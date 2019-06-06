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 Политика Украины
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Все про:ВР (23018) увольнение (1574) Полторак (1144)

 Рада отказалась уволить Полторака с поста министра обороны

Народные депутаты не поддержали отставку министра обороны Степана Полторака.

За соответствующее решение проголосовали лишь 67 народных депутатов при 226 необходимых, передает Цензор.НЕТ.

В результате проект постановления об увольнении Степана Полторака с должности министра обороны Украины (№10344) был отклонен.

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Источник: https://censor.net.ua/n3130927
 
   
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Рада саботажников и врагов народа.
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Может расскажешь про не стрелять в ответ, референдум в НАТО, референдум за мир, торговлю с окупироваными територичми? Вроде это не ВР предлагает, так кто ж враги и изменики родины?
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пусть зебло погоняет лысого может и попусти
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хватит Зеленскому лояльничать..
поросенковские шестерки - не дадут нормально работать Зеленскому и реформировать Украину, как того хочет народ Украины..
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впирёт...закон об импичменте принят,преодолеют вето через пару недель,еще пара дней на опубликование-и айда за приключениями
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Саботаж, от кресел не оторвать и еще и насолить президенту, противно, теперь в "коалиции" шляшко в фаворе.
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а если бы тебе плюнуло несчатье из подворотни в лицо, ты бы утёрлась и дала ему денег на усиленное питание
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Коротче, рада от всего отказалась и готовиться к пятнице.
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И эти ******** (не путать с мирными геями) ещё пытаются доказывать , что их *********** ЗЕ не по понятиям КС , а по беспределу ?!

На выборы , ссссукины дети , на выборы и все депутаты ****** !
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всему свое время,кацапля...чай не расейка какая Рада відмовилася звільнити Полторака з поста міністра оборони - Цензор.НЕТ 2644
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Полторак должен в отместку призвать всю "Зе-команду" и "95 квартал" на 2-х месячные курсы переподготовки......
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не надо...а то они лейтенантов запаса все затребуют...даже ленка с юзиком. Рада відмовилася звільнити Полторака з поста міністра оборони - Цензор.НЕТ 2332
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То есть даже внешняя политика и армия остается почти вся в руках Порошенко и его министров. Ну ничего, можно немного подождать.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРада отказалась уволить Полторака с поста министра обороны
 
 
 
 
 
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