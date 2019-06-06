 Прекращать огонь без права огня в ответ можно только после введения миротворцев ООН на Донбасс, иначе это все равно, что поставить наших солдат к стенке, - Порошенко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сказал на брифинге в четверг.
"Мы четко заявляли с 2015 года о необходимости немедленного решения Совета безопасности ООН о введении миротворческого контингента. Вот тогда надо прекращать огонь без права огня в ответ. Потому что тогда на линии столкновения и на всей оккупированной территории будут находиться миротворцы, которые разоружат незаконные военные формирования", - сказал Порошенко.
Он высказал сожаление, что сейчас не услышал ни слов о миротворческом контингенте, ни обращения к союзникам по международной коалиции Украины об ускорении необходимости введения миротворческого контингента мандата Совета безопасности ООН. По его словам, сегодня это единственный надежный инструмент урегулирования решения данной проблемы.
Он напомнил, что за 19 режимов прекращения огня на востоке Украины ни один из них не предусматривал забрать право у украинских военных на самозащиту.
Порошенко считает постановку вопроса о прекращении ответного огня провокационной. "Как сегодня удачно сказали, это все равно, что поставить наших солдат к стенке на расстрел", - отметил он.
Как сообщалось, накануне прошло заседание ТКГ в Минске. Кучма сообщил, что ТКГ обсуждала проблемы безопасности. Одной из договоренностей стало указание не только момента начала "режима тишины", но и механизма его внедрения. "Сегодня мы перед всем миром должны показать, что хотим этого "режима тишины". Должно быть записано, чтобы не стрелять в ответ, также необходим запрет на обстрел гражданских объектов – школ, детских садов. До 19 июня группа должна разработать предложения. Мы должны 19-го их утвердить", – приводятся слова Кучмы на сайте президента Украины.
Напомним также, в октябре 2018 года МинВОТ разработало примерную модель миротворческой миссии на Донбассе.
26 сентября Порошенко призвал Организацию Объединенных Наций ввести миротворческую миссию на Донбасс в рамках одного из мероприятий 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
29 сентября 2018 года Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина, Германия, Франция и США практически готовы вносить на голосование Совета Безопасности ООН проект резолюции о введении миротворцев ООН на Донбассе.
Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер сообщил, что Швеция, Финляндия, Австрия, Беларусь, Сербия и Турция уже заявили о готовности принять участие в миротворческой миссии ООН в Донбассе. Идею введения миротворцев поддержал президент Польши Анджей Дуда. Порошенко заявлял, что в миротворческой миссии в Донбассе готовы принять участие более 40 стран.
Что куришь, патриёт хренов ? Травку или грибочки ?
Лаконічно й неймовірно браво було ще 18 червня 2014 року - через десять днів після кенгурації миру. Тільки майбутні петерасти тоді були зайняті святкуванням однотурової п-ремоги над злочинним популізмом і на таку юхню уваги не звертали.
Зі слів Кучми очевидно, що "Не стріляти у відповідь" це новшество, на яке чомусь сподівається нова команда.
"Оскільки жодна сторона не хотіла ставити себе в незручне становище, щоб потім відповідати за це. А сьогодні ми перед усім світом повинні показати, що хочемо цього "режиму тиші".
Має бути записано, щоб не стріляти у відповідь.
Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3130838
що треба що не треба, як має як немає...порохоботи (й прихильники Пороха) тут з шкіри лізуть що Зе зрадник...
ау...Зеленський зразу казав "перестати стріляти" - він слідує своїй програмі,яку схвалили 73 % (сімдесят три проценти)...
причому ще "Иліта" що "неИліта" вибирали не война під час війни....
одні вибирали "баригу" (бізнесмена) ініші вибирали "клоуна"(артиста)...
на що сподівались що одні що інші - таємна таємниця...
Просто будут они там, где по логике и должны быть - НА ЛИНИИ РАЗГРАНИЧЕНИЯ
А не там, где их видят некоторые, в своих снах
ВОТ И ФИСЁ
Донбасс, как и Крым - территория Украины
вот только миротворцев ставят на линии разграничения
и на данный момент, она проходит не по границе между Украиной и РФ
или мне по примеру ваших фантазеров нужно начать бредить и писать про парад
на Красно Площадив центре Тирасполя ?!
А так виганяли..
Тоже самое делается и без миротворцев и с миротворцами, только с миротворцами где-то на 10 ярдов баксов для Украины дороже.
Спать меньше надо да по всяким лигам смеха не шастать -- Президент все-таки.
порохоботи страждають на хронічну амнезію з загостренням хитро...опості?
При загрозі життю бійців - ВІДПОВІДАТИ.
прес-служба Генерального штабу України на своїй сторінці у «Facebook» дала роз'яснення наказу Муженка.
«Українські військові дійсно мають наказ не відповідати на провокаційні обстріли бойовиків. Але вони не будуть спокійно спостерігати, якщо ворог атакуватиме наші позиції.
У разі загрози життю військовослужбовців, вони, як і раніше, мають право відкривати вогонь у відповідь. Рішення про відкриття вогню приймає безпосередній командир, який бачить ситуацію на місці», - йдеться у повідомленні.
У Генштабі пояснюють, що провокаційний обстріл - це коли ворог веде неприцільний вогонь у бік позицій українських військових. Під «загрозою життю» передбачається прицільний вогонь чи наближення диверсійно-розвідувальних груп до українських позицій.
06.06.2019, 15:12 • 273 • 1
О новости насчет снятия экономической блокады с ОРДЛО.
Во-первых, предложение о снятии блокады и предложение «обсудить снятие блокады» - это разные вещи.
Во-вторых, обсудить снятие блокады - это еще не значит снять ее…
Но, главное - какова цена вопроса?
Киев снова начнет финансировать террористические организации «ДНР» и «ЛНР», Ахметов с Медведчуком получат более благоприятные условия для ведения на неподконтрольной территории бизнеса, а что поучим мы с вами, что получит Украина?
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На какие компромиссы пойдет в обмен на желаемое Россия? Напомню, глава российской делегации в Минске Борис Грызлов называл главной целью минского процесса 2018 года - именно снятие экономической блокады Донбасса…
То есть, Россия может получить то, что она хочет, снизит свои затраты на Донбасс, но пойдет ли она на отказ от оброссеивания Донбасса своей паспортизацией? Или вернет нам контроль над границей? Какова цена?
Пока рано искать зраду. Есть даже положительный момент: Украина наконец стала продуцировать события, на которые вынуждена реагировать Москва. Раньше такого не было, раньше РФ действовала, а мы реагировали.
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Но администрация Зеленского повторяет ту же ошибку, что и Порошенко - она сделал минский процесс, касающийся всех граждан Украины, - закрытым. Нам не объясняют, какова цена того мира, который нам обещают и каким видит окончание этой войны президент. Ведь мир можно получить как победой, так и капитуляцией. Выполнение Минских соглашений - это капитуляция (сомневающимся предлагаю освежить их в памяти).
А если президент не отвечает на эти вопросы, то за него на них ответят его политические противники.
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Сергей ГАРМАШ