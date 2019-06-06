 Рада отказалась уволить Полторака с поста министра обороны

За соответствующее решение проголосовали лишь 67 народных депутатов при 226 необходимых, передает Цензор.НЕТ.
В результате проект постановления об увольнении Степана Полторака с должности министра обороны Украины (№10344) был отклонен.
За соответствующее решение проголосовали лишь 67 народных депутатов при 226 необходимых, передает Цензор.НЕТ.
В результате проект постановления об увольнении Степана Полторака с должности министра обороны Украины (№10344) был отклонен.
поросенковские шестерки - не дадут нормально работать Зеленскому и реформировать Украину, как того хочет народ Украины..
На выборы , ссссукины дети , на выборы и все депутаты ****** !