 "Вы не даете расслабиться", - Зеленский поздравил журналистов с профессиональным праздником

Об этом Зеленский написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"У вас много талантов. Но один я ценю больше всего: вы не даете расслабиться. Заставляете всегда держать себя в тонусе. За это я вас благодарю. Большое спасибо. Прошу одно: продолжайте так и дальше, не давайте спуску никому - ни нынешним, ни бывшим, ни будущим. Потому за вами должна быть правда, только правда и ничего, кроме правды. С Днем ​​журналиста!" - написал Зеленский.

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