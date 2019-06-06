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 Политика Украины, Общество
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Все про:Межигорье (780) Ющенко (11742)

 "Абсурд и ахинея. Готовы доказывать свою полную невиновность", - адвокат Ющенко о деле "Межигорья"

Третий президент Украины Виктор Ющенко готов доказывать в суде свою невиновность в деле по содействию выведению из госсобственности резиденции "Межигорье".

Об этом заявил адвокат Ющенко Виталий Наум, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС News Украина.

"Готовы предстать перед судом и доказывать свою полную невиновность. Люди, которые имеют хоть малейшее понимание событий в Украине в то время, понимают, что это дело - абсурд", - сказал Наум.

Адвокат добавил, что за все время своей практики "такой ахинеи, как это подозрение, еще не читал".

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По словам Наума, Ющенко не прячется, находится в Киеве и собирается выразить свою позицию по этому поводу.

Адвокат подтвердил, что 4 июня Виктору Ющенко объявили подозрение.

Источник: https://censor.net.ua/n3130925
 
   
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Бред и ахинея начать антикорупционные движения именно с Ющенка.
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Ага))) Самий корумпований пасічник України!)
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це тобі юлька с путіном понашібтували ?
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Ну, прямо сказати, що це помста, за присвоєння звання Героя України Степану Андрійовичу Бандері, вони ще не наважуються.
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Звісно була б ахінея, якби Зек у 2010 році не віддав Ющу у власність державну дачу і ще багото чого. Так що принцип я тобі, а ти мені, завжди діяв і діятиме. Це аксіома в Україні.
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13:08, 6 июня 2019

Магазины начнут продавать россиянам еду в долг.



Соглашение было подписано на Петербургском международном экономическом форуме.

Позоровляєм.
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"Абсурд і ахінея. Готові доводити свою повну невинуватість", - адвокат Ющенка про справу "Межигір'я" - Цензор.НЕТ 8955

https://youtu.be/IwQY4sNW4Fs

от теперь стали понятнее проблемы жителей - мэр Омска (рашка) шмякнулась у дома, пытаясь перепрыгнуть лужицу))))
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бреди ахунея- это жаба в должности президента, гнойник рябухатый
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Що, ковбасить? Корчить?
Бандера, Ющенко, Порошенко, від цих прізвищ, нечисть біснується...

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А що, найнятий адвокат себе повинен вести по іншому? Це ж його обов*язок робити для публіки, слідства та суду з клієнта, який є відверте смердюче лайно, квітку вишуканої рози з запаморочливим запахом найкращих парфумів.
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Ребята у вас хоть один президент за 25 лет не вор жулик и мошенник был? Что ж вы такое все выбираете ? Думаете с зеленским измените своим традициям лайно вороватое выбирать ? Че то мне не верится.

Мне кажется выборы в Украине должны быть такими - вот вы проголосовали - всех тех за кого вы отдали большинство голосов в первой тройке сразу в расход - не ошибесся. А вот уже с остальных выбирать по второму разу

Вы неизменно каждый раз выбирает гавно
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А шо там с детской больницей будущего? Уже построена или только колышками разметили участок? Скажу откровенно свое мнение, - скоро наснется. И в этой ситуации надо мгновенно перекрыть дороги, вокзалы, аэропорты, движение по яДнепру и запрет на взоет любой авиации. Что бы ни одна мразь начиная с фигляра и кучмовоза не успела смыться. И судить не надо. Муамар Каддафи в курсе.
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"Веселі, друже, часи настали" - двох президентів, які добровільно, без застосування сили, адмінресурсу передали владу наступникам звинувачують у корупції і використанні службового положення. А Кучма, який привів зека з його гопкомпанією у владу, який використовував не тільки адмінресурс, а й політичні вбивства для утримання влади, їде "обласканий" в якості "нової морди" у Мінськ на переговори з агресором.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Абсурд и ахинея. Готовы доказывать свою полную невиновность", - адвокат Ющенко о деле "Межигорья"
 
 
 
 
 
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