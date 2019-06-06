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 Политика Украины
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Все про:ВР (23018) Зеленский (1670) незаконное обогащение (49)

 Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского о незаконном обогащении

Верховная Рада отказалась включить в повестку дня законопроект 10358 о незаконном обогащении, который зарегистрировал президент Украины Владимир Зеленский.

За соответствующее решение проголосовали только 205 нардепов при необходимых 226, передает Цензор.НЕТ.

Вместе с тем Рада включила в повестку дня сессии проект закона о внесении изменений в уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины относительно ответственности за незаконное обогащение (№10110-д). Инициаторами законопроекта выступил ряд народных депутатов.

За соответствующее решение проголосовали только 226 нардепов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Не только уголовная ответственность, но и возможность конфискации, - Рябошапка о законопроекте Зеленского о незаконном обогащении. ВИДЕО

Напомним, 26 февраля 2019 года Конституционный Суд признал неконституционным привлечение к уголовной ответственности чиновниковза незаконное обогащение из-за некорректной формулировки.

Источник: https://censor.net.ua/n3130918
 
   
 Топ комментарии
 
КОНЧЕННЫЕ МРАЗИ! Походу они оторвутся от корыта, только когда их вынесут вперед ногами из этой рады...
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Нормально, +3% в рейтинг Зеленскому, и такой же минус для пес-БПП и прочих свинарчуков.
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не уроди, а просто зЕбіли! Не треба вже їх так.
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Рада не зебиловская, Рада порошенковская. Рада відмовилася розглядати законопроєкт Зеленського про незаконне збагачення - Цензор.НЕТ 7395
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Так він не про раду, він про уродів!
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Тут Зєля вообще оборзєл. Так можна конфікскавати у цивільному судочинстві все майно депутанів. А сотні мільярдів гривень навіть для депутанів на дорозу не валяються.
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Зеленские таки да он еще не успел обогатиться правит пацан 17 суток... не успели Рада відмовилася розглядати законопроєкт Зеленського про незаконне збагачення - Цензор.НЕТ 2200
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Почему уроды? Они теперь намеренно будут отвергать законы свои, а не Зеленского! Пусть даже они будут буква в букву!
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Уроды на славянском - красавцы. Удачно родиашиеся. Выродки наверно ?
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Нормально, +3% в рейтинг Зеленскому, и такой же минус для пес-БПП и прочих свинарчуков.
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А сколько процентов Зеле сняли выпуки и "переговоры" Кучмы?
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КОНЧЕННЫЕ МРАЗИ! Походу они оторвутся от корыта, только когда их вынесут вперед ногами из этой рады...
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не,не пустят они вас к корыту,кацаплянин Рада відмовилася розглядати законопроєкт Зеленського про незаконне збагачення - Цензор.НЕТ 1353.каждый должен жевать свою морковку.а посягающий на чужую пойдет на шашлык.
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Мародера оторвали от корыта, оторвем и этих свинособак!
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кто ты шоле? Рада відмовилася розглядати законопроєкт Зеленського про незаконне збагачення - Цензор.НЕТ 5538твою задницу от дивана только модер оторвать может,забанив на трое суток
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Ну если вы так "отрываете от корыта", то выборы осенью, которые слугам урода, судя по всему мало шансов оставят, та и зебубочка очень может с нами еще до нг попрощаться)
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У твоего мародера партии уже 6% рейтинга, до осени может и не пролезть в раду... А у Зели только растет.
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Растет в вашей параллельной рельности, в настоящем растет количество людей, которые собираются зебубочку отмайданить)
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уточнюю..
вр разом з урядом успішно топлять пєтінЕ РЯТУВАЛЬНЕ КОЛО-проєкт ЄС Рада відмовилася розглядати законопроєкт Зеленського про незаконне збагачення - Цензор.НЕТ 5096
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ЗЕбіли ніяк не втямлять, що їхніми рукаим одних відривають, а інших допускають. Мало того, ті всі "нові" ще значно ненаситніші старих.
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Вр Сьогодні ПОХОВАЛА НАДІї Бариги пропхнути фракцію ЄС у ВР. Рада відмовилася розглядати законопроєкт Зеленського про незаконне збагачення - Цензор.НЕТ 1228
ще кілька відсотків перейде Голосу
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У Зели вчера было 48,2, а сегодня походу рубеж в 50 будет пройден!
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Та и то, зубами за паркет будут хвататься. У них инстинкт..
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Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского о незаконном обогащении - Цензор.НЕТ 4437

Зю ...- бегом на стадион....
Забацай какой нибудь ролик...

"Хулиганы зрения лишают"...


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ЗЕ-билы - не подгорайте!
Зеля же уже разогнал Раду и вы все согласны, что "с ней работать нельзя"?
Придет "новая" Рада и все законы Зели примет.
В чем проблема?
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Понятное дело что примет, но это ж вы вопите через неделю после инаугурации "ну кагда же Зеленский начнет работать, арряяя"
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Не боись, МЫ уже УВИДЕЛИ его "работу"!
Одни заявы Кучмы в "Минске" стоят Третьего Майдана.
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то есть за 100 дней своих селфи он отчитываться не будет? давайте, зебилы, топите дальше своего шефа. Рада відмовилася розглядати законопроєкт Зеленського про незаконне збагачення - Цензор.НЕТ 8097
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"підгорати.' варто більше порохоботам..

.олєшко вже використали як гондон після роботи.. Рада відмовилася розглядати законопроєкт Зеленського про незаконне збагачення - Цензор.НЕТ 3588
Рада відмовилася розглядати законопроєкт Зеленського про незаконне збагачення - Цензор.НЕТ 281
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Закон то дельный. О НЕЗАКОННОМ обогащении.
Его отклонение-это махровый саботаж.
Получается, если Зеля выступит против педофилов, то Рада педофилов отправит на курорт с полным пансионом и детьми тем на потеху.
Так что ли?
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ну,дельный или не не дельный-решать депутатам.их для того и выбирали Рада відмовилася розглядати законопроєкт Зеленського про незаконне збагачення - Цензор.НЕТ 5891.а пока будут принимать депутатский ...

Вместе с тем Рада включила в повестку дня сессии проект закона о внесении изменений в уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины относительно ответственности за незаконное обогащение (№10110-д). Инициаторами законопроекта выступил ряд народных депутатов.Источник: https://censor.net.ua/n3130918
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Как-то ты неубедительно съехал с темы, скользко как-то высказался)) Ничего, что вмешиваюсь?
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та ради бога,вмешивайся...только перед этим почитай статью
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не перебільшуйте..
не всі у Раді педофіли... Рада відмовилася розглядати законопроєкт Зеленського про незаконне збагачення - Цензор.НЕТ 6845

на відміну до відношення до незаконного збагачення..
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Треба порівняти кількість голосів з кількістю осіб у залі, якщо останніх менше, то згорнути бульдозером до біса!
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От такі вони суки народу....
06 Июнь 2019, 11:08

Верховная Рада Украины приняла закон, регулирующий процедуру импичмента президента...

За принятие документа проголосовали 279 депутатов.
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Ну собственно они себе сами свинью подложили перед выборами. Народ у нас сильно политизирован и внимательно за ними наблюдает, делает выводы. Выводы народа станут для них холодным душем на выборах в Раду. Не менее разгромным как на выборах президента. Пусть потом не удивляются если Слуга народа возмет большинство мест в Раде следующего созыва.
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00-Странник Виртуальный 2cc6e9e4
Выводы станут для народа холодным душем перед выборами в Раду...
Рада відмовилася розглядати законопроєкт Зеленського про незаконне збагачення - Цензор.НЕТ 8220
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а шо такое,зелебенцам пакостить не дают?красные линии обозначают? Рада відмовилася розглядати законопроєкт Зеленського про незаконне збагачення - Цензор.НЕТ 423.так столько лет ,еще с кучмы,все кричали с придыханием "хде закон про импичмент"...а шош теперь заднюю включать?
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Заднєпрроходная вам, свиноботики, в кайф,
як завжди!
😁
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кто о чем,а ты все о наболевшем...може к проктологу?не?
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ТАКИ задню включи і не смикайся, не
переводи стрілки! Запитав-і відповідь
отримав!
😁
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"суки народа" - хорошее определение для этих проституток, теряющих сутенера... Рада відмовилася розглядати законопроєкт Зеленського про незаконне збагачення - Цензор.НЕТ 3836
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Да эту шоблу не распускать надо, а разгонять сраной метлой, а половину пересадить к чертовой матери!
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Закон про імпічмент чому не розглядаєте ?
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Почему при Пете небыло таких пожеланий? Устраивало как он воровал?
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это надо уметь так воровать, чтобы за пять лет из миллиардера миллионером сделаться. Рада відмовилася розглядати законопроєкт Зеленського про незаконне збагачення - Цензор.НЕТ 9704
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вот жешь - сколько тебе раз надо показывать шо ты нагло врешь?
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это только за один год. А за пять лет в 500 раз!
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зебил, ты читать умеешь? вот и прочитай, что ты сам запостил.
"336 тысяч грн дохода Петр Порошенко в 2018 году составила заработная плата, почти 21 млн грн - проценты по депозитам в "Международном инвестиционном банке", 777 тысяч грн составил доход от отчуждения недвижимого имущества.
Кроме того, Порошенко указал почти 400 млн грн дивидендов от ПАО "Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд "Прайм Эссетс Кэпитал", а также более 1,105 млрд грн дивидендов от Rothschild Trust Schweiz AG."
вот теперь расскажи, что конкретно из этого он у тебя украл?
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как тебе не стыдно все по новой - ну ладно последний раз -
20.05.19 22:16 За время президентства Порошенко лишился статуса долларового миллиардера, - "Bloomberg"
Рада відмовилася розглядати законопроєкт Зеленського про незаконне збагачення - Цензор.НЕТ 1343Пятый президент Украины Петр Порошенко потерял статус долларового миллиардера вскоре после избрания на пост главы государства в 2014 году.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 19 мая сообщилоагентство Bloomberg.

К 2019 году чистый капитал Порошенко снизился почти на 40% - до $705 млн, указано в данных индекса Bloomberg Billionaires.

Самый дорогой актив экс-президента Украины - кондитерская компания Roshen. Также он влияет на банк, телеканалы, страховую компанию, несколько сельскохозяйственных и пищевых предприятий, отмечает Bloomberg.
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Лижи подмышку потного индейца...
😁
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так что, в этом здании разврата, кнопки с креслами менять быстрее надо или этих бляпутатов ?!
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Что-то не слышно порохоботов по этому поводу. Наверняка у них нет таких методичек.
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Зекомментаторы дальше заголовка не читают?
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читать нечего, дупутатские законы курам на смех, уже принимали.
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Т.е. считаете, преЗеденский законопроект курам бы больше понравился?
Так вот кто говорил: "Хоть поржом". Куры, оказывается.
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доля них это сложно...
Они могут только где большие буквы...

Вместе с тем Рада включила в повестку дня сессии проект закона о внесении изменений в уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины относительно ответственности за незаконное обогащение (№10110-д). Инициаторами законопроекта выступил ряд народных депутатов.Источник: https://censor.net.ua/n3130918
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Как там кричал Парубий. Мы не позволим рассматривать закон о нашем незаконном обогащении, земля под вами будет гореть.
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а под вами действительно земля гореть будет...за всеобщую брехню Рада відмовилася розглядати законопроєкт Зеленського про незаконне збагачення - Цензор.НЕТ 6144.какое там место в форбсе Парубий занимает?а коломойша?
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Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского о незаконном обогащении

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ЭТО ОТВЕТ НА ВОПРОС ЧЕМ ЗАНИМАЛАСЬ ВСЕ ЭТИ 5 лет ВЛАСТЬ ПОРОШЕНКО и ДЕПУТАНЫ ВР


И ПОЧЕМУ ЭТИ ДЕПУТАНЫ ВР ЗА 5 лет НЕ ПРИНЯЛИ ПОПРАВКИ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО КОТОРЫЕ НЕ ПОЗВОЛИЛИ БЫ ОТПУСКАТЬ НА СВОБОДУ КОРРУПЦИОНЕРОВ ПОД ЗАЛОГ


ПОЭТОМУ В НОВОМ ПАРЛАМЕНТЕ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ НИ ОДНОЙ ПАРТИИ и ИХ ЧЛЕНОВ ПРЕДЫДУШЕГО ПАРЛАМЕНТА!!!




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это ответ на вопрос об уровне IQ зебилов, которые жирным капсом комментируют заголовки.
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Та хто проти себе кнопкодавити буде?
🤣🤣
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треба два президента і дві Ради--щоб одне одному під зад давали,тоді можна вибрати яка з них ефективна Рада відмовилася розглядати законопроєкт Зеленського про незаконне збагачення - Цензор.НЕТ 166
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Зедебилу не поставить раду на калени!!!!
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ЭТА РАДА С КОЛЕН и НЕ ВСТАВАЛА ПЕРЕД ПОРОШЕНКО и ОЛИГАРХАМИ.
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Вот же мрази, гнать их в шею если начался откровенный саботаж.
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То звіздець. та ж розігнали вже! Вибори он на носі, чого, придурку, репетуєш?
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Ну не суки эти порохоботы? Ылита. И еще смеют что-то гавкать на 73% граждан Украины.
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RussianChuckcha

Ну не суки эти порохоботы? Ылита. И еще смеют что-то гавкать на 73% граждан Украины.

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Александр Юр
А они есть еще, те 73%?


Вірна відповідь - 73% від 62%, що приймали участь у виборах... Рада відмовилася розглядати законопроєкт Зеленського про незаконне збагачення - Цензор.НЕТ 4875

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А 23% від 62% що приймали участь у виборах, так то по кількоті дорівнює поросячому пенісу.
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А что, уже на кладбище лежат? Видел антпрейтинг порохоботовского говна? 52% никогда не проголосуют за него.
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После перевыборов никого не выпускать из Украины. Принять новым составом закон Зеленского. Потом всех упырей по одному прошерстить через этот закон и рассортировать. Кому в каталажку с конфискацией, а кому можно дать разрешение свободного передвижения. Думаю последних будет меньше.
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А ХДЕ ЭТО ПОРОХОБОТЫ? Рада відмовилася розглядати законопроєкт Зеленського про незаконне збагачення - Цензор.НЕТ 8271

ПОРОШЕНКО ВСЕ ЭТИ ДНИ БЫЛ ОЧЕНЬ АКТИВЕН В КОММЕНТАРИЯХ ДЛЯ СМИ

ПОЭТОМУ ЖДЕМ ЕГО КОММЕНТАРИЯ О ГОЛОСОВАНИИ членов БПП ПО ЭТОМУ ЗАКОНУ

И ТОЛЬКО НЕ НУЖНО О ПАРАЛЕЛЬНОМ ВНЕСЕНИИ ПРОЕКТА ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕЗАКОННОЕ ОБОГАЩЕНИЕ

ПОСКОЛЬКУ ЭТОТ ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ ОТ ПАРЛАМЕНТА ВРЕМЕН ПОРОШЕНКО ПОДАН В ПРОТИВОВЕС ЗАКОНОПРОЕКТУ ЗЕЛЕНСКОГО

НУ НЕ МОГЛИ ЖЕ ДЕПУТАНЫ ВР НАКАНУНЕ ПАРЛАМЕНТСКИХ ВЫБОРОВ БЕЗ ПРИЧИН ОТКЛОНИТЬ ЗАКОНОПРОЕКТ ЗЕЛЕНСКОГО О НЕЗАКОННОМ ОБОГАЩЕНИИ

ВОТ и СОЗДАЛИ ОНИ ДЛЯ ВИДИМОСТИ НИЧЕГО НЕ ЗНАЧАЩИЙ ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРада отказалась рассматривать законопроект Зеленского о незаконном обогащении
 
 
 
 
 
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