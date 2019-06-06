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 ГБР начало расследование возможных мошеннических действий сотрудников полиции, показанных в журналистском расследовании "Город украденных квартир"

Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований начали досудебное расследование по фактам, озвученным в журналистском расследовании программы Слідство.Інфо "Город украденных квартир".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Так, в сюжете рассказывается о возможных схемах завладения жильем пострадавших, которые имеют признаки мошенничества.

Также журналисты приводят факты, которые могут свидетельствовать о причастности к указанным мошенническим действиям с недвижимостью сотрудников полиции. Подобные действия правоохранителей могут быть квалифицированы как злоупотребление полицейскими служебным положением вопреки интересам службы.

Следователи ГБР начали досудебное расследование по факту совершения уголовного преступления предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

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Источник: https://censor.net.ua/n3130919
 
 
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Украден не только один город, наверное больше. В каждом городе орудовали банды из полицейских, натариусов, судей и цыгане часто этим занимались. Цыгане у нас прямо неприкосновенные - бесчинствуют, а в тюрьму их редко садят, а сколько людей лишили домов и квартир, сколько молодежи посадили на наркотики.Варят ,продают наркоту и ментам повылазило, не видят.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоГБР начало расследование возможных мошеннических действий сотрудников полиции, показанных в журналистском расследовании "Город украденных квартир"
 
 
 
 
 
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