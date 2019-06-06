 Торговля с ОРДЛО будет подпадать под статью о финансировании терроризма, - Луценко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Торговля с предприятиями на оккупированных территориях возможна только при их регистрации и уплате налогов в Украине. Как это было до 2017 года", - написал он.
По словам Луценко, после того, как террористы "национализировали" украинскую государственную и частную собственность на территории ОРДЛО, "идея снять экономическую блокаду означает легализацию выплаты налогов террористическим образованиям и перекладывание социальных и коммунальных расходов псевдореспублик на украинский бюджет".
"Такая торговля будет криминалом, что подпадает под статью 258-5 УК о финансировании терроризма", - резюмировал глава ГПУ.
Напомним, ранее спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик сообщил, что экс-президент Украины, представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма предложил снять экономическую блокаду с оккупированных территорий, что было поддержано участниками из ОРЛО и ОРДО.
А "Кучма-Пинчук открыто составами" значит - хорошо?
Почему же ты от него подгораешь, он же ЛЕГАЛЬНЫЙ!
За контрабанду несколькими нужными армии запчастями, они готовы "свинарчуков" сотнями вешать!
А за открытую торговлю с террористами вагонами и составами, они готовы Кучму на руках носить!
деду на покой надо, а его опять из сундука с нафталином достали ...
А сейчас люди несут такую пургу, что не понимаешь, к кому они примыкают.
Я всегда осуждал Югу, но в данной ситуации я его поддерживаю.
Торговля с сепарами позволит им развивать свои территории, и тем самым будет отдалять момент возвращения этих территорий в Украину.
Після того, як терористи "націоналізували" українську державну і приватну власність на території ОРДЛО, ідея зняти економічну блокаду означає легалізацію виплати податків терористичним утворенням і перекладання соціальних та комунальних видатків псевдореспублік на український бюджет", - наголосив Луценко.
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2715830-genprokuror-nazvav-umovi-za-akih-torgivla-z-ordlo-ne-bude-kriminalom.html
Про дефолт и доллар по 100 в 2017-м говорили только Арбузов и вата-троли.
Из этого закона прямо вытекает, что сотрудничество с оккупационными властями - это преступление и измена Родине.
А Луценко следует напомнить, что нынешняя Рада благополучно провалила признание ЛДНР террористическими организациями.
Кучму уже арестовали???
Пять лет торговали аж дым шёл , а теперь это безмозглое проснулось
Высказывания некого кучма - не есть решения президента. А вы все пять лет торговали. Что было не просто словами , а свершившимся фактом.
Брехуны паганые, ищут тему, чтоб ушами зацепиться. Саботаж всего. Уходи на фиг уже на смитнык!