же день прошли обязательные перед роспуском Верховной Рады консультации главы государства с руководителями парламента и депутатских фракций и групп. Вечером в этот же день на сайте президента страны появился указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады восьмого созыва и назначении выборов на 21 июля.
23 мая указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады восьмого созыва и назначении выборов на 21 июля вступил в силу.
Внеочередные выборы назначены на 21 июля 2019 года.
24 мая нардепы из "Народного фронта" внесли в КС представление о неконституционности роспуска Рады.
- по недостаточному владению государственным языком...
- по непрохождению медкомиссии
- по наличию непроданного или не отданного в независимое управление бизнесу.
так шо лучше молчали бы про высокий правовой порядок
Только очередной смуты нам не хватало!
??? Это кто говорит? Хрюкинчук Коломойского? Это не те рейдеры которые по Украине отжимают предприятия и собственность в пользу Бени?
Там все естественные пустоты жиром поросли.
Этот чувак болен.
У нас з"явилася ще одна каста недоторканних.І що характерно,саме антикорупційних (у простих-лички,в антикорупційних-вже зірки на погонах)
А це так,знайшов :