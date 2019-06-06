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 Политика Украины
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Все про:ВР (23018) увольнение (1574) Климкин (2196)

 Рада отказалась уволить Климкина с должности министра иностранных дел

Народные депутаты не поддержали отставку министра иностранных дел Украины Павла Климкина.

Рада рассмотрела проекты постановлений об увольнении Павла Климкина с должности Министра иностранных дел Украины №№ 10346 и 10367, передает Цензор.НЕТ.

По результатам голосования оба проекта постановлений были отклонены.

За проект постановления об увольнении главы МИД по его собственному заявлению проголосовал 141 народный депутат.

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За проект постановления президента Украины Владимира Зеленского об увольнении министра иностранных дел проголосовали 137 парламентариев.

Источник: https://censor.net.ua/n3130922
 
   
 Топ комментарии
 
Рада отказалась уволить Климкина с должности министра иностранных дел - Цензор.НЕТ 5070 Непруха у чувака с ксивой презЕдента......а ведь говорили не быкуй...не плюй в колодец...пригодится воды напиться...
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Вот так лысому из "квартала" облом случился...
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Во дела.
Их в дверь а они назад в окно Рада отказалась уволить Климкина с должности министра иностранных дел - Цензор.НЕТ 401.
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Непруха у чувака с ксивой презЕдента......а ведь говорили не быкуй...не плюй в колодец...пригодится воды напиться...
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Привет - ну да...

Какой привет - такой ответ...

Он депутатам на инаугурации в лицо плюнул - а они после этого, его все время раком ставят...

Жизнь она такая....вот...
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Через несколько месяцев народ им дружно плюнет, да так что их навсегда смоет в унитаз из рады...
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И до нового Кабмина всем порохососам сосать сою!
Претензии - к подрубию полуязыкому!
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пусть зейло погоняет лысого может и попусти
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ну по выЁживайтесь еще пару месяцев,что дальше? Плакать будем и орать Хунта когда ответка придет? А она придет неприменно Рада відмовилася звільнити Клімкіна з посади міністра закордонних справ - Цензор.НЕТ 6999
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А дальше нас ожидают потужни рэформы...настолько потужни....что попкорна в старне может и не хватить...на всех......
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точно ,и начнутся они с экс реформаторов ,вплотную так сказать поближе к народу Рада відмовилася звільнити Клімкіна з посади міністра закордонних справ - Цензор.НЕТ 7016
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Могли бы начаться...уже бы начались..... но нечему там начинаться.... все претензии только во влажных мечтах зебеней....
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какой ты шустрый , уже начались и по Петрику и по подельникам ,щас запустили покрутить пару месяцев ,пока что ,почем,как там гляди и ( до нового прокурора ) времячко набежит ,ну а дальше все как в кино,сядут все Рада відмовилася звільнити Клімкіна з посади міністра закордонних справ - Цензор.НЕТ 6977
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Что началось..?? Кроме высеров портнова ничего не началось..

При чем тут прокурор...если это дела НАБУ и ГБР..??
Так что совет...купите зебени себе по ждуну...и ждите....
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ну горячем то не будь , по чиновникам класса а ,да НАБУ и ГБР, а их фирмочки не чиновники класса А,там и ГПУ с СБУ хватит,нароют потом и за хозяев класса А НАБУ возьмется( дорожка прокатана ) Не считайте соя себя умнее всех , не дураки за вас взялись ,ох не дураки Рада відмовилася звільнити Клімкіна з посади міністра закордонних справ - Цензор.НЕТ 1197
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С мониторами и теми обосрались жиденьким....
Кроме того что данилюк кинул гавна на вентилятор...более ничего...ни каких официальных обвинений и претензий....
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А їх взагалі було в залі 137 депутатів.? Чи вже розьїхалися на посівну, розсівати гречку?
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Не переживай зебеня...было...закон о ВСК был принят 279 голосами...
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ЗЕ-бил, у "НОВОЙ" Рады будешь спрашивать!
Или ты, как обычно, сразу засунешь свой язык, себе в жо....?
Ну как с "торговлей на крови", "сокращением АП", "назначением кумовьев и партнеров", .... и прочим.
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Зєля же сказав, що піде з посади, якщо порушить закон чи не виконає обіцянок-значить піде. Я йому вірю.)))
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Ну может он хоть чуть-чуть сможет сглаживать клоунаду и тыпилизм Зеленского при визитах зарубеж.
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Як і гаварящая коняка вибрики *****, але вона теж іноді скопитається.)))

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у коня 4 ноги, а значит в два раза выше вероятность скопытится
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Пусть проголосуют уже за интронизацию мародера параши вечным царем, нандоны использованные...
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Это ты про Кучму и люстрированных регионалов?
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это кацапка потому,шо ты в закрытую дверь ломишься Рада відмовилася звільнити Клімкіна з посади міністра закордонних справ - Цензор.НЕТ 2810.просто надо почитать инструкцию по открыванию двери.и последовательность действий выучить...а не так как сичас на расеюшке
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надо почитать...... Смешно. Оно азбуку, как Буратино продало на козьи ножки бомжам
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Кажецца чичас и с Полтораком прокатят Рада відмовилася звільнити Клімкіна з посади міністра закордонних справ - Цензор.НЕТ 4096
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Прокатили. Щаз с Грицаком разбираюцца Рада відмовилася звільнити Клімкіна з посади міністра закордонних справ - Цензор.НЕТ 1458
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Это картавое все равно погонят после выборов. Смысл рыпаться!
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а ща чего ломанулись всех разгонять?зуд чесоточный?так мыться чаще надо Рада відмовилася звільнити Клімкіна з посади міністра закордонних справ - Цензор.НЕТ 7278
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Новое руководство, новые лиц на должностях, это логично. Разве можно с подельниками мародера работать...
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законы и конституцию прежде всего выполнять нужно...
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Вот поэтому, пока есть эта Рада, ждать каких либо преобразований не стоит, как и обвинять Зеленского в том, что не хочет делать Рада.
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Проеобразование во что? В государство члена Таёжного союза или в украинский федеральный округ Российской Федерации?
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До Зебилов начало доходить, что жизнь - совсем другой сериал?
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э нет - если он идиот - то тут это как раз и очевидно - вот на шо он рассчитывал нарушая Конституцию и закон - разгоняя Раду - шо они его подрежут - очевидно нет - но это только дети могут не понять и клоуны
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у президента владимира нема гідної кандидатури на пост міністра мзс...і не тільки на цей пост нема кандидатури...от нач генштабу не зміг представити україну у мінську...чого? - бо не зміг
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У нього взагалі нікого нема окрім кловунів з кварталу.
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Бо він - бойовий офіцер, і не дав би так здавати інтереси України.
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...замість нього поїхав зам командуючого оос сирського...а хомчак остался не у дел
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Рада отказалась признать результаты выборов и голосования украинского народа Рада відмовилася звільнити Клімкіна з посади міністра закордонних справ - Цензор.НЕТ 6041
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Мудрий нарот обрав блазня на посміховисько всьому світу.
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Це неважливо що вам не подобаеться. народ обрав кого вважав за потрібне.
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Та мені то що? Нехай буде так. Ось подивлюсь що казатиме народ про буратіну через рік, а може і раніше.
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Рада працює в межах своїх повноважень, а те, що вам обіцяли, а ви повірили - називається розвод лохов.
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Получается даже нет смысла говорить про "папередныков".
Практически вся власть остается в руках Порошенко, Гройсмана и БПП, на коих и лежит ответственность за ситуацию в стране.
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А хто казав шо 22 числа лавочник втече до Ростову?
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Всё наоборот.
Вся власть сейчас лежит целиком и полностью на зебиле
То что он элементарно не может согласовать с парламентом кандидатуру министра МЗС, говорит только о тупости его команды
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Ви б перед виборами почитали б про повноваження гілок влади, а не бігборди про посадки і еру бідності.
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Новое правительство сформируется не раньше осени. Решение депутатов в данном случае, государственно правильное. Нужно что бы грамотный дипломат представлял на международных переговорах Украину, а не мальчик с закатаными рукавами рубашонки.
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