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 Политика Украины
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Все про:ВР (23018) избирательный закон (154)

 Рада приступила к рассмотрению Избирательного кодекса, предусматривающего пропорциональную систему выборов с открытыми списками

Народные депутаты начали рассматривать во втором чтении проект Избирательного кодекса, который в частности предусматривает изменение системы парламентских выборов в Украине со смешанной на пропорциональную с открытыми списками.

Сегодня, 6 июня, Верзовная Рада приступила к рассмотрению проекта Избирательного кодекса Украины (№ 3112-1) во втором чтении, передает Цензор.НЕТ.

С трибуны законопроект представил председатель подкомитета Комитета по вопросам правовой политики и правосудия Александр Черненко (БПП).

Затем парламентарии ушли на перерыв. Рассматривать поправки к проекту закона они начнут на вечернем пленарном заседании.

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Всего нардепы подали около 4568 поправок.

Источник: https://censor.net.ua/n3130949
 
   
 Топ комментарии
 
Аааааааа!....... Зе-билы, открытые списки! Це - ЗРАДА!!! Рада приступила к рассмотрению Избирательного кодекса, предусматривающего пропорциональную систему выборов с открытыми списками - Цензор.НЕТ 7041
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А що заважало розпустити Раду ПІСЛЯ прийняття цього кодексу з відкритими списками? От куди спішили? Можна ж було все нормально зробити!
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Ща ПрезерваБенедент гневный ролик в сортире запишет зелохторату😂
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Аааааааа!....... Зе-билы, открытые списки! Це - ЗРАДА!!!
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А що заважало розпустити Раду ПІСЛЯ прийняття цього кодексу з відкритими списками? От куди спішили? Можна ж було все нормально зробити!
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дешевый пиар второе я - шоу бизнеса - но не в политике
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Хе, хе, ту как раз все просто, если досрочно распущенная рада проголосует, этот закон будет действовать только на следующих выборах. А эти пройдут по старой системе, как и нужно олигархам, с 225 ю. мажоритарщиками и закрытыми списками.
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Можна так: Рада приймає кодекс, а в цей час Конституційний суд відміняє указ про розпуск. Вибори переносяться на осінь і вже по новому законодавству. Компромісне рішення і відкриті списки.
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Ща ПрезерваБенедент гневный ролик в сортире запишет зелохторату😂
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Счас в бухвете обсуждают-наливают-в
жилетки рыдают...
🤗
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вот тут и видна разница - между популизмом и реальной политикой - кто за реформы ,а кто за власть, для себя любимого
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Теперь пару слов о популизме. Популизм - это политическая позиция или стиль риторики, апеллирующие к нуждам народных масс в противовес нуждам политических и финансовых элит. Происходит от латинского слова «populus», что значит «народ». Что тут плохого или непонятного? Почему это слово стало ругательным в устах таких, как Грымчак, Геращенко или Ляшко. Кто они такие? Шестерки на службе у давно проштрафившейся власти.

😁
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ПОПУЛИЗМ (от латинского populus - народ), общественные течения и движения с конца 19 в., апеллирующие к широким массам и отражающие противоречивость массового сознания ("левый" популизм, "правый" популизми т.д.). Основные идеи популизма: прямое участие народа в управлении ("прямая демократия"), авторитетный лидер, недоверие к представительным государственным институтам, критика бюрократии, коррупции. В чертах, свойственных популизму - вера в возможность простейшего решения социальных проблем(воплощения социальной и национальной справедливости, эгалитаризма), антиинтеллектуализм, почвенничество и другие - заложена возможность разных тенденций: демократических, консервативных, реакционных и других. В политологии существует широкий спектр оценок популизма - от апологетики в качестве модели "непосредственной" демократии до резкой критики и отождествления с демагогией.
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Как сказала газовая прынцеса " Популизм - это служение людям"
Наперсточники тоже служат людям.
Как кот Базилио и лиса Алиса служили люд нет! Буратинам!
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До выборов 2024 может и успеют разобрать все 4999 поправок !
Но уже другим составом . Тем более , что новому составу придёцццо всё начинать с нуля , если этот состав не догадается изменить процедуру принятия поправок ...
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Думаю что этот кодекс или не примут совсем, или примут с оговоркой что на следующих выборах все еще сохраняется старая система. Ведь открытые списки и отсутствие мажоритарки не выгодно ни пес-бпп, ни самым одиозным петиным корешам, которые идут от своих округов.
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а уж как преЗеденту не нужны открытые списки! Тогда на одном молчащем презе не выехать - вся случайная публика будет выставлена на показ.
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манипуляция закрытыми списками позволяет заехать в зраду мерзавцам, манипуляция открытыми списками позволяет гуманно объегорить народ. Мало кто понимает, как это будет выглядеть. ну, не по 400 человек же от каждой партийной кассы в бюлетне!!?
значит по пару-тройке на избирательный участок. вы приходите, читаете портянку, а там не одной знакомой хари..чего делать? опять в темную?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРада приступила к рассмотрению Избирательного кодекса, предусматривающего пропорциональную систему выборов с открытыми списками
 
 
 
 
 
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