 В ГПУ подали заявление о совершении ряда уголовных преступлений Трубой, Удовиченко и другими сотрудниками ГБР

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом идет речь в сообщении Совета общественного контроля при ГБР в Facebook.
Так, члены Совета общественного контроля при ГБР, выполняя решение Совета от 19.12.18 г., посетили ряд Территориальных управлений Государственного бюро расследований (г. Львов, г. Николаев, г. Полтава, г. Хмельницкий), где узнали, что директор ГБР Труба Р.М., руководитель патронатной службы Удовиченко А.Ф., другие работники патронатной службы ГБР осуществляют вмешательство в деятельность следственных подразделений территориальных управлений Бюро, а именно:
1) истребуют от них информацию по уголовным производствам, нарушая тем самым тайну следствия;
2) дают указания
- о регистрации либо не регистрации уголовных производств в отношении определенных субъектов и по определенным фактам;
- о проведении или не проведении определенных следственных и негласных действий;
- о необходимости закрытия определенных уголовных производств;
- о направлении расследования и тому подобное.
Отмечается, что при этом, сами работники патронатной службы не только не являются участниками уголовного производства, но даже не имеют статуса государственных служащих, в связи с чем они ни при каких условиях не могут иметь доступ к информации, составляющей тайну досудебного расследования, а тем более предоставлять любые указания по этим вопросам.
В заявлении указано, что директором ГБР Трубой Р.М., Удовиченко А.Ф. и другими работниками совершен ряд уголовных преступлений, а именно:
- влияние в любой форме на работника правоохранительного органа с целью помешать выполнению им служебных обязанностей или добиться принятия незаконного решения (ст. 343 УК Украины);
- разглашение данных предварительного расследования (ст. 387 УК Украины).
1) истребуют от них информацию по уголовным производствам, нарушая тем самым тайну следствия;
проблема у тому, що доті потрібно саджати усі обласні прокуратури та ГПУ, які роблять те саме...
На брифинге в четверг в Киеве он рассказал, что один из действующих членов совета общественного контроля подал иск в Окружной административный суд Киева, который, в свою очередь, в рамках обеспечения иска запретил проведение конкурса по избранию нового состава совета. По словам Р.Трубы, юристы ГБР готовят апелляцию на это решение суда.
"Отдельные члены действующего совета общественного контроля… высказывали свою позицию выполнять свои полномочия до осени 2019 года. Очевидно, нет уверенности в том, что именно их выберут люди в новый состав совета.... 27 апреля в ГБР не будет совета общественного контроля, так как действующий состав утрачивает свои полномочия 26 апреля", - сообщил он.
Р.Труба заверил, что со своей стороны продолжит сотрудничество со всеми представителями общественности.
"43 кандидата, которые подали документы (в совет) стали заложниками этой ситуации… именно они были допущены к новому этапу конкурса. После этого мы получили определение суда, и таким образом я остановил проведение конкурсного отбора", - рассказал Р.Труба.
По его словам, в настоящее время также на финальной стадии находится разработка типового положения о дисциплинарной комиссии. "Запланировано, что на ближайшие заседания правительства будет вынесено проект этого положения. Соответственно, это откроет путь ГБР к созданию дисциплинарной комиссии", - сказал он.
При этом директор Госбюро отметил, что три из пяти представителей дисциплинарной комиссии - это представители совета общественного контроля.
"У меня нет полномочий заменить этих представителей совета другими представителями общественных организаций. Поэтому важно, чтобы до того момента, как Кабинет министров примет положение о дисциплинарной комиссии, у нас была возможность провести конкурс и избрать новый состав совета общественного контроля", - пояснил он.
При этом директор Бюро заверил: "Если действующий совет рассчитывает, что войдёт в состав дисциплинарной комиссии, - этого не будет".
Р.Труба также отметил, что в настоящее время в Окружном админсуде находится четыре иска к директору ГБР, касающиеся административных полномочий руководителя Бюро.
"Все эти иски… связаны с политическими процессами, которые происходят в нашей стране, а также с желанием некоторых лиц повлиять на директора ГБР. Этого не будет. Никто не будет манипулировать требованиями закона", - подчеркнул он.
При этом Р.Труба не конкретизировал политический подтекст данного вопроса.