EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  3067  59
Все про:ВР (23018) гражданство (967) добровольцы (611)

 Рада упростила процедуру предоставления гражданства добровольцам, воевавшим за Украину

Верховная Рада приняла закон (№3433) о внесении изменений в некоторые законодательные акты (относительно правового статуса иностранцев и лиц без гражданства, которые принимали участие в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины.

За соответствующее решение проголосовали 230 народных депутатов, передает Цензор.НЕТ.

Законом внесены изменения в Законы Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" и "О гражданстве Украины". В частности, изменениями в Закон "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" определен термин "участие в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины" относительно иностранцев и лиц без гражданства, которые оказывали практическую помощь подразделениям участвующих в антитеррористической операции.

Законом также признано иностранцев и лиц без гражданства, которые принимали участие в защите территориальной целостности Украины находящимися на законных основаниях на территории Украины и предоставлена ​​возможность таким лицам получить вид на жительство в Украине на время участия в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Героям войны отказывают в праве быть украинцами", - Нацкорпус пикетирует Раду с требованием принять закон о предоставлении гражданства добровольцам. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Законом установлены ограничения относительно добровольного или принудительного возвращения таких иностранцев и лиц без гражданства в государство-агрессор или страны, которые не признают территориальную целостность Украины или поддерживают агрессию против Украины.

Законом внесены изменения в Закон "О гражданстве Украины", которыми предусмотрена норма об упрощенном порядке принятия в гражданство Украины иностранцев и лиц без гражданства, которые оказывали практическую помощь в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3130910
 
   
 Топ комментарии
 
Пока педро был по чему то не принимали етот закон.
 показать весь комментарий
 
порохобот - чому так Україну не любиш?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Зебуін накладе в ето...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
порохобот - чому так Україну не любиш?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
зебуїн це Україна?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
73% Українців це Україна ! якщо ти не в курсі
 показать весь комментарий
 
 
А сколько из них голосовало именно "ЗА" зеленского и сколько просто "ПРОТИВ" порошенко?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Українці голосували проти вбивці... мародера... крадія... бариги.. кидали - і просто шматка лайна паяці парашенки ! а наразі дії президента підтримує 50%+ громадян України
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
ПОРОХОБОТ

В ПЕРВОМ ТУРЕ


ЗА ЗЕЛЕНСКОГО ПРОГОЛОСОВАЛО БОЛЕЕ 30%
ЗА ПОРОШЕНКО ПРОГОЛОСОВАЛО БОЛЕЕ 15%

НУ и ПРИЧЕМ ТУТ ПРОТИВ ПОРОШЕНКО? Рада спростила процедуру надання громадянства добровольцям, які воювали за Україну - Цензор.НЕТ 8757

ПОСЛЕ ТОГО КАК ПОРОШЕНКО БРЕХЛИВЫМИ СПИЧАМИ ОБМАНУЛ НАРОД

УЖЕ НАРОД НАЧАЛ ОЦЕНИВАТЬ РАБОТУ ПРЕЗИДЕНТА НЕ ПО БРЕХЛИВЫМ ПАТРИОТИЧЕСКИМ СПИЧАМ, А ПО СОБСТВЕННОМУ КАРМАНУ

ЗЕЛЕНСКИЙ НЕ ПРИНАДЛЕЖИТ К ВОРОВСКОЙ ЫЛИТЕ и ОЛИГАРХАМ ПОТОМУ ПОЛУЧИЛ ОТ НАРОДА КРЕДИТ ДОВЕРИЯ.




 показать весь комментарий
 
Наївний зазєлю , а може і не наївний , а .... , належить твій зєлєбєня до злодійської верхівки , еліта до роялістів відношення немає . Почекай трохи от Штати розкрутять творця проекту "Зєляпрезидент " тоді і спливуть десятки мільйонів від дерибану "Приватбанка" , уникання виплати податків в особливо великих розмірах 95 кв . та ін.
 показать весь комментарий
 
Чучело, тогда подсчитай, сколько из 24% отданных было за Порошенко? Максимум 8% !!!
Остальные по твоей аналогии против Зеленского. Когда же ты поумнеешь!
 показать весь комментарий
 
Да ладно тебе, 100% морских свинок не имеют никакого отношения к морю, как и крабовые палочки к крабам. Словоблудие
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
порохобот - пише - бо платять ))
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Предатель предает потому что платят...
 показать весь комментарий
 
Це той відсоток 73 про який сказав поет : " За шмат гнилої ковбаси , у вас хоч матір попроси , то оддасте "
 показать весь комментарий
 
А тебе нравится,что делает Кучма в Минске?
 показать весь комментарий
 
 
давай дивитись на результати .. поки він результатів немає ..немає на що дивитись
 показать весь комментарий
 
 
Вам наверное уже говорили, но я всё таки повторю - ВЫ ИДИОТ!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
ідіот твого батька син (і можеш це йому вовторювати хоч пару разів на день)! ну чого чекати відпорохоботів .. інтекту 0.. на що спроможні те і пишуть
 показать весь комментарий
 
Щось ти дуже злий. Піди прокапай оченята "божою росою" від ЗЕ)
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
в стойло порохобот в стойло!
 показать весь комментарий
 
 
А какие ты ждёшь результаты от прекращения ответного огня? Еще больше убитых наших солдат? На эти результаты ты предлагаешь "давай дивитись"? Рада спростила процедуру надання громадянства добровольцям, які воювали за Україну - Цензор.НЕТ 9979
 показать весь комментарий
 
 
ПОРОХОБОТ Рада спростила процедуру надання громадянства добровольцям, які воювали за Україну - Цензор.НЕТ 5736 Рада спростила процедуру надання громадянства добровольцям, які воювали за Україну - Цензор.НЕТ 7444 ТЕБЕ НРАВИЛОСЬ ТО ШО ДЕЛАЛ КУЧМА 5 лет В МИНСКЕ БУДУЧИ ТАМ ДОВЕРЕННЫМ ЛИЦОМ ПОРОШЕНКО

ПОЧЕМУ ТЕПЕРЬ ТЕБЕ НЕ НРАВИТСЯ КУЧМА?
 показать весь комментарий
 
 
ты имееш ввиду то что зеленский выдал чтоб не стреляли?
 показать весь комментарий
 
 
а что - этот закон подготовила и продавила в ВРУ партия "Слуга народа"?

А что, эта партия уже зарегистрировалась или еще есть только на бумаге?
зелефилы, вы такие же тупые как ваш Зелебох
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Пока педро был по чему то не принимали етот закон.
 показать весь комментарий
 
 
Закон неоднозначный, с одной стороны давать гражданство настоящим защитникам Украины это правильно, а с другой - теперь сюда может ломануться разный криминогенный элемент из рашки чтобы получить гражданство и гарантировать свою невыдачу.
 показать весь комментарий
 
 
Только криминальному элементу, сперва пару лет нужно будет покормить вшей в окопах, пока у них появится шанс Ща они размечтались бубен под маслину подставлять.Им проще купить паспорт.Что с нашими канцелярскими крысами не проблема.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Думаю сча выправить справку в РФ о деде-украинце слсланом в магадан стоит копейки, а таи и паспорт за пол года.так что стоимость украинского гражданства чуть меньше его ценности. Вон румынское в черновцах 1500евро.
 показать весь комментарий
 
есть такая угроза, плюс рашка консервов назакладает, как в "нулевые" в европе, когда всем "чеченцам" без разбора статус беженца "со стола" предоставляли. и они ведь ждут своего часа.
 показать весь комментарий
 
 
если бы кримминал... Прекрасная лазейка для росс спецслужб легализовать в Украине новое поколение агентуры под видом бизнесменов, беженцев с рф, "журналистов", и т.д., да еще и с возможностью безвизово шнырять в ЕС.... и творить там черт знает что , под корочкой "гражданина Украины" ((
 показать весь комментарий
 
 
Так уже ломанул. Где-то пару лет назад Петя уже дал укаринское гражданство одноиу из российских олигархов, на которого в параше было заведено уголовное дело воровство в ОСОБО крупном размере. И готовился арест.
Так тот быстро рванул в Киев. И пока он бежал из россии, Петя по-быстрому дал ему Украинское гражданство. Наверное ставка была высокая. А для остальных - закон.
 показать весь комментарий
 
Только под этим законом что бы не всех подряд.
 показать весь комментарий
 
 
Я теряюсь - так кого ж надо гнать взашей ВР принимающую нормальные законы или зеленую ггниль с "нестрелять в ответ"?
 показать весь комментарий
 
 
это 2 месяца, конкурса красоты, выбери меня
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Рада упростила процедуру предоставления гражданства добровольцам, воевавшим за Украину
================================================================

ТО ЕСТЬ ЭТОЙ РАДЕ 5 лет НЕ ХВАТИЛО, ШОБЫ ПРИНЯТЬ ЭТОТ ЗАКОН

НО ПЕРЕД САМЫМИ ПАРЛАМЕНТСКИМИ ВЫБОРАМИ ОНИ ЭТОТ ЗАКОН ПРИНЯЛИ

ПОЭТОМУ ЭТИХ ПАРТИЙ и ИХ ЧЛЕНОВ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ В НОВОМ ПАРЛАМЕНТЕ!!!




 показать весь комментарий
 
 
таким лицам получить вид на жительство в Украине на время участия в защите территориальной целостности и неприкосновенности УкраиныИсточник: https://censor.net.ua/n3130910

....на время участия в защите территориальной ...... все поняли, нет??
пока воевал, был гражданин украины, уволился -
приехал в киев - свабоден = закончился период "на время участия в защите" вали в расею-беларусию италию в тюрму

Очередное Дно.

только палить,
другого способа нет.
там и кучма подтянулся.
 показать весь комментарий
 
 
ты бы читать что ли научился. Не видишь разницы между "вид на жительство" и "гражданство"?
 показать весь комментарий
 
А когда свынопотам, на пару с юрой картавым выдавали кацапам Руслана Тумгоева, чем рада занималась, или им некогда было?
 показать весь комментарий
 
 
бабло пилили. Для этого они и шли в Раду
 показать весь комментарий
 
Можно было ограничиться видом на жительство
 показать весь комментарий
 
 
Не всё так однозначно, люди которые ехали защищать Украину на самом деле ехали пострелять, неоднозначный контингент, я бы не торопился с выдачей гражданства, есть вид на жительство и этого вполне достаточно, а гражданство нужно выдавать после тщательной проверки и с соблюдением всех законных требований.
 показать весь комментарий
 
Четко ясно только это:
предоставлена ​​возможность таким лицам получить вид на жительство в Украине на время участия в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины. То есть, пока человек воюет, ему дают вид на жительство - как законное основание физически находиться на передовой, то есть на территории Украины.

А это неопределенно:
предусмотрена норма об упрощенном порядке принятия в гражданство Украины. Упрощенный порядок может быть разным. Это может быть безотлагательное предоставление гражданства при подтверждении участия в АТО, а может быть только отсутствие необходимости подтверждать выход из гражданства РФ. Это логично, чтобы человек не выезжал в РФ и не рисковал быть арестованным, но остальная процедура может не измениться, и ждать паспорта можно по-прежнему долго.
 показать весь комментарий
 
с какой радости давать гражданство прямо-таки автоматически? без знания украинского языка, без внятных объяснений - что он тут собирается дальше делать? на какие средства существовать?

я считаю - хватило бы и вида на жительство.
 показать весь комментарий
 
....предоставлена ​​возможность таким лицам получить вид на жительство в Украине на время участия в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины. - Тоесть война закончится и их вышлют?
 показать весь комментарий
 
вид на жительство в Украине на время участия ?????-----незрозумів?...тобто ..скільки війна повинна тривати? чим довше тим вигідніше?
 показать весь комментарий
 
сейчас меня наверное закидают какахами, но я откровенно говоря видел не много но несколько, кто воевал за нас, как минимум это интересные личности, а последнего я откровенно несколько возбоялся, я конечно не против но, я бы не хотел жить с ними в одном подъезде, вы там их у себя в кончах заспах селите, а мне хватает месных спс ненадо
 показать весь комментарий
 
 
Главное, что вовремя. Импотентьі вонючие
 показать весь комментарий
 
 
Отаке. Пять лет мародёр вертел на кую добровольцев-иностранцев, а пришёл клоун и всё ОК! Совпадение?
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРада упростила процедуру предоставления гражданства добровольцам, воевавшим за Украину
 
 
 
 
 
 вверх