 Ляшко: Гнать в шею тех переговорщиков, которые предлагают капитуляцию

Об этом сообщает Информатор.
"Кучма дает плохие предложения: записать в Минских соглашениях, что наши военные не должны стрелять в ответ. То есть пусть наших людей убивают, а они не должны обороняться - это глупые предложения", - заявил лидер РПЛ.
Политик убежден, политика капитуляции не приведет к миру.
"Если вести так переговоры, то лучше их вообще не вести, а просто поднять руки и капитулировать. Переговоры должны преследовать одну цель - возвращение территорий и восстановления мира. Не ценой поражения и капитуляции, а победы. Защита жизни наших военнослужащих - должна быть приоритетом для каждого политика. А если они рассказывают, что наши солдаты должны поднять руки и молчать, когда их убивают, то гнать в шею таких политиков", - подытожил Ляшко.
Напомним, Кучма хочет внести в Минские договоренности запрет ВСУ стрелять в ответ.
Сегодня, 6 июня, Верховная Рада приняла законопроект Олега Ляшко о Временных следственных комиссиях, где выписана процедура импичмента президента.
И заодно Шуфричу, а то нарушается традиция - раз в пол года в рыло Шуфе!
Странный выбор названия...
Странная смена профессии..
Т.к. он клоун, то не может нормально говорить, только кривляться и поэтому сократил свою фамилию до минимума.
Ему нравится, а я обычно такие клички собакам даю.
Иногда весело было его бред слушать
https://www.nzz.ch/meinung/der-praesident-und-das-fahrrad-der-komiker-wolodimir-selenski-ld.1484865
Зене сказали, что сейчас с ним пока играются в конституцию, но ещё один такой прокол - с фронта прибудет пару дивизий и поставят к стенке, как Чаушеску.
И он будет на коленях просить импичмента
Ничто ка не объединяет как наличие врага Кучма то на Сардинию опять уедет, в куда ты Вова денешься?
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Он не политик, он коммуняка, тесно связанный с кремлём, еще с того века. А кто это не понимает, тот долбо-б.