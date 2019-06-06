 Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского о незаконном обогащении

За соответствующее решение проголосовали только 205 нардепов при необходимых 226, передает Цензор.НЕТ.
Вместе с тем Рада включила в повестку дня сессии проект закона о внесении изменений в уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины относительно ответственности за незаконное обогащение (№10110-д). Инициаторами законопроекта выступил ряд народных депутатов.
За соответствующее решение проголосовали только 226 нардепов.
Напомним, 26 февраля 2019 года Конституционный Суд признал неконституционным привлечение к уголовной ответственности чиновниковза незаконное обогащение из-за некорректной формулировки.
вр разом з урядом успішно топлять пєтінЕ РЯТУВАЛЬНЕ КОЛО-проєкт ЄС
ще кілька відсотків перейде Голосу
Зю ...- бегом на стадион....
Забацай какой нибудь ролик...
"Хулиганы зрения лишают"...
Зеля же уже разогнал Раду и вы все согласны, что "с ней работать нельзя"?
Придет "новая" Рада и все законы Зели примет.
В чем проблема?
Одни заявы Кучмы в "Минске" стоят Третьего Майдана.
.олєшко вже використали як гондон після роботи..
Его отклонение-это махровый саботаж.
Получается, если Зеля выступит против педофилов, то Рада педофилов отправит на курорт с полным пансионом и детьми тем на потеху.
Так что ли?
Вместе с тем Рада включила в повестку дня сессии проект закона о внесении изменений в уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины относительно ответственности за незаконное обогащение (№10110-д). Инициаторами законопроекта выступил ряд народных депутатов.Источник: https://censor.net.ua/n3130918
не всі у Раді педофіли...
на відміну до відношення до незаконного збагачення..
06 Июнь 2019, 11:08
Верховная Рада Украины приняла закон, регулирующий процедуру импичмента президента...
За принятие документа проголосовали 279 депутатов.
Выводы станут для народа холодным душем перед выборами в Раду...
як завжди!
😁
переводи стрілки! Запитав-і відповідь
отримав!
😁
😁
"336 тысяч грн дохода Петр Порошенко в 2018 году составила заработная плата, почти 21 млн грн - проценты по депозитам в "Международном инвестиционном банке", 777 тысяч грн составил доход от отчуждения недвижимого имущества.
Кроме того, Порошенко указал почти 400 млн грн дивидендов от ПАО "Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд "Прайм Эссетс Кэпитал", а также более 1,105 млрд грн дивидендов от Rothschild Trust Schweiz AG."
вот теперь расскажи, что конкретно из этого он у тебя украл?
20.05.19 22:16 За время президентства Порошенко лишился статуса долларового миллиардера, - "Bloomberg"
Пятый президент Украины Петр Порошенко потерял статус долларового миллиардера вскоре после избрания на пост главы государства в 2014 году.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом 19 мая сообщилоагентство Bloomberg.
К 2019 году чистый капитал Порошенко снизился почти на 40% - до $705 млн, указано в данных индекса Bloomberg Billionaires.
Самый дорогой актив экс-президента Украины - кондитерская компания Roshen. Также он влияет на банк, телеканалы, страховую компанию, несколько сельскохозяйственных и пищевых предприятий, отмечает Bloomberg.
😁
Так вот кто говорил: "Хоть поржом". Куры, оказывается.
Они могут только где большие буквы...
Вместе с тем Рада включила в повестку дня сессии проект закона о внесении изменений в уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины относительно ответственности за незаконное обогащение (№10110-д). Инициаторами законопроекта выступил ряд народных депутатов.Источник: https://censor.net.ua/n3130918
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ЭТО ОТВЕТ НА ВОПРОС ЧЕМ ЗАНИМАЛАСЬ ВСЕ ЭТИ 5 лет ВЛАСТЬ ПОРОШЕНКО и ДЕПУТАНЫ ВР
И ПОЧЕМУ ЭТИ ДЕПУТАНЫ ВР ЗА 5 лет НЕ ПРИНЯЛИ ПОПРАВКИ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО КОТОРЫЕ НЕ ПОЗВОЛИЛИ БЫ ОТПУСКАТЬ НА СВОБОДУ КОРРУПЦИОНЕРОВ ПОД ЗАЛОГ
ПОЭТОМУ В НОВОМ ПАРЛАМЕНТЕ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ НИ ОДНОЙ ПАРТИИ и ИХ ЧЛЕНОВ ПРЕДЫДУШЕГО ПАРЛАМЕНТА!!!
🤣🤣
Ну не суки эти порохоботы? Ылита. И еще смеют что-то гавкать на 73% граждан Украины.
А они есть еще, те 73%?
Вірна відповідь - 73% від 62%, що приймали участь у виборах...
ПОРОШЕНКО ВСЕ ЭТИ ДНИ БЫЛ ОЧЕНЬ АКТИВЕН В КОММЕНТАРИЯХ ДЛЯ СМИ
ПОЭТОМУ ЖДЕМ ЕГО КОММЕНТАРИЯ О ГОЛОСОВАНИИ членов БПП ПО ЭТОМУ ЗАКОНУ
И ТОЛЬКО НЕ НУЖНО О ПАРАЛЕЛЬНОМ ВНЕСЕНИИ ПРОЕКТА ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕЗАКОННОЕ ОБОГАЩЕНИЕ
ПОСКОЛЬКУ ЭТОТ ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ ОТ ПАРЛАМЕНТА ВРЕМЕН ПОРОШЕНКО ПОДАН В ПРОТИВОВЕС ЗАКОНОПРОЕКТУ ЗЕЛЕНСКОГО
НУ НЕ МОГЛИ ЖЕ ДЕПУТАНЫ ВР НАКАНУНЕ ПАРЛАМЕНТСКИХ ВЫБОРОВ БЕЗ ПРИЧИН ОТКЛОНИТЬ ЗАКОНОПРОЕКТ ЗЕЛЕНСКОГО О НЕЗАКОННОМ ОБОГАЩЕНИИ
ВОТ и СОЗДАЛИ ОНИ ДЛЯ ВИДИМОСТИ НИЧЕГО НЕ ЗНАЧАЩИЙ ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ.