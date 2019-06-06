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 Общество
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Все про:Харьков (4288) экология (1119)

 Харьковские школьники в день эколога пели вместе с "поющими террасами"

День эколога 5 июня учащиеся Харьковской общеобразовательной школы I-III ступеней №122 отпраздновали в зеленом уголке области — Краснокутском дендропарке.

Школа, известная своими экологическими инициативами и проектами, отправила воспитанников на экскурсию в один из старейших дендропарков Украины. Поездку организовали при поддержке Государственной экологической инспекции в Харьковской области.

"День эколога является важной датой, которая должна постоянно напоминать каждому жителю области о значительном природном потенциале Харьковщины, — объясняет свое участие в проекте руководитель Государственной экологической инспекции в Харьковской области Евгений Оберемок. — Очень важно еще со школьной скамьи наглядно увидеть, какими природными богатствами обладает наша область и начать развивать собственную экологическую культуру".

В Краснокутском дендропарке можно увидеть не только растения, привычные для Слобожанщины, но и экзотические виды, как, например, лотосы, лианы, канадскую ель, барбарис, китайский ясень, виргинские можжевельники, корабельное, карандашное и даже уксусное дерево. Самым старым "жителем" среди них является серебристый клен, который высадили на Харьковщине канадцы еще в 1805 году, вскоре после основания парка Иваном Каразиным — братом Василия Каразина, основателя Харьковского национального университета.

"Здесь очень красиво. Дети слушали лекцию, фотографировались, узнавали различные легенды и факты, — рассказывает о поездке учительница биологии школы №122 Лариса Олейник. — А еще, конечно побегали вволю". По словам педагога, школа последовательно воспитывает у детей экологическое сознание, привычку приумножать природные сокровища. Например, в этом году школьники собственноручно посадили 50 туй, можжевельники, спиреи, астры.

Харьковские школьники в день эколога пели вместе с поющими террасами 01

О поездке с благодарностью рассказывает ученик 8-Б класса Вадим Алексеенко: "Я очень люблю путешествовать, а здесь мы не только развлекались, но и побывали на удивительных "Поющих террасах". Поющие террасы — архитектурный памятник в селе ГороднееКраснокутского района. Это фруктовый сад в форме амфитеатра, построенный в конце XIX века по заказу предпринимателя Павла Харитоненко. Сейчас деревья здесь не растут, а по дренажным трубам, которые должны были орошать тропические растения, дует ветер. Именно поэтому они "поют".

"Мне больше всего понравилось петь с ними песни, — говорит Полина Меняйло из 4 класса. — Я бы сюда с удовольствием приехала еще с родителями".

Поездка завершилась сладким пикником, спортивными играми на свежем воздухе и вручением на память воспитанникам школы символичных подарков.

Справка.

15 декабря 1972 года Генеральная Ассамблея ООН объявила 5 июня Всемирным днем ​​окружающей среды (Днем эколога). Напомним, что природно-заповедный фонд Харьковской области насчитывает 246 заповедных территорий и объектов, среди которых: национальные природные парки, региональные ландшафтные парки, многочисленные заказники, заповедные урочища и памятники природы.

Источник: https://censor.net.ua/n3130896
 
   
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прочитав спочатку "...с поющими трусами". йду до окуліста..
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с поющими террористами - тоже пойду к окулисту
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прочитав спочатку "...с поющими трусами". йду до окуліста..
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с поющими террористами - тоже пойду к окулисту
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Не хочу вас расстраивать, но окулист не поможет. На мне были очки, а я прочитала: " с поющими туристами ".
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а сколько они мусора оставили после своего "экологического пикника"?! Харківські школярі в день еколога співали разом зі "співочими терасами" - Цензор.НЕТ 6311
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я понимаю, что с собой они его (мусор не забрали), а даже если бы и забрали, то все равно его куда-нибудь нужно девать. Не люблю лицемерия, проблема глобальная и на самом деле упирается в бизнес интересы акул мирового капитала. РАБЫ И ХОЛОПЫ ее не решат, нужно растить ГРАЖДАН, а школы - это фабрики по штамповке РАБОВ!
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Неужели фельдман остался не у дел со своим(!!!) "экопарком"? Там еще надо разобраться, может и Краснокутский дендропарк уже принадлежит этому скупщику?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоХарьковские школьники в день эколога пели вместе с "поющими террасами"
 
 
 
 
 
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