 В ГПУ подали заявление о совершении ряда уголовных преступлений Трубой, Удовиченко и другими сотрудниками ГБР

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом идет речь в сообщении Совета общественного контроля при ГБР в Facebook.

Так, члены Совета общественного контроля при ГБР, выполняя решение Совета от 19.12.18 г., посетили ряд Территориальных управлений Государственного бюро расследований (г. Львов, г. Николаев, г. Полтава, г. Хмельницкий), где узнали, что директор ГБР Труба Р.М., руководитель патронатной службы Удовиченко А.Ф., другие работники патронатной службы ГБР осуществляют вмешательство в деятельность следственных подразделений территориальных управлений Бюро, а именно:

1) истребуют от них информацию по уголовным производствам, нарушая тем самым тайну следствия;

2) дают указания

- о регистрации либо не регистрации уголовных производств в отношении определенных субъектов и по определенным фактам;

- о проведении или не проведении определенных следственных и негласных действий;

- о необходимости закрытия определенных уголовных производств;

- о направлении расследования и тому подобное.

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Отмечается, что при этом, сами работники патронатной службы не только не являются участниками уголовного производства, но даже не имеют статуса государственных служащих, в связи с чем они ни при каких условиях не могут иметь доступ к информации, составляющей тайну досудебного расследования, а тем более предоставлять любые указания по этим вопросам.

В заявлении указано, что директором ГБР Трубой Р.М., Удовиченко А.Ф. и другими работниками совершен ряд уголовных преступлений, а именно:

- влияние в любой форме на работника правоохранительного органа с целью помешать выполнению им служебных обязанностей или добиться принятия незаконного решения (ст. 343 УК Украины);

- разглашение данных предварительного расследования (ст. 387 УК Украины).

















