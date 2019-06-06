EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины, Общество
  12144  262
Материалы по теме:
Все про:война (3477) Зеленский (1670) Кучма (1756) Донбасс (18665) Ярош (278)

 Прошу Зеленского не отдавать незаконных приказов, которые все равно не будут выполняться, - Ярош о предложении Кучмы не стрелять в ответ

Один из экс-лидеров "Правого сектора" Дмитрий Ярош призвал президента Владимира Зеленского не отдавать приказ украинским военным не отвечать на обстрелы врага на Донбассе.

Об этом он написал у себя в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Они (Кучма, Зеленский. - Ред.), конечно, люди гражданские, и не знают, что жизнь военнослужащих четко регламентирована Конституцией и Уставами Вооруженных Сил Украины. А там, в этих законах, есть некоторые пункты, обязывающие людей с оружием защищать свою Родину всеми доступными методами и средствами, открывать огонь и не выполнять преступных приказов...

Поэтому, я обращаюсь к Президенту и Верховному Главнокомандующему Владимиру Зеленскому с просьбой не делать необдуманных шагов и не отдавать незаконных приказов, которые все равно не будут выполняться", - отметил Ярош.

Смотрите также: Запрет стрелять в ответ - это шаг к капитуляции Украины перед РФ. Мы этого не позволим, - Парубий. ВИДЕО

Ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кучма на переговорах в Минске предложил при составлении соглашения о введении в районе боевых действий на Донбассе режима тишины, надо внести пункт, запрещающий ведение ответного огня.

"Это принципиально. Поскольку ни одна сторона не хотела ставить себя в неловкое положение, чтобы потом отвечать за это. А сегодня мы перед всем миром должны показать, что хотим этого "режима тишины". Должно быть записано, чтобы не стрелять в ответ, также необходим запрет на обстрел гражданских объектов – школ, детских садов. До 19 июня группа должна разработать предложения. Мы должны 19-го их утвердить", – приводятся слова Кучмы на сайте президента Украины.

Прошу Зеленского не отдавать незаконных приказов, которые все равно не будут выполняться, - Ярош о предложении Кучмы не стрелять в ответ 01

Источник: https://censor.net.ua/n3130901
 
   
 Топ комментарии
 
І хто його призначив, щоб він таку херню морозив? Прошу Зеленского не отдавать незаконных приказов, которые все равно не будут выполняться, - Ярош о предложении Кучмы не стрелять в ответ - Цензор.НЕТ 7293
 показать весь комментарий
 
Зря Кучма такую xерню сморозил, теперь не отмоется.
 показать весь комментарий
 
Сегодня Зеля должен прокомментировать кучмовское "не стрелять". Если он президент и главнокомандующий, а не шестерка.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
 
Забавно Коломойского прогнал,Саакашвили прогнал с Украины.А Кучма,Курченко,Ахметов и остальная банда сидит и процветает в Украине.
 показать весь комментарий
 
 
а где курченко сидит,можешь адрес назвать? Прошу Зеленського не віддавати незаконних наказів, які все одно не виконуватимуться, - Ярош про пропозицію Кучми не стріляти у відповідь - Цензор.НЕТ 4198
 показать весь комментарий
 
 
Москва-Сити. Цельный этаж занимает задорого. И азиров рядышком. Ахметыч в ландоне. Но кацап есть кацап
Все знает.
 показать весь комментарий
 
 
Екс-президент Петро Порошенко вважає, що скасування економічних обмежень щодо окремих районів Донбасу є російським сценарієм і зрадою національних інтересів України.
"Вимагаю від президента Зеленського дати публічну відповідь, на якій підставі він дав такі директиви делегації України. Реалізація російського сценарію на Донбасі - це зрада національних інтересів нашої держави і пам'яті про тисячі українських патріотів, які загинули за свободу, суверенітет і територіальну цілісність України!" - написав він 5 червня у Facebook.
Економічні зв'язки з окремими районами Донецької та Луганської областей були припинені 15 березня 2017-го рішенням РНБО як реакція на самовільне захоплення українських державних і приватних підприємств, введення рублевої зони і російської податкової системи.
"Що ж змінилося відтоді? З боку окупанта - нічого. Виходить, українська сторона стає на коліна, про що вже говорив Зеленський?" - зазначив екс-президент.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: "Це шлях до капітуляції" - у Раді попередили Зеленського щодо Донбасу
Він підкреслив, що Україна ніколи не заперечувала проти відновлення економічних зв'язків із зазначеними територіями Донбасу, але в суворій відповідності з національними інтересами держави, за умови виконання рішення РНБО, перш за все, встановлення стійкого і тривалого режиму припинення вогню, повернення захоплених державних і приватних підприємств українським власникам.
"Не дозволимо реалізувати російський сценарій врегулювання ситуації на Донбасі!" - додав Порошенко.

15 березня 2017-го Рада національної безпеки і оборони України припинила вантажне сполучення залізничними й автомобільними шляхами з ДНР і ЛНР. Причиною рішення стала ескалація ситуації в регіоні, захоплення українських підприємств на території Донбасу, а також визнання Росією "документів" самопроголошених утворень ДНР і ЛНР.

https://gazeta.ua/articles/donbas/_poroshenko-nazvav-znyattya-blokadi-z-dnr-i-lnr-zradoyu-nacionalnih-interesiv/907318
 показать весь комментарий
 
 
Зрада: off

Виявляється, що проблема з Порошенком була рівно одна - з якогось моменту він просто перестав влаштовувати олігархоз.
І олігархоз почав кампанію проти нього - в хід пішло все і всі - патріоти і кукаріоти, «торгівля на крові», блокада, «націоналісти» які ледь не щодня маршурували вулицями з рішучими вимогами припинити «кривавий бізнес» і зупинити «бариг».
Прошу Зеленського не віддавати незаконних наказів, які все одно не виконуватимуться, - Ярош про пропозицію Кучми не стріляти у відповідь - Цензор.НЕТ 5161
Тепер, коли президент - поки що - влаштовує абсолютно ВСІХ ми просто повернулись у 2014, і легким рухом руки «торгівля на крові» перетворюється в «мудре рішення, необхідне для економіки», вчорашні сепари перетворюються на «партнерів» і «це також наші люди», а заробляти гроші хоча б і президенту також не погано і навіть почесно.

Дивіться, громадяни, це великий сеанс розвінчення великого пи......жу -- все, від початку до кінця, абсолютно вся зрада про Порошенка була чистим, як сльоза немовляти, пи.....жом.
На який ви всі купились.

Просто щоб одні хороші люди зробили перерозподіл на свою користь.

Досить показово - у всіх нас забрали десять років розвитку, забрали шанс стати частиною ЄС, НАТО, нормальною країною з нормальною економікою. Майбутнє ваше і ваших дітей проміняли на звичайну туфту - штучну істерику і погану гру поганих акторів.

І тепер зради немає тому що її просто вимкнули. І все добре.
Тільки вже не у вас.

Sergii Iesipov
 показать весь комментарий
 
 
Якщо хтось не пам*ятає або не знає в силу свого віку хочу нагадати, що саме за часів Кучми в Україні встановилась ось ця корумпована олігархічна система. Саме Кучма приклав максимум зусиль, щоб всі ці ахметки-коломойші по-максимуму прихватили по шматку нашого добра. За його правління на арену повиходили всілякі привати, донецькі та інші лазаренки і газові принцеси Саме за часів Кучми все то сталось! І, якщо говорити про покарання за злочини, то саме з Кучми і його поплічників потрібно починати!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Янух вали на передок и пали хоть в ответ хоть в вопрос. Херой мля
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
А Потрох - кліщ.
 показать весь комментарий
 
 
Так Кучма і виконує побажання Зелі --- "Достаточно перестать стрелять", правда, це стосується тільки нашой сторони, а жі сторони ОРДЛО можуть робити що захочуть, хоч захоплювати решту області, хоч сухопутний коридор вибивати в Крим. Ми стріляти не будем.
 показать весь комментарий
 
 
Президент должен сделать опрос что думают украинцы по этому поводу и картина будет ясна. А я думаю, что нельзя выставлять солдат на передовую в качестве пушечного мяса. Кучма не хочет свою родню туда отправить?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ну давай начинать судить с порошенко. Это он первым отдавал приказы нашим не стрелять в ответ и закончил моряками, которых просто подставил под расстрел.
 показать весь комментарий
 
 
У Горького Лука
" Якщо ви мені скажете, що Кучма озвучив тези, які не узгоджені із Зеленським, то ви ідіоти.
Зовнішня політика та ведення війни (і переговорів в її рамках) - це 100% особиста справа президента. І 100% відповідальність.
І якщо хтось, кому делеговано право говорити від імені країни, озвучує тезу про не спротив ворогу - це особиста відповідальність президента. І Кучма дуже розумний, щоб озвучувати подібні тези, якщо йому не приказав заявити президент. А значить це сказав Зеленський.
Коли жертва агресії добровільно припиняє опір - це не лише програш. То зрада. "
Прошу Зеленського не віддавати незаконних наказів, які все одно не виконуватимуться, - Ярош про пропозицію Кучми не стріляти у відповідь - Цензор.НЕТ 3086
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
О, замість Порошенко вліпили фото Зеленського, щоб знову волати "Плагіатна зрада!".
 показать весь комментарий
 
 
А с текстом что? Тоже не понравилось?
 показать весь комментарий
 
 
Зеб, ты потому и зеб, что тогда для тебя это было зерада, а сейчас - великое достижение Зелемойского.
 показать весь комментарий
 
Тут фотошоп ни при чём, просто морды такие у обоих, человечные - человечные, всё в мыслях о благополучии народа...
 показать весь комментарий
 
Конституція України.Ст. 27 Кожна людина має невід'ємне право на життя. Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя. Обов'язок держави - захищати життя людини.
Кожен має право захищати своє життя і здоров'я, життя і здоров'я інших людей від протиправних посягань.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Хто їй платить Ахметов чи Зять Кучми, а може Мертвечук?
 показать весь комментарий
 
 
Узнайте, расскажите нам. Нам тоже это интересно.
 показать весь комментарий
 
 
Запитайте Яніну.
А самі ви якої думки?
 показать весь комментарий
 
 
Нижче дав посилання на інтерв'ю, окрім іншого вона відповіла і на питання щодо "порохоботки".
 показать весь комментарий
 
-- А як ти відчуваєш: Зеленський -- проукраїнська людина взагалі?
-- Думаю, що ні. Принаймі, наші з ним України дуже відрізняються...
https://www.youtube.com/watch?v=AeeawI4mhsg&app=desktop
 показать весь комментарий
 
 
Вчора послухав на Радіо НВ нове інтерв'ю - Янина Соколова: подробности борьбы с раком, медицинский каннабис, проект "Я, Нина" Тільки тут трабли з саундом, тож краще почекати перезалив.
Просто ВРАЖЕНИЙ її силою духу.

І ще: оцініть рівень доброти та духовності "не обділеної інтелектом", кхм, більшості (даю посиланням, бо огидно).
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
кто такой ярош? что-то помню вроде было когда-то но что-то не припомню где и кто, фамилия очень знакома. Вроде как какой-то революционер невипенный... Что-то он куда-то пропал... Или в раду пролез и всё, "боротьба" акончена? А стоп.... новые же выборы на носу, понятно почему опять вылез... Лохи найдутся, лохи проголосуют, также как и за "козака" подавшего 500 новых законов также как и за клоуна.... Народ у нас такой, заболевший.... увы.
 показать весь комментарий
 
 
это именно тот, от имени которого в 2014-15 годах у тебя случалась стойкая диарея.
 показать весь комментарий
 
 
Пропонуєш виконувати наказ не стріляти у відповідь?
 показать весь комментарий
 
 
Браво, Дмитрий!
Война - она разная бывает. Солдаты захватывают фальшивый плацдарм и гибнут, удерживая его для того, чтобы реку успешно форсировали в другом месте.... Не отвечать на обстрелы и гибнуть РАДИ ЧЕГО? За это Путин вернёт Крым? Или хотя бы всех наших пленных? Или члены ПАСЕ поставят пару лайков?
 показать весь комментарий
 
 
Порошенко за 5 лет превратил страну в рай для коррупционеров и сепаров. Но что-то Яроша не было слышно и видно, похоже его все устраивало.
 показать весь комментарий
 
 
Только при Порошенко вся нечисть типа Портнова. Ефремова, Онищенко и прочих Лукьяновых тихо где то сидела а при шимпанЗе из всех щелей полезла. Скоро и дважды несудимый появится с Пшонкой.
 показать весь комментарий
 
 
Да неужели? все эти медведчуки, трухановы, добкины, кернесы и прочие никуда не прятались, занимали должности, выступали по ТВ, высказывая свои сепарские взгляды. Петины любимчики.
 показать весь комментарий
 
 
то-то они при зелеБеньском в страну со всех щелей полезли.
 показать весь комментарий
 
 
А то ничего что до Пороха Коломойский за 10 лет вывел с Украины 420 млрд дол.
 показать весь комментарий
 
Предлагаю, в стиле зе-манды сделать рехверендум на тему "Стрелять в ответ, когда стреляют в тебя или твоего ребенка или нет?"
 показать весь комментарий
 
 
Украинские военные стреляйте не только в ответ стреляйте на опережение Вы же не терпилы Мало вам илловайского коридора когда вас как мишени в тире расстреливали
 показать весь комментарий
 
Зебильё поползло на коленях сдаваться Х..лу. Рабы они такие - их будут убивать а они радуются. Убийца Кучма и его подельник Зебил, решили капитулировать и нас в это дерьмо тянут. Где КС? Если президент призывает к капитуляции, это что??? Это ПРЕДАТЕЛЬСТВО.
Или у нас нет в судах ни одного украинца - одни решалы, которым на всё насрать кроме бабла.
 показать весь комментарий
 
 
В маладой республике уже рассчитывают на клоуна.Прошу Зеленського не віддавати незаконних наказів, які все одно не виконуватимуться, - Ярош щодо пропозиції Кучми не стріляти у відповідь - Цензор.НЕТ 2558
 показать весь комментарий
 
Вивалити оту куч(м)у в унітаз та рішуче потягти за ланцюг скабєєвої, щоб змило потужним струменем води. Це єдиний расово вірний метод утилізувати куч(м)у
 показать весь комментарий
 
Сейчас Зеля ещё и Яоша обвинит в несоблюдении "минских соглашений".
Зебилы ему похлопают и обвинят во всём Порошенко.
 показать весь комментарий
 
... или сразу отстреливать, по законам военного времени
 показать весь комментарий
 
Где сейчас Ярош, чем занимается и на чьи деньги живёт?
 показать весь комментарий
 
Ярош!...ти вже переміг Росію?..чому не в окопі?...чому не пускаєш поїзди під откіс?..чому не воюєш?
 показать весь комментарий
 
для меня Ярош до сих пор остается загадкой, чьих он и откуда...но в данном конкретном случае согласен с ним
 показать весь комментарий
 
Ярош до свого заклику долучив, напевно, свою візитку. ЗЄ отримав "чорну мітку"
 показать весь комментарий
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПрошу Зеленского не отдавать незаконных приказов, которые все равно не будут выполняться, - Ярош о предложении Кучмы не стрелять в ответ
 
 
 
 
 
 вверх