 За последние 5 лет более 80 украинских журналистов побывали в заложниках на оккупированном Донбассе, - ИМИ

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сказала исполнительный директор ОО "Институт массовой информации", представитель в Украине международной организации "Репортеры без границ" Оксана Романюк во время круглого стола "Свобода слова в Украине: вызовы и возможные решения" по случаю Дня журналиста.

"За последние 5 лет более 80 украинских журналистов побывали в заложниках именно на территории Донбасса", - подчеркнула она.

В целом, по словам Романюк, эксперты ИМИ постоянно фиксируют случаи нарушений свободы слова в Украине. В мае их было выявлено 13.

Основным типом нарушения прав журналистов стали случаи препятствования законной журналистской деятельности - 7 (апрель - 8, март - 15, февраль - 11, январь - 7).

Также Романюк обнародовала обращение медиадвижения "Медиа за осознанный выбор" к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением первоочередных медиареформ.

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Как отмечается в этом обращении, последние пять лет были очень болезненными для украинских журналистов: убиты журналисты Павел Шеремета, Сергей Николаев, в состоянии медицинской комы сейчас находится черкасский журналист Вадим Комаров, пострадавший в результате жестокого нападения в Черкассах. В плену так называемой "ДНР" уже два года находится журналист Станислав Асеев, получил условный приговор и подписку о невыезде из Крыма журналист Николай Семена, а журналиста Романа Сущенко Кремль приговорил к 12 годам колонии строгого режима.

"Сотни наших коллег за эти годы побывали в заложниках, стали вынужденными переселенцами и пострадали из-за давления и угрозы в результате своей профессиональной деятельности", - отмечают авторы обращения.

Они призывают главу государства к конкретным шагам по обеспечению свободы слова и развитию медиасферы в Украине. Надеются, что избрание Зеленского на пост Президента будет означать новые перспективы для украинской медиасферы, а также необратимость тех реформ, которые произошли за последние годы, в частности по становлению общественного вещания, большей прозрачности медиасобственности.