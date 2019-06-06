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Все про:ВР (23018) ВСК (167) импичмент (338)

 Рада приняла закон о ВСК, предусматривающий процедуру импичмента. ВИДЕО (обновлено)

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №1098 о временных следственных комиссиях (ВСК)и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины.

За соответствующее решение проголосовали 279 народных депутатов, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Закон о ВСК также прописывает процедуру импичмента.

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Закон определяет правовой статус временных следственных комиссий, специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссий Верховной Рады Украины, их полномочия и организационные основы деятельности.

Согласно Закону, "временная следственная комиссия Верховной Рады Украины - коллегиальный временный орган Верховной Рады Украины, который формируется из числа народных депутатов Украины, задачей которого является осуществление парламентского контроля путем проведения расследования по вопросам, представляющим общественный интерес.

Специальная временная следственная комиссия Верховной Рады Украины - коллегиальный временный орган Верховной Рады Украины, который формируется из числа народных депутатов Украины, специального прокурора и специальных следователей, задачей которого является проведение расследования обстоятельств совершения Президентом Украины государственной измены или иного преступления, изложенного в подписанном большинством народных депутатов Украины от конституционного состава Верховной Рады Украины представлении об инициировании вопроса об устранении президента Украины с поста в порядке импичмента."

Следственные комиссии, специальная следственная комиссия и специальные комиссии подотчетны Верховной Раде Украины.

Законом установлено, что следственная комиссия в определенный Верховной Радой Украины срок, но не позднее чем через шесть месяцев со дня ее образования, подает Верховной Раде Украины письменный отчет о проделанной работе, а также подготовленные ею предложения по проектам актов Верховной Рады Украины, выводы, предложения и другие материалы, которые предоставляются народным депутатам Украины для ознакомления.

Специальная следственная комиссия в определенный Верховной Радой Украины срок, но не позднее чем через два месяца со дня ее образования, подает Верховной Раде Украины заключения и предложения по расследованию обстоятельств, изложенных в представлении об инициировании вопроса об устранении Президента Украины с поста в порядке импичмента.

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Срок отчета следственной комиссии и специальной комиссии определяется Верховной Радой Украины в постановлении об образовании соответствующей комиссии.

После обсуждения на пленарном заседании Верховной Рады Украины результатов работы следственной комиссии, специальной комиссии Верховная Рада Украины принимает решение о завершении работы соответствующей комиссии или поручает ей продолжить работу и определяет для этого срок следующего отчета.

Согласно закону, срок полномочий следственной комиссии и специальной комиссии не может превышать одного года со дня образования такой комиссии.

Основаниями для образования следственной комиссии могут быть сообщения о нарушении Конституции Украины, законов Украины государственными органами, органами местного самоуправления, их должностными, служебными лицами, руководителями (или должностными лицами, исполняющими их обязанности) предприятий, учреждений, организаций независимо от форм собственности, общественных объединений, представляющих общественный интерес.

Следственная комиссия не может образовываться по вопросам:

1) осуществления правосудия судом;

2) установления наличия или отсутствия вины лица в совершении уголовного правонарушения;

3) которые являются предметом деятельности созданной Верховной Радой Украины другой следственной комиссии.

Законом определены полномочия следственной комиссии, ее права и обязанности, установлена ​​ответственность за невыполнение этого закона.

Источник: https://censor.net.ua/n3130890
 
   
 Топ комментарии
 
тобто, присутня "дрожь в каленах" за зейло?
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подпилили зелеБеньскому ножки кресла.
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Не надо вот токо ляля. Гугл помнит все. Освежи память. Майдан начался после того как в жесткой форме разогнали студентов.
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Не зеленьте тут нам. Майдан и назывался "Европейский Майдан" и студенты проводили его на Майдане! На Майдане их и избивали, твои коллеги
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Вот и не надо манипулировать, потому что никому память не отшибло.
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и пусть дол...бы продолжают говорить, что эта рада - наихудшая и ничего не делает!
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а что она делает? она делает только для себя. лоббирует свои интересы и интересы платящих ей олигархов.
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Она законы принимает в интересах НАРОДА. Этот состав уйдет скоро, а законы останутся. ЕС и НАТО в конституции, мовный закон, закон об импичменте. Примут и о снятии недоторканости. Трохи почекай. Не все разом
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В интересах какого народа? Посмотрите кто там заседает - клейма ставить негде, за исключением небольшого числа вменяемых депутатов.
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Это правда. Но, объективности ради, этот состав ВР сделал очень много в вопросах законодательства для Украины. Этого у них не отнять...
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ох ты мля проснулись когда их распустили... может 5 лет назад надо было принимать а не улицы переименовывать???
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Так они для того и проснулись, чтобы убрать неугодного президента.
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Не прошло и 28 лет,как приняли закон.За день управились.ВРУ.Вопрос: подпишетли президент? Вариант -один..Громкий пук живого трупа.
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підпише. при рейтингу його партії більше 40 відсотків імпічмент через ВР зЕ НІЯК НЕ ЗАГРОЖУЄ.
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Зачем подписывать закон,принятый взбесившейся ВРУ? токсично с ними общаться.На гарне ,ВРУ не здатна.Скажем повысить социалку до пр. минимума..Разрушительница. Руину хочет.
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По сути коалиция работает и есть.
Так что закон о роспуске Рады не действителен, это очевидно
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Чому ця какапіція за п"ять років не прийняла заког про вибори зняття недоторканості і імпічмент?Це не какаліція, а зграя злочинців які тримаються за недоторканість. Рада ухвалила закон про ТСК, який передбачає процедуру імпічменту - Цензор.НЕТ 1755
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по сути её,как не было 3 года,так и нет,а все,шо треплорук на камеру трындит - пустые слова
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По сути - это ещё как КС решит. Какая коалиция, если Парубий состав ее скрывал уже 3 года? Пусть напишет кто входит в её состав и тогда посмотрим была она или нет. Думаю не напишет.
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Они подали в КС список с личными подписями каждого
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Та да, коалиция под шапкой-невидмкой: то она есть, то ее нет. Больше все-таки нет.
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а вы уполномочены мерЯть коалицию, видать Иксперт..)))
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Как? они сами разогнали коалицию намедни.
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Что может быть очевидным в твоем состоянии передоза? Только "бессоница"))
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В принципе....тот законпроект который подавал чувак с ксивой презЕдента.....был написан на основе этого законопректа...
Его слегка подредактировали....в основном выкинули любые упоминания о сроках тех или иных процедур....что делало импичмент нереальным....

В этом законе....все написано четко.....сколько времени отводится на то или иное действие.....

Посмотрим что там промычит зебеня...и подпишет или нет.......но 279 голосов...это довольно много...и набрать 300 если чувак наложит вето...не так уж и сложно....
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А що чекає на цю раду якшо вона прогоглосує за імпічмент вгадай з трьох раз. Рада ухвалила закон про ТСК, який передбачає процедуру імпічменту - Цензор.НЕТ 6171
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А она проголосует..?? А если проголосует то что будет..??
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Вона з тобою муфлоном забулась порадитись.Проуедуру імпічмента ця рада не зможе провести бо ця бидлота розігнана безповоротньо,а до перевиборів цей закон можна й не підписувать. Рада ухвалила закон про ТСК, який передбачає процедуру імпічменту - Цензор.НЕТ 5515
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Да можно и не подписывать....через 15 дней он автоматически будет считаться подписанным.....
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Звісно ж навіщо той президент з його підписом якщо і без нього иожна. У вас у лікарні всі так вважають чи є інші думки? дійсно з пріветом
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Конечно можно... Ведь об этом нам всем гласит Конституция Украины... и вам зебеням к стати тоже...

Статья 94...изучай....
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,У вас у свинарнику своя конституція,панамська.
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Конституция Украины она одна...для всех...и для вас зебеней тоже....
Напоминаю...статья 94 ....изучай....
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Нужна....но если он не подпишет...то нужно проголосовать еще раз...и 300 голосов заменят подпись чувака с ксивой презЕдента....
А учитывая тот факт...что авторами данного закона являются...
Ініціатор(и) законопроекту:
Кожем'якін Андрій Анатолійович (VIII скликання)
Тимошенко Юлія Володимирівна (VIII скликання)
Березюк Олег Романович (VIII скликання)
Сироїд Оксана Іванівна (VIII скликання)
Сюмар Вікторія Петрівна (VIII скликання)
Парубій Андрій Володимирович (VIII скликання)
Ляшко Олег Валерійович (VIII скликання)

а это представители практически всех фракций в ВР кроме жопоблока....набрать 300 голосов не составит большого труда...
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Кстати, новый законопроект об импичменте, который тебе так по душе, вносил именно презЕдент. Но будет дураком, если его подпишет. Подписывать нужно только вместе с законом о снятии неприкосновенности с депутатов, судей и прокуроров.
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Осталось дождаться 21 июля и сформипрованного партией "Слуга" и "За життя" парламентского большинства и будет вам и уряд и импичмент
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Якщо мертвечук об"єднажться з свинарником, в них все одно більшості не буде.
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Нужна....но если он не подпишет...то нужно проголосовать еще раз...и 300 голосов заменят подпись чувака с ксивой презЕдента....
А учитывая тот факт...что авторами данного закона являются...
Ініціатор(и) законопроекту:
Кожем'якін Андрій Анатолійович (VIII скликання)
Тимошенко Юлія Володимирівна (VIII скликання)
Березюк Олег Романович (VIII скликання)
Сироїд Оксана Іванівна (VIII скликання)
Сюмар Вікторія Петрівна (VIII скликання)
Парубій Андрій Володимирович (VIII скликання)
Ляшко Олег Валерійович (VIII скликання)



а это представители практически всех фракций в ВР кроме жопоблока....набрать 300 голосов не составит большого труда....
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Законопроєкт про імпічмент президента який подав Зе на минулому тижні Рада навіть не внесла на розгляд до порядку денного, оскільки він повторює пункти Закону про регламент ВР. Закон який сьогодні 279 голосами ухвалила Верховна Рада - це результат спільної роботи багатьох фракцій. Ініціаторами закону виступили Кожем'якін, Тимошенко, Березюк, Сироїд, Сюмар, Парубій, Ляшко. Результат поіменного голосування за посиланням: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=52517
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А где-нибудь в новом законе упоминается о мнении народа? Вот то что эту зраду поддерживает только 4% населения я читал. Я бы на месте Зеленского такую туфту не подписывал.
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А в том законопроекте что подавал чувак с ксивой презЕдента....где нить было упоминание о мнении народа..??
Что до не подписывал....то на это есть статья 94 Конституции Украины....
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Ну значит пусть тянет до последнего и пусть проголосуют 2/3. Для этого изменники народа посъезжаются даже из отпуска.
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Зайди на сайт ЦВК, там побачиш скільки % населення проголосувало на виборах за депутатів чинної Верховної Ради. А свій дебільний аргумент 4% прибережи на пізніше, за рік він тобі стане в пригоді як рейтинг зелі впаде до такого ж рівня.
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Твої аргументи з посиланням на 2014 рік, зашкалюють своєю дебільністю. Треба дивитися на сьогодення.
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З Порошенко в 2014 р. те ж проголосувало більше 50%, і що від них залишилося? І чому якщо б ти був чесним хоча б перед собою таке сталося, ти і сам знаєш. Те ж саме і ВР, бо зрадники Майдану.
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Отличный пендель Зеленскому !
И что скажет Мендель ?
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Эта зрада дождётся что её вынесут вперёд ногами после нового майдана.
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До речі, навіть зебіли мають знати, слово Майдан пишеться з великої, а <******* з маленької літери Рада ухвалила закон про ТСК, який передбачає процедуру імпічменту - Цензор.НЕТ 7852
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Це всі свинарчуки такі розумні? чи тільки владдаун?
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Спочатку подивися в словнику, з якої літери, як і революція.
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В данном случае "Майдан" - имя существительное, собственное. А как пишется - посмотри раздел грамматики
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А чем зебени недовольны..?? Им нужны шашечки или ехать?? Им нужен закон с урегулированной процедурой импичмента президента...или нужен закон написанный исключительно чуваком с ксивой презЕдента....??
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Так этого не будет ни при каких обстоятельствах, будет кто-то другой, но не он. Уверен на 100%.
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Нормально хоть с перепугу приняли, хотя могли бы и при Свынопотаме принять раньше .
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Давайте прикинем , а если нет возможности создать ВСК ? Пример , президент нарушил все возможные законы , а в ВР его сторонников с сочувствующими такое количество,которое может заблокировать принятие этого вопроса , и что тогда? Что-то не вяжется, здесь нужно выписать определённые правила при которых даже самая высокая судебная инстанция не имеет право на шаг в лево или право.
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Я с тобой согласен, в том плане что то сволочьё которое сейчас собралось в ВР может объявить импичмент, ведь Зеленский против незаконного их обогащения.
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тепер лишилось знайти 300 голосів після "вето" президента...
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Если сейчас проголосовали 279 депутатов, то если узеленский ветирует закон, то 300 депутатов соберутся по щелчку пальцев из принципа. Даже злостные прогульщики придут.
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БЮТ й жопоблок навряд чи дадуть голоси...хз як мажоритарники себе поведуть перед виборами (чи захочуть конфліктувати з Бенєй)...
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Бойко будет следующим. Наверное тебя очень обрадует, т.к. пишешь на украинском. Йди шукай 300 голосів Рада ухвалила закон про ТСК, який передбачає процедуру імпічменту - Цензор.НЕТ 612
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от чому всі ольгинці такі невиховані?! Вам що не пояснювали що "тикання" до незнайомої людини ознака бидлядства?!(((
а кому треба голоси - хай йдуть й шукають...
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А де тебе навчили так називати опоблок, в сільському туалеті?
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до ворогів України не може бути ні вихованості ні пощади...а ви ольгіно просто тупо палитесь)))
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Ось і я стаю таким же невихованим коли бачу багато бажаючих звільнити президента, який пропрацював 2 тижні, і не зробив нічого поганого. А ті бажаючі це ті, хто підтримує корупцію, мародерство, кумовство і таке інше.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРада приняла закон о ВСК, предусматривающий процедуру импичмента. ВИДЕО (обновлено)
 
 
 
 
 
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