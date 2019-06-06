 Харьковские школьники в день эколога пели вместе с "поющими террасами"

Школа, известная своими экологическими инициативами и проектами, отправила воспитанников на экскурсию в один из старейших дендропарков Украины. Поездку организовали при поддержке Государственной экологической инспекции в Харьковской области.

"День эколога является важной датой, которая должна постоянно напоминать каждому жителю области о значительном природном потенциале Харьковщины, — объясняет свое участие в проекте руководитель Государственной экологической инспекции в Харьковской области Евгений Оберемок. — Очень важно еще со школьной скамьи наглядно увидеть, какими природными богатствами обладает наша область и начать развивать собственную экологическую культуру".

В Краснокутском дендропарке можно увидеть не только растения, привычные для Слобожанщины, но и экзотические виды, как, например, лотосы, лианы, канадскую ель, барбарис, китайский ясень, виргинские можжевельники, корабельное, карандашное и даже уксусное дерево. Самым старым "жителем" среди них является серебристый клен, который высадили на Харьковщине канадцы еще в 1805 году, вскоре после основания парка Иваном Каразиным — братом Василия Каразина, основателя Харьковского национального университета.

"Здесь очень красиво. Дети слушали лекцию, фотографировались, узнавали различные легенды и факты, — рассказывает о поездке учительница биологии школы №122 Лариса Олейник. — А еще, конечно побегали вволю". По словам педагога, школа последовательно воспитывает у детей экологическое сознание, привычку приумножать природные сокровища. Например, в этом году школьники собственноручно посадили 50 туй, можжевельники, спиреи, астры.

О поездке с благодарностью рассказывает ученик 8-Б класса Вадим Алексеенко: "Я очень люблю путешествовать, а здесь мы не только развлекались, но и побывали на удивительных "Поющих террасах". Поющие террасы — архитектурный памятник в селе ГороднееКраснокутского района. Это фруктовый сад в форме амфитеатра, построенный в конце XIX века по заказу предпринимателя Павла Харитоненко. Сейчас деревья здесь не растут, а по дренажным трубам, которые должны были орошать тропические растения, дует ветер. Именно поэтому они "поют".

"Мне больше всего понравилось петь с ними песни, — говорит Полина Меняйло из 4 класса. — Я бы сюда с удовольствием приехала еще с родителями".

Поездка завершилась сладким пикником, спортивными играми на свежем воздухе и вручением на память воспитанникам школы символичных подарков.

Справка.

15 декабря 1972 года Генеральная Ассамблея ООН объявила 5 июня Всемирным днем ​​окружающей среды (Днем эколога). Напомним, что природно-заповедный фонд Харьковской области насчитывает 246 заповедных территорий и объектов, среди которых: национальные природные парки, региональные ландшафтные парки, многочисленные заказники, заповедные урочища и памятники природы.