EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  3494  91
Все про:Кучма (1756) Ляшко (1536) минские соглашения (2578)

 Ляшко: Гнать в шею тех переговорщиков, которые предлагают капитуляцию

В кулуарах парламента Олег Ляшко резко отреагировал на предложение второго президента Украины Леонида Кучмы в Минске - прекратить стрелять в ответ на обстрелы российских войск.

Об этом сообщает Информатор.

"Кучма дает плохие предложения: записать в Минских соглашениях, что наши военные не должны стрелять в ответ. То есть пусть наших людей убивают, а они не должны обороняться - это глупые предложения", - заявил лидер РПЛ.

Политик убежден, политика капитуляции не приведет к миру.

"Если вести так переговоры, то лучше их вообще не вести, а просто поднять руки и капитулировать. Переговоры должны преследовать одну цель - возвращение территорий и восстановления мира. Не ценой поражения и капитуляции, а победы. Защита жизни наших военнослужащих - должна быть приоритетом для каждого политика. А если они рассказывают, что наши солдаты должны поднять руки и молчать, когда их убивают, то гнать в шею таких политиков", - подытожил Ляшко.

Напомним, Кучма хочет внести в Минские договоренности запрет ВСУ стрелять в ответ.

Сегодня, 6 июня, Верховная Рада приняла законопроект Олега Ляшко о Временных следственных комиссиях, где выписана процедура импичмента президента.

Источник: https://censor.net.ua/n3130943
 
   
 Топ комментарии
 
Пішла вода в хату. Зебєня, це про тебе, а ще не вечір.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ну пусть Рада выразит недоверие Кучме, как представителю Украины на переговорах
 показать весь комментарий
 
 
Ляшко, набей Зе морду!!!

И заодно Шуфричу, а то нарушается традиция - раз в пол года в рыло Шуфе!
 показать весь комментарий
 
 
Стесняюсь спросить: А почему Зеленского все называют ЗЕ, а Ляшко - ЛЯ никто не называет? Или Порошенко - ПО
 показать весь комментарий
 
 
потому что ЗЕ - наивысшая степень презрения
 показать весь комментарий
 
 
Не могу сказать, что я его презираю прям в наивысшей степени. С таких позиций я его еще не рассматривал. Не сочтите за издевательство, буквально еще 1 вопрос: а Медведчук для Вас это МЭ или просто М? Просто интересно...
 показать весь комментарий
 
 
Медведчук это Мертвечук. Все прозвища - "говорящие"
 показать весь комментарий
 
 
Зе и команда, так они себя сами подали, Зе&К
 показать весь комментарий
 
 
да да, мне уже это обьяснили, спасибо!
Странный выбор названия...
Странная смена профессии..
 показать весь комментарий
 
Недавно услышал, за ГО голосуют лишь идиоты. Долго думал, что такое ГО. Как потом обьяснили, ГО произошло от гороха, он зеленый. Ну не дибилы!?
 показать весь комментарий
 
это так Зеленский себя назвал.

Т.к. он клоун, то не может нормально говорить, только кривляться и поэтому сократил свою фамилию до минимума.

Ему нравится, а я обычно такие клички собакам даю.
 показать весь комментарий
 
ЗЕ команда - это его идея? Прикольно, я не знал, думал, ему такое погоняло в народе дали.
 показать весь комментарий
 
 
Пішла вода в хату. Зебєня, це про тебе, а ще не вечір.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Жаль конечно что этого клоуна в раде больше не будет.
Иногда весело было его бред слушать Ляшко: Гнать в шею тех переговорщиков, которые предлагают капитуляцию - Цензор.НЕТ 3219
 показать весь комментарий
 
 
Будет, будет - через мажоритарку пролезет.
 показать весь комментарий
 
Хороший мальчик. Когда не знаешь,шо хозяин его,ахметов ))
 показать весь комментарий
 
 
А життя по новому хіба не так виглядає?
 показать весь комментарий
 
 
Как долго тянулась эта несправедливость...
 показать весь комментарий
 
 
Уже - нет. Новый хозяин - педро-пролёт.
 показать весь комментарий
 
 
а і тих хто їх запропонував і надав подібні повноваження
 показать весь комментарий
 
 
і тих, хто навіть, допускає думку про таку ганьбу!
 показать весь комментарий
 
 
Вот видите, даже Ляжко ляжками почуствовал что ето измена и тем более ето капец карьере.
 показать весь комментарий
 
 
Тем кто желает капитулировать поджопник и чемодан-вокзал-Ростов...
 показать весь комментарий
 
 
Кучма же не просто так - это наша новая политика от команды ЗЕ, это их нужно в шею гнать
 показать весь комментарий
 
 
Ляшко , а тебе Ахметов разрешил ругать Кучму , или это твоя собственная инициатива Ляшко: Гнать в шею тех переговорщиков, которые предлагают капитуляцию - Цензор.НЕТ 4790
 показать весь комментарий
 
 
Если тема не касается спонсоров РПЛ, (возможно Лёвочкина и К), Ляшко патриот и "рвёт и мечет".
 показать весь комментарий
 
 
Ну, там были и более радикальные заявления.
Зене сказали, что сейчас с ним пока играются в конституцию, но ещё один такой прокол - с фронта прибудет пару дивизий и поставят к стенке, как Чаушеску.
И он будет на коленях просить импичмента
 показать весь комментарий
 
 
Помню в самом начале было некое обращение ветеранов АТО. После этого еще что-то было?
 показать весь комментарий
 
 
Серьезные вещи делаются в тишине, какие обращения? За предательство пуля в лоб.
 показать весь комментарий
 
 
На заседании рады кто-то от нф так сказал стефанчуку для доведения до зени.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
о, дырявый использованный кондом что то вякает? Духу твоего больше в раде не будет, поедешь в голландию проститутом работать
 показать весь комментарий
 
Он-тов Голландию уедет и будет кем захочет, а вот что нам здесь с любителями "русского мира делать"?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
нет таких уже лет 5, понапридумывали сказки
 показать весь комментарий
 
Каких? Колесникова, Рабиновича, Медведчука, "просто перестать стрелять" и т.д.?
 показать весь комментарий
 
 
Чихуахуа - поменяла хозяина и резво затявкала, получив косточку от нового. Ничего нового в этом скотном дворе. Дали буде...
 показать весь комментарий
 
 
не ображайте собаку, воно просто - чийхуйовіна
 показать весь комментарий
 
 
При всей моей нелюбви к заднеприводному радикалу, не могу с ним не согласится!
 показать весь комментарий
 
 
А чего, пару процентов к выборам у зебилов отобьет и в раде, совмещает приятное с полезным...
 показать весь комментарий
 
 
Плюсую. Цього разу він виправдав звання БОЙОВОГО П*ДОРАСА, а не якогось там манірного гея.
 показать весь комментарий
 
 
гнать такого президента которій дал єти полномочия кучме
 показать весь комментарий
 
 
Ляшко уже прибежал пиариться.... А что-то не возмущался что порошенковские коррупционры 5 лет гребли бабло где только можно пока парни гибли на передовой. И сам Ляшко не хило постарался, ушлепок.
 показать весь комментарий
 
 
Ну так комик сам не хило дает повод постоянно на нем пиариться.
 показать весь комментарий
 
 
Это не дает никакого права кучме или кому либо заявлять такое, а тем более делать.
 показать весь комментарий
 
 
Сколько клоун уже "минусов" насобирал с начала правления? Интересно. Никто не считал? Имхо, все рекорды бьет "талантливый артист"! Ляшко: Гнати в шию тих перемовників, які пропонують капітуляцію - Цензор.НЕТ 7659
 показать весь комментарий
 
 
В данном случае - не могу не поддержать предложение Олега Валерьевича! ЗА.
 показать весь комментарий
 
 
Ляшко, ты бы лучше рассказал на какие шиши твоя мать купила две квартиры в Киеве? на пенсии размером 2000 гривен сэкономила?
 показать весь комментарий
 
 
Кто-нибудь может спокойно объяснить зачем вообще обсуждаются переговоры, если никто не собирается уступать? зачем эти вбросы?
 показать весь комментарий
 
Росія не та країна з якою необхідно вести переговори т.я. вони будуть порушені при найменшій нагоді коли буде вигідно Путіну
 показать весь комментарий
 
 
Ну так какой смысл мусолить вопрос переговоров, люди же начинают надеяться на что-то мирное?
 показать весь комментарий
 
Вот для людей и мусолят: выборы в Раду наносу.
 показать весь комментарий
 
Имитация действий перед Западом. Всё!
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Гнать в шею продажного Ляшко!
 показать весь комментарий
 
Украина не наносит большого ущерба РФ, мы слабы как государство, слабы организационно, и не можем реализовать наш огромный человеческий, экономический и военный потенциал. Мы боимся признать войну и не имеем сил ввести военное положение, и потому Россия не пытается помириться. Путин считает, что может подрывать нас изнутри и заставить сдать Крым и Донбасс, не изменяя статус-кво.Джерело: https://censor.net.ua/ua/r3130873
 показать весь комментарий
 
 
Та їх не "в шию треба гнати",а пристрелити на місці,як скажену собаку.Хай чучма краще зятька свойого на фронт відправить.
 показать весь комментарий
 
Ляшко после выборов первый раз возбудился публично.
 показать весь комментарий
 
ну скотиняці імхо вже нічого не поможе.
 показать весь комментарий
 
Глупенькому Вове подсунули Кучму с его фантазиями для создания мощной противоволны.
Ничто ка не объединяет как наличие врага Кучма то на Сардинию опять уедет, в куда ты Вова денешься?
 показать весь комментарий
 
 
...то гнать в шею таких политиков.

-------------------
Он не политик, он коммуняка, тесно связанный с кремлём, еще с того века. А кто это не понимает, тот долбо-б.
 показать весь комментарий
 
От это по нашему От это по козацки Ляшко мой президент Ну а у кого биография безупречная ? Время то какое было .............
 показать весь комментарий
 
Не говорите, сильная личность. другой бы после известных видосов носа бы побоялся на улицу высунуть, а этот ничего - справился, добился своего, кремень.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЛяшко: Гнать в шею тех переговорщиков, которые предлагают капитуляцию
 
 
 
 
 
 вверх