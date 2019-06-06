 Папа Римский Франциск встретится в июле с Путиным, чтобы обсудить ситуацию в Украине и на Ближнем Востоке (обновлено)

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на заявление папского пресс-секретаря Алессандро Джизотти.
"Я могу подтвердить, что святой отец (папа Франциск) примет на аудиенции в Ватикане президента Российской Федерации Владимира Путина 4 июля", - приводит агентство слова Джизотти.
Аргентинское агентство Tеlam накануне сообщило, что основными темами переговоров станет текущая ситуация в Украине и на Ближнем Востоке.
По данным СМИ, они обсудят выдвинутые Москвой претензии в адрес украинских греко-католиков, которые, по мнению Московского патриархата, поддерживают "раскол" в православном мире.
Это будет вторая встреча Путина с Папой Римским за последние четыре года: предыдущая была 10 июня 2015 года. На нее Путин традиционно опоздал на час, объяснив задержку пробками в Милане и Риме и "затянувшимися переговорами" с итальянским премьером.
Тому в українську церкву ніхто її не прийме.
Книжники и фарисеи..
Покрывает педофилов среди попов, ах да, и Путина с его баблом в банке Ватникана. Ленин был прав насчет этой дряни - только неприятности из-за этих пещерный рабских, основанных на страхе и лжи верований.
Это метод унижения опонента...
Дождался? Значит взглотнул...
Та на нього взагалі анафему накласти.