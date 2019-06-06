 Рада отказалась уволить Климкина с должности министра иностранных дел

Рада рассмотрела проекты постановлений об увольнении Павла Климкина с должности Министра иностранных дел Украины №№ 10346 и 10367, передает Цензор.НЕТ.

По результатам голосования оба проекта постановлений были отклонены.

За проект постановления об увольнении главы МИД по его собственному заявлению проголосовал 141 народный депутат.

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За проект постановления президента Украины Владимира Зеленского об увольнении министра иностранных дел проголосовали 137 парламентариев.