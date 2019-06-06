 Рада приступила к рассмотрению Избирательного кодекса, предусматривающего пропорциональную систему выборов с открытыми списками

Сегодня, 6 июня, Верзовная Рада приступила к рассмотрению проекта Избирательного кодекса Украины (№ 3112-1) во втором чтении, передает Цензор.НЕТ.
С трибуны законопроект представил председатель подкомитета Комитета по вопросам правовой политики и правосудия Александр Черненко (БПП).
Затем парламентарии ушли на перерыв. Рассматривать поправки к проекту закона они начнут на вечернем пленарном заседании.
Всего нардепы подали около 4568 поправок.
🤣
жилетки рыдают...
🤗
😁
Наперсточники тоже служат людям.
Как кот Базилио и лиса Алиса служили люд нет! Буратинам!
Но уже другим составом . Тем более , что новому составу придёцццо всё начинать с нуля , если этот состав не догадается изменить процедуру принятия поправок ...
значит по пару-тройке на избирательный участок. вы приходите, читаете портянку, а там не одной знакомой хари..чего делать? опять в темную?