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 Политика Украины
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 В Минске озвучили только требования к Украине, но нет никаких к России, - Ирина Геращенко

Первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко заявила, что ее волнует заявления обновленной украинской стороны в Трехсторонний контактной группе в Минске, где требования были поставлены только в Украине.

Об этом она сказала журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Что меня встревожило, и в заявлениях господина Зеленского, и в первых заявлениях обновленной группы в Минске, что там есть только требования к Украине, но нет ни слова к Российской Федерации а также к ОБСЕ. Извините, пожалуйста, но позиция украинской стороны всегда была следующая: СММ ОБСЕ работает в графике 24/7 для того, чтобы мониторить происходящее и ситуацию с безопасностью на Донбассе. И особенно это касается ночного периода. Потому что мы видим, что даже днем, когда проходили первые после такого длительного перерыва переговоры в Минске, были обстрелы украинских позиций и погибло несколько украинских солдат, несколько были ранены", - заявила Геращенко.

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Она отметила, что за эти годы украинская сторона 19 раз объявляла перемирие и ни разу его не нарушала.

"К сожалению, все время это нарушалось (наемниками РФ. - Ред.). И украинские солдаты, украинские воины, всегда получали очень четкую команду во время перемирия: мы первыми не применяем оружие. Но очевидно, что все время была очень четкая команда, когда есть опасность для жизни украинских воинов, украинских позиций, они имеют право применять оружие в ответ. И этот вопрос требует особого разъяснения. Потому что когда объявлялось перемирие, то украинская сторона его не нарушала", - заявила нардеп.

Ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кучма на переговорах в Минске предложил при составлении соглашения о введении в районе боевых действий на Донбассе режима тишины, надо внести пункт, запрещающий ведение ответного огня.

"Это принципиально. Поскольку ни одна сторона не хотела ставить себя в неловкое положение, чтобы потом отвечать за это. А сегодня мы перед всем миром должны показать, что хотим этого "режима тишины". Должно быть записано, чтобы не стрелять в ответ, также необходим запрет на обстрел гражданских объектов – школ, детских садов. До 19 июня группа должна разработать предложения. Мы должны 19-го их утвердить", – приводятся слова Кучмы на сайте президента Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3130928
 
   
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не ответив за свои преступления в СУДЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ Душа Кучмы рано или поздно НЕ ПОЛУЧИТ отпущение грехов этих даже у самого Господа Бога! В Минске озвучили только требования к Украине, но нет никаких к России, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 1821
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Обміняли інтереси України на інтереси пінчука і решти олігархів.
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Интересно зеботы после увольнений пойдут улицы мести или бутылки собирать?
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Тетя, ты сейчас лучше думай о том как похудеть.
Диабет по тебе плачет.
А Леонид Данилович как бы без тебя там разберется!
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Ты себя давно в зеркале видела, коза хромая. В Минске озвучили только требования к Украине, но нет никаких к России, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 7533
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Это ты у неё поднюхиваешь, **** прямославная!
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А як ви хотіли команда від Зе, як і обіцяв всі "новіє ліца"В Минске озвучили только требования к Украине, но нет никаких к России, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 7950
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мы предлагаем к "режиму тишины" другой подход...записать в итоговых документах - чтобы боевики и русские наемники на донбассе не стреляли в ответ...таким образом стрельба может прикратиться
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Электорат Бойко, ВИлкула, Мураева полностью одобряЭ. Колаборатны голосовавшие за ЗЕкловуна именно этого и хотят.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Минске озвучили только требования к Украине, но нет никаких к России, - Ирина Геращенко
 
 
 
 
 
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