 ГБР вызвало на допрос спикера Порошенко Цеголко из-за исчезновения оборудования из АП

Об этом theБабелю сообщили в пресс-службе ГБР, передает Цензор.НЕТ.

Это связано с делом о якобы исчезновении оборудования из ситуационной комнаты Администрации президента.

Дату предстоящего допроса в бюро не разглашают.

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Ранее секретарь СНБО Александр Данилюк заявил: "После смены власти из ситуационной комнаты АП вынесли мониторы и серверы с секретными данными". Экс-секретарь СНБО Александр Турчинов заверил, что все оборудование СНБО находится на месте и под охраной. Пресс-секретарь Петра Порошенко Цеголко, в свою очередь, заявил: Техника для ситуационной комнаты в АП была арендована за личные деньги Порошенко и сейчас возвращена арендодателю.