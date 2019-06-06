 Ляшко: Гнать в шею тех переговорщиков, которые предлагают капитуляцию

Об этом сообщает Информатор.

"Кучма дает плохие предложения: записать в Минских соглашениях, что наши военные не должны стрелять в ответ. То есть пусть наших людей убивают, а они не должны обороняться - это глупые предложения", - заявил лидер РПЛ.

Политик убежден, политика капитуляции не приведет к миру.

"Если вести так переговоры, то лучше их вообще не вести, а просто поднять руки и капитулировать. Переговоры должны преследовать одну цель - возвращение территорий и восстановления мира. Не ценой поражения и капитуляции, а победы. Защита жизни наших военнослужащих - должна быть приоритетом для каждого политика. А если они рассказывают, что наши солдаты должны поднять руки и молчать, когда их убивают, то гнать в шею таких политиков", - подытожил Ляшко.

Напомним, Кучма хочет внести в Минские договоренности запрет ВСУ стрелять в ответ.

Сегодня, 6 июня, Верховная Рада приняла законопроект Олега Ляшко о Временных следственных комиссиях, где выписана процедура импичмента президента.