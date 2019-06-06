 Зеленский уволил бывшего первого замглавы СБУ Маликова в запас

"Уволить генерал-полковника Маликова Виталия Владимировича с военной службы в запас Службы безопасности Украины в связи с проведением организационных мероприятий с правом ношения военной формы одежды", - говорится в указе главы государства №352/2019 от 6 июня, передает Цензор.НЕТ.

31 мая Зеленский своими указами уволил Маликова с должности первого замглавы СБУ, а также освободил его от исполнения обязанностей руководителя Антитеррористического центра при СБУ.

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