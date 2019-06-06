 "Вы не даете расслабиться", - Зеленский поздравил журналистов с профессиональным праздником

Об этом Зеленский написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"У вас много талантов. Но один я ценю больше всего: вы не даете расслабиться. Заставляете всегда держать себя в тонусе. За это я вас благодарю. Большое спасибо. Прошу одно: продолжайте так и дальше, не давайте спуску никому - ни нынешним, ни бывшим, ни будущим. Потому за вами должна быть правда, только правда и ничего, кроме правды. С Днем журналиста!" - написал Зеленский.
Никому и никогда не запрещено использовать фрагменты выступления других людей.... если ты указываешь их авторство....
https://censor.net.ua/photo_news/3130409/5minutnoe_razocharovanie_mnogie_jurnalisty_ne_smogli_popast_na_pervyyi_brifing_zelenskogo_izza_usilennoyi
ДревляниН @freeukrman 41 хв.41 хвилину тому
Сьогодні день журналіста.
Не люблю журналістів, не люблю за те що вони робили і зробили: знівелювали всі позитивні досягнення України за 5 років в очах населення, і результаті ми маємо Голобородька.
Щиро бажаю нашим журналістам до кінця «випити чашу наслідків».
Почему он их отказывается показать?
-------------------------
И кто теперь Цеголко обвинивший Зе в краже- журналист или брехло .
ps я не прихильник зєлі, я противник порошка!
Новые лица молодой команды...
Ідіть у сраку.