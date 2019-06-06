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 Экс-начальник НП Киевщины Ценов возглавил полицейские силы в зоне ООС. ФОТО

Бывший начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Дмитрий Ценов, который подал в отставку после убийства 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяславе-Хмельницком, приступил к выполнению обязанностей руководителя полиции в зоне проведения операции объединенных сил.

Об этом написал первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин на своей странице в Фейсбуке в четверг, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня утром командующему ООС генералу Александру Сырскому представил нового руководителя полицейских сил в зоне проведения операции объединенных сил генерала Дмитрия Ценова", - сообщил он.

Экс-начальник НП Киевщины Ценов возглавил полицейские силы в зоне ООС 01

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Аброськин отметил, что в составе сил ООС на постоянной основе несут службу более тысячи сотрудников Нацполиции Украины, основная задача - выявление террористов, изъятие оружия и взрывчатки, обеспечения общественного порядка.

Напомним, 2 июня двум работникам патрульной полиции сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ст.128 УК Украины - в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Правоохранители установили, что эти работники патрульной полиции 31 мая в Переяславе-Хмельницком во время отдыха употребляли спиртные напитки, потом договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам. В результате выстрелов попали в малолетнего мальчика, который находился на детской площадке.

Вечером 3 июня мальчик умер в больнице.

Президент Зеленский пообещал содействовать вынесению справедливого наказания для сотрудников полиции, которые могут быть причастны к нанесению огнестрельных повреждений 5-летнему мальчику.

4 июня суд взял взял под стражу на 2 месяца без права внесения залога подозреваемых в убийстве полицейского Ивана Приходько и Владимира Петровца.

Начальник ГУ Нацполиции в Киевской области Ценов подал в отставку после смерти мальчика.

Экс-начальник НП Киевщины Ценов возглавил полицейские силы в зоне ООС 02

Источник: https://censor.net.ua/n3130895
 
 
 Топ комментарии
 
+ ещё получит корочку участника боевых действий, дающее право на льготы
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Так він же мав солдатом в передові окопи піти щоб кров'ю змити свою провину?
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Тобто після вбивства ..хлопчика ... цей шмат лана - мент ще і пішов на більш жирне місце ..на повищення!!! хорошій стимул і надалі ментам стріляти у людей!
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Так він же мав солдатом в передові окопи піти щоб кров'ю змити свою провину?
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повестку не смогли вручить, хоть он и известное лицо. 4 раза искали.
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Тобто після вбивства ..хлопчика ... цей шмат лана - мент ще і пішов на більш жирне місце ..на повищення!!! хорошій стимул і надалі ментам стріляти у людей!
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не подменяй понятия. мальчика убил не он, это раз. и "более жирное место" - это не так, это два. а чисто на мой взгляд, поступок порядочный. он генерал, и все, что ему грозило, после этого гнусного проступка самых низовых подчиненных - нсс. и грел бы жопу дальше на киевщине, спустя пару недель уже его никто и не вспоминал бы.
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я нічого не підміняю! убили його підопічні - значить відповідає він ! місце набагато жирніше 100% + бонуси учасника АТО + підвищення (фактичне)! ... тобто тепер любий керівник ментами .. може підмовити свої підопічних - щоб ті убили привселюдно пару людей - і він теж піде на підвищення і отримає кучу + як фінансових так і в карєрному рості!! БРАВО
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ок, аваков должен тоже смыть кровью на передовой? ведь это все - в первую очередь и его подчиненные.
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і аваков повинен писати заяву ..нехай парламент вирішує
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в нормальних країнах ..такі керівники йдуть у відставку ..назавжди !
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Сейчас из-за него будут умирать люди! Эта падла не имеет права командовать и посылать людей на верную смерть.
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Место более жирное:
День за три - выслуга растет;
Доплата за особые условия у него не кислая.
Вот по финансовым потокам ты может лучше шаришь)))
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ПОСМОТРИТЕ КАКИЕ У НИХ ВИСЯЧИЕ ЖИВОТЫ И ЭТО ПОЛИЦЕЙСКИЕ ?????? Я ДУМАЛ -СХОДКА ПОВАРОВ !!!!!
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Из теплого кабинета начальника в такой же.
Наказание, да.
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+ ещё получит корочку участника боевых действий, дающее право на льготы
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да он бабло косить поехал, пока мы как долбо..бы воевали на блок постах такое бабло рубилось вам и не снилось, нах ему те льготы он что на общественном транспорте ездит или комуналку заплатить не может?
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В смысле командиром???!!! Рядовым окопы рыть! А то будет в бункере за 100 км руководить гнида!
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Нормально так.
Повышение, фронтовые, медальку и будет замминистра.
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Ну Фсё теперь Ценов отдаст ПРиказ,по мальчикам во вражеских окопах не стрелять..??
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Про це вже писали, що навіщо він там треба? Він не буде в траншеї сидіти, а в штабі штани протирати.
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Щуку кинули у річку з карасями. Навіть не у річку, а в акваріум. Точніше, у контрабандний акваріум. Чому начальником? Чому не постовим, чи в траншею?
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" Экс-начальник НП Киевщины Ценов возглавил полицейские силы в зоне ООС "

Правильно . Еще необходимо ему дать статус участника боевых действий с хорошей выплатой за счет налогоплательщиков . Ну и трехкомнатную в центре Киева , **** мелочиться ...

Слава Украине Экс-начальник НП Киевщины Ценов возглавил полицейские силы в зоне ООС - Цензор.НЕТ 3888
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Это же надо было так цинично пропиариться! Ещё и случай подобрал такой. Такое назначение было давно намечено. Вот мразь!!!
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Типа этими недо-беркутами рулить будет, которые шмонали все года волонтеров?
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Та понятно что не на "ноль" в Широкино, Авдеевку, Пески или Станицу.
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Замість покарання - статус УБД з відпоідними пільгами.
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а животы та какие - не доедают бедные - противно - не подтянуться и отжаться не смогут не убежать даже не смогут))))
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А звёздочку добавили? А стаж небось 1 к 3-ём, как на войне?
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У крайних на фото руки за спиной, а у остальных лапы загребущие
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Аха-ха...зелемойского еще и Аваков прет😁 Будет весело...но недолго.
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Повышение получил. Вместо отставки. Круто.
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А кому у нас из "элитного" быдла по шее давали? Ексначальник НП Київщини Ценов очолив поліцейські сили в зоні ООС - Цензор.НЕТ 8017
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Какой говнопад начался!!! Если бы все руководители так поступали, то это повысило уважение к гос органам! Вместо одобрения, что это поступок идет одна зрада!!!!
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На одного солдата скоро будет по 3 пузатых генерала. Не не зрада.
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какого такого одобрения. Не подготовленное чучело хуже диверсанта, он что умеет работать или управлять людьми в боевых условиях? Это безответсвенный поступок из-за которого пострадает много людей, а ему как с гуся вода.
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Як то кажуть - вкинули щуку в ріку. напевне очолить всі потоки з блокпостів за контрабанду та побори
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Амброськін гніда бреше ..в кожному окопі...в якому окопі???
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У войну для таких генералов был штрафбат, где они первые шли в бой рядовыми с одной винтовкой на троих.
А тут повышение...
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за что этому телепуЗЕку такие поощрения?..
оно же само просилось на самые трудные и опасные участки войны, а не за орденами, званиями и повышенными окладами..
вот всегда, очевидно по наивности своей, думал, что опасный участок зоны боевых действий - это там де стреляют и могут убить, а не там, где секретарши безотказные, как АК..
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а це як? тіпа проваліл руководство в одном мєстє - получіл повишенійє в другом. І нах оно нада???
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а шось не бачу активності на хворумі. Шо трапилось? всі в бані, чи поняли шо ніякого смисла комєнтіровать нема???
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Авот если там накосячит ну тогда уже и меры наказания применить
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Цирк на дроте!!! Сменил одно кресло на другое. Ещё и УБД получит. А ребенка нет! УБИЛИ его пьяные подчинённые!!!! Остальные остались на своих местах, улики не собраны, экспертиза не проведена, дело в суде рассыпется, срок будет минимальным. Суки,ни стыда, ни совести! Думаете обмануть Бога? Все ответите!
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЭкс-начальник НП Киевщины Ценов возглавил полицейские силы в зоне ООС. ФОТО
 
 
 
 
 
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