 Рада упростила процедуру предоставления гражданства добровольцам, воевавшим за Украину

За соответствующее решение проголосовали 230 народных депутатов, передает Цензор.НЕТ.
Законом внесены изменения в Законы Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" и "О гражданстве Украины". В частности, изменениями в Закон "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" определен термин "участие в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины" относительно иностранцев и лиц без гражданства, которые оказывали практическую помощь подразделениям участвующих в антитеррористической операции.
Законом также признано иностранцев и лиц без гражданства, которые принимали участие в защите территориальной целостности Украины находящимися на законных основаниях на территории Украины и предоставлена возможность таким лицам получить вид на жительство в Украине на время участия в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины.
Законом установлены ограничения относительно добровольного или принудительного возвращения таких иностранцев и лиц без гражданства в государство-агрессор или страны, которые не признают территориальную целостность Украины или поддерживают агрессию против Украины.
Законом внесены изменения в Закон "О гражданстве Украины", которыми предусмотрена норма об упрощенном порядке принятия в гражданство Украины иностранцев и лиц без гражданства, которые оказывали практическую помощь в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины.
В ПЕРВОМ ТУРЕ
ЗА ЗЕЛЕНСКОГО ПРОГОЛОСОВАЛО БОЛЕЕ 30%
ЗА ПОРОШЕНКО ПРОГОЛОСОВАЛО БОЛЕЕ 15%
НУ и ПРИЧЕМ ТУТ ПРОТИВ ПОРОШЕНКО?
ПОСЛЕ ТОГО КАК ПОРОШЕНКО БРЕХЛИВЫМИ СПИЧАМИ ОБМАНУЛ НАРОД
УЖЕ НАРОД НАЧАЛ ОЦЕНИВАТЬ РАБОТУ ПРЕЗИДЕНТА НЕ ПО БРЕХЛИВЫМ ПАТРИОТИЧЕСКИМ СПИЧАМ, А ПО СОБСТВЕННОМУ КАРМАНУ
ЗЕЛЕНСКИЙ НЕ ПРИНАДЛЕЖИТ К ВОРОВСКОЙ ЫЛИТЕ и ОЛИГАРХАМ ПОТОМУ ПОЛУЧИЛ ОТ НАРОДА КРЕДИТ ДОВЕРИЯ.
Остальные по твоей аналогии против Зеленского. Когда же ты поумнеешь!
ПОЧЕМУ ТЕПЕРЬ ТЕБЕ НЕ НРАВИТСЯ КУЧМА?
А что, эта партия уже зарегистрировалась или еще есть только на бумаге?
зелефилы, вы такие же тупые как ваш Зелебох
Так тот быстро рванул в Киев. И пока он бежал из россии, Петя по-быстрому дал ему Украинское гражданство. Наверное ставка была высокая. А для остальных - закон.
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ТО ЕСТЬ ЭТОЙ РАДЕ 5 лет НЕ ХВАТИЛО, ШОБЫ ПРИНЯТЬ ЭТОТ ЗАКОН
НО ПЕРЕД САМЫМИ ПАРЛАМЕНТСКИМИ ВЫБОРАМИ ОНИ ЭТОТ ЗАКОН ПРИНЯЛИ
ПОЭТОМУ ЭТИХ ПАРТИЙ и ИХ ЧЛЕНОВ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ В НОВОМ ПАРЛАМЕНТЕ!!!
....на время участия в защите территориальной ...... все поняли, нет??
пока воевал, был гражданин украины, уволился -
приехал в киев - свабоден = закончился период "на время участия в защите" вали в расею-беларусию италию в тюрму
Очередное Дно.
только палить,
другого способа нет.
там и кучма подтянулся.
предоставлена возможность таким лицам получить вид на жительство в Украине на время участия в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины. То есть, пока человек воюет, ему дают вид на жительство - как законное основание физически находиться на передовой, то есть на территории Украины.
А это неопределенно:
предусмотрена норма об упрощенном порядке принятия в гражданство Украины. Упрощенный порядок может быть разным. Это может быть безотлагательное предоставление гражданства при подтверждении участия в АТО, а может быть только отсутствие необходимости подтверждать выход из гражданства РФ. Это логично, чтобы человек не выезжал в РФ и не рисковал быть арестованным, но остальная процедура может не измениться, и ждать паспорта можно по-прежнему долго.
я считаю - хватило бы и вида на жительство.