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 Политика Украины
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Все про:ГПУ (9171) Межигорье (780) Ющенко (11742) Сарган (345)

 Дело "Межигорья": Ющенко подозревают в завладении имуществом стоимостью 540 млн. грн, - ГПУ

В Генеральной прокуратуре Украины подтверждают, что третий президент Виктор Ющенко подозревается в завладении комплексом зданий и сооружений резиденции "Межигорье" и домом в с.Новые Петровцы (Киевская обл.), а также земельными участками общей стоимостью 540 млн грн.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.

По ее словам, 24 мая текущего года в ходе досудебного расследования в уголовном производстве, открытом 25 декабря 2015 года, было составлено и отправлено письменное сообщение о подозрении Ющенко.

"Он, действуя по предварительному сговору с группой лиц, путем злоупотребления своим служебным положением, завладел государственным имуществом – комплексом зданий и сооружений урочища "Межигорье" и домом в с. Новые Петровцы, земельными участками, на которых он расположен, общей стоимостью 540 млн грн (ч. 5 ст. 191 УК Украины)", - проинформировала Сарган.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Наконец-то ГПУ увидела, что Ющенко действовал в сговоре с Януковичем, - Власенко. ДОКУМЕНТ

Напомним, победителем конкурса на управляющего резиденцией "Межигорье" стала фирма "Скомпани" Алексея Вороненко, бывшего помощника народного депутата Евгения Мураева.

Общественный совет при АРМА заявил, что необходимо провести новый конкурс, так как "Скомпани" не имеет необходимых опыта и финансов для управления таким чувствительным активом как "Межигорье" и к тому же может быть связано с экс-регионалами.

Агентство по розыску и менеджменту активов долгое время не могло найти для "Межигорья" управляющего. Срок подачи документов на конкурс по управлению резиденцией неоднократно продлевался.

В АРМА отмечали, что потенциальных управляющих отпугивают долги "Межигорья".

30 ноября 2017 резиденция экс-президента "Межигорье" перешла в собственность государства. Суд признал недействительным договор о передаче Межигорья в частную собственность.

С 29 мая 2018 суд передал арестованное имущество и резиденцию "Межигорье" в управление АРМА.

Источник: https://censor.net.ua/n3130898
 
   
 Топ комментарии
 
ющідло - то самий паскуда з усієї наволочі, що була в Україні президентами. Але я не вірю, що ця гнида таки буде відповідати
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на 15 років паскуду юща -на уранові рудники !
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Подлого Иуду в тюрягу. Обманул весь народ, тварь.
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ющідло - то самий паскуда з усієї наволочі, що була в Україні президентами. Але я не вірю, що ця гнида таки буде відповідати
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Тільки чогось при, на твою думку, гниді. люди жили набагато краще ніж при шапкокраді не говорячи про теперішній час?
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на 15 років паскуду юща -на уранові рудники !
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Подлого Иуду в тюрягу. Обманул весь народ, тварь.
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люди не будьте дурними.....

Віктор Ющенко
49 мин. ·

Шановні співгромадяни!
Так, дійсно, 4 червня цього року за викликом я прибув до слідчого Генеральної прокуратури, де мені було повідомлено про підозру.
Коротко суть вказаної підозри зводиться до того, що нібито я з 2002 року вступив у змову з Януковичем щодо заволодіння ним урочища Межигір'я.

Не бачу приводу ховатися або прикидатися хворим, як це стало модним.
Всілякі обвинувачення відкидаю, бо не бачу ані підстав, ані доказів. В суді я це беззаперечно доведу!
Чи є у справі політичний підтекст? Очевидно, є.
Суспільство бачить, як поступово знята відповідальність практично з усіх фігурантів гучних справ щодо сепаратизму, державної зради та вбивств на Майдані.
Тому доводиться вишукувати нові гучні справи, імітувати бурну діяльність.
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За Шо? За те що при Ющу середня зарплата була 400 баксів, а пенсія середня250 баксів, а ціни у долларовому еквіваленті були набагато нижчі?
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за те що стирив і привласнив міліарди гривень ..!! за те що зробив яника спочатку примєром а потім і президентом !! а не став би яник президентом в 10 -му .. небулоб небесних сотнь .. і війни з москалями і крим був би Українським
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А хто призначає прем'єра? Президент? А ти не забув яку свиню йому кучмодав підкинув перед своїм закінченням каденції? На забув Шо кучмодав змінив конституцію з президентсько-парламентської на парламентсько-президентську? Не забув скільки було всяких круглих столів та меморандумів де вонЯ вмісті з шапкокрадом йому руки викручували?
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мілярди гривень стирив ! курс із своїм напарником гол. нац. банку опустив з 4.5 до 9 .. на чому теж підняли мільрди гривень на рефінансуванні банків (і теж в значні мірі саме московських)... янику особистим указом подарував міжгірря - а потім зробив призидентом!! із штанців ..чмо кончене вистрибувало .. що б зробити овоща призидентом!!
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так це усі знають ..- упевнений про це скоро і в прокуратурі заговорять... почекай трішки!
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Те що у прокуратурі не заговорять, а вже говорять давно. Всі знають, що за прокуратура де такі дурниці висмоктують із пальця демонструючи бурную дЄятЄльность. А вже 5 років про розстріли на Майдані ні гу-гу.
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саме депутати із нашої україни голосували за яника на примєрство .
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Українською буде правильно: мільярди, прем`єром, не було б, сотень, Крим.
Давайте себе починати поважати! Тоді інші будуть!
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Чого доколупався до правопису? Чи він важливіший за суть?
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Тому шо при ньому кредити поперли в Україну Справа "Межигір'я": Ющенка підозрюють у заволодінні майном вартістю 540 млн грн, - ГПУ - Цензор.НЕТ 606 І почала надуватися бульбашка нерухомості та землі.
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В кредитах нічого поганого нема, якщо вони йдуть на розвиток держави, а не розтягуються по карманах хитрожопими депутатами та членами уряду. А чи знаєш ти, що самими великими боржниками є країни з сильною економікою? Такі як США та Японія.
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Краще жылы,бо вин путешествовал со своей семьей по всем странам с визитами и лечился курсами в Германии,а всё свалил на Тимошенко и она пахала,а когда наведывался в промежутках между визитами ,вставлял ей со своими любыми друзями палки в колеса,запрещал главам администраций ездить на совещания, плюс любый друг устраивал сахарный кризис,а другие друзи -бензиновые кризисы.
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Если бы в 2010 перед вторым туром он не кричал, что нельзя голосовать за Юлю, то Януковощь не набрал бы лишних три процента. Юля - еще та проходимица, но наверное не дошло бы до майдана и российской агрессии.
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Дошло бы. Она точно также на кукане у гэбни Справа "Межигір'я": Ющенка підозрюють у заволодінні майном вартістю 540 млн грн, - ГПУ - Цензор.НЕТ 9705
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Вести из-за поребрика. СК: сотрудницы российского посольства в Израиле похитили почти 50 млн рублей - The Insider.
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отмажется.пока пэтюня на свободе,то должен помочь
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Это полная деградация или начало процесса отмывания овоща?
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Это из серии - На городі бузина, а в Києві дядько?
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Примерно так, Межигорье отдали овощу в 2002 году, а в 2007 он уже сам на посту премьера оформил приватизацию указом Кабмина. И при чем тут Ющенко?
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не понял
а як же ци руки ничого не крали?

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Не "ци рукі", а ці руки, оригінал треба точно цитувати!
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Согласєн. Ті труки не крали, вони пиз...или. Причому разом з кумами-братами-ригами. За президентства плющенка більшу частину обласних осередків НУ фінансував Рінатка Ахмєтов. Плющенко ліг тоді повністю під ригів і вони що хотіли - те й робили, а потім купили в нього президентство.
Отака муйня, малята, любі хлопчики й дівчата.
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Да хоть еще в столько же. Все равно никто за это не ответит.
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Пошел наезд на Ющенко по заказу кремля.
Кучму за разоружение Украины ни в чем не подозревают.
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Вкрав яник, а відповідатиме ющ .... Феєричне українське правосуддя....
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фактично-він подарував Януковичу це незаконно...
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Это скорее всего политическая заказуха.
В конце выйдет что такого не было вовсе как и с Гладковским.
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Пора судить всех этих недотеп,которые по пять лет грелись у власти. Тогда будет логичным и уничтожение созданного ими олигархата.
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Это что на намек , что даже экс президент может сесть ? Горбатюк за что не брался , ничего не довел до конца ...Пиар.
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І шо тут такого? Для України - нормальне явище))
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Ясненько...организаторьі майданов проевропейские будут сидеть. Рьіги и вата- помогать их сажать. Портнов поможет. Лулу опять посадят?
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Ну а что?...Ну что тут такого? Янукович вон со командой когда-то его чуть на тот свет не отправили (правда и тут сожлобничали яд оказался не качественным), а он за это у яныка хату отобрал (правда она не совсем яныка, но все же...). У человека просто очень хорошая память и "руки, які нічого ніколи не крали" Справа "Межигір'я": Ющенка підозрюють у заволодінні майном вартістю 540 млн грн, - ГПУ - Цензор.НЕТ 9738 Ребята, вы все так орёте, как вроде это Ющенко ваше кровное отобрал Справа "Межигір'я": Ющенка підозрюють у заволодінні майном вартістю 540 млн грн, - ГПУ - Цензор.НЕТ 9136 Межигорье хоть и государственное, но не про нас сирих ы пересічних))) Так какая разница? вор у вора .... Справа "Межигір'я": Ющенка підозрюють у заволодінні майном вартістю 540 млн грн, - ГПУ - Цензор.НЕТ 9917
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Страусы в ****:"Кто же папа?Виктор Федорович или Виктор Андреевич?"))
А мордожопый пасечник ничего не хочет сказать относительно "Лікарні майбутнього"?
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А там думаю не за горами Росукренерго, лікарня майбутнього та багато всяких нєжданчиків.
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Давно пора Дрыща-пчеловода привлечь к ответственности.
Сказочно наворовался.
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А Кучму ні в чому не підозрюють ?
Знайшли до кого вчепитись.
Це вже лакмусовий папірець, який вказує на виродків при владі.
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Кучму трогать нельзя.Это супер переговорщик по "минску".Вот снимет экономическую блокаду с даунбаса и будет работать советником шмарклі пока не зароют.))
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Ющенко привел пророссийского Янека сначала в премьеры в 2006-м , развалив оранжевую коалицию , а затем в президенты в 2010-м году поддерживая его и выступая против проукраинской Тимошенко ! Так что с Ющенка надо тоже спросить и за войну и за потерю Крыма ! Под патриотическими лозунгами спрятался циничный крадун и предатель Украины .
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Нікого він не приводив. Так люди обрали парламент, який висунув яніка в прем'єри.
Це мабуть зеленобоби голосували.
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Ющенко казав з Юлі я українки не зроблю а от з Януковича зроблю в самий раз і він буде щирим українцем
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надо НАЧИНАТЬ с 91 года !!!! СЯДУТЬ усе !!!! война в УКРАИНЕ это как грустный итог их БЕЗДИЯЛЬНОСТИ !!!
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- Нічого собі пасіка - вартістю 540 млн грн.! Справа "Межигір'я": Ющенка підозрюють у заволодінні майном вартістю 540 млн грн, - ГПУ - Цензор.НЕТ 7656
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А чего Вы удивляетесь?Этих пчёл дорого содержать.На этой пасеке одна пчеломатка Катя
сожрала "лікарню майбутнього" и даже не отрыгнула.))
Ох не зря это чмо прыщавое Ющ старого ворюгу Кучму папой называло.)
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Тобто хата яника, а стаття ющенку?)
Торгівля не можна... А зареєструй пп можна
Я, щось з тими всіма юридичними нюансами гублюсь... Може ну на ті всі юридичні факультети??? Позакривати нафік за непотрібністю...тут такі кардебалєти і шо не день то новий
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Хто був кращий друг прищавого? А вони разом почали зіпсуватися з 2005 року...
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Але для украйонсько-малоросєйького недонароду не Ющ-Дрищ з Свинохряком та Баригою з олігархами все вкрали, а "юлькавароффка". При цьому всі учасники цього гвалту не можуть назвати принаймі за останні 15-20 років, що ж таки саме вкрала та клята "агентеса *****".
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Так вроде ж так Янукович расплатился с Ющенком за изменение законов между первым и вторым турами
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Та хіба зомбоване олігархічною пропагандонією бидло про те пам"ятає, як, догоджаючи спільнику по крадійству Віть Пйордичу, Ющ-Дрищ менше ніж за дві доби терміново підписав зміни до виборчого закону, які прийняла контрольована ригалами, а відтак ******, верховна з*Рада, аби їхній спільний ворог Юлія Тимошенко не змогла замінити членів виборчих комісій, підкуплених ридало-дрищами!
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эту жабу поганую давно следовало бы повесить на столб.
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А разом з ним принаймі сотню його хазяїв-олігархів та "любих друзів".
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Добавь туда фотографию Тимошенко и завали хлебало
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если по-справедливости, то наказывать надо не только терпилу Ющенка, а всех, кто помогал проворачивать сделку, а там и рыги и ющенковцы и бывшие и нынешние политиканы..
если за фаберже возьмут только Юща - то это будет тупо политическое преследование, расправа
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Ющенко обязательно нужно посадить в тюрьму,за преступный сговор с Северодонецкими сепаратистами
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ОТ ЮЩА ДО ПОРОШЕНКА.
Ющенко-Иуда до сих пор все свои грехи валит на Тимошенко, а это уже диагноз,болезнь неизлечима.Ныне заказчик уже иной - Петр Лексеевич
[ОТ ЮЩА ДО ПОРОШЕНКА]: Посмотри! http://ua24ua.net/ot-yushcha-do-poroshenka/

🤗
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Ющ - лучший из украинских президентов
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Вот щербатая гнида, оказывается не только бджілками оно увлекалось - падло!!!
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"быть у колодца и не напиться" уже давно перешло в "быть у корыта и нажраться". может кто-нибудь назвать хоть одного из всей експрезидентской своры, кто правил по других установках?
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с этого мутака и началась сдача Украины, и это порепанное истото должно ответить перед народом.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДело "Межигорья": Ющенко подозревают в завладении имуществом стоимостью 540 млн. грн, - ГПУ
 
 
 
 
 
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