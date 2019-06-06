 "Может произойти все", - Стефанчук о решении КС по указу Зеленского о роспуске Рады

Об этом он сказал журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"У меня не было бы таких сомнение, если бы мы жили в стране высокого правового порядка. А когда я знаю, что сегодня делается с действующими нормативно-правовыми актами, каким образом выносятся решения судей. Я как юрист могу сказать, что решение суда и справедливость это далеко не всегда одинаковые вещи", - заявил он.

На вопрос о том, допускает ли он, что сейчас оказывается давление на КС, Стефанчук ответил: "Я просто выражаю свои опасения, что может произойти все. Мы сейчас готовим свою конституционную правовую позицию. Мы будем ее отстаивать. Назначен новый представитель президента в Конституционном Суде. Он сейчас ознакомится с делами и все его полномочия в пределах, определенных Конституцией, регламентом, мы обязательно используем. Мы убеждены в силе и презумпции правомерности данного указа. И мы очень надеемся, что Конституционный Суд Украины выполнит возложенные на него обязательства независимо от никаких обстоятельств".

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Напомним, 21 мая президент Украины Владимир Зеленский официально распустил Раду и назначил выборы на 21 июля. Обеспечить финансирование выборов поручено Кабинету министров. В тот же день прошли обязательные перед роспуском Верховной Рады консультации главы государства с руководителями парламента и депутатских фракций и групп. Вечером в этот же день на сайте президента страны появился указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады восьмого созыва и назначении выборов на 21 июля.

23 мая указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады восьмого созыва и назначении выборов на 21 июля вступил в силу.

Внеочередные выборы назначены на 21 июля 2019 года.

24 мая нардепы из "Народного фронта" внесли в КС представление о неконституционности роспуска Рады.