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 Общество
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Все про:Турчинов (3151) население (115)

 8 июня состоится Всеукраинское шествие в защиту семейных ценностей, прав детей и семей, - Турчинов

Сокращение населения становится для Украины одним из главных факторов, угрожающих не только национальной безопасности, "но и самому существованию нашей нации".


Об этом Александр Турчинов написал в своем блоге на Фейсбуке.

По его словам, Украина занимает одно из первых мест в рейтингах стран с самым стремительным сокращением трудоспособного населения и старения. "Стремительный рост смертности и снижение рождаемости, миграционные волны вымывают из страны огромные трудовые и интеллектуальные ресурсы, - это уже не демографический кризис, это демографическая катастрофа!"- отметил Турчинов.

По его мнению, в этих условиях государственным приоритетом должно стать создание условий для полноценного существования и защиты семьи, семейных ценностей, поддержки и воспитания детей. "Необходимо значительно усилить государственные программы, направленные на поддержку молодых семей, помощь при рождении и воспитании детей", - сказал Турчинов.
Он сообщил, что Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций инициировал Всеукраинское шествие в защиту семейных ценностей, прав детей и семей. Оно состоится в субботу, 8 июня.

8 июня состоится Всеукраинское шествие в защиту семейных ценностей, прав детей и семей, - Турчинов 01
8 июня состоится Всеукраинское шествие в защиту семейных ценностей, прав детей и семей, - Турчинов 02
8 июня состоится Всеукраинское шествие в защиту семейных ценностей, прав детей и семей, - Турчинов 03
8 июня состоится Всеукраинское шествие в защиту семейных ценностей, прав детей и семей, - Турчинов 04

"Приходите семьями! Сбор в 10:00 в парке Шевченко, а в 11:00 шествие двинется к площади Конституции", - написал Александр Турчинов, добавив, что центром нашей столицы вместе пройдут тысячи украинских семей.
"Отдельно приглашаю представителей СМИ. Почему подобные мероприятия, которые поддерживают миллионы украинцев, часто игнорируются многими СМИ, в то время как проведение ЛГБТ-сообществом своих "прайдов" собирает количество журналистов, иногда превышающее кучку участников гейпарадов", - сказал он.
"Без семьи не будет Украины! Поэтому давайте вместе поддержим и защитим наше будущее! ", - резюмировал Александр Турчинов.

Источник: https://censor.net.ua/n3130907
 
 
 Топ комментарии
 
Уже ж было такое шествие несколько дней назад, что-то Турчинов зачастил
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Неужели эти права кто-то нарушает?
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что бы о нем не забыли, скоро выборы.
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Ще до цього не дійшло. Але ви, наприклад ставите під сумнів.
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Добре, поясню. Всякі ЛГБТ-прайди вільно водять хороводи. Для рівноваги, чи альтернативи молодому поколінню такі дії мають право робити і традиціоналісти.
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как раз права ЛГБТ нарушают, поэтому у них есть смысл хороводить.
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Кто нарушает? Кому интересно кто с кем спит? Сейчас у каждого свои проблемы.ЛГБТ просто навязывают обществу свою ориентацию и все. А что касается хулиганства, то у нас и не ЛГБТ могут избить и убить - это проблемы правовой и судебной системы в стране, которая осталась с прошлых времен и не исправлена ни на копейку, а наши никчемные законы просто плодят преступность.Лучше бы ЛГБТ митинговали под Радой, чтобы та приняла нормальный уголовный кодекс.Рада виновна в разгуле преступности в стране.
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Ну если уж и водить хороводы в альтернативу ЛГБТ, то хоть по делу. Почему бы не потребовать от власти изменений в калечном украинском законодательстве,где за изнасилование ребенка дают 2 года, а за убийство 5 лет? Почему вот эти вопросы,главные,которые непосредственно влияют на детей не интересуют наше общество? Почему родитель,который бьет своего ребенка не лишается родительских прав? Почему столько голодных обездоленных детей живут с родителями наркоманами,алкоголиками,БОМЖами и это не интересно властям? Много проблем,связанных с детьми, а наши законы резко в этом плане отличаются от европейских и мы МОЛЧИМ,хотя идем вроде бы в ЕС.
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Они за семейные ценности мать родную продадут.
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Уже ж было такое шествие несколько дней назад, что-то Турчинов зачастил
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Але, сподіваюся, Ви погодитесь, що і одні, і інші мають право на хороводи?
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так же как и любой имеет право на этом пиариться.
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Пастор дело говорит.
Надо ещё аборты запретить, и в воскресенье по утрам всех в церкву палкой загонять.
А тех, кто в церкву не ходит - выявлять, фиксировать и интернировать в гетто.
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надо же о себе любимом напоминать как то . Скоро ведь забудут губастика.
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Если бы Турчинов и другие политики реально переживали бы спад рождения детей в Украине - они бы , как минимум, прикрыли бы "брачные агентства", которые по сути организовывают групповые секс-туры для иностранцев.
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Посмотрел по карте. Площадь Конституции - это перед Мариинским.
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В таком случае почему бы пастору не придумать движение в защиту Восхода слонца, например?
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Зачем ему глупостями заниматься, если для этого есть Вы?
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Чтобы не было спада рождаемости, нужно людям обеспечить финансовую возможность растить нескольких детей (1 ребенок в семье - это минусовый прирост населения, ведь 2 человека после себя оставляют только одного), жить в квартире, где не по несколько человек на одну комнату, чтобы голова не болела, как ребенка устроить в садик и т.д.
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Никогда проблемой рождаемости не была финансовая составляющая. Посмотри на западную Европу.
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В многофакторном явлении обычно есть лимитирующий фактор - изменение которого сильно влияет на частоту явления. В Для рождаемости в одних странах - это финансовый, в других - жилищный, в третьих - доступ к мед услугам, в четвертых - пищевой и тд. при решении самой важной проблемы лимитирующим становится другой фактор.
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да ладно вам, нормальная затея, уж точно получше простите мою нетолерантность гей парадов, сборищ адептов оппоблока или бабушек ляшка
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Какое чудовищное надругательство над чувствами ЛГБТ. Куда смотрит Европа?
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Сашок, а че ж ты молчал про демографию, как при должности состоял, только и слышно было от тебя - вот-вот русские нападут? А сейчас ты никто.
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Ты чучело губатое лучше за сдачу Крыма отчитайся, расскажи, сколько на офшоры от путина получил! Шествие там мля...
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пастор тренируется собирать массовку антимайдана в случаи Майдана... ну-ну 8 червня відбудеться Всеукраїнська хода на захист сімейних цінностей, прав дітей та сімей, - Турчинов - Цензор.НЕТ 5959
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Цензор.НЕТНовостиОбщество8 июня состоится Всеукраинское шествие в защиту семейных ценностей, прав детей и семей, - Турчинов
 
 
 
 
 
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