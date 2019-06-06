 Рада отказалась уволить Полторака с поста министра обороны

За соответствующее решение проголосовали лишь 67 народных депутатов при 226 необходимых, передает Цензор.НЕТ.

В результате проект постановления об увольнении Степана Полторака с должности министра обороны Украины (№10344) был отклонен.

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