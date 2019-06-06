 Рада снова игнорирует конституционные полномочия Президента, - Стефанчук

Об этом он сказал журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Верховная Рада в очередной раз демонстрирует то, что, к сожалению, она игнорирует конституционные полномочия Президента Украины. Забывая, что за Президента Украины отдали голоса 73% народа Украины. Это очень досадное непонимание", - сказал он.
Стефанчук заявил, что важно, чтобы и Президент, и Верховная Рада вместе жили по правилам.
"Этих правил мы будем придерживаться, но и наблюдать, как их придерживается Верховная Рада. Поэтому мы глубоко убеждены, что наше будущее сотрудничество возможно только на базе соблюдения регламентных процедур, содержательных и качественных", - сказал политик.
Представитель Президента также подчеркнул, что Рада не включила в повестку дня законопроект об отмене депутатской неприкосновенности и не вернулась к законопроекту об импичменте.
"Мы сообщили Верховной Раде о том, что было бы честно вместе принять законопроект №6203 об отмене депутатской неприкосновенности. И мы бы тогда честно пошли на выборы, не ограниченными какими-то специальными статусами... К сожалению, депутаты не вернулись ни к первому вопросу (импичменту), ни вообще не включили рассмотрение вопроса об отмене депутатской неприкосновенности", - заявил Стефанчук.
Как сообщалось ранее, Верховная Рада отказалась уволить министра иностранных дел Павла Климкин, министра обороны Степана Полторака и главу Службы безопасности Василия Грицака. Таким образом, депутаты отклонили все кадровые предложения нового президента Владимира Зеленского.
Теперь будет долго отгребать.
Хамство оно порождает нехорошие желания ответить в ответ и ответить грубо.
или они не знали, что Президент имеет ограниченные полномочия и их от количества за него проголосовавших больше не становится...
Не 73 % народа Украины, а 73% проголосовавшего народа Украины.
это значит пред тобою пропоссийский "патриот"
а раз отдали 73% - можно и по нарушать Конституцию?
Теперь не жаловаться.........
И теперь нечего на зеркало пенять...коль рожа крива.....
Шапито
Парубия . Кукол дергают за нитки , на лице у них улыбки ...Проказничают и шалят.
Вот ОНО, смотрите, в зебилАх водится!!!
Смиритесь клоуны. Тяжела и неказиста жизнь бродячего артиста
- Следующий!
Прочитаешь комменты и... дежавю...
Порохоботы сейчас жутко напоминают путиняк. Путиняки 5 лет назад забоялись, что у Украины после Майдана может получиться новая жизнь. Стали пихать палки в наши колёса.
А порохоботы сейчас боятся, что у Зеленского энд компани - просто может получиться... Тоже пихают палки. Ну, больные...
Объясните кто-нибудь этому идиоту, что во-первых, 73% от голосовавших, а не от всего народа. И во-вторых, если разобраться, то за клоуна проголосовало от силы процентов 30, а остальные голосовали против Порошенко. Предстоящие выборы покажут реальные проценты.
ПС: собственные идеи не предлагать!
чуєш ти... "голодаючий слуга народу" і Рада, і президент мають жити по ЗАКОНУ!!! Засунь собі у дупу "правила", брехач зелений.