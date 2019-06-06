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 Политика Украины
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Все про:Бурбак (368) Народный фронт (1296)

 Требуем безотлагательно созвать СНБО по вопросу восстановления территориальной целостности Украины, - Бурбак

"Народный фронт" обращается к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием безотлагательно созвать Совет национальной безопасности и обороны, на котором обсудить вопрос восстановления территориальной целостности Украины и на каких условиях это будет происходить.

Об этом заявил руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак, сообщили в пресс-службе НФ.

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"Мы обращаемся к президенту Украины Владимиру Зеленскому безотлагательно созвать Совет национальной безопасности и обороны, где обсудить восстановление территориальной целостности Украины и условия восстановления территориальной целостности Украины. Публичная позиция фракции" Народный фронт "- это должно быть на украинском условиях!" - подчеркнул Максим Бурбак.

"Следующее. Обращаемся к президенту Зеленскому, чтобы он безотлагательно внес кандидатуры председателя СБУ, министра обороны и министра иностранных дел, ведь они являются членами СНБО, и это ответственность, согласно Конституции, проводить такие переговоры", - отметил руководитель фракции "Народный фронт".

Руководитель фракции также отметил, что редактировать Нормандский формат могут только руководители государств, входящих в его состав, а не представители трехсторонней группы.

"Не представители трехсторонней контактной группы будут редактировать Нормандский формат. Это могут сделать только президенты Украины, Франции, канцлер Германии и президент РФ", - отметил Максим Бурбак.

"Надо безотлагательно созвать Совет национальной безопасности и обороны, где главным вопросом должно быть восстановление территориальной целостности Украины, возвращение Крыма и Донбасса в Украину и на каких условиях будет это возвращение", - резюмировал Максим Бурбак.

Источник: https://censor.net.ua/n3130912
 
   
 Топ комментарии
 
Та ні. Просто 5 років поспіль ніхто не намагався так різко здати інтереси України, як преЗЮдент шостий з презедентом другим.
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5 лет подряд необходимости освобождать не было?
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Да что там уже созывать.
Зебилы легли под рашу за обещанные каврижки.
Как там каврижки уже подвезли или как всегда наи.али?
Ничего.
Скоро будете огребать за свою тупость.
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5 лет подряд необходимости освобождать не было?
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более 200 населенных пунктов и 75% территории - не ну это ведь не чего ,как ты пишешь
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Так вообще был СНБО в полном составе и был определенный план такого восстановления -через т.н. Минские договоренности.
Теперь же происходит какая то гуяня: Совет СНБО не в полном составе, а это как никак совет НАЦИОНАЛЬНОЙ ЬЕЗОПАСНОСТИ и ОБОРОГЫ, через который должны проходить все решения военного плана. Запихивают в енормандский формат Кучму, который несет х/з что; Сам Зеленский про прекращение военных действий нес херню про мосты и скорую помощь..Вообще непонятно в каком направлении мы движемся и как реагировать на угрозы (отстреливаться или ложиться и раздвигать ягодицы)

Так что Требование созвать СНБО вполне обоснованно!!!.Зеленский же надеется отсидется в кустах, пока тут все само по себе сделается
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Ты и твоя шайка НФ так же безотлагательно вышла из ВР,а теперь требует?
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а давай мы лучше тебе дадим БОЛТ...
в догонку,чтобы голова не качалась.. Требуем безотлагательно созвать СНБО по вопросу восстановления территориальной целостности Украины, - Бурбак - Цензор.НЕТ 3947
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ствол миномёта молот делают в ватном городе Краматорске. шо б крепко бил врага, так сказать..... Вимагаємо невідкладно скликати РНБО з питання відновлення територіальної цілісності України, - Бурбак - Цензор.НЕТ 1242
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Пять лет их устраивала окупация, а щас припекло? Корыто уплывает?
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Та ні. Просто 5 років поспіль ніхто не намагався так різко здати інтереси України, як преЗЮдент шостий з презедентом другим.
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Какое отношение эта это имеет к зебилам. Обычная инерция войны, - на фронте еще не знают что Зе.лепут хочет капитулировать!
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То було відмінено, та до тієї теми більше не поверталися, поки зелебобіки не обрали зебуїна.
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тоді такі дії пройшли перевірку і не дали результату, як бачимо...а ці - зебіли, звичайно, бо хочуть повторити)
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чому не дали? втратили Дебальцево та донецький аеропорт
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ти геть втратив орієнтацію в часі, в біснуванні примкнувши до зебілів...дебальцево - це лютий 15 року
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нічого я втрачав я ж не винен що у вас коротка пам'ять може ви втратили мізкі примкнувши до купки негідників та обдурених
Прекращение огня на Донбассе: часть батальона «Кривбасс» заявила, что будет держаться до конца под Дебальцево
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ти писав вище: "для тих хто любить поволати про капітуляцію та зебілів
25 листопада 2015 "....дивись на дату, зебіле...
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А якщо зараз припинимо вогонь, то можем втратити щей всю Донецьку і Луганську область. Чи ти думаєш, що кацапи на тім і зупиняться?
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припинення вогня зараз
це спосіб виставити росію агресором і підтримати та посилити санкції
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росію вже давно виставили агресором, та і санкції ніхто не збирається відміняти . А от припинення вогню якраз дуже на руку раші, має підставу просити їх відміни.
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зебіле, напиши ще, що краще здати територію до карпат...і тоді вже весь світ побачить, що росія - агресор)))
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Критини воно ще не визначились з основними посадами в силових структурах!!! Це і є загроза!!! Що аукціон затягнувся?!!
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і з мзс не визначились, якщо пропонували залишатись клімкіну, котрий є добрим виконавцем при "міністрі закордонних справ" - президенті порошенку
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Ты, Максимка, будешь у своей жены требовать! Только на это ты имеешь право! А вот согласится она на твои требования, или нет - зависит исключительно от нее!
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Да что там уже созывать.
Зебилы легли под рашу за обещанные каврижки.
Как там каврижки уже подвезли или как всегда наи.али?
Ничего.
Скоро будете огребать за свою тупость.
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только за! бурбаку и кролю по миномету и вперед
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будет и СНБО и фамилии... после внеочередных выборов
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Бурбак, на выборы иди... Щеки надувает оно...
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Так иди на фронт со своей кодлой и восстанавлюй.Сеня,как-раз со стеной подключится.
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"Мы обращаемся к президенту Украины Владимиру Зеленскому безотлагательно созвать Совет национальной безопасности и обороны, где обсудить восстановление территориальной целостности Украины и условия восстановления территориальной целостности Украины. Публичная позиция фракции" Народный фронт "- это должно быть на украинском условиях!" - подчеркнул Максим Бурбак Источник: https://censor.net.ua/n3130912
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Обісрався ти Бурбак, бо тепер зе не відновлює цілісність України
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Этого с чего такой вывод, позвольте поинтересоваться?
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угу, шестой год пошел как рассасывается, особенно в Крыму.
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когда жил в ссссре ВСПОМИНАЕТСЯ последние слова ГОРБАЧЕВА о прекращении ссссра как государства и ФЛАГ в конце опускают !!!! жуткое СОСТОЯНИЕ души было !!!! второй раз как то не хочется ЭТО пережить (((((
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Эта мразь давно должна нары греть, а оно что-то еще требует.
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Заберіть у Бурбака бурбакобульбулятор!
🤗
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К чему такая спешка? При Путине у власти никакой територииальной целостности Украины не будет.А это минимум еще не один год.
И какие могут быть планы ? Если только бегать попрошайничать у нато и у запада - помогииииите!!!А они точно с Путиным воевать из за Украины не будут
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в нас буде стратегія. державна. без натяків на примирення з рашкою.
кацапів не влаштовує ?
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Друг мой кацапов статус кво вполне устраивает - они могут воевать так хоть 100 лет не вернув ни сантиметра земли. А вот вас устраивают ежедневные трупы и то что в Крыму и ДНР и ЛНР нет ни одного украинского флага ?

Ты серьезно думаешь что вы там с 2 500 000 российской армией воюете? У них боевых самолетов 3 000 штук .А увас и пару десятков ломья советского не наберется.Воен непремиримый из жмеринки

В сирии нато с коалицей США 5 год ассада уже уходят все никак не уйдут.Скем ты воевать собрался? Они в вашу сторону пукнут - ООС снесет за день все
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Не лякай, москалику, мочью своєї недоармії..
Смішно слухати..
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У РФ самая сильная армия миниммум во всей евроазии .Украина слабее в десятки раз
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не сміши, повторюю..
скільки вашого м'яса в неозброєнній Чечні полягло
ти вже порахувало ?
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Да насрать на потери - Россия огромная страна с неисчерпаемыми ресурсами людскими . Ты чечню видел после того как Кремль ее обработал тогда?Там кирпича целого не было

И кадырки что бы вконец не исчезла чеченская нация быстро скумекали на чью строну переметнутся.Потери это херня - главное результаты .Теперь чечня за кремль на донбасе воюет.
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заїдь в росіску глубінку і подивись на ті ресурси...
сама п'янь і брань..
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Повністю підтримує.
Досить мутити за спинами..
Країна чекає на роз'яснення.
А чучму викинути геть.
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Бурбака вчора день еколога відмічала, серед порубаних Карпат. Невдалий опохміл і його результати.
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.....прослеживается роковая ЗАКОНОМЕРНОСТЬ : рос. империю развалил ЛЕНИН , союз ГОРБАТЫЙ , ********* развалит ПУЙЛО !!!! все вроде русские , а МЫ что тоже СВОЮ Украину ушатаем сами ?????
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Только она законмерно аки феникс из пепла все возраждается и возраждается.
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это феникс то росия ???)))))) росии -НЕТ !!! есть МОСКОВИЯ и всё ВОЗВРАЩАЕТСЯ на КРУГИ СВОЯ !!!
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феникс это ЯПОНИЯ , КОРЕЯ южная , ГЕРМАНИЯ !!!! а вы ГОВНОЕДАМИ здохнете !!!
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"Народний фронт" ЛУЗЕРИ без шансів на виборах звертаюється до президента України Володимира Зеленського з вимогою показують що ще щось можуть невідкладно( бо за ва місяці Нф буде похований виборцями) скликати Раду національної безпеки і оборони, на якій обговорити питання відновлення територіальної цілісності України і на яких умовах це відбуватиметься.

попи..діти хєр знає про що,бо зараз це нереально
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ООС и Ато это не война.Это игра Кошки с мышью .Где кошка это Кремль
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где бы это была КОШКА , коли б в Украине было ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ и НЕ ПРЕДАТЕЛИ ПРЕЗИДЕНТЫ !!!!
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А если бы у бабушки были яйца что бы было? Она была бы дедушкой
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возрождается она ))))) только ВСЁ меньше и меньше ДЕЛАТСА !!!! а забыл ЦЕЛЬНЫМ крымом приросла , как та РОДИНКА у деда на носу в 79 лет !!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТребуем безотлагательно созвать СНБО по вопросу восстановления территориальной целостности Украины, - Бурбак
 
 
 
 
 
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