EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  9542  48
Материалы по теме:
Все про:выборы (22470) Рабинович (159) Балицкий (12) оппозиционный блок (354)

 "Рэбе и КО настояли на Маслове, тебе лучше пойти самовыдвижением", "Я еще не кандидат, мне по..." - оппоблоковец Балицкий пытается попасть в следующий состав Рады. ФОТОрепортаж

Народный депутат Украины (фракция Оппозиционного блока) Евгений Балицкий в переписке с коллегами оригинально обсуждает планы на досрочные выборы в Верховную Раду.

Об этом сообщает парламентский корреспондент "Цензор.НЕТ".

Так в первой переписке с "Забродской А" (на сайте Рады у нардепа указана официальная помощница Анна Забродская. - Ред.) Балицкий уточняет "Что еще за перевод?", а также сообщает, что он "еще не кандидат, мне по..."

Забродская отвечает, что в таком случае перевод уберут "и все плоскость этим плакатом заклеиваем".

Рэбе и КО настояли на Маслове, тебе лучше пойти самовыдвижением, Я еще не кандидат, мне по... - оппоблоковец Балицкий пытается попасть в следующий состав Рады 01

Также читайте: Почти все деньги, которые "Оппозиционная платформа - За жизнь" получила с начала этого года, пришли от Медведчука, - ЧЕСНО

Во второй переписке Балицкому пишут, что "по Мелитополю наши партнеры: Рэбе (нардеп Вадим Рабинович. - Ред.) и Ко настояли на Маслове (Михаил Маслов - депутат горсовета Мелитополя, избирался от партии "Оппозиционный блок". Сейчас глава городской ячейки партии "За життя" Вадима Рабиновича. - Ред.). Ларин (Сергей Ларин, нардеп партии "Оппозиционный блок", входит в группу Бойко-Рабинович. - Ред.)  только что позвонил"

Балицкий в ответ сетует, что "так да и так, он кинул ОБ кинет и Вас". Также нардепу советуют в такой ситуации  пойти на выборы самовыдвиженцем.

Рэбе и КО настояли на Маслове, тебе лучше пойти самовыдвижением, Я еще не кандидат, мне по... - оппоблоковец Балицкий пытается попасть в следующий состав Рады 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Партия "Слуга народа" не будет сотрудничать с "Оппозиционным блоком", это позиция президента, - Стефанчук


Рэбе и КО настояли на Маслове, тебе лучше пойти самовыдвижением, Я еще не кандидат, мне по... - оппоблоковец Балицкий пытается попасть в следующий состав Рады 03

Нардепы от "оппоблока" Евгений Балицкий и Дмитрий Шпенов.

Источник: https://censor.net.ua/n3130926
 
 
 Топ комментарии
 
Карикатура на Зеленского. Новая Цюрихская Газета (Пруф)

"Рэбе и КО настояли на Маслове, тебе лучше пойти самовыдвижением", "Я еще не кандидат, мне по..." - оппоблоковец Балицкий пытается попасть следующий состав Рады - Цензор.НЕТ 7100
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Карикатура на Зеленского. Новая Цюрихская Газета (Пруф)

"Рэбе и КО настояли на Маслове, тебе лучше пойти самовыдвижением", "Я еще не кандидат, мне по..." - оппоблоковец Балицкий пытается попасть следующий состав Рады - Цензор.НЕТ 7100
 показать весь комментарий
 
 
и когда такой человек, ежели он вчёный, поднимется умом своим за тучи и там умом своим становится ещё выше лаврской колокольни, и когда он с тудова глянет вниз, на людей, так они ему покажутся такие махонькие-махонькие, всё равно как мыши… пардон, как крысы…
 показать весь комментарий
 
 
Норма так, щей єврейський ніс виділили😁 Антисеміти😁
 показать весь комментарий
 
 
швайцеры хорошо пишут,без современной немецкой вынужденой толерантности..
 показать весь комментарий
 
а нічо що власники отого=Новая Цюрихская Газета = тіж що у Нового тв!?
 показать весь комментарий
 
кругом сплошные "партийные Храмы Костелы Синагоги" чудеса да и только... а у нас только Томос...
 показать весь комментарий
 
 
А ведь украинская чернь таки проголосует за коллоборанта Балицкого . Можете не сомневаться . Пакетики с гречкой нихто не отменял .
 показать весь комментарий
 
 
На президентских тоже один надеялся на подкуп, а ещё на Томос, "армію віру мову" . Результат все увидели.
 показать весь комментарий
 
 
Не тот случай , мойша ... Балицкий же от Мелитополя выдвигался ... Надеюсь , шо тебе не нужно напоминать , шо Мелитополь кишит коллоборантами и сепарами "Рэбе и КО настояли на Маслове, тебе лучше пойти самовыдвижением", "Я еще не кандидат, мне по..." - оппоблоковец Балицкий пытается попасть в следующий состав Рады - Цензор.НЕТ 8968
 показать весь комментарий
 
 
Увидели...подкупа не бьіло, армия,мова и вера- есть😂Хоть вьі в своей лахте на гуано изойдите.
 показать весь комментарий
 
 
І всим ви багаті, і все у вас є, одне тільки горе, пєтра від корита відігнали.
 показать весь комментарий
 
Ничего, ваша братия не надолго задержится. Что-что, а пинками гонять христопродавцев от корыта научились. "Ребе і Ко наполягли на Маслові, тобі краще піти самовисуванням", "Я ще не кандидат, мені по...", - опоблоківець Балицький намагається потрапити до наступного складу Ради - Цензор.НЕТ 1843
 показать весь комментарий
 
 
Я вас умоляю, какая гречка? Да пророссийское быдло и без гречки проголосует за этого украинофоба, ведь он так же как и они ненавидит Украину и все украинское.
 показать весь комментарий
 
 
Я настаиваю на том , шо гречка будет иметь место . Ну или какой-то эквивалент .
 показать весь комментарий
 
 
кто в твоем понятии украинская чернь? Только не пиши,что чернь это те которые будут голосовать за балицкого.
 показать весь комментарий
 
Ось де вирішується доля країни, а не на мітингах чи на трибунах. Ці тварини вже давно повинні гнити на нарах, а в кращому випадку в землі. Але чомусь Бог їм ще дає можливості з нас знущатись...
 показать весь комментарий
 
 
Бог дав українцям вибори, подивився на їх результати і вирішив що ще рано.
 показать весь комментарий
 
 
На жаль велика частина українців не заслуговує на краще життя. Через це Бог посилає нам випробування і гірку долю, щоб ми розвинулись до того морального і розумового рівня, коли не будемо під час війни голосувати за клоуна.
 показать весь комментарий
 
 
Якби ж йоська сралін не втрутився в генофонд українців то давно б вже розвинулись, як розвинулись поляки чи румуни. Але ж це падло виморило голодом весь південний схід Украиїни та заселило туди козломордих з уралу, сибіру та поволжжя, та ще й, в основному з кримінальним минулим та маргінальним мишлЄнієм....
 показать весь комментарий
 
Все вірно. Інволюція під час більшовизму зробила свою чорну справу.
 показать весь комментарий
 
"Рэбе (нардеп Вадим Рабинович. - Ред.) и Ко настояли на Маслове..." Бутусов, расшифруй кто такой "Ко"? Коломойский? Или эту фамилию вам нельзя озвучивать, потому что можно получить "атата"
 показать весь комментарий
 
 
"Ко" это так пишут слово компания уничижительно))... в данном случае Рабинович и его компашка "Ко"
 показать весь комментарий
 
 
этого ребе в психушку закрыть надо....
 показать весь комментарий
 
 
Электорат Зеленского, что поменялось в лучшую сторону с приходом вашего президента?
 показать весь комментарий
 
 
Трохи не встигли посадити навесні. Тепер - що посієш, те й пожнеш.
 показать весь комментарий
 
 
их же 5 лет только подкармливали ... а теперь не жать надо , а выкорчевывать
 показать весь комментарий
 
Те, що посадили те й корчуйте. Успіхів!
 показать весь комментарий
 
було цілих п'ять років, щоб нагнати усю ту ригоанальну наволочь.
Не нагнали, домовилися.
 показать весь комментарий
 
 
Какой бы рывок сделала Украина вперед если бы в одну ночь провели спецоперацию и отстреляли всех етих ублюдков. Всего сотня мразей мешает жить 40 миллионам человек.
 показать весь комментарий
 
 
100%!!!!
Це треба було робити 22-23 лютого 2014 року.
 показать весь комментарий
 
 
ты можешь хоть каждый день растреливать вешать и раскулачивать, но до тех пор пока не научишься выбирать местную власть, организовываться для решения общих проблем, иметь память чуть подлинней чем у золотой рыбки и соблюдать элементарную информационную гигиену, будешь снова и снова получать таких же ублюдков во власти, доказано венесуэлой.
 показать весь комментарий
 
один из 400 гельминтов в теле Украины .., перекрашиваются ., меняют партии , маски , фамилии и снова лезут в Раду любыми способами ... С этой позиции радость порохоботов от противостояния ВР Зеленскому напоминает радость идиота от того , что у ребенка никак глистов вывести не удается !!!!
 показать весь комментарий
 
 
Спершу Балицький викликав симпатію...Льотчік,которий подался в бізнес,потому шо нада било за шото жить,но сохраніл чєсть і совєсть і желаніє бороца за прастих людєй...А потім взнаю,що він в числі тих,хто просив відмінити покарання за незаконне збагачення...Отже,чергова лицемірна ****,сволота і лайно...падло сбітий льотчік...
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Рэбе и КО настояли на Маслове, тебе лучше пойти самовыдвижением", "Я еще не кандидат, мне по..." - оппоблоковец Балицкий пытается попасть в следующий состав Рады. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх