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 Политика Украины
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Все про:ВР (23018) законопроект (2064) Стефанчук Руслан (19)

 Рада снова игнорирует конституционные полномочия Президента, - Стефанчук

Представитель Президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что Верховная Рада игнорирует конституционные полномочия Президента Украины.

Об этом он сказал журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Верховная Рада в очередной раз демонстрирует то, что, к сожалению, она игнорирует конституционные полномочия Президента Украины. Забывая, что за Президента Украины отдали голоса 73% народа Украины. Это очень досадное непонимание", - сказал он.

Стефанчук заявил, что важно, чтобы и Президент, и Верховная Рада вместе жили по правилам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада отказалась уволить Климкина с должности министра иностранных дел

"Этих правил мы будем придерживаться, но и наблюдать, как их придерживается Верховная Рада. Поэтому мы глубоко убеждены, что наше будущее сотрудничество возможно только на базе соблюдения регламентных процедур, содержательных и качественных", - сказал политик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада отказалась уволить Полторака с поста министра обороны

Представитель Президента также подчеркнул, что Рада не включила в повестку дня законопроект об отмене депутатской неприкосновенности и не вернулась к законопроекту об импичменте.

"Мы сообщили Верховной Раде о том, что было бы честно вместе принять законопроект №6203 об отмене депутатской неприкосновенности. И мы бы тогда честно пошли на выборы, не ограниченными какими-то специальными статусами... К сожалению, депутаты не вернулись ни к первому вопросу (импичменту), ни вообще не включили рассмотрение вопроса об отмене депутатской неприкосновенности", - заявил Стефанчук.

Как сообщалось ранее, Верховная Рада отказалась уволить министра иностранных дел Павла Климкин, министра обороны Степана Полторака и главу Службы безопасности Василия Грицака. Таким образом, депутаты отклонили все кадровые предложения нового президента Владимира Зеленского.

Источник: https://censor.net.ua/n3130945
 
   
 Топ комментарии
 
"вместе жили по правилам" - не начинают с НЕЗАКОННОГО разгона той самой Верховной Раді!
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Говорящая жопа, твоё место на паРаше😂
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а причем здесь полномочия и 73%?
или они не знали, что Президент имеет ограниченные полномочия и их от количества за него проголосовавших больше не становится...
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Ты свЫня лучше за вот эти сайтом https://ze.live/ наблюдай....там все фиксируется.....и за все придется ответить....
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КАКИЕ 73 % остынь Стефанчук... всего на ВСЯ УКРАИНА ДАЛА АЖ 37%... хватить гудеть... клоуны и шуты.....Какой Президент скоморох таково к нему и отношение...он первым начал войнушки прямо на инаугурации.... вот ему бумеранги и полетели в ответку....
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Оно начало хамить ещё до второго тура тогда ещё действующему президенту - видно почуяло, что мать пошла и пипл этот стиль хавает.
Теперь будет долго отгребать.
Хамство оно порождает нехорошие желания ответить в ответ и ответить грубо.
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Погано, що його одноплемінники відкидають Новий завіт, на основі якого християни вчаться бути смиренними. Перефразовуючи Писання, можна констатувати: "Не посилай, і тебе не пошлють." Хоча у Торі ("П'ятикнижжя Мойсеєве") теж є схожі постулати, але з точки зору помсти: "Око за око, зуб за зуб".
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даже не 37% - а 73% от 13 млн. проголосовавших за Вазелина Шестого (Капитулянта) - это примерно 9 млн.или 30 %!
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"вместе жили по правилам" - не начинают с НЕЗАКОННОГО разгона той самой Верховной Раді!
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А сколько весит этот Стефанчук ? И почему он не влазит в экран монитора Рада снова игнорирует конституционные полномочия Президента, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 7988
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Перестаньте дискредитировать святое имя Свынарчуков
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Да-да, есть же свой жабайчук, свини это украинские тотемные животные, оставьте милах в покое)
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Це "простой парєнь із народа", який дорвався до владної годівниці. Справжнє обличчя, так би мовити віртуальної партії "Слуга бєз рода", тобто "Слуга народа"
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Боюсь даже представить как от него разит специфическим маланским духом, никаким пафумом не перебьешь...фу...... жЫвотное.
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того "презебенедента" что за 14 дней 16 раз нарушил конституцию?
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отправить бы зелебеню в далекие зебеня
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Тобто, дурневі закон не писаний, а рада має його слухати?
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а причем здесь полномочия и 73%?
или они не знали, что Президент имеет ограниченные полномочия и их от количества за него проголосовавших больше не становится...
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Они хотели как на расее. Теперь все равно во всем виноват Зе-гидрант.
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73+(украдені голоси порохобандою) то показник недовіри до отих недолугих ворішек та сосалок що засіли у тій зраді куди зайшли по крові патріотів...
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Жопомордый, где ты насчитал 73 % украинского народа? Зебил *** (🐴)
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таки по факту більш ніж 90%бажають бачити пороха та падубія з юценком на зоні...
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По факту зелебобобка ручной бенин косноязычный клоун без мозгов, но для зебилов президент и борец с олигархами😂
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якесь таке "нове обличчя" більше схоже на гамадріла))
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Закон по процедуре импичмента уже сегодня принят...так что ты свЫня сбрехала...беги к чуваку с ксивой презЕдента и скажи ему что бы он забыл его подписать....
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Врет
Не 73 % народа Украины, а 73% проголосовавшего народа Украины.
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Есть такая примета...если зебеня открывает рот...значит он врет....
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Порохоботы. Народ Украины слил вас в сортир, а вы всё ещё живы..а знаете почему?-Потому что вы гавно..а оно не тонет)))
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Если кто то там орет про говно, сортир и рот
это значит пред тобою пропоссийский "патриот"
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73 от 62%, не так уж и много, а завтра что будет? Пусть еще Коломойский чего ляпнет про дефолт, или Кучма про братание с сепарней, и ....
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то есть, если бы на выборах отдали 72% голосов - нарушать Конституцию нельзя было?
а раз отдали 73% - можно и по нарушать Конституцию?

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Зенарчук, Рада показывает, что идите вы со своим клоуном на ...........
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Берем пример с молдаван, те знают, как поступать с такого типа презиками)
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Еще бы и пример по закону об оружии...
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Нужно уже привыкать, что президент и ВР связанные «одной цепью»......... и с учетом того, что Зеленский нынешнюю ВР «разогнал» (чем обидел многих «депутатов»), то надо было предвидеть такой поворот дел («месть»)......
Теперь не жаловаться.........
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Разогнать на основании Закона....и разогнать на основании собственных хотелок....это как говорят в Одессе две большие разницы....
И теперь нечего на зеркало пенять...коль рожа крива.....
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Поэтому слово разогнал и в «»......🙂
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Это из «серии»: не плюй в колодец, из которого прийдется самому пить.........
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В сценарии такого не былдо, а предвидеть нечем. Рада знову ігнорує конституційні повноваження президента, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 4736
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Обратите внимание на конструктив и мощь мыслей в комментах пэидиотов. Прямо все по теме！
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А кто сказал.что будет легко! Украина криминализована по дальше некуда,а криминал власти просто так никогда не сдавал!И никакие законы .конституции и прочее тут не катят,всем правит бабло! Эти скорее утопят страну, вместе с народом,но просто так не уйдут,Посмотрите пример Молдовы!
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Шапито Парубия . Кукол дергают за нитки , на лице у них улыбки .... А чем дальше бездельники будут заниматься не знают . Проказничают и шалят.
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Arhangel Gavriil

Шапито
Парубия . Кукол дергают за нитки , на лице у них улыбки ...Проказничают и шалят.
Рада знову ігнорує конституційні повноваження президента, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 8051

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а говорили, что ейти не существует.....

Вот ОНО, смотрите, в зебилАх водится!!!
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Та не только Рада, да и не только полномочия и вообще его Самого игнорирует Рада знову ігнорує конституційні повноваження президента, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 7836
Смиритесь клоуны. Тяжела и неказиста жизнь бродячего артиста
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- Доктор, меня все игнорируют!
- Следующий!
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Поздравляю, в АП зебил на зебиле и зебилом погоняет.
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Учора для соєвих смоктунів була роздача льодяників рошен?
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Шось нема зепоцреотів... Шось там одненьке гавкнуло і тиша...
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Ёханы бабай!
Прочитаешь комменты и... дежавю...
Порохоботы сейчас жутко напоминают путиняк. Путиняки 5 лет назад забоялись, что у Украины после Майдана может получиться новая жизнь. Стали пихать палки в наши колёса.
А порохоботы сейчас боятся, что у Зеленского энд компани - просто может получиться... Тоже пихают палки. Ну, больные...
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Цим "народним обранцям" країна до голої сраки, повний саботаж.
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Раду тоже народ избирал Сперва пройдите выборы сформируйте большинство а потом кудахтайте Так конституция написана что бы слишком шустрые немного пыл поубавили
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Який народ?
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Та якый е Не х ранцузи ж эту раду избирали
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Ви *********,чи прикидаєшся?
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Что-то я не заметил, что ВР Конституцию соблюдает. Не одного конституционного закона не принято. Препятствие развитию демократии в Украине. Выполняют волю алигархов и барыг, а не народа. Народ сказал уйти, отказались. Разве это соблюдение Конституции?
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Народ сказал уйти??? Какой народ?? Это кретин клоун нарушил Конституцию и озвучил свою хотелку о роспуске. А ВР, как и должна была, положила на клоуна хрен, большего он не заслуживает.
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Пора наверное сделать с ВР как в фильме "Слуга народа" Быков на бойню.
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Забывая, что за Президента Украины отдали голоса 73% народа Украины.
Объясните кто-нибудь этому идиоту, что во-первых, 73% от голосовавших, а не от всего народа. И во-вторых, если разобраться, то за клоуна проголосовало от силы процентов 30, а остальные голосовали против Порошенко. Предстоящие выборы покажут реальные проценты.
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Він мабуть теж проффесор? Що він носиться з тими 73%, як дурень з писаною торбою? Ну, "псіханула дєвушка" - буває. Сьогодні є 73%, а завтра їх не буде. А Конституція і Закон залишаться.
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А какой ЗАКОННЫЙ выход из ситуации, кто-то знает?
ПС: собственные идеи не предлагать!
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Шо эта свыня хрюкает?! Перезидент - это тот хмырь, шо похерел конституцию и законы? Шо предлагает капитуляцию Украины и рабство для украинцев?! Ото, шо занимает кабинет президента - государственный преступник. А та шваль из его окружения? Как называются эти биологические отходы?
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речь идёт что "было бы честно вместе принять законопроект №6203 об отмене депутатской неприкосновенности". но мародёрские псы по методичке гасят зеленского. барыжные боты поддерживают неприкосновенность у воров!
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Этих правил мы будем придерживаться...

чуєш ти... "голодаючий слуга народу" і Рада, і президент мають жити по ЗАКОНУ!!! Засунь собі у дупу "правила", брехач зелений.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРада снова игнорирует конституционные полномочия Президента, - Стефанчук
 
 
 
 
 
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