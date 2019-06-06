 Требуем безотлагательно созвать СНБО по вопросу восстановления территориальной целостности Украины, - Бурбак

Об этом заявил руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак, сообщили в пресс-службе НФ.
"Мы обращаемся к президенту Украины Владимиру Зеленскому безотлагательно созвать Совет национальной безопасности и обороны, где обсудить восстановление территориальной целостности Украины и условия восстановления территориальной целостности Украины. Публичная позиция фракции" Народный фронт "- это должно быть на украинском условиях!" - подчеркнул Максим Бурбак.
"Следующее. Обращаемся к президенту Зеленскому, чтобы он безотлагательно внес кандидатуры председателя СБУ, министра обороны и министра иностранных дел, ведь они являются членами СНБО, и это ответственность, согласно Конституции, проводить такие переговоры", - отметил руководитель фракции "Народный фронт".
Руководитель фракции также отметил, что редактировать Нормандский формат могут только руководители государств, входящих в его состав, а не представители трехсторонней группы.
"Не представители трехсторонней контактной группы будут редактировать Нормандский формат. Это могут сделать только президенты Украины, Франции, канцлер Германии и президент РФ", - отметил Максим Бурбак.
"Надо безотлагательно созвать Совет национальной безопасности и обороны, где главным вопросом должно быть восстановление территориальной целостности Украины, возвращение Крыма и Донбасса в Украину и на каких условиях будет это возвращение", - резюмировал Максим Бурбак.
Теперь же происходит какая то гуяня: Совет СНБО не в полном составе, а это как никак совет НАЦИОНАЛЬНОЙ ЬЕЗОПАСНОСТИ и ОБОРОГЫ, через который должны проходить все решения военного плана. Запихивают в енормандский формат Кучму, который несет х/з что; Сам Зеленский про прекращение военных действий нес херню про мосты и скорую помощь..Вообще непонятно в каком направлении мы движемся и как реагировать на угрозы (отстреливаться или ложиться и раздвигать ягодицы)
Так что Требование созвать СНБО вполне обоснованно!!!.Зеленский же надеется отсидется в кустах, пока тут все само по себе сделается
в догонку,чтобы голова не качалась..
25 листопада 2015
початку сьогоднішньої доби українським військовим в АТО заборонено відкривати вогонь у відповідь на обстріли противника. Таке дивне розпорядження підписав голова генштабу Віктор Муженко. І це в той же час коли бойовики по всій лінії розмежування продовжують обстрілювати українські позиції. Так за минулу добу вогонь відкривали 18 разів. l
Прекращение огня на Донбассе: часть батальона «Кривбасс» заявила, что будет держаться до конца под Дебальцево
25 листопада 2015 "....дивись на дату, зебіле...
це спосіб виставити росію агресором і підтримати та посилити санкції
Зебилы легли под рашу за обещанные каврижки.
Как там каврижки уже подвезли или как всегда наи.али?
Ничего.
Скоро будете огребать за свою тупость.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Обісрався ти Бурбак, бо тепер зе не відновлює цілісність України
🤗
И какие могут быть планы ? Если только бегать попрошайничать у нато и у запада - помогииииите!!!А они точно с Путиным воевать из за Украины не будут
кацапів не влаштовує ?
Ты серьезно думаешь что вы там с 2 500 000 российской армией воюете? У них боевых самолетов 3 000 штук .А увас и пару десятков ломья советского не наберется.Воен непремиримый из жмеринки
В сирии нато с коалицей США 5 год ассада уже уходят все никак не уйдут.Скем ты воевать собрался? Они в вашу сторону пукнут - ООС снесет за день все
Смішно слухати..
скільки вашого м'яса в неозброєнній Чечні полягло
ти вже порахувало ?
И кадырки что бы вконец не исчезла чеченская нация быстро скумекали на чью строну переметнутся.Потери это херня - главное результаты .Теперь чечня за кремль на донбасе воюет.
сама п'янь і брань..
Досить мутити за спинами..
Країна чекає на роз'яснення.
А чучму викинути геть.
"Народний фронт"ЛУЗЕРИ без шансів на виборах звертаюється до президента України Володимира Зеленського з вимогоюпоказують що ще щось можуть невідкладно( бо за ва місяці Нф буде похований виборцями) скликати Раду національної безпеки і оборони, на якій обговорити питання відновлення територіальної цілісності України і на яких умовах це відбуватиметься.
попи..діти хєр знає про що,бо зараз це нереально
пан
Зе