 Зеленский уволил бывшего первого замглавы СБУ Маликова в запас

"Уволить генерал-полковника Маликова Виталия Владимировича с военной службы в запас Службы безопасности Украины в связи с проведением организационных мероприятий с правом ношения военной формы одежды", - говорится в указе главы государства №352/2019 от 6 июня, передает Цензор.НЕТ.
31 мая Зеленский своими указами уволил Маликова с должности первого замглавы СБУ, а также освободил его от исполнения обязанностей руководителя Антитеррористического центра при СБУ.
А ты мог бы к своему НИКУ еще добавить Иван-дурак...?
На парадах или в заказных маски-шоу?