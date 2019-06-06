 "Рэбе и КО настояли на Маслове, тебе лучше пойти самовыдвижением", "Я еще не кандидат, мне по..." - оппоблоковец Балицкий пытается попасть в следующий состав Рады. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает парламентский корреспондент "Цензор.НЕТ".
Так в первой переписке с "Забродской А" (на сайте Рады у нардепа указана официальная помощница Анна Забродская. - Ред.) Балицкий уточняет "Что еще за перевод?", а также сообщает, что он "еще не кандидат, мне по..."
Забродская отвечает, что в таком случае перевод уберут "и все плоскость этим плакатом заклеиваем".
Во второй переписке Балицкому пишут, что "по Мелитополю наши партнеры: Рэбе (нардеп Вадим Рабинович. - Ред.) и Ко настояли на Маслове (Михаил Маслов - депутат горсовета Мелитополя, избирался от партии "Оппозиционный блок". Сейчас глава городской ячейки партии "За життя" Вадима Рабиновича. - Ред.). Ларин (Сергей Ларин, нардеп партии "Оппозиционный блок", входит в группу Бойко-Рабинович. - Ред.) только что позвонил"
Балицкий в ответ сетует, что "так да и так, он кинул ОБ кинет и Вас". Также нардепу советуют в такой ситуации пойти на выборы самовыдвиженцем.
Нардепы от "оппоблока" Евгений Балицкий и Дмитрий Шпенов.
Рабинович и компания
Удивляет тупость быдла, которое такое г... выбирает раз за разом. И да, уровень жизни ниже плинтуса напрямую связан с таким выбором быдла, сплошных рабиновичей навыбирали - получайте!
Не нагнали, домовилися.
Це треба було робити 22-23 лютого 2014 року.