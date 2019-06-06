 Прошу Зеленского не отдавать незаконных приказов, которые все равно не будут выполняться, - Ярош о предложении Кучмы не стрелять в ответ

Об этом он написал у себя в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Они (Кучма, Зеленский. - Ред.), конечно, люди гражданские, и не знают, что жизнь военнослужащих четко регламентирована Конституцией и Уставами Вооруженных Сил Украины. А там, в этих законах, есть некоторые пункты, обязывающие людей с оружием защищать свою Родину всеми доступными методами и средствами, открывать огонь и не выполнять преступных приказов...
Поэтому, я обращаюсь к Президенту и Верховному Главнокомандующему Владимиру Зеленскому с просьбой не делать необдуманных шагов и не отдавать незаконных приказов, которые все равно не будут выполняться", - отметил Ярош.
Ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кучма на переговорах в Минске предложил при составлении соглашения о введении в районе боевых действий на Донбассе режима тишины, надо внести пункт, запрещающий ведение ответного огня.
"Это принципиально. Поскольку ни одна сторона не хотела ставить себя в неловкое положение, чтобы потом отвечать за это. А сегодня мы перед всем миром должны показать, что хотим этого "режима тишины". Должно быть записано, чтобы не стрелять в ответ, также необходим запрет на обстрел гражданских объектов – школ, детских садов. До 19 июня группа должна разработать предложения. Мы должны 19-го их утвердить", – приводятся слова Кучмы на сайте президента Украины.
...
Все знает.
"Вимагаю від президента Зеленського дати публічну відповідь, на якій підставі він дав такі директиви делегації України. Реалізація російського сценарію на Донбасі - це зрада національних інтересів нашої держави і пам'яті про тисячі українських патріотів, які загинули за свободу, суверенітет і територіальну цілісність України!" - написав він 5 червня у Facebook.
Економічні зв'язки з окремими районами Донецької та Луганської областей були припинені 15 березня 2017-го рішенням РНБО як реакція на самовільне захоплення українських державних і приватних підприємств, введення рублевої зони і російської податкової системи.
"Що ж змінилося відтоді? З боку окупанта - нічого. Виходить, українська сторона стає на коліна, про що вже говорив Зеленський?" - зазначив екс-президент.
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Він підкреслив, що Україна ніколи не заперечувала проти відновлення економічних зв'язків із зазначеними територіями Донбасу, але в суворій відповідності з національними інтересами держави, за умови виконання рішення РНБО, перш за все, встановлення стійкого і тривалого режиму припинення вогню, повернення захоплених державних і приватних підприємств українським власникам.
"Не дозволимо реалізувати російський сценарій врегулювання ситуації на Донбасі!" - додав Порошенко.
15 березня 2017-го Рада національної безпеки і оборони України припинила вантажне сполучення залізничними й автомобільними шляхами з ДНР і ЛНР. Причиною рішення стала ескалація ситуації в регіоні, захоплення українських підприємств на території Донбасу, а також визнання Росією "документів" самопроголошених утворень ДНР і ЛНР.
https://gazeta.ua/articles/donbas/_poroshenko-nazvav-znyattya-blokadi-z-dnr-i-lnr-zradoyu-nacionalnih-interesiv/907318
Виявляється, що проблема з Порошенком була рівно одна - з якогось моменту він просто перестав влаштовувати олігархоз.
І олігархоз почав кампанію проти нього - в хід пішло все і всі - патріоти і кукаріоти, «торгівля на крові», блокада, «націоналісти» які ледь не щодня маршурували вулицями з рішучими вимогами припинити «кривавий бізнес» і зупинити «бариг».
Тепер, коли президент - поки що - влаштовує абсолютно ВСІХ ми просто повернулись у 2014, і легким рухом руки «торгівля на крові» перетворюється в «мудре рішення, необхідне для економіки», вчорашні сепари перетворюються на «партнерів» і «це також наші люди», а заробляти гроші хоча б і президенту також не погано і навіть почесно.
Дивіться, громадяни, це великий сеанс розвінчення великого пи......жу -- все, від початку до кінця, абсолютно вся зрада про Порошенка була чистим, як сльоза немовляти, пи.....жом.
На який ви всі купились.
Просто щоб одні хороші люди зробили перерозподіл на свою користь.
Досить показово - у всіх нас забрали десять років розвитку, забрали шанс стати частиною ЄС, НАТО, нормальною країною з нормальною економікою. Майбутнє ваше і ваших дітей проміняли на звичайну туфту - штучну істерику і погану гру поганих акторів.
І тепер зради немає тому що її просто вимкнули. І все добре.
Тільки вже не у вас.
Sergii Iesipov
https://t.me/nationalcorps
" Якщо ви мені скажете, що Кучма озвучив тези, які не узгоджені із Зеленським, то ви ідіоти.
Зовнішня політика та ведення війни (і переговорів в її рамках) - це 100% особиста справа президента. І 100% відповідальність.
І якщо хтось, кому делеговано право говорити від імені країни, озвучує тезу про не спротив ворогу - це особиста відповідальність президента. І Кучма дуже розумний, щоб озвучувати подібні тези, якщо йому не приказав заявити президент. А значить це сказав Зеленський.
Коли жертва агресії добровільно припиняє опір - це не лише програш. То зрада. "
25 листопада 2015
початку сьогоднішньої доби українським військовим в АТО заборонено відкривати вогонь у відповідь на обстріли противника. Таке дивне розпорядження підписав голова генштабу Віктор Муженко. І це в той же час коли бойовики по всій лінії розмежування продовжують обстрілювати українські позиції. Так за минулу добу вогонь відкривали 18 разів. l
Кожен має право захищати своє життя і здоров'я, життя і здоров'я інших людей від протиправних посягань.
видео -- Янина Соколова - О трэше Зеленского, амнезии Скабеевой и угрозах в свой адрес
А самі ви якої думки?
-- Думаю, що ні. Принаймі, наші з ним України дуже відрізняються...
https://www.youtube.com/watch?v=AeeawI4mhsg&app=desktop
Просто ВРАЖЕНИЙ її силою духу.
І ще: оцініть рівень доброти та духовності "не обділеної інтелектом", кхм, більшості (даю посиланням, бо огидно).
Война - она разная бывает. Солдаты захватывают фальшивый плацдарм и гибнут, удерживая его для того, чтобы реку успешно форсировали в другом месте.... Не отвечать на обстрелы и гибнуть РАДИ ЧЕГО? За это Путин вернёт Крым? Или хотя бы всех наших пленных? Или члены ПАСЕ поставят пару лайков?
25 листопада 2015
початку сьогоднішньої доби українським військовим в АТО заборонено відкривати вогонь у відповідь на обстріли противника. Таке дивне розпорядження підписав голова генштабу Віктор Муженко. І це в той же час коли бойовики по всій лінії розмежування продовжують обстрілювати українські позиції. Так за минулу добу вогонь відкривали 18 разів. l
Или у нас нет в судах ни одного украинца - одни решалы, которым на всё насрать кроме бабла.
Зебилы ему похлопают и обвинят во всём Порошенко.