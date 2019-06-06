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 Политика Украины
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Все про:журналистика (2399) Зеленский (1670)

 "Вы не даете расслабиться", - Зеленский поздравил журналистов с профессиональным праздником

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил журналистов с профессиональным праздником и призвал не давать никому спуску.

Об этом Зеленский написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"У вас много талантов. Но один я ценю больше всего: вы не даете расслабиться. Заставляете всегда держать себя в тонусе. За это я вас благодарю. Большое спасибо. Прошу одно: продолжайте так и дальше, не давайте спуску никому - ни нынешним, ни бывшим, ни будущим. Потому за вами должна быть правда, только правда и ничего, кроме правды. С Днем ​​журналиста!" - написал Зеленский.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: У Зеленского есть кинобизнес в России, хотя он убеждал, что закрыл его еще в 2014 году, - программа "Схемы". ВИДЕО

Вы не даете расслабиться, - Зеленский поздравил журналистов с профессиональным праздником 01

Источник: https://censor.net.ua/n3130886
 
   
 Топ комментарии
 
Именно поэтому наш самый открытый в мире припиздент организовал недопуск на свой брифинг в АП нескольких десятков журналистов ВЧЕ-РА!
https://censor.net.ua/photo_news/3130409/5minutnoe_razocharovanie_mnogie_jurnalisty_ne_smogli_popast_na_pervyyi_brifing_zelenskogo_izza_usilennoyi
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Суки!Не дают ЗЕпрезу кокса хапануть!!!
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Зеленский, если ты капитулируешь со своим Кучмой перед террористами из ОРДЛО и дашь воду в оккупированный Крым, расслабиться тебе не даст Украинский народ, в прямом смысле слова
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А то Украины немцы конгресы какието!Мучаете меня ШО при царском режиме!!
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рептилоиды, франческа, это зе дебилы, не путайте пожалуйста
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Зеленский уже записал в декларацию виллу в Италии, которую скрыл в декларации. Что по-этому поводу пишут журналисты? "Ви не даєте розслабитися", - Зеленський привітав журналістів із професійним святом - Цензор.НЕТ 8915

"Ви не даєте розслабитися", - Зеленський привітав журналістів із професійним святом - Цензор.НЕТ 5551
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да это Зеля не дает расслабится от своих тупых идей.притормозил бы,а то попкорн уже закончился
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Вазелин, а шо там с петицией по твоей отставке (набрала больше 60 тыс.голосов и подписи резко остановили за 80 дней))), рассмотрел чи ще не?
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Йди вже геть з наших очей, зєля. Позорище держави.
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Зеленский, если ты капитулируешь со своим Кучмой перед террористами из ОРДЛО и дашь воду в оккупированный Крым, расслабиться тебе не даст Украинский народ, в прямом смысле слова
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Не переживай. Дать воду в Крым уже не возможно из-за фактического разрушения канала. Зарос.
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Интересно...этот свой спитч он у кого украл..?? ПрезЕдент воришка....глаз да глаз за ним нужен...
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МИДовцы в свое время стырили для речи Порошенко фрагменты из выступления Бжезинского. «Россия может быть либо империей, либо демократией, но не тем и другим одновременно… Без Украины Россия перестаёт быть империей, с Украиной же, подкупленной, а затем и подчинённой, Россия автоматически превращается в империю» (о ситуации 1994 года).
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Так приведи нам ссылку на ту речь Порошенко....когда...где.. и как он использовал фрагменты выступления Бжезинского...??
Никому и никогда не запрещено использовать фрагменты выступления других людей.... если ты указываешь их авторство....
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Понятно....очередной зебеня...в очередной раз сбрехал....
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Не тыкай мне во время секса - ведь я тебе в матери гожусь! (С)
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Именно поэтому наш самый открытый в мире ********** организовал недопуск на свой брифинг в АП нескольких десятков журналистов ВЧЕ-РА!
https://censor.net.ua/photo_news/3130409/5minutnoe_razocharovanie_mnogie_jurnalisty_ne_smogli_popast_na_pervyyi_brifing_zelenskogo_izza_usilennoyi
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ДревляниН‏ @freeukrman 41 хв.41 хвилину тому

Сьогодні день журналіста.
Не люблю журналістів, не люблю за те що вони робили і зробили: знівелювали всі позитивні досягнення України за 5 років в очах населення, і результаті ми маємо Голобородька.
Щиро бажаю нашим журналістам до кінця «випити чашу наслідків».
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Особо Бигус негодяй - про свинарчуков рассказал ****.. Межет они так бы и продолжали 3.14здить ..
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Чому зараз мовчить? Так, що там з бізнеспартнерами-"свинарчуками" Пороха? А що там з бізнеспартнерами-"свинарчуками" Зе, яких призначили на всі керівні посади України? Мовчить ... су.а
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Власть поменялась, Бигусу нечего боятся, пусть покажет исходники, с которых он снял свои мультики о телефонных разговорах.
Почему он их отказывается показать?
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Бігус чудовий приклад. Люта ненависть до "свинарчуків" і жополизне інтерв`ю з Коломойським. Ідеальна медіаповія.
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Шо, притомився? Хочеш знов відпочити в Турції?
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Хочеш "расслабиться" - випий "слабительноє". Можна ще "коксу" понюхати. Але тоді гама відчуттів буде неповною.
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Журналисты на "1+1" в новостях (как расслабон): - визит в Брюссель, костюм жены, потом быстренько про АТО и похороны мальчика, а потом обстоятельный сюжет про бабочек (на прошлой неделе - сюжет про снятие кота с дерева) !!! "Ви не даєте розслабитися", - Зеленський привітав журналістів із професійним святом - Цензор.НЕТ 4147
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А еще про котика,который ел колбасу в витрине магазина. Очень милый котик,кстати ))) Вообще про котиков сюжеты- это 100% успех! Профф.уровень журналистики зашкаливает! )))
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Бигуса не забудьте поздравить, вот кто поработал, так поработал...
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Хочеш "расслабиться" - випий "слабітєльноє". Можна ще коксу понюхати. Але тоді палітра відчуттів буде неповною.
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Журналісти, щоб не турбувати і не втомлювати презЕ, не будуть вимагати особистих пояснень, про державну зраду в Мінську. Відпочивайте. Може в Турцію, на шашличок?
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МИДовцы в свое время стырили для речи Порошенко фрагменты из выступления Бжезинского. «Россия может быть либо империей, либо демократией, но не тем и другим одновременно… Без Украины Россия перестаёт быть империей, с Украиной же, подкупленной, а затем и подчинённой, Россия автоматически превращается в империю» (о ситуации 1994 года).
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И кто теперь Цеголко обвинивший Зе в краже- журналист или брехло .
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порошкам зараз треба скандали, гучні піар-ходи і тд, ціль - пролізти в в.зраду))
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Один вопрос и все попытки ПАП и Ко, пройти в ВР стремятся к нулю- А что мешало вам сделать это в предыдущие 5 лет .
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В свое время это когда?? Где ...когда...и как Порошенко использовал фрагменты выступления Бжезинского...??
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порохаті, як у вас підгорає))),
ps я не прихильник зєлі, я противник порошка! "Ви не даєте розслабитися", - Зеленський привітав журналістів із професійним святом - Цензор.НЕТ 6724
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Иди с сепарами братайся, вам мир обьявили, будут стрелять терпи...
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Не слышал что Кучма озвучил, какие директивы ЗЕпреза? Тупицы вы как были так и остались. Кричите дальше про мародеров и свинарчуков...
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Зе, ти у сосну в.бався? Два тижні працюєш, а вже розслабитись тобі не дають? Та ти ще навіть і не почав напружуватись!
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Тепер фраза "зрада на Банковій" стала актуальною.
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А хіба Банкову на Приватбанкову ще не переіменували?
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Читаю комментарии и понимаю - основная масса порохоботов живет на Цензоре!
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Оооо. Теперь журналисты виноваты в запоре Узеленского. Они ему расслабиться не дают! Кокс уже не помогает?..
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Бедненький уморился! Расслабиться ему захотелось! Да ты еще ничего не сделал для своей страны! Ты работать еще не начал,начинай уже претворять в жизнь свои наполеоновские планы! Или все планы закончились вместе с инаугурацией? Нелегкая жизнь Вас ожидает,соседи.
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Каждый ивнинг вечер наступает вдруг ....Иф ю бизнес насинг ю ту би май френд...... Иф ю ты от лайфа своего устал....Гоу ту факапить на "Гавнингинг квартал" !, - так начал он свое выступление.
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Не дают расслабиться ему... ты еще и не напрягался
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Вы не даете расслабиться", - Зеленский поздравил журналистов с профессиональным праздником
 
 
 
 
 
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