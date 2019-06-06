 Прекращать огонь без права огня в ответ можно только после введения миротворцев ООН на Донбасс, иначе это все равно, что поставить наших солдат к стенке, - Порошенко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сказал на брифинге в четверг.

"Мы четко заявляли с 2015 года о необходимости немедленного решения Совета безопасности ООН о введении миротворческого контингента. Вот тогда надо прекращать огонь без права огня в ответ. Потому что тогда на линии столкновения и на всей оккупированной территории будут находиться миротворцы, которые разоружат незаконные военные формирования", - сказал Порошенко.

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Он высказал сожаление, что сейчас не услышал ни слов о миротворческом контингенте, ни обращения к союзникам по международной коалиции Украины об ускорении необходимости введения миротворческого контингента мандата Совета безопасности ООН. По его словам, сегодня это единственный надежный инструмент урегулирования решения данной проблемы.

Он напомнил, что за 19 режимов прекращения огня на востоке Украины ни один из них не предусматривал забрать право у украинских военных на самозащиту.

Порошенко считает постановку вопроса о прекращении ответного огня провокационной. "Как сегодня удачно сказали, это все равно, что поставить наших солдат к стенке на расстрел", - отметил он.

Как сообщалось, накануне прошло заседание ТКГ в Минске. Кучма сообщил, что ТКГ обсуждала проблемы безопасности. Одной из договоренностей стало указание не только момента начала "режима тишины", но и механизма его внедрения. "Сегодня мы перед всем миром должны показать, что хотим этого "режима тишины". Должно быть записано, чтобы не стрелять в ответ, также необходим запрет на обстрел гражданских объектов – школ, детских садов. До 19 июня группа должна разработать предложения. Мы должны 19-го их утвердить", – приводятся слова Кучмы на сайте президента Украины.

Напомним также, в октябре 2018 года МинВОТ разработало примерную модель миротворческой миссии на Донбассе.

26 сентября Порошенко призвал Организацию Объединенных Наций ввести миротворческую миссию на Донбасс в рамках одного из мероприятий 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

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29 сентября 2018 года Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина, Германия, Франция и США практически готовы вносить на голосование Совета Безопасности ООН проект резолюции о введении миротворцев ООН на Донбассе.

Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер сообщил, что Швеция, Финляндия, Австрия, Беларусь, Сербия и Турция уже заявили о готовности принять участие в миротворческой миссии ООН в Донбассе. Идею введения миротворцев поддержал президент Польши Анджей Дуда. Порошенко заявлял, что в миротворческой миссии в Донбассе готовы принять участие более 40 стран.