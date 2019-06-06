 Дело "Межигорья": Ющенко подозревают в завладении имуществом стоимостью 540 млн. грн, - ГПУ

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.
По ее словам, 24 мая текущего года в ходе досудебного расследования в уголовном производстве, открытом 25 декабря 2015 года, было составлено и отправлено письменное сообщение о подозрении Ющенко.
"Он, действуя по предварительному сговору с группой лиц, путем злоупотребления своим служебным положением, завладел государственным имуществом – комплексом зданий и сооружений урочища "Межигорье" и домом в с. Новые Петровцы, земельными участками, на которых он расположен, общей стоимостью 540 млн грн (ч. 5 ст. 191 УК Украины)", - проинформировала Сарган.
Напомним, победителем конкурса на управляющего резиденцией "Межигорье" стала фирма "Скомпани" Алексея Вороненко, бывшего помощника народного депутата Евгения Мураева.
Общественный совет при АРМА заявил, что необходимо провести новый конкурс, так как "Скомпани" не имеет необходимых опыта и финансов для управления таким чувствительным активом как "Межигорье" и к тому же может быть связано с экс-регионалами.
Агентство по розыску и менеджменту активов долгое время не могло найти для "Межигорья" управляющего. Срок подачи документов на конкурс по управлению резиденцией неоднократно продлевался.
В АРМА отмечали, что потенциальных управляющих отпугивают долги "Межигорья".
30 ноября 2017 резиденция экс-президента "Межигорье" перешла в собственность государства. Суд признал недействительным договор о передаче Межигорья в частную собственность.
С 29 мая 2018 суд передал арестованное имущество и резиденцию "Межигорье" в управление АРМА.
Віктор Ющенко
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Шановні співгромадяни!
Так, дійсно, 4 червня цього року за викликом я прибув до слідчого Генеральної прокуратури, де мені було повідомлено про підозру.
Коротко суть вказаної підозри зводиться до того, що нібито я з 2002 року вступив у змову з Януковичем щодо заволодіння ним урочища Межигір'я.
Не бачу приводу ховатися або прикидатися хворим, як це стало модним.
Всілякі обвинувачення відкидаю, бо не бачу ані підстав, ані доказів. В суді я це беззаперечно доведу!
Чи є у справі політичний підтекст? Очевидно, є.
Суспільство бачить, як поступово знята відповідальність практично з усіх фігурантів гучних справ щодо сепаратизму, державної зради та вбивств на Майдані.
Тому доводиться вишукувати нові гучні справи, імітувати бурну діяльність.
Давайте себе починати поважати! Тоді інші будуть!
а як же ци руки ничого не крали?
Отака муйня, малята, любі хлопчики й дівчата.
Кучму за разоружение Украины ни в чем не подозревают.
В конце выйдет что такого не было вовсе как и с Гладковским.
А мордожопый пасечник ничего не хочет сказать относительно "Лікарні майбутнього"?
Сказочно наворовался.
Знайшли до кого вчепитись.
Це вже лакмусовий папірець, який вказує на виродків при владі.
Це мабуть зеленобоби голосували.
сожрала "лікарню майбутнього" и даже не отрыгнула.))
Ох не зря это чмо прыщавое Ющ старого ворюгу Кучму папой называло.)
Торгівля не можна... А зареєструй пп можна
Я, щось з тими всіма юридичними нюансами гублюсь... Може ну на ті всі юридичні факультети??? Позакривати нафік за непотрібністю...тут такі кардебалєти і шо не день то новий
если за фаберже возьмут только Юща - то это будет тупо политическое преследование, расправа
Ющенко-Иуда до сих пор все свои грехи валит на Тимошенко, а это уже диагноз,болезнь неизлечима.Ныне заказчик уже иной - Петр Лексеевич
[ОТ ЮЩА ДО ПОРОШЕНКА]: Посмотри! http://ua24ua.net/ot-yushcha-do-poroshenka/
🤗
Где?
Когда?
LOVE IS