 Папа Римский Франциск встретится в июле с Путиным, чтобы обсудить ситуацию в Украине и на Ближнем Востоке (обновлено)

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на заявление папского пресс-секретаря Алессандро Джизотти.

"Я могу подтвердить, что святой отец (папа Франциск) примет на аудиенции в Ватикане президента Российской Федерации Владимира Путина 4 июля", - приводит агентство слова Джизотти.

Аргентинское агентство Tеlam накануне сообщило, что основными темами переговоров станет текущая ситуация в Украине и на Ближнем Востоке.

По данным СМИ, они обсудят выдвинутые Москвой претензии в адрес украинских греко-католиков, которые, по мнению Московского патриархата, поддерживают "раскол" в православном мире.

Это будет вторая встреча Путина с Папой Римским за последние четыре года: предыдущая была 10 июня 2015 года. На нее Путин традиционно опоздал на час, объяснив задержку пробками в Милане и Риме и "затянувшимися переговорами" с итальянским премьером.

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