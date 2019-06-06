 Экс-начальник НП Киевщины Ценов возглавил полицейские силы в зоне ООС. ФОТО

Об этом написал первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин на своей странице в Фейсбуке в четверг, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня утром командующему ООС генералу Александру Сырскому представил нового руководителя полицейских сил в зоне проведения операции объединенных сил генерала Дмитрия Ценова", - сообщил он.

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Аброськин отметил, что в составе сил ООС на постоянной основе несут службу более тысячи сотрудников Нацполиции Украины, основная задача - выявление террористов, изъятие оружия и взрывчатки, обеспечения общественного порядка.

Напомним, 2 июня двум работникам патрульной полиции сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ст.128 УК Украины - в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Правоохранители установили, что эти работники патрульной полиции 31 мая в Переяславе-Хмельницком во время отдыха употребляли спиртные напитки, потом договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам. В результате выстрелов попали в малолетнего мальчика, который находился на детской площадке.

Вечером 3 июня мальчик умер в больнице.

Президент Зеленский пообещал содействовать вынесению справедливого наказания для сотрудников полиции, которые могут быть причастны к нанесению огнестрельных повреждений 5-летнему мальчику.

4 июня суд взял взял под стражу на 2 месяца без права внесения залога подозреваемых в убийстве полицейского Ивана Приходько и Владимира Петровца.

Начальник ГУ Нацполиции в Киевской области Ценов подал в отставку после смерти мальчика.