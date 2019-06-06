 Рада отказалась уволить Климкина с должности министра иностранных дел

Рада рассмотрела проекты постановлений об увольнении Павла Климкина с должности Министра иностранных дел Украины №№ 10346 и 10367, передает Цензор.НЕТ.
По результатам голосования оба проекта постановлений были отклонены.
За проект постановления об увольнении главы МИД по его собственному заявлению проголосовал 141 народный депутат.
За проект постановления президента Украины Владимира Зеленского об увольнении министра иностранных дел проголосовали 137 парламентариев.
Какой привет - такой ответ...
Он депутатам на инаугурации в лицо плюнул - а они после этого, его все время раком ставят...
Жизнь она такая....вот...
Претензии - к подрубию полуязыкому!
При чем тут прокурор...если это дела НАБУ и ГБР..??
Так что совет...купите зебени себе по ждуну...и ждите....
Кроме того что данилюк кинул гавна на вентилятор...более ничего...ни каких официальных обвинений и претензий....
Или ты, как обычно, сразу засунешь свой язык, себе в жо....?
Ну как с "торговлей на крови", "сокращением АП", "назначением кумовьев и партнеров", .... и прочим.
Их в дверь а они назад в окно .
Практически вся власть остается в руках Порошенко, Гройсмана и БПП, на коих и лежит ответственность за ситуацию в стране.
Вся власть сейчас лежит целиком и полностью на зебиле
То что он элементарно не может согласовать с парламентом кандидатуру министра МЗС, говорит только о тупости его команды