 Требуем безотлагательно созвать СНБО по вопросу восстановления территориальной целостности Украины, - Бурбак

Об этом заявил руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак, сообщили в пресс-службе НФ.

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"Мы обращаемся к президенту Украины Владимиру Зеленскому безотлагательно созвать Совет национальной безопасности и обороны, где обсудить восстановление территориальной целостности Украины и условия восстановления территориальной целостности Украины. Публичная позиция фракции" Народный фронт "- это должно быть на украинском условиях!" - подчеркнул Максим Бурбак.

"Следующее. Обращаемся к президенту Зеленскому, чтобы он безотлагательно внес кандидатуры председателя СБУ, министра обороны и министра иностранных дел, ведь они являются членами СНБО, и это ответственность, согласно Конституции, проводить такие переговоры", - отметил руководитель фракции "Народный фронт".

Руководитель фракции также отметил, что редактировать Нормандский формат могут только руководители государств, входящих в его состав, а не представители трехсторонней группы.

"Не представители трехсторонней контактной группы будут редактировать Нормандский формат. Это могут сделать только президенты Украины, Франции, канцлер Германии и президент РФ", - отметил Максим Бурбак.

"Надо безотлагательно созвать Совет национальной безопасности и обороны, где главным вопросом должно быть восстановление территориальной целостности Украины, возвращение Крыма и Донбасса в Украину и на каких условиях будет это возвращение", - резюмировал Максим Бурбак.