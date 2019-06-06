 Рада приступила к рассмотрению Избирательного кодекса, предусматривающего пропорциональную систему выборов с открытыми списками

Сегодня, 6 июня, Верзовная Рада приступила к рассмотрению проекта Избирательного кодекса Украины (№ 3112-1) во втором чтении, передает Цензор.НЕТ.

С трибуны законопроект представил председатель подкомитета Комитета по вопросам правовой политики и правосудия Александр Черненко (БПП).

Затем парламентарии ушли на перерыв. Рассматривать поправки к проекту закона они начнут на вечернем пленарном заседании.

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Всего нардепы подали около 4568 поправок.