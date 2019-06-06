 Рада отказалась уволить Грицака с должности главы СБУ

За соответствующее решение проголосовали лишь 78 народных депутатов при 226 необходимых, передает Цензор.НЕТ.

В результате проект постановления об увольнении Василия Грицака с должности Председателя Службы безопасности Украины был отклонен.

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