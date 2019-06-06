 ГБР вызвало на допрос спикера Порошенко Цеголко из-за исчезновения оборудования из АП

Об этом theБабелю сообщили в пресс-службе ГБР, передает Цензор.НЕТ.
Это связано с делом о якобы исчезновении оборудования из ситуационной комнаты Администрации президента.
Дату предстоящего допроса в бюро не разглашают.
Ранее секретарь СНБО Александр Данилюк заявил: "После смены власти из ситуационной комнаты АП вынесли мониторы и серверы с секретными данными". Экс-секретарь СНБО Александр Турчинов заверил, что все оборудование СНБО находится на месте и под охраной. Пресс-секретарь Петра Порошенко Цеголко, в свою очередь, заявил: Техника для ситуационной комнаты в АП была арендована за личные деньги Порошенко и сейчас возвращена арендодателю.
И точно войны не будет
PS Хотя далеко не факт, что они не рашат добить хохлов что бы глаз не мозолили и на честно спизженую расейскую историю не претендовали
Техника из ситуационной комнаты осталась в АП и находится на учете Госуправления делами.
Согласно информации Администрации, в 2018 году по требованию АП Госуправление делами предоставило оперативную панель диагональю 84" на стойке (передвижную), три ноутбука HP ProBook 470, камеру для видеоконференцсвязи.
На данный момент это оборудование в наличии и находится на учете Госуправления делами.
Таким образом АП подтвердила заявление бывшего замглавы АП Дмитрия Шимкива о том, что это оборудование никуда не исчезало и не вывозилось.
В новости LB.ua приведены слова из ответа представителя НЫНЕШНЕЙ АП Кондзели на запрос журналистов.
Дата ответа 5.06.2019.
Но кражи, о которой поднял хай Данилюк, точно не было.
Как выяснилось, оборудование ситуационной комнаты никуда не исчезало и находится в АП. То есть, уголовное дело, по которому ДБР проводит досудебное следствие, мягко говоря, взято с потолка, человеком , который сегодня занимает пост секретаря СНБО А. Данилюком.
Самое интересное, что никто в администрации президента так и не признал этот факт и не извинился паникерство и за плохую игру на камеру.
Между тем, именно Цеголко утверждал, что все принадлежащее ДУС оборудование находится на месте, кроме нескольких мониторов (на которых невозможно хранить какаю-либо информацию... чисто технически)))), взятых в аренду лично экс-президентом Порошенко, и который при уходе из здания на Банковой, вернул их арендодателю.
"А ремонт приміщення і оренда усієї основної техніки відбувалася за кошт самого Петра Олексійовича, про що заявляв речник президента Святослав Цеголко. Обслуговуванням цієї кімнати займалися штатні співробітники АП. І саме для їх роботи, на ці потреби була виділена техніка. Тобто не всю апаратуру брав в оренду президент", - пояснив він.
Співрозмовник видання також підкреслив, що техніка у цій ситуаційній кімнаті використовувалася лише для комунікації з серверами РНБО, "вона просто транслювала певну картинку, і ніяких серверів там не було". https://www.pravda.com.ua/news/2019/06/6/7217343/
вибачень від команди ПреЗедента як не було так і не буде
Это оборудование висело на балансе АП или нет?