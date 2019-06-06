 "Абсурд и ахинея. Готовы доказывать свою полную невиновность", - адвокат Ющенко о деле "Межигорья"

Об этом заявил адвокат Ющенко Виталий Наум, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС News Украина.

"Готовы предстать перед судом и доказывать свою полную невиновность. Люди, которые имеют хоть малейшее понимание событий в Украине в то время, понимают, что это дело - абсурд", - сказал Наум.

Адвокат добавил, что за все время своей практики "такой ахинеи, как это подозрение, еще не читал".

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По словам Наума, Ющенко не прячется, находится в Киеве и собирается выразить свою позицию по этому поводу.

Адвокат подтвердил, что 4 июня Виктору Ющенко объявили подозрение.