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 Политика Украины
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 Прекращать огонь без права огня в ответ можно только после введения миротворцев ООН на Донбасс, иначе это все равно, что поставить наших солдат к стенке, - Порошенко

Пятый президент Украины (2014-2019), лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко считает, что защитники Украины могут прекратить ответный огонь на Донбассе после того, как на оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей будет введен миротворческий контингент ООН.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сказал на брифинге в четверг.

"Мы четко заявляли с 2015 года о необходимости немедленного решения Совета безопасности ООН о введении миротворческого контингента. Вот тогда надо прекращать огонь без права огня в ответ. Потому что тогда на линии столкновения и на всей оккупированной территории будут находиться миротворцы, которые разоружат незаконные военные формирования", - сказал Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОБСЕ выступает за отправку на Донбасс совместного миротворческого контингента ООН и ОБСЕ, - Гремингер

Он высказал сожаление, что сейчас не услышал ни слов о миротворческом контингенте, ни обращения к союзникам по международной коалиции Украины об ускорении необходимости введения миротворческого контингента мандата Совета безопасности ООН. По его словам, сегодня это единственный надежный инструмент урегулирования решения данной проблемы.

Он напомнил, что за 19 режимов прекращения огня на востоке Украины ни один из них не предусматривал забрать право у украинских военных на самозащиту.

Порошенко считает постановку вопроса о прекращении ответного огня провокационной. "Как сегодня удачно сказали, это все равно, что поставить наших солдат к стенке на расстрел", - отметил он.

Как сообщалось, накануне прошло заседание ТКГ в Минске. Кучма сообщил, что ТКГ обсуждала проблемы безопасности. Одной из договоренностей стало указание не только момента начала "режима тишины", но и механизма его внедрения. "Сегодня мы перед всем миром должны показать, что хотим этого "режима тишины". Должно быть записано, чтобы не стрелять в ответ, также необходим запрет на обстрел гражданских объектов – школ, детских садов. До 19 июня группа должна разработать предложения. Мы должны 19-го их утвердить", – приводятся слова Кучмы на сайте президента Украины.

Напомним также, в октябре 2018 года МинВОТ разработало примерную модель миротворческой миссии на Донбассе.

26 сентября Порошенко призвал Организацию Объединенных Наций ввести миротворческую миссию на Донбасс в рамках одного из мероприятий 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мне нравится план Волкера о введении миротворцев и прекращении огня на Донбассе, - Зеленский

29 сентября 2018 года Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина, Германия, Франция и США практически готовы вносить на голосование Совета Безопасности ООН проект резолюции о введении миротворцев ООН на Донбассе.

Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер сообщил, что Швеция, Финляндия, Австрия, Беларусь, Сербия и Турция уже заявили о готовности принять участие в миротворческой миссии ООН в Донбассе. Идею введения миротворцев поддержал президент Польши Анджей Дуда. Порошенко заявлял, что в миротворческой миссии в Донбассе готовы принять участие более 40 стран.

Источник: https://censor.net.ua/n3130951
 
   
 Топ комментарии
 
ЗЕбилов на передовую.И пусть выполняют приказы своего говнокамандувача.
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Я уж и не припомню, скока раз Петя-президент в 2014-2015 гг. годах объявлял перемирия (в том числе и односторонние !) на Донбассе, со строгими запретами "не поддаваться на провокации" и не открывать ответный огонь ? Видно, он и сам уже не помнит ...
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плохА, когда не знаешь, да ещё и забудешь. Ага, ботику??
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Больше всего возмущает, по-мимо "не стрелять" вот эта фраза "Должно быть записано, чтобы не стрелять в ответ, также необходим запрет на обстрел гражданских объектов - школ, детских садов." Источник: https://censor.net.ua/n3130951 Как будто мы лупим по мирным ни в чем не повинным людям. Эта фраза сразу переводит ВСУ в разряд террористов. По ходу кучме что-то досталось с Аргентинского и Венесуэльского запасов Курятника
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Стратегия Суркова сработала: если украинцы не поддержали идею свергнуть "проклятую хунту, жрущую русскоязычных младенцев", то нужно было впарить им нарратив о проклятом барыге и мародере, чтобы Украина лишилась сильного лидера, который сумел нагнуть мордор санкциями и усилить Украинскую армию на порядок. 73% поверили пропаганде Коломойского, чьи яйца прижал Порох и радостно сковірнули Пороха. Многоходовочка Суркова достигла нужного эффекта. Только знаете что, 73% ? Война будет в любом случае - и в данный момент ВАШ президент превращает ее в гражданскую.
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" ... чтобы Украина лишилась сильного лидера, который сумел нагнуть мордор санкциями и усилить Украинскую армию на порядок."

Что куришь, патриёт хренов ? Травку или грибочки ?
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Я, в отличие от твоего кумира, опасающегося сдать анализ на наркоту, "курю" исключительно факты, которые могу перечислить, ты опровергать замахаешься.
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Гражданскую не надо, я уже писал...если Украинский народ защищает в окопах украинскую землю,а граждане Украины дорвавшиеся за деньги Кремля к власти пусть не выделываются ,а собираются десятками тысяч и идут на встречу с гражданами Украины .которые по дурости попали в конюшню Московии, и там братаются.а потом все вместе пусть идут к украинско российской границе и передают потом свой пост Украинской армии,тут всё просто,а всё остальное это сценарий Кремля.
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кожне слово - чиста правда!! Браво. Лаконічно й неймовірно влучно !!
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Деменція гідності?
Лаконічно й неймовірно браво було ще 18 червня 2014 року - через десять днів після кенгурації миру. Тільки майбутні петерасти тоді були зайняті святкуванням однотурової п-ремоги над злочинним популізмом і на таку юхню уваги не звертали.


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Мова йшла про не стріляти першими.
Зі слів Кучми очевидно, що "Не стріляти у відповідь" це новшество, на яке чомусь сподівається нова команда.

"Оскільки жодна сторона не хотіла ставити себе в незручне становище, щоб потім відповідати за це. А сьогодні ми перед усім світом повинні показати, що хочемо цього "режиму тиші".
Має бути записано, щоб не стріляти у відповідь.

Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3130838
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То скількі ще має загинути вояків, щоб довести новому довбню, що такий план нездійсненний?
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Найпереконливішою була б своєчасна загибель папєрєднього довбня, який весь цей гібридний мир в один тур організував так, що тепер так просто й не вигребешся...
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та чому всі вирішили що Зеленський хоче в ЭС й НАТО а не в БРІКС й МС?!
що треба що не треба, як має як немає...порохоботи (й прихильники Пороха) тут з шкіри лізуть що Зе зрадник...
ау...Зеленський зразу казав "перестати стріляти" - він слідує своїй програмі,яку схвалили 73 % (сімдесят три проценти)...
причому ще "Иліта" що "неИліта" вибирали не война під час війни....
одні вибирали "баригу" (бізнесмена) ініші вибирали "клоуна"(артиста)...
на що сподівались що одні що інші - таємна таємниця...
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Да будут миротворцы, не нужно так глотки рвать
Просто будут они там, где по логике и должны быть - НА ЛИНИИ РАЗГРАНИЧЕНИЯ
А не там, где их видят некоторые, в своих снах
ВОТ И ФИСЁ
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Ты уже в Тирасполе все свои проблемы порешал, специалист по линиям разграничения ? Донбасс, как и Крым - территория Украины, и если кто угодно - будь то захарченко, плотницкий или новопреставленный клоун решит иначе - это будет его личной проблемой.
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таки да, никто и не спорит
Донбасс, как и Крым - территория Украины

вот только миротворцев ставят на линии разграничения
и на данный момент, она проходит не по границе между Украиной и РФ
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Это тебе зеленский лично обещал ? Не поставят там никаких миротворцев, потому что в таком случае зеленскому придется переместить войну в Киев.
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И когда уже приднестровье войдет в состав молдовы? Лет сто хватит?
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Судя по его постам - типичная такая ПМР-овская "вата".
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Товарищ был там недавно, в Тирасполе, гребанный совок, живут как рыбки в банке или хомячки в клетке, глушняк.
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дак откуда-ж я знаю
или мне по примеру ваших фантазеров нужно начать бредить и писать про парад на Красно Площади в центре Тирасполя ?!
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Ну так я тебе скажу, будете вы сидеть в своей резервации очень долго, а когда у кацапов кончатся деньги на ваше содержание, начнете друг друга резать.
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козломорда орда також пропонує нам "мірАтворцев", тільки своїх, козломордих. Ти за яких?
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я конечно против, чтобы те кто поддерживают ту или иную сторону, участвовали в миротворческой миссии
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Цензор за Петькою скучив ? Припиняти вогонь без права вогню у відповідь можна тільки після введення миротворців ООН на Донбас, інакше це все одно, що поставити наших солдатів до стінки, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2081
А так виганяли..
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блин, 2014 год возвращается! Сколько говорено по поводу "ответок"! Почему-то апалченцам не жаль местных, когда свои орудия в жилмассивах устанавливают.
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Зачем писать сюда, что вякает этот вредитель? Да плевать на него, он уже никто и имя его никак! И если он в туалете громко пернул с утра, не надо нам об этом тут сообщать!
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чим же він тобі так "навредил" у твоїй Беларусі?
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Миротворческий контингент минимум будет стоить от 1,5 млрд. долларов в год, и надо будет гдето от 3-х до 10 лет. Запад платить не хочет, россия оплатит на своих условиях и удобных миротворцев. Украина готова оплатить это? Но при этом надо понимать без согласования с россией миротворцев не будет. И миротворцы не поедут без заранее согласованной позиции сторон чем это закончится - например автономия донбасса, выборы и тд.
Тоже самое делается и без миротворцев и с миротворцами, только с миротворцами где-то на 10 ярдов баксов для Украины дороже.
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Дешевле купить донецкую вату всех и сразу без единого выстрела.
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Зеленский физически не может( не успевает ) нормально ответить на ключевые экономические или внешнеполитические вопросы.
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Как сильно он загружен! "Не успевает"
Спать меньше надо да по всяким лигам смеха не шастать -- Президент все-таки.
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Кучма: Господа контрактники, предлагаю вам не стрелять в ответ, а взять кравчучки и разойтись в разные польские города - там помогут.Форма одежды - летняя, рукав вшивной. Талия на 2 см ниже чем в мирное время. Желающих проголосовать за воссоединение Москвы и Киева вызовут смской.
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Що ти гніда вилізло. Краще розкажи що ти зробив за п'ять років будуючи президентом. Вумнічає барига. По тобі тюрма плаче.
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не понимаю почему порохоботи так возбудились и вопят про зраду и капитуляцию при пете перемирий и прекращений добрая сотня наберется.
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Перемирие это когда никто не стреляет, а перестать стрелять в одну сторону это слив!
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В цій же статті є пояснення. Не відривати вогонь після провокаційніх обстрілів.
При загрозі життю бійців - ВІДПОВІДАТИ.

прес-служба Генерального штабу України на своїй сторінці у «Facebook» дала роз'яснення наказу Муженка.

«Українські військові дійсно мають наказ не відповідати на провокаційні обстріли бойовиків. Але вони не будуть спокійно спостерігати, якщо ворог атакуватиме наші позиції.

У разі загрози життю військовослужбовців, вони, як і раніше, мають право відкривати вогонь у відповідь. Рішення про відкриття вогню приймає безпосередній командир, який бачить ситуацію на місці», - йдеться у повідомленні.


У Генштабі пояснюють, що провокаційний обстріл - це коли ворог веде неприцільний вогонь у бік позицій українських військових. Під «загрозою життю» передбачається прицільний вогонь чи наближення диверсійно-розвідувальних груп до українських позицій.
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Порошенко 2-3 и 4 года назад отдавал точно такой приказ " не стрелять в ответ!". А теперь, за кулисами, он стал очень умным.
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Минский процесс. Администрация Зеленского повторяет ту же ошибку, что и Порошенко
06.06.2019, 15:12 • 273 • 1

О новости насчет снятия экономической блокады с ОРДЛО.
Во-первых, предложение о снятии блокады и предложение «обсудить снятие блокады» - это разные вещи.
Во-вторых, обсудить снятие блокады - это еще не значит снять ее…
Но, главное - какова цена вопроса?
Киев снова начнет финансировать террористические организации «ДНР» и «ЛНР», Ахметов с Медведчуком получат более благоприятные условия для ведения на неподконтрольной территории бизнеса, а что поучим мы с вами, что получит Украина?
Читайте также: Генпрокурор про зняття блокади з ОРДЛО: Це підпадає під статтю про фінансування тероризму
На какие компромиссы пойдет в обмен на желаемое Россия? Напомню, глава российской делегации в Минске Борис Грызлов называл главной целью минского процесса 2018 года - именно снятие экономической блокады Донбасса…
То есть, Россия может получить то, что она хочет, снизит свои затраты на Донбасс, но пойдет ли она на отказ от оброссеивания Донбасса своей паспортизацией? Или вернет нам контроль над границей? Какова цена?
Пока рано искать зраду. Есть даже положительный момент: Украина наконец стала продуцировать события, на которые вынуждена реагировать Москва. Раньше такого не было, раньше РФ действовала, а мы реагировали.
Читайте також: Весной 2014 украинская армия долго не хотела воевать. Помогло ли это Украине избежать войны и сохранить мир?
Но администрация Зеленского повторяет ту же ошибку, что и Порошенко - она сделал минский процесс, касающийся всех граждан Украины, - закрытым. Нам не объясняют, какова цена того мира, который нам обещают и каким видит окончание этой войны президент. Ведь мир можно получить как победой, так и капитуляцией. Выполнение Минских соглашений - это капитуляция (сомневающимся предлагаю освежить их в памяти).
А если президент не отвечает на эти вопросы, то за него на них ответят его политические противники.
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Сергей ГАРМАШ
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При "белом и пушистом" при перемириях тоже были указания типа "не відповідати на провокації". Правда в последнее время поняли, что это ничего не дает и дали другое указание.
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Это как понять,не стрелять в ответ? Это считается предательством. Надо дать пинка под жопу, сказавшему такие слова
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Я пропоную відправит Кучму з зятем на передову контролювати не відкривати вогонь у відповідь на обстріли!
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Всю 95-ю шайку поставить посередине и посмотреть, что из этого получится.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПрекращать огонь без права огня в ответ можно только после введения миротворцев ООН на Донбасс, иначе это все равно, что поставить наших солдат к стенке, - Порошенко
 
 
 
 
 
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