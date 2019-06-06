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Все про:Папа_Римский (224) Путин (24807) Франциск (36)

 Папа Римский Франциск встретится в июле с Путиным, чтобы обсудить ситуацию в Украине и на Ближнем Востоке (обновлено)

Папа Римский Франциск примет президента России Владимира Путина 4 июля в Ватикане во время визита последнего в Италию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на заявление папского пресс-секретаря Алессандро Джизотти.

"Я могу подтвердить, что святой отец (папа Франциск) примет на аудиенции в Ватикане президента Российской Федерации Владимира Путина 4 июля", - приводит агентство слова Джизотти.

Аргентинское агентство Tеlam накануне сообщило, что основными темами переговоров станет текущая ситуация в Украине и на Ближнем Востоке.

По данным СМИ, они обсудят выдвинутые Москвой претензии в адрес украинских греко-католиков, которые, по мнению Московского патриархата, поддерживают "раскол" в православном мире.

Это будет вторая встреча Путина с Папой Римским за последние четыре года: предыдущая была 10 июня 2015 года. На нее Путин традиционно опоздал на час, объяснив задержку пробками в Милане и Риме и "затянувшимися переговорами" с итальянским премьером.

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Источник: https://censor.net.ua/n3130914
 
 
 Топ комментарии
 
Нє, цей папа- це реально символ приниження, безхребетності та рабської покори.
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Дурням щастить. Потрапив би пуня на Івана-Павла ІІ та ще й на Рейгана замість рудого паяца - летіло б шмаття на всі боки.
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и да, цензор, если ві пишете папа римский с маленьких букв, почему владимир путин написали с больших?
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бо Попа - кликуха, а Путин - официальное название Сцарька.
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Когда у пыня с начальником Папы Римского встретится?
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у пыни начальник другой, - парнокопытный
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а ты считал копыта что-ли? выдумки попов о сотоне - чтобы пугать стадо и жировать
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лол. юмор, оценил)))
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Турбується про депозит? значить на ерефії життя погіршилося і холопів треба стримувати підкинувши їм грошей
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Нє, цей папа- це реально символ приниження, безхребетності та рабської покори.
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Дурням щастить. Потрапив би пуня на Івана-Павла ІІ та ще й на Рейгана замість рудого паяца - летіло б шмаття на всі боки.
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одно заклинание и чай с полонием превращается в амброзию
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Хай краще згадає попередників... маю на увазі Чезаре Борджіа, наприклад... там понтифіки були такі, що й самі тому ботоксному недопалку дали б випити йаду (і ще для надійності апстіну).
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угкц повинна негайно розірвати стосунки з ватиканом і влитися в українську православну церкву
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Ну, вона уже вступила в партію слуга народу та замість Богородиці ікону зельцмана повісила.
Тому в українську церкву ніхто її не прийме.
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А у Петка в собственной цыркви - чья Родица на ыконке?)
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Папа Римский не боится в Ад попасть лобызаясь с чертом?!

Книжники и фарисеи..
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И эти ..... "люди" визжат нам о "заповедях", бобре и зле, бохе(который разрывал детей живьем из-за .... смеха и т.д.)?
Покрывает педофилов среди попов, ах да, и Путина с его баблом в банке Ватникана. Ленин был прав насчет этой дряни - только неприятности из-за этих пещерный рабских, основанных на страхе и лжи верований.
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Значить с двойником Путина встретится.
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да, есть такая традиция. Папа встречается с закоренелыми преступниками. Наивный человек, чистая душа.....
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Зачем Папе Римскому встречаться с терррористом?
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Кацапська пропаганда організувала чергову виставу для внутрішнього глядача. Типу "глянь, народ, як може бути твій царь поганим, якщо із самим Папою періодично тусіт".
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Интересно, окурок и на сей раз позволит себе опоздать к папе?
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Думаю да...
Это метод унижения опонента...
Дождался? Значит взглотнул...
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Анафему наложит или даст руку полизать ? Папа Римський Франциск зустрінеться в липні з Путіним - Цензор.НЕТ 7294
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хочет шоб папа ему ноги помыл, а он в ответку его в пупок целонул.
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цей папа явний мазохіст - ше захотів уніженій
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борьба с дьяволом моя святая обязанность (с) Рішельє)
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приглашают , встречают , боятся !!!! где СОЛИДАРНОСТЬ и УВАЖЕНИЕ к УКРАИНСКОМУ НАРОДУ ??????
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папа решил выяснить как же сатана выглкядит на самом деле...
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Що він хоче почути від вбивці та терориста ?
Та на нього взагалі анафему накласти.
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Папы римские во время Второй Мировой тоже с Гитлером встречались и обговаривали с ним дела стран на которые он напал?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПапа Римский Франциск встретится в июле с Путиным, чтобы обсудить ситуацию в Украине и на Ближнем Востоке (обновлено)
 
 
 
 
 
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