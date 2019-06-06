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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Лавров (1619) права (157)

 Лавров пожаловался, что власти в Киеве "будут душить русских" и пообещал продолжить политику их защиты

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров считает, что украинские власти ущемляют права русскоязычного населения, а потому Россия не может отказаться от его защиты.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью российскому РБК.

"Мы заинтересованы в том, чтобы Украина была состоявшимся государством с развивающимся народным хозяйством, как было принято говорить. Но власти в Киеве говорят, что они будут душить русских, причем не просто говорят, а принимают законы – об образовании, об украинском как государственном языке, отменяют законодательные акты, обеспечивавшие права русскоязычных и других национальных меньшинств", - сказал Лавров.

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По его словам, эти права закреплены в украинской Конституции.

"Запад помалкивает по поводу законов, принятых Порошенко в период его последней "судороги" перед тем, как он оставил свой пост. Как и Барак Обама перед приходом Дональда Трампа, он решил "по полной" навредить своему сменщику. Серия законов, которая, видимо, по расчету Порошенко, должна загнать новую администрацию в Киеве в угол и не выпускать ее из антироссийского плена. Если защита русскоязычных, русской культуры, языка является политикой, то в таком случае мы от этой политики никуда уйти не можем. Так же, как едва ли европейцы и американцы могут перестать защищать права своих соотечественников, оказавшихся под угрозой", - подчеркнул глава российского МИД.

Источник: https://censor.net.ua/n3130897
 
 
 Топ комментарии
 
Украинец, помоги Родине, задуши кацапа.
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Якщо ти не задушив за день ні одного русского - ти не українець. Лавров пожаловался, что власти в Киеве "будут душить русских" и пообещал продолжить политику их защиты - Цензор.НЕТ 5290 Лавров пожаловался, что власти в Киеве "будут душить русских" и пообещал продолжить политику их защиты - Цензор.НЕТ 6047
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Що характерно, цей жарт гумору - ще 2014 або 2015 року...
Але й зараз іржу неначе отой, про кого новина
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......этим МНОГОЕ сказано ((((( УКРАИНУ и ее НАРОД московия НИКОГДА не оставит в ПОКОЕ !!!!! никогда ((((( .......ть , как они уже ЗА ЛИ своей защитой !!!!
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Нема сечі дивитися на такі борошна старої коняки.
Дайте хтось тварині якісного вівса!
Лавров поскаржився, що влада в Києві "душитиме росіян" і пообіцяв продовжити політику їхнього захисту - Цензор.НЕТ 7372
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канячка и плагиат булгаковского шарикова. а копытцами по балалаечке?
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Пока не вступим в НАТО эти безродные мокши от нас не отстанут
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лавров, ты ПОЦ больной на всю голову вместе с твоим ботоксным х..ом. Это кто и когда притеснял русских на Украине?????? Когда же вы, падлы уже успокоитесь???
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.можно ещё душить калмыков. их Лавров тоже защищать почему-то не хочит.
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переживает за нас, своих русских передушили, остались одни мокшы.
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Його не душать, вірмени в фаворі в мокшан.
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І не тільки в мокшан. Авакян скоро Брежнєва пересидить. Українці зі своєю толерантністю не хочуть брати до тями, що ще не народився вірменин, який посмів би піти проти мокшан. Коли б вірменська громада дізналася, що якийсь вірменин зрадив Росії, вони б його зарізали прямо на весіллі племінниці жінки.
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Ну то нехай забирають до себе своїх "знедолених". Цім тварюкам ні в якому разі не можна йти на поступки. Інакше завтра вони захоплять усю Україну. Гнила нація.
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Вот мне интересно (лень искать информацию!) - а сколько украинских школ в россии или той же Венгрии, точнее в тех государствах которые кричат про ущемления их языков или говорящих на их языке!?!?
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Пусть забирают соотечественников к себе, рашка пока ещё большая,и там защищают.От кавказцев.
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А цей виродок страшний, як смертний гріх. Не можна ображати коняку, порівнявши її з цим нелюдем.
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Лошаком треба називати- гібрид коняки та
ішака..
😁
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Уточнення:-
Лоша́к (ло[шадь]+[и]шак) - помесь жеребца и ослицы. Противопоставлен мулу, у которого пол родителей распределён наоборот. За исключением головы с короткими ушами внешне лошак мало чем отличается от осла, разве что голос его звучит несколько иначе. Лошаков разводят в странах Средиземноморья и в Азии. Однако, так как они уступают мулам по работоспособности и выносливости, встречаются гораздо реже, чем мулы.
🤣🤣🤣
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Дайте конячке кокса, овёс его не вставляет!
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Хто б вже говорив ,а ввас права нац . меншин захищені ? Країна в якій немає жордної української школи ,жодної газети чи журналу ,жодної теле.радіо програми українською мовою до того принесла війну і анексувала Крим,вимагає захисту російськомовного населення ,як би в вас українці мали хоч 1% того що мають нац меншини в Україні ,тоді можна хоч якусь дискусію вести ,а так тупий рашизм.
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З ким дискусію? Це смертельно хвора країна
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Потребности большенства, превышают потребности меньшенства.
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Конь педальный...так забирайте к себе на Колыму и Магадан этих тварюк днрлнрских....и там нянчитесь с ними....заколебали эти твари кацапские и их пятая колонна типа Рабиновичей и Шуфричей.
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Лавров организатор и главарь российских террористов,а с террористами переговоров не ведут их уничтожают
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мы русских сегодня душили-душили...душили-душили.. Лавров поскаржився, що влада в Києві "душитиме росіян" і пообіцяв продовжити політику їхнього захисту - Цензор.НЕТ 9600
блд,а как там на нарасии с изучением мордовского и удмуртского языков ? в каждом ли городе есть школы с нанайским и корякским ? НЕТ ????? ну так и на ккккуй идите,ущемители коренных российских этносов..
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Єдиний вихід це облаштування ЗСУ на кшталт Швейцарських ЗС . Падлокацапи прямим текстом погрожують Україні за прийняті Закони спрямовані на зміцнення суверенітету . Паскудні дупоголові зазєлі коментуйте конячу промову . Також згадайте шіфера і зєлю з їхніми заявами відносно Закону про мову, заяви які звучать в унісон з істерикою кремля .
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В Швейцарии оружие...в том числе автоматическое в каждом доме...
Наши хозяева оружие людям не дадут...
РАБ не имеет право на ношение оружия...
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що значить душити?!
що вже смажити во славу Перуна не будем?!

нє, душити я пас...нецікаво...
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Значит пора вводить визовый режим. чтобы гости понимали - что они гости!
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Кому здесь не нравится чемодан - вокзал ...................................
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЛавров пожаловался, что власти в Киеве "будут душить русских" и пообещал продолжить политику их защиты
 
 
 
 
 
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