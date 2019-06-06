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 Политика Украины
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Все про:ГПУ (9171) Кучма (1756) Луценко (7511) торговля (820) Донбасс (18665)

 Торговля с ОРДЛО будет подпадать под статью о финансировании терроризма, - Луценко

Глава ГПУ Юрий Луценко прокомментировал предложение, озвученное экс-президентом Украины Леонидом Кучмой, снять экономическую блокаду с оккупированных территорий Донбасса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Торговля с предприятиями на оккупированных территориях возможна только при их регистрации и уплате налогов в Украине. Как это было до 2017 года", - написал он.

По словам Луценко, после того, как террористы "национализировали" украинскую государственную и частную собственность на территории ОРДЛО, "идея снять экономическую блокаду означает легализацию выплаты налогов террористическим образованиям и перекладывание социальных и коммунальных расходов псевдореспублик на украинский бюджет".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кучма предложил снять экономическую блокаду с оккупированной части Донбасса, - Сайдик

"Такая торговля будет криминалом, что подпадает под статью 258-5 УК о финансировании терроризма", - резюмировал глава ГПУ.

Напомним, ранее спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик сообщил, что экс-президент Украины, представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма предложил снять экономическую блокаду с оккупированных территорий, что было поддержано участниками из ОРЛО и ОРДО.

Торговля с ОРДЛО будет подпадать под статью о финансировании терроризма, - Луценко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3130892
 
   
 Топ комментарии
 
Кучму уже арестовали?
Или он памятник?
Финансировать терроризм только бабкам с укропом нельзя.
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То посади Ахметова . Слабо...
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Порошенко! Сколько ещё будет продолжаться этот бизнес на крови?!!
Упс....., это уже не Порошенко?
Зеленский!!! Правильное решение!!!
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Ні, ще паскуду бувшого, який це все у 2014 році розпочав в Ростов до його попередника не вигнали.
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Ничего не поменяется в принципе. Просто прибыли от сегодняшней контрабанды по линии разграничения пойдут в кассу Украины. Из-за трех бурят блокировать 99% украинских граждан и понуждать тем самым к принятию российского гражданства- это ответственная политика и путь к восстановлению территориальной целостности Украины? - Это путь дЫбилов и провокаторов!
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"Свинарчук-контрабанда" значит - плохо?
А "Кучма-Пинчук открыто составами" значит - хорошо?
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Легально - значит на пользу Украины а не личному кошельку. У Пинчука из-за блокады фактически остановились предприятия работающие в Украине
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Тебе вон, "легальный Ротердам+" есть!
Почему же ты от него подгораешь, он же ЛЕГАЛЬНЫЙ!
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А ще потрібно на 25 років позбавити права обирати і бути обраним , облаштувати карантин для зрадників . Видати паспорти негромадян .Тільки на таких умовах можна прийняти ОРДЛОСОС до складу України .Тринадцять тисяч загиблих можна простити ? І про які 99% ти варнякаєш , а сєпарюги і їхні сім'ї де поділися ? Добре було бути кармільцем отримуючи 12 млрд грн дотації на шахти за курсом 1:8 . Нах... з пляжу таких кармільцев .
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разницы нет никакой...что с козломордыми что с бамбасом....
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Так на петю рошенко дело давно завел? И на авакова, они ментов посылали бить ребят, которые эту торговлю блокировали.
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А торговля на крови подо что подпала?Рошен и другие шакаладные преприятия в орде? торговля нефтью,газом? Даже соду из Башкирии завозят.
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какие предприятия, русский? Пруфы в студию.
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а как насчет торговли с обосрашкой? поощряется?!
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"Патрійьоти", то кучма зраджує інтереси України, ПРЯМО ЗАРАЗ, по вказівці презЕдента, здає Батьківщину кацапам, та ще й з вибаченнями? Пропонує торгівню на крові. Чи переведете тему на "юга-дурак і папереднік"? Торгівля з ОРДЛО підпадатиме під статтю про фінансування тероризму, - Луценко - Цензор.НЕТ 3869
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.....как всё в этой стране "запущенно " ((((( даже СТЫДИТЬСЯ стыдиться уже не СТЫДИМСЯ !!!
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Все іде по путінському сценарію. Спочатку налогодити торгівлю з окупованими районами, а потів впихнути цю ракову пухлину в тіло України на умовах кремля.
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Нет, вы посмотрите на этих ЗЕ-БОТОВ в комментах:
За контрабанду несколькими нужными армии запчастями, они готовы "свинарчуков" сотнями вешать!
А за открытую торговлю с террористами вагонами и составами, они готовы Кучму на руках носить!

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не видел ни одного комента в поддержку предложений Кучмы,
деду на покой надо, а его опять из сундука с нафталином достали ...
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тебе как: по никам зе-ботов перечислить или все-таки глаза протрешь и сам найдешь?
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...какие то ШАРАХАНЬЯ и МЕТАНИЯ !!!! это АНАРХИЯ ((((( каждый день может быть роковым ((((
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Да ладно! То ж только СОЭВЫМ БАРЫГАМ НИЗЯ БЫЛО ТОРГУВАТЫ НА КРОВИ, УСИМ ОСТАЛЬНЫМ ТЕПЕРЬ МОЖНО! КИНЭЦЬ ЭПОХЫ ЖАДИБНОСТИ!!!!
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Да, раньше было проще, было понятно кто враг, а кто нет.
А сейчас люди несут такую пургу, что не понимаешь, к кому они примыкают.
Я всегда осуждал Югу, но в данной ситуации я его поддерживаю.
Торговля с сепарами позволит им развивать свои территории, и тем самым будет отдалять момент возвращения этих территорий в Украину.
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"Торгівля з підприємствами на окупованих територіях можлива лише при їх реєстрації і сплаті податків в Україні. Як це було до 2017.

Після того, як терористи "націоналізували" українську державну і приватну власність на території ОРДЛО, ідея зняти економічну блокаду означає легалізацію виплати податків терористичним утворенням і перекладання соціальних та комунальних видатків псевдореспублік на український бюджет", - наголосив Луценко.

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2715830-genprokuror-nazvav-umovi-za-akih-torgivla-z-ordlo-ne-bude-kriminalom.html
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А помните как в 2017 порохоботы подсчитывали потери бюджета Украины от блокады и угрожали дефолтом и долларом по 100, если блокада будет продолжаться.
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не трынди. говорили только о снижении темпов роста ВВП, что и произошло.
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Произошло то что сывый самый богатый президент самой бедной страны в Европе
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Вот же ты лживый урод.
Про дефолт и доллар по 100 в 2017-м говорили только Арбузов и вата-троли.
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НАРОД деморализован , ГОСУДАРСТВО в упадке , АРМИЯ в шоке (стрелять - не стрелять ) ВЛАСТЬ не знает ничего про ВЛАСТЬ )))))) я таке в ЖИТТИ ще не бачив !!!!
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Когда уже этих лицимерных порохоботов уберут от кормушки?
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Гражданин, уже как 2 недели у Вас заправляет "*********"(С), так что привыкайте есть с лопаты.
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до сих пор у нас в зРаде и на форуме заправляют порохоботы как ты.
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О, Йугик проснулся. Йугик, ану расскажи нам почему Кучма еще на свободе и кто ответит за поставки окупантам в крым и на дамбас украинской електроенергии, воды и газа по заниженным ценам?
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Правовой нюанс в том, что ДНР/ЛНР в Украине никак не признаны террористическими группировками. В то же время суд может индивидуально признать кого-то террористом на основе закона о борьбе с терроризмом. То есть, вот поймали человека, работающего на ДНР, юридически то, что он работает на ДНР не означает, что он - террорист, потому что нет закона о признании ДНР - террористической группировкой. Чтобы признать этого человека террористом суд будет в индивидуальном порядке рассматривать дело, чтобы выяснить, попадает ли его деятельность под закон о борьбе с терроризмом.
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Петя і ко створили таку дірку, що їх друзі Ахметов, Фірташ, Зять Кучми могли вільно торгувати з представниками оккупатів.
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Так нехай Зеленський закриває ту дірку! Але ж ми чуєм зовсім протилежне, що треба взагалі зняти єкономічну блокаду. А так потім і з паРашею почнем торгувати ще більше, і це вже не буде " торгівля на крові", правда ?
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Официально- финансирование терроризма! А неоффициально- миллионы в карман, что и продолжается и по сей день.
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О как при пеце было можно а теперь зась? Так посади гудка, если ты такой правильный?
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А призывы Льончика к финансированию то е так, тобто так - пошуткувалы? За цэ нема статти?
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Югік, ти сам уже "підпав". Будеш гавкать тепер десь, але не за бюджетні гроші. Хіба це не класно?
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Ну есть же закон об окуппированных территориях.
Из этого закона прямо вытекает, что сотрудничество с оккупационными властями - это преступление и измена Родине.
А Луценко следует напомнить, что нынешняя Рада благополучно провалила признание ЛДНР террористическими организациями.
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Юик молодчинка - честно отрабатывает свои рошенки ...
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хто це сказав?мразіна яка на "Україна без кучми" зробила собі карєру а потім "так ніжно" фоткалась й здоровалась...певно шакал забув про "справу честі"...
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а торговля с рашей - это не спонисирование терров???
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Смахивает на сдачу интересов Украины!
Кучму уже арестовали???
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Это что - явка с повинной?
Пять лет торговали аж дым шёл , а теперь это безмозглое проснулось
Высказывания некого кучма - не есть решения президента. А вы все пять лет торговали. Что было не просто словами , а свершившимся фактом.
Брехуны паганые, ищут тему, чтоб ушами зацепиться. Саботаж всего. Уходи на фиг уже на смитнык!
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Да чего там. Признать ОРДИЛосов дружественными государствами. Оплатить за них долги за рашенский газ и электрику. Отстроить все. Ну и квоту в ВР предоставить. Как без этого. Пинчук с Коломой одобрят. Гражданский же конфликт.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТорговля с ОРДЛО будет подпадать под статью о финансировании терроризма, - Луценко
 
 
 
 
 
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